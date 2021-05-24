РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10664 посетителя онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
68 170 457
Беларусь (7524) Минск (1560) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В национальном аэропорту "Минск" в воскресенье, 23 мая, экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают беларуские СМИ

В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь 01
В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь 02
В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь 03
В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь 04

Очевидцы сообщают, пишет TUT.BY, что к аэропорту приехали пожарные машины МЧС и машины скорой помощи.

Как сообщили Onliner в пресс-службе аэропорта, пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые меры. Пассажиры проходят повторный досмотр.

Информация о минировании лайнера не подтвердилась, сообщили изданию "Наша Нiва" в пресс-службе аэропорта.

Позже это издание сообщило, что блогер Раман Протасевич находился на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске и был задержан силовиками.

Как сообщает Белсат, стало известно, что для сопровождения пассажирского самолета от имени Лукашенко был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 ждет необходимых мер по сопровождению самолета до границы с Литвой.

В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь 05

Роман Протасевич. Фото очевидцев.

Перед вылетом он сообщил, что заметил к себе в аэропорту Афин повышенное внимание во стороны подозрительных лиц, предположил слежку.

"Роман сообщил, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной. В одной майке, тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов", – сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

В Беларуси Роману Протасевичу может угрожать смертная казнь.

ГУБОПиК подтвердил задержание Романа Протасевича.

Протасевич работал в Telegram-канале "Нехта" в 2020 году и вместе с создателем "Нехта" Степаном Пуцилом объявлен Минском в розыск. Позже Протасевич переключился на канал "Беларусь мозга", созданный Игорем Лосиком, задержанным летом прошлого года. И "Нехта", и "БГМ" в Беларуси были признаны экстремистскими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Ситуацию уже прокомментировала Светлана Тихановская.

В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь 06

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+85
Вот так бы и вагнеровцев тормознули, если бы слив.
Это для тех, кто говорит, что операции не было, потому что она слишком нереальная.
показать весь комментарий
23.05.2021 14:55
+55
Колхозник решил утилизировать украинский опыт по "вагнеровцам"...
Дерьмак, ты еще настаиваешь что ничего не было?
показать весь комментарий
23.05.2021 14:56
+54
Белорусы , - Учатся ,но только никто не слил Спец операцию , - Как Вагнеровцов в Украине.
показать весь комментарий
23.05.2021 14:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
По рефлексам, как у собаки Павлова У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 3254
показать весь комментарий
23.05.2021 20:43 Ответить
солодке веде до сенсорної депривації...не зловживай...
показать весь комментарий
23.05.2021 20:49 Ответить
Бояра приводит к зебелизму. Лечение не существует У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 5954
показать весь комментарий
23.05.2021 22:17 Ответить
бідний Юрік...
показать весь комментарий
23.05.2021 22:36 Ответить
Не надо себя жалеть на людях У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 7713
показать весь комментарий
23.05.2021 23:17 Ответить
гнида завоняла...
показать весь комментарий
23.05.2021 19:27 Ответить
іди лісом дегенерат йододефіцитний
показать весь комментарий
23.05.2021 19:44 Ответить
пр.****** "Планета Земля-Рай" - это шо - типа - ты с Тау-Кита?
откуда такие п.здонутые берутся? У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 3746
показать весь комментарий
23.05.2021 20:24 Ответить
тіпа нє тіпа а таблєточку із вітамінами прийми...може кредити швидше повіддаєш...
показать весь комментарий
23.05.2021 20:33 Ответить
Тебе все Порошенко срет в штаны?)))
Купи себе вентилятор и горшок зебилоид,
показать весь комментарий
23.05.2021 20:27 Ответить
Порошенко крутий перець раз таких як ти купує пачками...
показать весь комментарий
23.05.2021 20:32 Ответить
И все вам срут в штаны У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 9905
показать весь комментарий
23.05.2021 20:44 Ответить
ну із двома тупими вести бесіду ще веселіше...блаженні свідки соєві...
показать весь комментарий
23.05.2021 20:51 Ответить
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 210Вы остроумны как квартальная крыса. Сценарии Нелоху не вы пишете У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 3078
показать весь комментарий
23.05.2021 22:15 Ответить
для тупих останній раз...не маю відношення ні до зе ні до по...обидва вартують своїх інфантильних виборців...
показать весь комментарий
23.05.2021 22:33 Ответить
Лошара, купи вентилятор и горшок)))
показать весь комментарий
23.05.2021 22:59 Ответить
це все що нейрони в твоїй квадратній коробочці можуть намалювати...)
показать весь комментарий
23.05.2021 23:16 Ответить
Понял. Вы ОПЗЖист. У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 614
показать весь комментарий
23.05.2021 23:18 Ответить
Служба Брелков Украины, учитесь - это вам не посылки с алика шмонать !
показать весь комментарий
23.05.2021 19:06 Ответить
Чему учиться?
Терроризму?
Может проще было ракетой по самолёту шмальнуть?
*********...
показать весь комментарий
23.05.2021 19:26 Ответить
да, і повчитись у Ірану )))
показать весь комментарий
23.05.2021 20:50 Ответить
А зачем учиться у Лукашенко, если у нас есть свой учитель, Порошенко.
"21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання Олександром Онищенком у кабінеті президента Порошенка за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків."
показать весь комментарий
24.05.2021 12:49 Ответить
Питекантропы умиляются белорусским КГБ, которые по-нквдешному захватили инкомышлящего. Понятно какую Украину они хотят - без оппонентов.
показать весь комментарий
23.05.2021 19:17 Ответить
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 5681
показать весь комментарий
23.05.2021 19:24 Ответить
Таких моментів істини вже було дуже багато...Піонтковський мабуть спав до цього часу...)
показать весь комментарий
23.05.2021 19:50 Ответить
Как мило - Беларусь исключают из ИКАО и это именно то, о чем мечтали сторонники поимки вагнеровцев для Украины....
показать весь комментарий
23.05.2021 19:53 Ответить
Ты дурак? Уголовное преступление и политическую расправу с оппонентом отличить не можешь? Кроме того в спецоперации по вагнеровцам экипаж самолёта и государственные спецслужбы страны владельца самолёта были поставлены в известность, а здесь просто истребитель посадил гражданский самолёт.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:14 Ответить
Он не дурак, он зебил, а это даже хуже, так как зебилы склонны сбиваться в агрессивные стаи. Еще пару лет и у них окончательно кончаться деньги из за роста цен на все, и тогда они будут грабить людей около супермаркетов.
показать весь комментарий
23.05.2021 22:08 Ответить
Он задал абсолютно адекватный вопрос. Для нас - вагнеровцы преступники, для Беларуси это несчастный блогер. А людям на рейсе плевать и на первых и на вторых, не думаю что истребитель в воздухе и экстренная посадка добавляет комфорта полету. Это довольно крупный международный скандал
показать весь комментарий
23.05.2021 22:50 Ответить
октябрь 2016 г украинские МиГи после 18 минут пол'та развернули самол'т с АНТИМАЙДАНОВЦЕМ Мариросяном....
показать весь комментарий
24.05.2021 08:44 Ответить
Во первых МиГов не было. Во вторых самолёт вылетал из Киева и вернули его в Киев, и это не был пролетающий мимо самолёт. В третьих вернули по конкретному поводу, а не по вымышленному. В четвёртых Мариросяна после досмотра отпустили. Разницу не чувствуете?
показать весь комментарий
24.05.2021 08:55 Ответить
Что -то у Соловьева ничего по этому поводу мы не услышали.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:02 Ответить
Лукашенко-терорист N2 в світі після Путіна,що тут не ясно?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:20 Ответить
Та Лукашенкой там если и пахнет - то чуть чуть.
путен крутит ...

Лукашенко - писюн, ни на что не способный.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:26 Ответить
Не виключено, що хло руками своїх агентів у КГБ РБ провернув операцію проти Луки і зараз під приводом боротьби із світовим повітряним піратством почне усувати Луку від влади У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 2917
показать весь комментарий
23.05.2021 20:52 Ответить
терраріум іді на мишлєнніков
показать весь комментарий
23.05.2021 20:53 Ответить
Вусате *****, по суті, провело акт тероризму. Таке ж поїхавше, як і його плєшивий старший брат
показать весь комментарий
23.05.2021 21:30 Ответить
ЭТИ ТВАРИ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРИ ВЛАСТНЫЕ НАЧАЛИ МОЛОДЕЖ УБИРАТЬ, ЧТОБЫ ИХ СЫНКИ ПРАВИЛИ !!!
показать весь комментарий
23.05.2021 22:06 Ответить
Н-да, Лука по полной включил репресивный станок!
показать весь комментарий
23.05.2021 22:44 Ответить
к
показать весь комментарий
23.05.2021 23:05 Ответить
Если Протасевич видел что за ним следят то зачем полетел этим рейсом. нужно было сдрыснуть с того аэропорта и найти другой путь чтобы лететь не над Беларусью. Попался по неосторожности. Теперь 3.14здец.
показать весь комментарий
24.05.2021 00:11 Ответить
та что не понятно , выгадывал на дешевых авиалиниях... какой он оппозиционер, если деньги у него(по мелочи) - на первом месте. Если он оппозиционер (не из последних), то он не имел права идти кроликом в пасть удава.
показать весь комментарий
24.05.2021 01:51 Ответить
То виходить лукавий провернув "нереальну" операцію? чи як? То виходить, що чужий літак ВСЕ-ТАКИ МОЖНА ПОСАДИТИ в чужій країні!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 04:01 Ответить
Глова Белоруссии сделал , подарок белорусам , теперь можно ехать из Белоруссии и просить сразу полетическое убежище , пока есть шанс надо пользоваться 😊 . А по поводу посадки самолёта ,так Запад утерся ещё в 2014-м , когда проглотил забитый Боинг 😠 а теперь КГБ может все 🙄🤦
показать весь комментарий
24.05.2021 06:51 Ответить
но никто не проглотил набитый израильскими гражданамиТУ 134 сбитій ракетой ВСУ !!!!!??????
показать весь комментарий
24.05.2021 08:46 Ответить
Точно ВСУ?
показать весь комментарий
24.05.2021 10:05 Ответить
как раз сбили кацапы! но уговорили Кучманоида взять вину на Украину! наверное, не за бесплатно!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 21:25 Ответить
глобализьм всё......... приехали кони - у всего должен быть свой забор........... у мордора и увы
у Беларуси он тоже будет потому шо цветочками от кандалов не избавляются.
показать весь комментарий
24.05.2021 07:48 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
показать весь комментарий
24.05.2021 08:37 Ответить
глупый лукашь. какая бомба! просто бы отозвать разрешение на пролёт над белоруссией и не давали бы права вылета из белоруссии. боливийского президента точно также приземлили в вене. думали что сноуден с ним в самолёте.
показать весь комментарий
24.05.2021 09:56 Ответить
Вова, я вже не знаю, як достукатись до твого мозку... Кулєба, ти ж наче розумніший, на дипломата вивчився ж, наче. Ви шо дебіли????? Україна зобов'язана підтримати Еуропейську Унію, Сполучені Штати ... наших союзників!! курва... та ввести санкції проти кривавого режиму луки. Ну це ж 2+2... ну шо ж ви за люде????!
показать весь комментарий
24.05.2021 10:15 Ответить
а как же тогда им кушать мороженое Белая бяроза?)))))))
показать весь комментарий
24.05.2021 21:26 Ответить
Кредиты и займы белорусских флагманов приближаются к сумме с 11 нулями ...Лукашенко взбесился ,что во такие блогеры как Раман Протасевич ,подрывают экономику Беларуси(рабочие крестьяне отказывались работать и выходили с протестами на улицы) и что его нужно показательно расстрелять.
показать весь комментарий
24.05.2021 10:32 Ответить
Ну так что - бомбу нашли ?
Если нет - пассажиров на борт и извинениями отпустили.
Иначе любые беларусские активы в Европе заморожены,

а все беларусские самолёты арестованы - ответ ЕС должен быть ошеломляющим:
стоит один блоггер утраты всех зарубежных активов ?
показать весь комментарий
24.05.2021 13:19 Ответить
Екіпаж чекав всіх пасажирів, за яких вони відповідають...
показать весь комментарий
26.05.2021 12:27 Ответить
Страница 5 из 5
 
 