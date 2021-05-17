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Лукашенко подписал закон, разрешающий силовикам стрелять по протестующим

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко подписал закон, разрешающий силовикам стрелять по протестующим

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", который, в частности, даст право милиции применять боевую и специальную технику к участникам массовых беспорядков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники со стороны силовиков, правила проведения обысков и прописывает определенные права и обязанности. Он вступит в силу через месяц после официальной публикации.

Закон предусматривает, что милиционеры не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Также милиция получает право провести личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании. Еще в законе содержится предложение предложение наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

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Кроме того, среди новаций закона - предложение отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции.

Лукашенко также подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции.

Изменения в данном законе предусматривают распространение его действия на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте, а также других лиц, в отношении которых в связи с их деятельностью или гражданской позицией имеются угрозы их безопасности. В частности, закон разрешит защищаемому лицу изменить внешность, когда его нельзя будет защитить другими мерами.

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Топ комментарии
+31
Зате не "майдануті"... Тепер їх будуть розстрілювать, чітко керуючись нормами, визначеними Указом президента...
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17.05.2021 14:51
+26
бульбоГУЛАГ у всій вертухайній красі.
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17.05.2021 14:51
+20
...ну-ка, ознакомимся... Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 7614
Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 1896
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17.05.2021 14:51
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И резиновую дубинку засовывать только наполовину. Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 2803
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17.05.2021 14:50 Ответить
...ну-ка, ознакомимся... Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 7614
Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 1896
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17.05.2021 14:51 Ответить
Лукашенко подписал закон, разрешающий силовикам стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 3244
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17.05.2021 14:59 Ответить
бульбоГУЛАГ у всій вертухайній красі.
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17.05.2021 14:51 Ответить
Я есть закон.(Судья лукадред)
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17.05.2021 14:51 Ответить
Зате не "майдануті"... Тепер їх будуть розстрілювать, чітко керуючись нормами, визначеними Указом президента...
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17.05.2021 14:51 Ответить
Ну і нічого страшного. Зате на як в Україні. Нам Майдан не потрібний, говорили білоруси.
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17.05.2021 15:03 Ответить
Диктатор ужесточает потому ....что есть кого бояться.А таким как ты сметунам дрысливым даже ЗЕле это не надо....Просто ФАКТ
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17.05.2021 15:23 Ответить
Сміяться в якому місці?...
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17.05.2021 15:25 Ответить
За 2 года ещё не насмеялся в квартале 95? Просрать абсолютно все ....от Майдана до Пороха и смеяться.....ты точно непутевый.....сметун-хохотун
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17.05.2021 15:57 Ответить
ожидаем новый Тяньаньмэнь.....
толерантная и непохожая на майданутых биндер опозиция взрастила диктатора усатого таракана по хлеще Мугабе.......
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17.05.2021 14:52 Ответить
Румыны до 1989 года тоже особо "не возникали", как и беларусы.
А потом Чаушеску вместе с его бабой за пол-дня судили и расстреляли.
Лука избрал себе невесёлую судьбу...
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17.05.2021 14:56 Ответить
Та там був класичний "двірцевий переворот". Старого дурня "грохнули", всі гріхи на нього звалили... І "кінці в воду"... А "свита" різко стала "демократами"... Не виключено, що таке саме спробують зробить і в Україні, коли "Блазень" всіх "вкінець заколупає"...
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17.05.2021 15:31 Ответить
Как же мне повезло что живу в Украине.
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17.05.2021 14:58 Ответить
Гы, ачо, раньше нельзя было шоле?
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17.05.2021 14:59 Ответить
нутак теперь официально отработал рожок и в кассу за премией)) дальше батька разрешит официально сажать крепостных на бутылку апосля бодрить строительной пеной и всё официально и законно, ***** подумает а почему бы и нет)))) надо и мне сибирь угомонить Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках - Цензор.НЕТ 8985
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17.05.2021 15:19 Ответить
Пипец литвинам -раньше так назывались белоруссы, но Раша переименовала и стёрла память литвинов, и выселила их в Сибирь и Юг Украины, а на их место с Рашки прислали русскиз и заселили в дома литвинов.
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17.05.2021 14:59 Ответить
Лука слишком много прав дал своим гестаповцам, теперь ещё наглей они будут себя вести.
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17.05.2021 15:01 Ответить
Формально он получается шо уже совеццкий союз переплюнул, где у мусоров и половины таких полномочий не было.
Такие полномочия (негласные, правда), были у совеццкой гэбухи, но был и некий сдерживающий механизм в лице партии, которой гэбуха подчинялась и отчитывалась.

Закончится все ето тем, шо таракана зажмурит либо ета же мусорня, либо кацапы, которых он тоже уже до икоты достал своей мнеговекторностью.
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17.05.2021 15:01 Ответить
І звати його тепер будуть Лук-Чен-Инь. А перспектива яка! По три ложки рису (або три бульби) на людину на день. Все інше - на забезпечення армії та "силовиків", щоб захищали Лук-Чен-Иня від різних революцій та "проісків госдепа і ЦРУ".
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17.05.2021 15:03 Ответить
Назва таки має значення. Уявляєте собі, якби Україна зараз називалася б не Україна, а Малороссія?
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17.05.2021 15:03 Ответить
Не приведи Господи, і уявляти не хочу.
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17.05.2021 15:12 Ответить
Щось не видно в цій темі занадто активних білоруських "чіпсів". Агов, ви куди поділись?
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17.05.2021 15:08 Ответить
Вот это набастовали , это уже полная победа, или ещё нужно гулаги по на строить ?
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17.05.2021 15:08 Ответить
Ну и муд@к, рехнувшийся совсем от страха! Больной ублюдок!! Знает же прекрасно, что нарисовал себе победу на выборах и разрешает официально убивать тех, кто не хочет спорить с очевидностью и врать сам себе.
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17.05.2021 15:11 Ответить
Закон пропитанный "гуманизмом" смешанного с кровью белорусского народа.
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17.05.2021 15:16 Ответить
Та все понятно и с Лукашенко и с белорусами. Но мне вот интересно: Если сейчас такой закон в Украине примут, то какова будет реакция суспiльства?
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17.05.2021 15:18 Ответить
тогда только партизанить, и то в одиночку.. вряд ли остался кто ещё у сябров готовый к этому..
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17.05.2021 15:18 Ответить
милиционеры не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств. Милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий. Т е доказать нарушение и правоту граждан невозможно.
Страна-ГУЛАГ. Теперь официально.
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17.05.2021 15:20 Ответить
Чтоб не майданили(с).
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17.05.2021 15:21 Ответить
Опричина - теперь в Беларуси официально. Назад в 18столетие.
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17.05.2021 15:22 Ответить
....Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков......

Ярослав Гашек
"Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны"
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17.05.2021 15:20 Ответить
Полагаю это ответ на санкции США по нефтянке.Лука же предупреждал,що ответ будет жёстким Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках - Цензор.НЕТ 6306
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17.05.2021 15:31 Ответить
Кожен диктатор чомусь вважає, що жорсткість відностно політичних опонентів дозволить йому гарантовано утримати владуі убезпечить від відповідальності. Це не так, і якщо Лукашенку й вдасться вмерти своєю смертю, а таке теж трапляється нечасто, то на місці його синів я б занепокоївся - гнів народу історично-перманентно падає на них, просто заради помсти, щоб знищити усіх нащадків тварини, що вбила нащадків інших людей.
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17.05.2021 15:34 Ответить
Получают то, на что заслужили
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17.05.2021 15:41 Ответить
сталин тоже разрешал стрелять и жестоко питать, но есть одно но... со временем стрелявшие и питавшие людей силовики попадали на прицел другим силовикам и умирали такой же ужастной смерьтью как ихние жертвы.
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17.05.2021 16:02 Ответить
Ничего, однажды кто то найдет способ вооружить сопротивление в стране. Но я задаюсь вопросом, у них же сопротивление это женщины в частности, а мужланы же составляют подавляющую часть силовиков.. Как то раньше, я считал что лука не такой отмороженный, а потом все вылезло наружу. Рано или поздно он свое изживет. Но это ничего не изменит. Сложно любить свою страну, когда тебя заставляют ее любить.
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17.05.2021 16:34 Ответить
а еще сложнее сломать системму которая вистраивалась и налаживалась три десятилетия а то и больше. как у нас например. уже шестой през а толку?????
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17.05.2021 20:07 Ответить
Рано или поздно, устои рушатся. Мы с вами до этого можем и не до жить. Государству очень выгодно что бы общество оставалось необразованным. Вы могли заметить, что обычно прессуют тех, кто умнее остальных и способен пролить свет на правду. А дураки, никому не нужны. У сябров уже сформировался порочный круг. У нас еще есть надежда, если нам не подложат свинью.
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17.05.2021 22:18 Ответить
полностью согласен с Вами, только это рано или поздно не наступает. уже шестой раз президента меняем, а старая системма работает как швейцарские часи
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18.05.2021 08:03 Ответить
Настоящий народный президент.
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17.05.2021 16:25 Ответить
Это только цветочки, дальше будет только хуже, домаглися сябры своей мягкотелостью. Рабы.
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17.05.2021 17:42 Ответить
ЗНАЧИТ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ МОГУТ СТРЕЛЯТЬ !)
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17.05.2021 18:45 Ответить
Ого! Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках - Цензор.НЕТ 2113
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17.05.2021 18:59 Ответить
беларуские придурки - больше цветов......
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17.05.2021 19:27 Ответить
 
 