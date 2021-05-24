В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В национальном аэропорту "Минск" в воскресенье, 23 мая, экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают беларуские СМИ
Очевидцы сообщают, пишет TUT.BY, что к аэропорту приехали пожарные машины МЧС и машины скорой помощи.
Как сообщили Onliner в пресс-службе аэропорта, пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые меры. Пассажиры проходят повторный досмотр.
Информация о минировании лайнера не подтвердилась, сообщили изданию "Наша Нiва" в пресс-службе аэропорта.
Позже это издание сообщило, что блогер Раман Протасевич находился на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске и был задержан силовиками.
Как сообщает Белсат, стало известно, что для сопровождения пассажирского самолета от имени Лукашенко был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 ждет необходимых мер по сопровождению самолета до границы с Литвой.
Роман Протасевич. Фото очевидцев.
Перед вылетом он сообщил, что заметил к себе в аэропорту Афин повышенное внимание во стороны подозрительных лиц, предположил слежку.
"Роман сообщил, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной. В одной майке, тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов", – сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга".
В Беларуси Роману Протасевичу может угрожать смертная казнь.
ГУБОПиК подтвердил задержание Романа Протасевича.
Протасевич работал в Telegram-канале "Нехта" в 2020 году и вместе с создателем "Нехта" Степаном Пуцилом объявлен Минском в розыск. Позже Протасевич переключился на канал "Беларусь мозга", созданный Игорем Лосиком, задержанным летом прошлого года. И "Нехта", и "БГМ" в Беларуси были признаны экстремистскими.
Ситуацию уже прокомментировала Светлана Тихановская.
Пожалуйста, подождите...
откуда такие п.здонутые берутся?
Купи себе вентилятор и горшок зебилоид,
Терроризму?
Может проще было ракетой по самолёту шмальнуть?
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"21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання Олександром Онищенком у кабінеті президента Порошенка за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків."
путен крутит ...
Лукашенко - писюн, ни на что не способный.
у Беларуси он тоже будет потому шо цветочками от кандалов не избавляются.
Если нет - пассажиров на борт и извинениями отпустили.
Иначе любые беларусские активы в Европе заморожены,
а все беларусские самолёты арестованы - ответ ЕС должен быть ошеломляющим:
стоит один блоггер утраты всех зарубежных активов ?