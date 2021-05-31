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Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников

Журналисты, которые ушли утром на работу, не вернулись домой, а их телефоны не отвечают. В редакции проходят обыски. Власти обвиняют Tut.by в публикации запрещенной информации и уклонении от уплаты налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Пришли (силовики. - Ред.) в офис, закрасили баллончиками все окна в темный цвет, чтобы никто не видел, что происходит внутри. Забрали у всех телефоны и выключили их. Двери офиса до сих пор закрыты - никого оттуда не отпускают. Обыски проводили также дома у редакторов. У них забрали компьютеры, телефоны и банковские карты ", - рассказал редактор TUT.by Дмитрий Смирнов.

В Министерстве информации Республики Беларусь пояснили, что доступ к сайту заблокирован на основании уведомления белорусской Генеральной прокуратуры о нарушении действующего законодательства страны.

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"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. Соответственно, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.

Также портал обвиняют в уклонении от уплаты налогов. ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ", - отмечено в сообщении госконтроля.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников - Цензор.НЕТ 1949
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18.05.2021 21:28
+8
тапочки снимаем на скамеечку становимся и кричим -Лукашенко прекрати!......... ни биндеры говоришь..... а выглядят как терпилы......
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18.05.2021 21:33
+7
Можно еще букеты взять в руки. И переодически ими помахивать. Длолжно помочь. Главное, чтобы мирно и никак на Майдане.
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18.05.2021 21:45
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Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников - Цензор.НЕТ 1949
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18.05.2021 21:28 Ответить
Путлер не отстает
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18.05.2021 21:30 Ответить
Тільки цей люто своїх ганьбить.
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18.05.2021 21:31 Ответить
Баька ссанкциями не балуется как шмаркля.
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18.05.2021 21:30 Ответить
В фб есть группа "хохлы детоубийцы" админы фб не хотят ее блокировать. Давайте закидаем их жалобами на эту страницу.
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18.05.2021 21:31 Ответить
тапочки снимаем на скамеечку становимся и кричим -Лукашенко прекрати!......... ни биндеры говоришь..... а выглядят как терпилы......
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18.05.2021 21:33 Ответить
Можно еще букеты взять в руки. И переодически ими помахивать. Длолжно помочь. Главное, чтобы мирно и никак на Майдане.
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18.05.2021 21:45 Ответить
а вы зеленые спонсируете палачей покупая электроэнергию
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18.05.2021 21:36 Ответить
Но не избивают студентов и не грабят граждан как в Украине же
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18.05.2021 21:42 Ответить
У меня в Беларуси свой личный интерес, но! -- если ты ничего не можешь сделать, то тогда что-то сделают с тобой.
У Луки получилась не самая плохая страна из всех послесовковых... -- в смысле уровня жизни и реализации гражданами своих возможностей.
Ну, обрусил он всех -- так все и не сильно сопротивлялись... -- очень много лет!
-- Папа, а что такое фашизм?
-- Жри, шо дали!
Диалог Муссолини со своим сыном...
В Беларуси всё на Луке завязано и держится... -- убери его -- всё рухнет мгновенно.
Лично меня, его режим устраивает -- есть много дел.

Скоро его не станет, и хрен его знает -- устроит ли это меня? *)
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18.05.2021 21:52 Ответить
Для большинства белорусов, все устраивает. Я даже допускаю, что Лукашенко действительно мог выиграть выборы.
Средняя зарплата в Беларуси, выше Украинской на 20-25%;
Стоимость бензина - самые низкие цены в Европе, дешевле украинских на 40-60%. Что ВАЖНО, при отсутствии своей нефти;
Дешевая комуналка на 60-70% дешевле Украинской. Что ВАЖНО, при отсутствии своего газа.
Отличные дороги. Нашим Украинским далеко.
А свое государство(которого фактически нет), свой язык, своя история, культура, элементарные права человека, выборы так все это не нужно 85% белорусов.
Правда города белорусские мне не понравились. Все как-то вылизано, неестествеено, безлюдно. В воздухе, прямо чувствуется скованность и страх. Мне было совсем не комфортно. Это что касается МИФА чистенько и спокойно.
И по поводу второго МИФА, в Беларуси хорошие продукты - тоже вранье. Продукты, точно не лучше наших, да и выбора как такого в магазинах нет. Цены, на продукты питания по состоянию на 2019 год +/- наши, хотя я сильно не считал, м анализ не проводил. Но +/- наши. Возможно у нас на 5-10% ниже.
Хотя все, конечно субъективно. Возможно, просто я не там ходил, не в тех городах бывал, не те продукты покупал и не в те магазины заходил.
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18.05.2021 22:08 Ответить
С Автором безоговорочно согласен!
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18.05.2021 22:15 Ответить
Видимо поэтому беларусы толпами ездят за покупками в Украину Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників - Цензор.НЕТ 7375 Бензин и газ там дешевый исключительно благодаря рашке (ее дотациям и кредитам) Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників - Цензор.НЕТ 9831
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18.05.2021 22:27 Ответить
Никуда беларусы толпами не ездят за покупками, а дотации и кредиты у них есть... -- в отличии от тебя...*)
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18.05.2021 22:32 Ответить
1. Так я же не сказал, что в Беларуси хорошо и правильно и Украине нужно равняться на Беларусь? Я сказал, как есть. Дороги лучше наших. Газ/бензин - намного дешевле нашего. Это факт;
2. Беларусы уже давненько не ездят в Украину за продуктами питания в Украину. Я живу в приграничном городе с Беларусью, и в примерно в 2014-2015 гг, после девальвации гривны, на рынке и под гипером, каждая 4 машина, была с белорусскими номерами. Так как цены, практически на все были в 2 раза дешевле(со слов белорусов), в 2019 практически все сравнялось и ехать уже нет смысла.
А так каждому свое. Лично я например, не смог бы жить в Беларуси абсолютно точно. Но у меня отдаленная работа, и страна не имеет значения.
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18.05.2021 22:34 Ответить
"Все как-то вылизано, неестествеено, безлюдно" - это называется КЛАДБИЩЕ Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників - Цензор.НЕТ 5829
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18.05.2021 22:30 Ответить
Да ладно -- ...нормально там -- в состоянии лёгкого алкогольного кайфа... -- но жить в полностью трезвом виде, я бы не рискнул...*)
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18.05.2021 22:39 Ответить
-- конечно тебе похрен там, где я был, а ты нет ... -- это нормально... *)
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18.05.2021 22:31 Ответить
Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників - Цензор.НЕТ 2903
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на
догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .
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18.05.2021 22:32 Ответить
 
 