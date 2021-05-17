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Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь", який, зокрема, дасть право міліції застосовувати бойову і спеціальну техніку до учасників масових заворушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Закон уточнює умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки з боку силовиків, правила проведення обшуків і прописує певні права та обов'язки. Він набуде чинності через місяць після офіційної публікації.

Закон передбачає, що міліціонери не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування зброї і спецзасобів, якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів.

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Міліції надається право забороняти громадянам вести відео-, кіно- і фотозйомку для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки; вести звуко- і відеозапис навколишнього оточення, в тому числі громадян, під час виконання службових обов'язків.

Також міліція отримує право провести особистий огляд громадян, їхніх речей і автомобіля при затриманні. Ще в законі міститься пропозиція наділити органи внутрішніх справ правами на безоплатне отримання без письмової згоди фізичних осіб відомостей з інформаційних систем, в тому числі тих, що містять персональні дані.

Крім того, серед новацій закону - пропозиція віднести органи внутрішніх справ до воєнізованих організацій, закріпити підстави і межі обмеження відкритості (гласності) реалізації функцій органів внутрішніх справ, створити підрозділи з протидії кіберзлочинності та міжтериторіальні підрозділи з громадянства і міграції.

Лукашенко також підписав поправки в закон про держзахист суддів, держохорони і міліції.

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Топ коментарі
+31
Зате не "майдануті"... Тепер їх будуть розстрілювать, чітко керуючись нормами, визначеними Указом президента...
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17.05.2021 14:51
+26
бульбоГУЛАГ у всій вертухайній красі.
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17.05.2021 14:51
+20
...ну-ка, ознакомимся... Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 7614
Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 1896
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17.05.2021 14:51
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И резиновую дубинку засовывать только наполовину. Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 2803
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17.05.2021 14:50 Відповісти
...ну-ка, ознакомимся... Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 7614
Лукашенко подписал закон о пределах применения оружия силовиками Беларуси, позволяющий стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 1896
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17.05.2021 14:51 Відповісти
Лукашенко подписал закон, разрешающий силовикам стрелять по протестующим - Цензор.НЕТ 3244
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17.05.2021 14:59 Відповісти
бульбоГУЛАГ у всій вертухайній красі.
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17.05.2021 14:51 Відповісти
Я есть закон.(Судья лукадред)
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17.05.2021 14:51 Відповісти
Зате не "майдануті"... Тепер їх будуть розстрілювать, чітко керуючись нормами, визначеними Указом президента...
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17.05.2021 14:51 Відповісти
Ну і нічого страшного. Зате на як в Україні. Нам Майдан не потрібний, говорили білоруси.
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17.05.2021 15:03 Відповісти
Диктатор ужесточает потому ....что есть кого бояться.А таким как ты сметунам дрысливым даже ЗЕле это не надо....Просто ФАКТ
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17.05.2021 15:23 Відповісти
Сміяться в якому місці?...
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17.05.2021 15:25 Відповісти
За 2 года ещё не насмеялся в квартале 95? Просрать абсолютно все ....от Майдана до Пороха и смеяться.....ты точно непутевый.....сметун-хохотун
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17.05.2021 15:57 Відповісти
ожидаем новый Тяньаньмэнь.....
толерантная и непохожая на майданутых биндер опозиция взрастила диктатора усатого таракана по хлеще Мугабе.......
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17.05.2021 14:52 Відповісти
Румыны до 1989 года тоже особо "не возникали", как и беларусы.
А потом Чаушеску вместе с его бабой за пол-дня судили и расстреляли.
Лука избрал себе невесёлую судьбу...
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17.05.2021 14:56 Відповісти
Та там був класичний "двірцевий переворот". Старого дурня "грохнули", всі гріхи на нього звалили... І "кінці в воду"... А "свита" різко стала "демократами"... Не виключено, що таке саме спробують зробить і в Україні, коли "Блазень" всіх "вкінець заколупає"...
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17.05.2021 15:31 Відповісти
Как же мне повезло что живу в Украине.
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17.05.2021 14:58 Відповісти
Гы, ачо, раньше нельзя было шоле?
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17.05.2021 14:59 Відповісти
нутак теперь официально отработал рожок и в кассу за премией)) дальше батька разрешит официально сажать крепостных на бутылку апосля бодрить строительной пеной и всё официально и законно, ***** подумает а почему бы и нет)))) надо и мне сибирь угомонить Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках - Цензор.НЕТ 8985
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17.05.2021 15:19 Відповісти
Пипец литвинам -раньше так назывались белоруссы, но Раша переименовала и стёрла память литвинов, и выселила их в Сибирь и Юг Украины, а на их место с Рашки прислали русскиз и заселили в дома литвинов.
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17.05.2021 14:59 Відповісти
Лука слишком много прав дал своим гестаповцам, теперь ещё наглей они будут себя вести.
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17.05.2021 15:01 Відповісти
Формально он получается шо уже совеццкий союз переплюнул, где у мусоров и половины таких полномочий не было.
Такие полномочия (негласные, правда), были у совеццкой гэбухи, но был и некий сдерживающий механизм в лице партии, которой гэбуха подчинялась и отчитывалась.

Закончится все ето тем, шо таракана зажмурит либо ета же мусорня, либо кацапы, которых он тоже уже до икоты достал своей мнеговекторностью.
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17.05.2021 15:01 Відповісти
І звати його тепер будуть Лук-Чен-Инь. А перспектива яка! По три ложки рису (або три бульби) на людину на день. Все інше - на забезпечення армії та "силовиків", щоб захищали Лук-Чен-Иня від різних революцій та "проісків госдепа і ЦРУ".
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17.05.2021 15:03 Відповісти
Назва таки має значення. Уявляєте собі, якби Україна зараз називалася б не Україна, а Малороссія?
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17.05.2021 15:03 Відповісти
Не приведи Господи, і уявляти не хочу.
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17.05.2021 15:12 Відповісти
Щось не видно в цій темі занадто активних білоруських "чіпсів". Агов, ви куди поділись?
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17.05.2021 15:08 Відповісти
Вот это набастовали , это уже полная победа, или ещё нужно гулаги по на строить ?
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17.05.2021 15:08 Відповісти
Ну и муд@к, рехнувшийся совсем от страха! Больной ублюдок!! Знает же прекрасно, что нарисовал себе победу на выборах и разрешает официально убивать тех, кто не хочет спорить с очевидностью и врать сам себе.
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17.05.2021 15:11 Відповісти
Закон пропитанный "гуманизмом" смешанного с кровью белорусского народа.
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17.05.2021 15:16 Відповісти
Та все понятно и с Лукашенко и с белорусами. Но мне вот интересно: Если сейчас такой закон в Украине примут, то какова будет реакция суспiльства?
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17.05.2021 15:18 Відповісти
тогда только партизанить, и то в одиночку.. вряд ли остался кто ещё у сябров готовый к этому..
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17.05.2021 15:18 Відповісти
милиционеры не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств. Милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий. Т е доказать нарушение и правоту граждан невозможно.
Страна-ГУЛАГ. Теперь официально.
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17.05.2021 15:20 Відповісти
Чтоб не майданили(с).
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17.05.2021 15:21 Відповісти
Опричина - теперь в Беларуси официально. Назад в 18столетие.
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17.05.2021 15:22 Відповісти
....Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков......

Ярослав Гашек
"Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны"
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17.05.2021 15:20 Відповісти
Полагаю это ответ на санкции США по нефтянке.Лука же предупреждал,що ответ будет жёстким Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках - Цензор.НЕТ 6306
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17.05.2021 15:31 Відповісти
Кожен диктатор чомусь вважає, що жорсткість відностно політичних опонентів дозволить йому гарантовано утримати владуі убезпечить від відповідальності. Це не так, і якщо Лукашенку й вдасться вмерти своєю смертю, а таке теж трапляється нечасто, то на місці його синів я б занепокоївся - гнів народу історично-перманентно падає на них, просто заради помсти, щоб знищити усіх нащадків тварини, що вбила нащадків інших людей.
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17.05.2021 15:34 Відповісти
Получают то, на что заслужили
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17.05.2021 15:41 Відповісти
сталин тоже разрешал стрелять и жестоко питать, но есть одно но... со временем стрелявшие и питавшие людей силовики попадали на прицел другим силовикам и умирали такой же ужастной смерьтью как ихние жертвы.
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17.05.2021 16:02 Відповісти
Ничего, однажды кто то найдет способ вооружить сопротивление в стране. Но я задаюсь вопросом, у них же сопротивление это женщины в частности, а мужланы же составляют подавляющую часть силовиков.. Как то раньше, я считал что лука не такой отмороженный, а потом все вылезло наружу. Рано или поздно он свое изживет. Но это ничего не изменит. Сложно любить свою страну, когда тебя заставляют ее любить.
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17.05.2021 16:34 Відповісти
а еще сложнее сломать системму которая вистраивалась и налаживалась три десятилетия а то и больше. как у нас например. уже шестой през а толку?????
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17.05.2021 20:07 Відповісти
Рано или поздно, устои рушатся. Мы с вами до этого можем и не до жить. Государству очень выгодно что бы общество оставалось необразованным. Вы могли заметить, что обычно прессуют тех, кто умнее остальных и способен пролить свет на правду. А дураки, никому не нужны. У сябров уже сформировался порочный круг. У нас еще есть надежда, если нам не подложат свинью.
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17.05.2021 22:18 Відповісти
полностью согласен с Вами, только это рано или поздно не наступает. уже шестой раз президента меняем, а старая системма работает как швейцарские часи
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18.05.2021 08:03 Відповісти
Настоящий народный президент.
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17.05.2021 16:25 Відповісти
Это только цветочки, дальше будет только хуже, домаглися сябры своей мягкотелостью. Рабы.
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17.05.2021 17:42 Відповісти
ЗНАЧИТ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ МОГУТ СТРЕЛЯТЬ !)
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17.05.2021 18:45 Відповісти
Ого! Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках - Цензор.НЕТ 2113
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17.05.2021 18:59 Відповісти
беларуские придурки - больше цветов......
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17.05.2021 19:27 Відповісти
 
 