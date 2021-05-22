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В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Витольд Ашурок - политзаключенный режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко - умер в шкловской колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва".

Официальной причиной смерти названа остановка сердца, однако последние две недели от полизаключенного не было писем.

Политзаключенному было 50 лет. Ашурок был членом Партии БНФ, координатором движения "За свободу".

Витольд Ашурок был задержан 9 августа 2020 года, в день выборов. Суд арестовал активиста на 20 суток: 15 - за участие в несанкционированном мероприятии и 5 - за неуважение к суду, Ашурок отказался встать, когда вошел судья.

16 сентября Ашурка задержали снова. Когда ему оставалось отбыть двое-трое суток, его перевели в Гродненское СИЗО по уголовной статье.

18 января в Лидском районном суде на закрытом процессе Ашурка приговорили к 5 годам колонии общего режима.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+31
В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок - Цензор.НЕТ 8608
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22.05.2021 11:12
+25
В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок - Цензор.НЕТ 8222В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок - Цензор.НЕТ 120

...
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22.05.2021 11:24
+23
Чистой души человек!Вечная память ему от беларусов и нас.
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22.05.2021 11:16
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В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок - Цензор.НЕТ 8608
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22.05.2021 11:12 Ответить
100% 👹😈 баканов , с одобрения «янелоха « оманского ,по запросу КГБ бульбофюрера открывает уголовное дело против Семенченко !
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22.05.2021 11:56 Ответить
Чистой души человек!Вечная память ему от беларусов и нас.
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22.05.2021 11:16 Ответить
В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок - Цензор.НЕТ 8222В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок - Цензор.НЕТ 120

...
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22.05.2021 11:24 Ответить
Не к колонии,а к смерти приговорили.
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22.05.2021 11:24 Ответить
...і кагебешна їх катівня зараз у Криму на гастролях, щоб ви не сумнівалися

Крым.Реалии получили письмо арестованного оккупантами в Крыму фрилансера "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, который находится в заключении. Шокируют строки из его письма:
"Камера, решетки, засовы. Настоящая реконструкция событий…
Я, внук репрессированного и расстрелянного по приговору «тройки» в Чернигове 9 мая 1938 года деда Афанасия Фурсы, сижу, 84 года спустя, в тех же декорациях. Только в Крыму. И жду приговора тоталитарного режима. Так же, как ждал мой дед, «враг народа», отец пятерых детей. Мне 52. Он был на десять лет моложе.
Это случилось на следующий день после того, как я снимал акцию возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. Меня посадили в бус, надели черные очки и наушники. В полной неизвестности ехали примерно час. В какой-то момент удалось приподнять очки, и я увидел дорожный знак: «Севастополь - 46 км».
Через минут десять остановились. Понял, что приехали в Бахчисарай. Завели в подвал здания и молча начали раздевать. Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и включили ток. Боль была невыносимой. На мои крики никто не обращал внимания.
Ребята работали слаженно и без эмоций. В паузах между пытками задавали вопросы. Если ответ на какой-то из вопросов их не устраивал, опять надевали провода и пускали ток. Язык потрескался и начал кровить. Когда начал выплевывать кровь, сотрудники ФСБ «заботливо» принесли воды и даже сводили в туалет.
«Добрый» во время экзекуций потребовал, чтобы я кричал «Слава Украине!». Затем опять был допрос. Этот же «добрый» предложил выбрать мне самому способ пытки: ток или отжимания. Я выбрал отжимания, но меня снова начали пытать током. Только теперь примотали скотчем к стулу.
В один из сильных разрядов тока от боли я вскочил, разорвав держащий меня скотч и сорвав черную маску с лица, увидел, что я в подвале без окон. В нем же находились пятеро эфэсбэшников в балаклавах. А пытали меня с помощью прибора, похожего на армейский полевой телефон. Меня сбили с ног и снова зафиксировали на стуле скотчем, продолжив допрос.
Через некоторое время в подвал спустилась женщина (видимо, тоже сотрудник ФСБ) и, надев датчики мне на пальцы, начала проверять на детекторе лжи. Мне опять задавали одни и те же вопросы. После полиграфа в подвале я подписывал какие-то бумаги, на камеру говорил, что «шпион» и что выполнял задания СБУ.
Ад. Безысходность. И ощущение абсурдности происходящего" https://ru.krymr.com/a/krym-vladislav-esipenko-pisma-iz-nevoli-zhurnalist-fsb/31264596.html
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22.05.2021 11:26 Ответить
Нет слов... мороз по коже и нет слов...
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22.05.2021 16:42 Ответить
21 век. Это вонючее животное лукашенко физически уничтожает людей. запад выражает обеспокоенность, восток аплодирует. КОНЧЕНЫЕ ТВАРИ
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22.05.2021 11:28 Ответить
Лучше получать ноты протеста, чем письма с соболезнованиями, - так думает сильный человек. Лукашенко сильнее всего своего народа, поэтому ему все равно. Нет смысла помогать тому, кто только надеется на поддержку, а сам делает вид, что борется. В Европе "конченые твари" не будут помогать амебному обществу себе в ущерб. Этому обществу батько дал работу/жилье/еду, о свободах забыл, но то такое, его и так неплохо кормят. Так же никто не будет помогать народу РФ
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22.05.2021 11:48 Ответить
Ваш жалюгідний нарід на іншу долю не заслуговує.
Після ваших протестів з квітами мені стало усе зрозуміло. Рабів до раю не пускають.
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22.05.2021 23:10 Ответить
Замучили, запытали
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22.05.2021 11:29 Ответить
Лукашенко убийца
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22.05.2021 11:38 Ответить
Не дай Бог оказаться в,, заботливых "руках московсого улуса! Там трагедии -обыденность,повседневность.Желать зла ближнему -неотъемлемая ментальность приученного народа.Число жертв Таганрогских очистных достигло 11.ТБ на нулю .А они на Луну нацелились.Кувалдой болты в ракетах подгоняют..
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22.05.2021 11:40 Ответить
Іване, ти не захворів?
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22.05.2021 13:28 Ответить
Ошурок просто не вписывался в общую картину "протестов": походить, помахать флагами, поплакать. Он был, по всей видимости, борцом, за это и пострадал. В Украине уже собрали бы толпу, но белорусы и так проглотят, их батько кормит
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22.05.2021 11:41 Ответить
И шо сказала Пихановская? Выразила обеспокоенность?
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22.05.2021 12:07 Ответить
Тихановская скорбно молчит при речах мертвых *********, как ты
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22.05.2021 16:10 Ответить
"Наше" фСБ(у) прямо зараз на замовленння лукашенківського КДБ те саме робить з Семенченком.
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22.05.2021 12:10 Ответить
Не те, бо семенченко реально створив пвк.
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22.05.2021 23:13 Ответить
Логичный и предсказуемый финал. тупые бульбаши думали, что у них свой путь: дарить мусорам цветочки, снимать обувь на лавочках, по воскресеньям водить хороводы и полагать что таракан сам уйдет. Не уйдет эта кровавая тварь сама!!! Об этом мы неоднократно говорили и обьясняли. Эту гниду нужно было силой выносить к епеням собачим и выстилать дорогу трупами сожженных тараканьих собак и мусоровозок. Только так тирана можно было победить. Бульбаши засцали переступить черту мирного протеста, зато кровавый хмырь не засцал утопить всех неугодных в крови! Теперь врагов фашистского режима будут "законно" растреливать на улицах или убивать в тюрьмах...
Мне очень жаль что свободная Беларусь уже потеряна, скорей всего в ближайшие годы будет и потеряна беларуская государственность. А все потому что бульбаши полагали, что у них свой путь... Нет никакого своего пути: либо боретесь и побеждаете как герои, либо подыхаете рабами.

Вечная память Героям Беларуси, которые боролись за свободу на свое земле. Жыве Беларусь!
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22.05.2021 12:37 Ответить
Настоящий ФАШИСТСКИЙ режим .
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22.05.2021 12:46 Ответить
зеленский будет убивать вас точно также при помощи Авакова
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22.05.2021 16:08 Ответить
Схоже, братику, ти правий, все до цього йде, нажаль...
.
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22.05.2021 18:51 Ответить
та он уже тебя убивает радиоволнами, надень кепку из фольги.
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22.05.2021 21:05 Ответить
Не буде, бо , на щастя, Україна - не білорусь, українці - не картоплянні раби.
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22.05.2021 23:22 Ответить
скоро побачимо
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23.05.2021 00:01 Ответить
Я це "скоро" постійно чую.
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23.05.2021 08:34 Ответить
Як це українці не раби? Зелена плесінь робить в Україні що хоче, а українці тупо терплять.
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22.06.2021 22:46 Ответить
Терплять, що саме?
Треба бути геть впоротим, щоб порівняти зеленського та лукашенка.
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23.06.2021 10:38 Ответить
Ах, білоруси, білоруси, вас їбуть а ви крепчаетє, хоча по ходу і нас уже почали їбати, зелені... нажаль. Вибачаюсь за емоції, але дістало. Ні, СТОП! НАС НЕ ЗЛАМАТИ! Слава Україні! Живє Білорусь!
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22.05.2021 18:47 Ответить
Тебе, можливо, й почали, але не базікай за інших .
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22.05.2021 23:24 Ответить
а тобі ще мало?
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23.05.2021 00:02 Ответить
Трахають вас, а не мене, тож мені щиро похер на вашу біль у дупі
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23.05.2021 08:33 Ответить
ти просто ще не зрозумів цього - бо роблять вони це не так з наскоку як Якубович, а поступово, як "варять лягушку"
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23.05.2021 22:22 Ответить
Ну, у мене є активи в інших країнах. За найгіршого сценарію я просто залишу Україну, а вас нехай й далі трахають. Ви на це заслуговуєте.
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23.05.2021 22:37 Ответить
Худоба, яка під час великих потрясінь обирає то блазня, то баригу... цілком заслуговує на усі свої страждання.
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23.05.2021 22:40 Ответить
 
 