Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев" против оппозиции: авиадиспетчеры РБ посадили в Минске пассажирский самолет компании Ryanair, а КГБ арестовало оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Ему грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Сегодня при пролете пассажирского самолета авиакомпании Rayanair над Беларусью, под предлогом получения оперативной информации, что на борту самолета заложена бомба, авиадиспетчерская служба дала приказ экипажу самолета осуществить посадку в Минске. Истребитель Миг-29 ВВС Беларуси был поднят в воздух для сопровождения самолета.

Получив приказ, экипаж самолета согласно правилам Международной организации гражданской авиации осуществил в 13.15 посадку в Минске.

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Бомбы на борту, конечно, не нашли. Однако на борту был задержан Роман Протасевич - основатель главного оппозиционного ресурса Беларуси - телеграм-канала Nexta, и главный редактор еще одного оппозиционного телеграм-канала - "Беларусь головного мозга".

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Протасевич находится в розыске в Беларуси по обвинению в терроризме, поскольку освещение акций протеста и критика узурпатора Лукашенко в РБ признается терроризмом.

Журналисту грозит высшая мера наказания. Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь, она предусмотрена в том числе и по статье терроризм, в котором обвиняют Протасевича.

Как видно, КГБ Беларуси использовало схему задержания, которую планировал применить ГУР МО и спецслужбы США для задержания в Украине 28 российских террористов-"вагенровцев", которые должны были по плану вылетать из Минска в Турцию через территорию Украины 24 июля 2020-го года. В салоне самолета по плану размещалась группу сотрудников ГУР МО и спецслужб одной из стран НАТО, для нейтрализации безоружных "вагнеровцев", в том случае, если бы кто-то из них решил оказать сопротивление. Однако операция была провалена сразу после совещания в офисе президента с участием Зеленского, Ермака и Демченко.

Руководство Офиса президента многократно озвучивало через своих пиарщиков тезис о якобы невозможности и незаконности посадить пассажирский самолет на территории Украины. Все это ложь.

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Руководство ОП, которое неофициально поддерживает тесные контакты с режимом Лукашенко, обязано от имени Украины немедленно осудить задержание журналиста, который, очевидно, никакого отношения к терроризму не имеет.

Офис президента и СБУ обязаны немедленно прекратить сотрудничество с властями Беларуси - это враждебный демократии и Украине режим, союзный с Путиным".