Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников

Журналисты, которые ушли утром на работу, не вернулись домой, а их телефоны не отвечают. В редакции проходят обыски. Власти обвиняют Tut.by в публикации запрещенной информации и уклонении от уплаты налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Пришли (силовики. - Ред.) в офис, закрасили баллончиками все окна в темный цвет, чтобы никто не видел, что происходит внутри. Забрали у всех телефоны и выключили их. Двери офиса до сих пор закрыты - никого оттуда не отпускают. Обыски проводили также дома у редакторов. У них забрали компьютеры, телефоны и банковские карты ", - рассказал редактор TUT.by Дмитрий Смирнов.

В Министерстве информации Республики Беларусь пояснили, что доступ к сайту заблокирован на основании уведомления белорусской Генеральной прокуратуры о нарушении действующего законодательства страны.

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"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. Соответственно, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.

Также портал обвиняют в уклонении от уплаты налогов. ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ", - отмечено в сообщении госконтроля.

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