Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича
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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев" против оппозиции: авиадиспетчеры РБ посадили в Минске пассажирский самолет компании Ryanair, а КГБ арестовало оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Ему грозит высшая мера наказания - смертная казнь.
Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.
"Сегодня при пролете пассажирского самолета авиакомпании Rayanair над Беларусью, под предлогом получения оперативной информации, что на борту самолета заложена бомба, авиадиспетчерская служба дала приказ экипажу самолета осуществить посадку в Минске. Истребитель Миг-29 ВВС Беларуси был поднят в воздух для сопровождения самолета.
Получив приказ, экипаж самолета согласно правилам Международной организации гражданской авиации осуществил в 13.15 посадку в Минске.
Бомбы на борту, конечно, не нашли. Однако на борту был задержан Роман Протасевич - основатель главного оппозиционного ресурса Беларуси - телеграм-канала Nexta, и главный редактор еще одного оппозиционного телеграм-канала - "Беларусь головного мозга".
Протасевич находится в розыске в Беларуси по обвинению в терроризме, поскольку освещение акций протеста и критика узурпатора Лукашенко в РБ признается терроризмом.
Журналисту грозит высшая мера наказания. Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь, она предусмотрена в том числе и по статье терроризм, в котором обвиняют Протасевича.
Как видно, КГБ Беларуси использовало схему задержания, которую планировал применить ГУР МО и спецслужбы США для задержания в Украине 28 российских террористов-"вагенровцев", которые должны были по плану вылетать из Минска в Турцию через территорию Украины 24 июля 2020-го года. В салоне самолета по плану размещалась группу сотрудников ГУР МО и спецслужб одной из стран НАТО, для нейтрализации безоружных "вагнеровцев", в том случае, если бы кто-то из них решил оказать сопротивление. Однако операция была провалена сразу после совещания в офисе президента с участием Зеленского, Ермака и Демченко.
Руководство Офиса президента многократно озвучивало через своих пиарщиков тезис о якобы невозможности и незаконности посадить пассажирский самолет на территории Украины. Все это ложь.
Руководство ОП, которое неофициально поддерживает тесные контакты с режимом Лукашенко, обязано от имени Украины немедленно осудить задержание журналиста, который, очевидно, никакого отношения к терроризму не имеет.
Офис президента и СБУ обязаны немедленно прекратить сотрудничество с властями Беларуси - это враждебный демократии и Украине режим, союзный с Путиным".
Пожалуйста, подождите...
Но для проведения подобной операции нужно иметь яйца. У усатого таракана, похоже, они есть. Вот он и делает так, как надо ему, и никого не спрашивает.
Лука поднял истребитель и силой посадил самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать человека (заявлено, что оппозиционного журналиста). Итог : дипломатический вой всего мира об акте государственного терроризма, санкции, угроза исключения из ИКАО (международной организации гражданской авиации). Как бы понятно и предсказуемо.
Украина не подняла истребитель и не посадила самолёт (под предлогом угрозы безопасности пассажиров), чтобы реально арестовать несколько человек (заявлено, что наёмников, воевавших против Украины). Итог : вой, что Офис Президента - предатели, русские шпионы и почему самолёт не посадили силой . . .
Выносим за скобки вопрос политической целесообразности этой силовой акции (там журналист - значит плохо, тут наёмники - значит хорошо). С точки зрения самой процедуры : силовая посадка - это угроза безопасности остальных пассажиров сама по себе + угроза захвата воздушного судна и заложников, если бы наёмники вкурили, что не просто так это всё происходит, особенно когда бы увидели заходящий в самолёт спецназ. Ну и так само "акт государственного вмешательства / терроризма в работу гражданской авиации, нарушение Чикагской и прочих конвенций . . .".
Я против наёмников из ЧВК Вагнера. Я за то, чтобы их арестовали, судили и осудили на пожизненное. Я даже был бы не против, чтобы Украина временно изменила Конституцию, восстановила смертную казнь, уведомила Совет Европы о временном приостановлении действия ряда статей Римской Конвенции о правах человека и основоположных свободах и расстреляла бы всех осуждённых за измену Родине, шпионаж, военные преступления в ОРДиЛО, захват Крыма, агрессивную войну против Украины, диверсии и т.п. То есть для меня нет вопроса, на какой я стороне - Украины или Мордора (рф, ОРДиЛО, Крым, Севастополь, Абхазия, Южная Осетия, асадовская Сирия и т.п.). Но в данный момент вопрос не об этом, а о том, что нет ли у нас раздвоения личности, двойных стандартов, "место сидения определяет точку зрения" и т.п. ???
Если это делает Лука, то это плохо; а если Украина - то хорошо ? Как говорят американцы : "Да, он - сукин сын, но это наш сукин сын", так что ли ?
Ну типа "у нас был real politik", мы соседи и всё такое, реагировали мягко - но тут уж перебор, так что "звиняйте, нічого особистого - санкції".
Кроме того, там на носу было подписание прекращения огня с ордло и рассудили верно, что сотня жизней бойцов ВСУ ценней 28-ми отморозков.
Белорусская сторона утверждает, что в случае неповиновения Украина пообещала поднять в воздух боевую авиацию.
тихановській треба було вступити до виконання обов"язків президента і першим указом оголосити колхозана поза законом. І я впевнен що бажаючі зняти його з пробігузнайшлися б навіть у найближчому його оточенні.Але зараз як співають - вже трохи запізно. Взагалі білоруси мене неприємно здивували своєю нерішучістю. З цієї точки зору вони дійсно один нарід із зайвохромосомними злопатожерами. Імхо звичайно.
На нём можно показать путину, чем обернётся отключение от SWIFT,
арест счетов, воздушных судов и других активов.
Хоча, як на мене то пересічний нарід і м ає у першу чергу відчути усі прєлєсті свого довготерпіння. тому зокрема за те що у міжнародному суді має бути також засуджений російський нарід за п орушення Всезагальної декларації прав людини.
народ имеет не только право, но и обязанность свергнуть власть, щоб встановити в стране такую власть, которая бы соответствовала интересам народа.
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