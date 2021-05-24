В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В национальном аэропорту "Минск" в воскресенье, 23 мая, экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают беларуские СМИ

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Очевидцы сообщают, пишет TUT.BY, что к аэропорту приехали пожарные машины МЧС и машины скорой помощи.

Как сообщили Onliner в пресс-службе аэропорта, пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые меры. Пассажиры проходят повторный досмотр.

Информация о минировании лайнера не подтвердилась, сообщили изданию "Наша Нiва" в пресс-службе аэропорта.

Позже это издание сообщило, что блогер Раман Протасевич находился на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске и был задержан силовиками.

Как сообщает Белсат, стало известно, что для сопровождения пассажирского самолета от имени Лукашенко был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 ждет необходимых мер по сопровождению самолета до границы с Литвой.

Роман Протасевич. Фото очевидцев.

Перед вылетом он сообщил, что заметил к себе в аэропорту Афин повышенное внимание во стороны подозрительных лиц, предположил слежку.

"Роман сообщил, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной. В одной майке, тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов", – сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

В Беларуси Роману Протасевичу может угрожать смертная казнь.

ГУБОПиК подтвердил задержание Романа Протасевича.

Протасевич работал в Telegram-канале "Нехта" в 2020 году и вместе с создателем "Нехта" Степаном Пуцилом объявлен Минском в розыск. Позже Протасевич переключился на канал "Беларусь мозга", созданный Игорем Лосиком, задержанным летом прошлого года. И "Нехта", и "БГМ" в Беларуси были признаны экстремистскими.

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Ситуацию уже прокомментировала Светлана Тихановская.