Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників
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Журналісти, які пішли вранці на роботу, не повернулися додому, а їхні телефони не відповідають. У редакції проходять обшуки. Влада звинувачує Tut.by в публікації забороненої інформації та ухиленні від сплати податків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"Прийшли (силовики. - Ред.) в офіс, зафарбували балончиками всі вікна в темний колір, щоб ніхто не бачив, що відбувається всередині. Забрали у всіх телефони і вимкнули їх. Двері офісу досі закриті - нікого звідти не випускають. Обшуки проводили також вдома у редакторів. У них забрали комп'ютери, телефони і банківські картки", - розповів редактор TUT.by Дмитро Смирнов.
У Міністерстві інформації Республіки Білорусь пояснили, що доступ до сайту заблоковано на підставі повідомлення білоруської Генеральної прокуратури про порушення чинного законодавства країни.
"Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень Закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в низці публікацій на інтернет-ресурсі tut.by. В даних матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL. Відповідно, на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію", - сказано в повідомленні.
Також портал звинувачують в ухилянні від сплати податків. ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" в 2019 році отримало статус резидента Парку високих технологій (ПВТ).
"За даними Департаменту фінансових розслідувань, товариство отримало виручку, не обумовлену діяльністю, дозволеною для резидентів ПВТ", - зазначено в повідомленні держконтролю.
Будь ласка, зачекайте...
У Луки получилась не самая плохая страна из всех послесовковых... -- в смысле уровня жизни и реализации гражданами своих возможностей.
Ну, обрусил он всех -- так все и не сильно сопротивлялись... -- очень много лет!
-- Папа, а что такое фашизм?
-- Жри, шо дали!
Диалог Муссолини со своим сыном...
В Беларуси всё на Луке завязано и держится... -- убери его -- всё рухнет мгновенно.
Лично меня, его режим устраивает -- есть много дел.
Скоро его не станет, и хрен его знает -- устроит ли это меня? *)
Средняя зарплата в Беларуси, выше Украинской на 20-25%;
Стоимость бензина - самые низкие цены в Европе, дешевле украинских на 40-60%. Что ВАЖНО, при отсутствии своей нефти;
Дешевая комуналка на 60-70% дешевле Украинской. Что ВАЖНО, при отсутствии своего газа.
Отличные дороги. Нашим Украинским далеко.
А свое государство(которого фактически нет), свой язык, своя история, культура, элементарные права человека, выборы так все это не нужно 85% белорусов.
Правда города белорусские мне не понравились. Все как-то вылизано, неестествеено, безлюдно. В воздухе, прямо чувствуется скованность и страх. Мне было совсем не комфортно. Это что касается МИФА чистенько и спокойно.
И по поводу второго МИФА, в Беларуси хорошие продукты - тоже вранье. Продукты, точно не лучше наших, да и выбора как такого в магазинах нет. Цены, на продукты питания по состоянию на 2019 год +/- наши, хотя я сильно не считал, м анализ не проводил. Но +/- наши. Возможно у нас на 5-10% ниже.
Хотя все, конечно субъективно. Возможно, просто я не там ходил, не в тех городах бывал, не те продукты покупал и не в те магазины заходил.
2. Беларусы уже давненько не ездят в Украину за продуктами питания в Украину. Я живу в приграничном городе с Беларусью, и в примерно в 2014-2015 гг, после девальвации гривны, на рынке и под гипером, каждая 4 машина, была с белорусскими номерами. Так как цены, практически на все были в 2 раза дешевле(со слов белорусов), в 2019 практически все сравнялось и ехать уже нет смысла.
А так каждому свое. Лично я например, не смог бы жить в Беларуси абсолютно точно. Но у меня отдаленная работа, и страна не имеет значения.
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на
догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .