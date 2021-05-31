Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников
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Журналисты, которые ушли утром на работу, не вернулись домой, а их телефоны не отвечают. В редакции проходят обыски. Власти обвиняют Tut.by в публикации запрещенной информации и уклонении от уплаты налогов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Пришли (силовики. - Ред.) в офис, закрасили баллончиками все окна в темный цвет, чтобы никто не видел, что происходит внутри. Забрали у всех телефоны и выключили их. Двери офиса до сих пор закрыты - никого оттуда не отпускают. Обыски проводили также дома у редакторов. У них забрали компьютеры, телефоны и банковские карты ", - рассказал редактор TUT.by Дмитрий Смирнов.
В Министерстве информации Республики Беларусь пояснили, что доступ к сайту заблокирован на основании уведомления белорусской Генеральной прокуратуры о нарушении действующего законодательства страны.
"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. Соответственно, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.
Также портал обвиняют в уклонении от уплаты налогов. ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).
"По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ", - отмечено в сообщении госконтроля.
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У Луки получилась не самая плохая страна из всех послесовковых... -- в смысле уровня жизни и реализации гражданами своих возможностей.
Ну, обрусил он всех -- так все и не сильно сопротивлялись... -- очень много лет!
-- Папа, а что такое фашизм?
-- Жри, шо дали!
Диалог Муссолини со своим сыном...
В Беларуси всё на Луке завязано и держится... -- убери его -- всё рухнет мгновенно.
Лично меня, его режим устраивает -- есть много дел.
Скоро его не станет, и хрен его знает -- устроит ли это меня? *)
Средняя зарплата в Беларуси, выше Украинской на 20-25%;
Стоимость бензина - самые низкие цены в Европе, дешевле украинских на 40-60%. Что ВАЖНО, при отсутствии своей нефти;
Дешевая комуналка на 60-70% дешевле Украинской. Что ВАЖНО, при отсутствии своего газа.
Отличные дороги. Нашим Украинским далеко.
А свое государство(которого фактически нет), свой язык, своя история, культура, элементарные права человека, выборы так все это не нужно 85% белорусов.
Правда города белорусские мне не понравились. Все как-то вылизано, неестествеено, безлюдно. В воздухе, прямо чувствуется скованность и страх. Мне было совсем не комфортно. Это что касается МИФА чистенько и спокойно.
И по поводу второго МИФА, в Беларуси хорошие продукты - тоже вранье. Продукты, точно не лучше наших, да и выбора как такого в магазинах нет. Цены, на продукты питания по состоянию на 2019 год +/- наши, хотя я сильно не считал, м анализ не проводил. Но +/- наши. Возможно у нас на 5-10% ниже.
Хотя все, конечно субъективно. Возможно, просто я не там ходил, не в тех городах бывал, не те продукты покупал и не в те магазины заходил.
2. Беларусы уже давненько не ездят в Украину за продуктами питания в Украину. Я живу в приграничном городе с Беларусью, и в примерно в 2014-2015 гг, после девальвации гривны, на рынке и под гипером, каждая 4 машина, была с белорусскими номерами. Так как цены, практически на все были в 2 раза дешевле(со слов белорусов), в 2019 практически все сравнялось и ехать уже нет смысла.
А так каждому свое. Лично я например, не смог бы жить в Беларуси абсолютно точно. Но у меня отдаленная работа, и страна не имеет значения.
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на
догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .