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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев" против оппозиции: авиадиспетчеры РБ посадили в Минске пассажирский самолет компании Ryanair, а КГБ арестовало оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Ему грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Сегодня при пролете пассажирского самолета авиакомпании Rayanair над Беларусью, под предлогом получения оперативной информации, что на борту самолета заложена бомба, авиадиспетчерская служба дала приказ экипажу самолета осуществить посадку в Минске. Истребитель Миг-29 ВВС Беларуси был поднят в воздух для сопровождения самолета.

Получив приказ, экипаж самолета согласно правилам Международной организации гражданской авиации осуществил в 13.15 посадку в Минске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Бомбы на борту, конечно, не нашли. Однако на борту был задержан Роман Протасевич - основатель главного оппозиционного ресурса Беларуси - телеграм-канала Nexta, и главный редактор еще одного оппозиционного телеграм-канала - "Беларусь головного мозга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протасевич находится в розыске в Беларуси по обвинению в терроризме, поскольку освещение акций протеста и критика узурпатора Лукашенко в РБ признается терроризмом.

Журналисту грозит высшая мера наказания. Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь, она предусмотрена в том числе и по статье терроризм, в котором обвиняют Протасевича.

Как видно, КГБ Беларуси использовало схему задержания, которую планировал применить ГУР МО и спецслужбы США для задержания в Украине 28 российских террористов-"вагенровцев", которые должны были по плану вылетать из Минска в Турцию через территорию Украины 24 июля 2020-го года. В салоне самолета по плану размещалась группу сотрудников ГУР МО и спецслужб одной из стран НАТО, для нейтрализации безоружных "вагнеровцев", в том случае, если бы кто-то из них решил оказать сопротивление. Однако операция была провалена сразу после совещания в офисе президента с участием Зеленского, Ермака и Демченко.

Руководство Офиса президента многократно озвучивало через своих пиарщиков тезис о якобы невозможности и незаконности посадить пассажирский самолет на территории Украины. Все это ложь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Руководство ОП, которое неофициально поддерживает тесные контакты с режимом Лукашенко, обязано от имени Украины немедленно осудить задержание журналиста, который, очевидно, никакого отношения к терроризму не имеет.

Офис президента и СБУ обязаны немедленно прекратить сотрудничество с властями Беларуси - это враждебный демократии и Украине режим, союзный с Путиным".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+50
вот так....украинские патриоты придумали схему, одни подонки ее раскрыли, а другие воспользовались
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23.05.2021 16:07
+44
Быстро учится подонок картофельный
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23.05.2021 16:06
+32
Наочна демонстрація від Бацька Єрмаку з Членограєм, як вони працюють на ворога!!
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23.05.2021 16:09
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Страница 3 из 3
Так выходит, что захват вагнеровцев был бы преступным со стороны Украины и США, если бы осуществился? Мы должны радоваться тому, что он сорвался и преступление не свершилось, или печалиться, что не Украина первая совершила такое преступление, за которое теперь Беларуси грозят санкции?
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23.05.2021 20:51 Ответить
Только со стороны Украины. США от этого дерьма отмазалась.
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23.05.2021 21:05 Ответить
Украине бы ничего за это не было 100%. Никаких санкций бы точно не последовало. Штаты впряглись бы, с удовольствием подгадив пуйлу. А Евросоюз бы просто промолчал, либо вяло побубнил немного - да и всё. Потому как они прекрасно знают, кто такие "вагнеровцы" и куда и зачем они ездят. Это наёмная террористическая группировка.

Но для проведения подобной операции нужно иметь яйца. У усатого таракана, похоже, они есть. Вот он и делает так, как надо ему, и никого не спрашивает.
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23.05.2021 21:42 Ответить
ну таки для начала должно быть официальное расследование
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24.05.2021 03:18 Ответить
Надо полагать Юрий Бутусов был сторонником подобной операции в Украине, по поимки "вагнеровцев". Если бы Зеленский не помешал этой глупости, то сегодня был в одном ряду с бандитами Лукашенко и Путиным. На Украину ввели международные санкции за терроризм.
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23.05.2021 21:09 Ответить
Сомневаюсь. За поимку террористов санкций не бывает.
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23.05.2021 21:47 Ответить
Игорь, ви притомний ?
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23.05.2021 22:17 Ответить
Террористы и оппозиционеры - это две большие разницы, как говорят в одном южном городе.
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24.05.2021 10:04 Ответить
Вони намагаються прирівняти нелегетимного узурпатора влади в Білорусі до законновибраних лідерів своїх країн.
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23.05.2021 21:28 Ответить
А може ти просто упорота ???
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24.05.2021 11:53 Ответить
У меня вопрос, в том числе к редактору Бутусову :

Лука поднял истребитель и силой посадил самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать человека (заявлено, что оппозиционного журналиста). Итог : дипломатический вой всего мира об акте государственного терроризма, санкции, угроза исключения из ИКАО (международной организации гражданской авиации). Как бы понятно и предсказуемо.

Украина не подняла истребитель и не посадила самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать несколько человек (заявлено, что наёмников, воевавших против Украины). Итог : вой, что Офис Президента - предатели, русские шпионы и почему самолёт не посадили силой . . .

Выносим за скобки вопрос политической целесообразности этой силовой акции (там журналист - значит плохо, тут наёмники - значит хорошо). С точки зрения самой процедуры : силовая посадка - это угроза безопасности остальных пассажиров сама по себе + угроза захвата воздушного судна и заложников, если бы наёмники вкурили, что не просто так это всё происходит, особенно когда бы увидели заходящий в самолёт спецназ. Ну и так само "акт государственного вмешательства / терроризма в работу гражданской авиации, нарушение Чикагской и прочих конвенций . . .".

Я против наёмников из ЧВК Вагнера. Я за то, чтобы их арестовали, судили и осудили на пожизненное. Я даже был бы не против, чтобы Украина временно изменила Конституцию, восстановила смертную казнь, уведомила Совет Европы о временном приостановлении действия ряда статей Римской Конвенции о правах человека и основоположных свободах и расстреляла бы всех осуждённых за измену Родине, шпионаж, военные преступления в ОРДиЛО, захват Крыма, агрессивную войну против Украины, диверсии и т.п. То есть для меня нет вопроса, на какой я стороне - Украины или Мордора (рф, ОРДиЛО, Крым, Севастополь, Абхазия, Южная Осетия, асадовская Сирия и т.п.). Но в данный момент вопрос не об этом, а о том, что нет ли у нас раздвоения личности, двойных стандартов, "место сидения определяет точку зрения" и т.п. ???

Если это делает Лука, то это плохо; а если Украина - то хорошо ? Как говорят американцы : "Да, он - сукин сын, но это наш сукин сын", так что ли ?
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23.05.2021 22:19 Ответить
И да - однозначно, Украина должна воспользоваться этим фактом, чтобы присоединиться к дипломатической и экономической изоляции режима Лукашенко.
Ну типа "у нас был real politik", мы соседи и всё такое, реагировали мягко - но тут уж перебор, так что "звиняйте, нічого особистого - санкції".
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23.05.2021 22:24 Ответить
Украина не собиралась в рамках операции по вагнеровцам угрожать гражданскому самолету военным истребителем! Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича - Цензор.НЕТ 308 Вы очечнь ****** передергиваете, ермако-подоляко-кремляди Бутусов: Лукашенко застосував схему захоплення терористів-"вагнерівців", посадивши пасажирський літак, щоб затримати опозиціонера Протасевича - Цензор.НЕТ 1394
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24.05.2021 00:25 Ответить
Всё верно. Кроме того, снять с борта одного ботана, это не то же самое, что 28 психопатов, которые ходят под расстрельной статьёй, самолёт турецкий, много иностранцев, риск велик.
Кроме того, там на носу было подписание прекращения огня с ордло и рассудили верно, что сотня жизней бойцов ВСУ ценней 28-ми отморозков.
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24.05.2021 01:43 Ответить
О новые методички подвезли ))))
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24.05.2021 07:44 Ответить
Це бот. У нього тут десятки акаунтів. Доктор Моріарті, Магдалєна Зурбієне та десятки інших.
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24.05.2021 08:16 Ответить
зерКАЛОзалежное. Слов употребляет меньше чем Элочка-Людоедочка.Своей тупостью палится с первых слов под любым из 20 своих ников.
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24.05.2021 11:30 Ответить
молодец мандатолий, хорошо ты само себе о себе написало: "зерКАЛОзалежное. Слов употребляет меньше чем Элочка-Людоедочка.Своей тупостью палится с первых слов под любым из 20 своих ников."
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25.05.2021 07:00 Ответить
да. тебе с ул. Лаврской. Это я их пишу.
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25.05.2021 06:59 Ответить
Оксано, це бот. Зараз воно почне копіювати мої коментарі і писати "ето ти нє о мнє, а сам о мєбє пішєш"
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24.05.2021 08:17 Ответить
Є нюанс. Операція по впгнерівцям була узгоджена з Туреччиною і ніякі військові літаки не потрібно було б піднімати. Слово "узгоджена" розумієш?
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24.05.2021 08:14 Ответить
Кто вам сказал такую глупость? Турки сразу отказались когда это услышали.
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24.05.2021 09:53 Ответить
"Глупость"- це твоє повернення на ЦН.
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24.05.2021 10:03 Ответить
Армен Мартиросян вместе с другими 135 пассажирами и шестью членами экипажа 21 октября вылетел из аэропорта Киева в Минск в самолете авиакомпании «Белавиа». Но уже спустя 20 минут представители «Украэроруха» (контролирует все полеты над территорией страны) потребовали от командира экипажа срочно вернуться в аэропорт вылета. «За 50 километров до входа в воздушное пространство Республики Беларусь командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра «Киев», входящего в государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух», о немедленном возврате без объяснения каких-либо причин», - говорится в официальном сообщении авиакомпании «Белавиа».
Белорусская сторона утверждает, что в случае неповиновения Украина пообещала поднять в воздух боевую авиацию.
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24.05.2021 08:48 Ответить
Пообещала поднять (Украина, если правда, ибо белорусы у русских лгать научились уже) и подняла (Беларусь) + уже белорусский военный лётчик угрожал нажатием на курок - это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.
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24.05.2021 11:23 Ответить
отныне Луку можно арестовать точно таким же образом ,пусть вылетит за кордон Беларуси или лаптестана !
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24.05.2021 00:56 Ответить
Дискуссия о правомерности операций по принуждению к посадке гражданского воздушного судна по сценариям Бутусова и Лукашенко, свелась к классике: Вы не понимаете, это другое..
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24.05.2021 00:57 Ответить
не, тут другая мысль превуалирует. бацька вытер нос зебику, выпустившему шептуна в ответственный момент.
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24.05.2021 02:07 Ответить
Если тебя ищет какая-то страна, а тем более угрожает смертной казнью, то не только въезжать в неё не стоит, а и летать над ней тоже.
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24.05.2021 02:20 Ответить
Ну да, так как воздушное пространство этой страны и есть ее территория
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24.05.2021 03:16 Ответить
картофельный фюрер совсем уже с головой не дружит --- при таком отношении к международным авиалиниям надо всем прекратить летать в минск и даже пролетать над лукашенковым белтустаном
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24.05.2021 06:26 Ответить
Вот и вьіяснилась подстава ФСБ в деле "вагнеровцев" .
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24.05.2021 06:44 Ответить
Лукашенко долго будет благодарить Бутусова за идею, от которой вполне логично оказались украинцы - бандитский захват самолета в мирное время.
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24.05.2021 09:56 Ответить
Ти плутаєш тепле і м'яке. Хоча що взяти з людини, що поважає яника.
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24.05.2021 10:04 Ответить
Так вот зачем это фсё - паРашка организовала чтобы отбелить агентов Козыря-Дерьмака.и Зе-писюаниста, заодно и Беларусь жёстче на свой крючок посадить руками гейРопы.
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24.05.2021 13:14 Ответить
Вибачаюсь за самоцитування, але воно до речі
тихановській треба було вступити до виконання обов"язків президента і першим указом оголосити колхозана поза законом. І я впевнен що бажаючі зняти його з пробігузнайшлися б навіть у найближчому його оточенні.Але зараз як співають - вже трохи запізно. Взагалі білоруси мене неприємно здивували своєю нерішучістю. З цієї точки зору вони дійсно один нарід із зайвохромосомними злопатожерами. Імхо звичайно.
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24.05.2021 14:09 Ответить
тихановская, путинская курица, для того и поставлена была путеном, чтобы возглавить и спустить пар...
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24.05.2021 17:06 Ответить
Лукашенко теперь - идеальный мальчик для европейского битья.
На нём можно показать путину, чем обернётся отключение от SWIFT,
арест счетов, воздушных судов и других активов.
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24.05.2021 14:03 Ответить
Боюся що зразу почнуться репетування типу а чому мають страждати пересічні білоруси і т.п,
Хоча, як на мене то пересічний нарід і м ає у першу чергу відчути усі прєлєсті свого довготерпіння. тому зокрема за те що у міжнародному суді має бути також засуджений російський нарід за п орушення Всезагальної декларації прав людини.
народ имеет не только право, но и обязанность свергнуть власть, щоб встановити в стране такую власть, которая бы соответствовала интересам народа.

є
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24.05.2021 14:26 Ответить
Бутусов, не вигадуй. Вагнерівці мали сісти в Києві через пасажира, якому "стало зле".
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06.07.2021 11:22 Ответить
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