У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Національному аеропорту "Мінськ" у неділю, 23 травня, екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Очевидці повідомляють, пише TUT.BY, що до аеропорту приїхали пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги.
Як повідомили Onliner у пресслужбі аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири проходять повторний огляд.
Інформація про мінування лайнера не підтвердилася, повідомили виданню "Наша Нiва" в пресслужбі аеропорту.
Пізніше це видання повідомило, що блогер Роман Протасевич перебував на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс в Мінську і був затриманий силовиками.
Як повідомляє Белсат, стало відомо, що для супроводу пасажирського літака від імені Лукашенка було піднято винищувач. Зараз МіГ-29 чекає необхідних заходів щодо супроводу літака до кордону з Литвою.
Роман Протасевич. Фото очевидців.
Перед вильотом він повідомив, що помітив до себе в аеропорту Афін підвищену увагу з боку підозрілих осіб, припустив стеження.
"Роман повідомив, що в аеропорту Афін зауважив нездоровий інтерес із боку російськомовного чоловіка середніх років, підтягнутого, з лисиною. В одній майці, світлих штанях і з шкіряним валізкою. Чоловік намагався зняти на камеру документи Романа, потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на перевірку документів", - повідомляє телеграм-канал "Білорусь головного мозку".
У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
У ГУБОЗіК підтвердили затримання Романа Протасевича.
Протасевич працював у телеграм-каналі "Нехта" у 2020 році і разом із засновником телеграм-каналу "Нехта" Степаном Пуцилом оголошений Мінськом у розшук. Пізніше Протасевич переключився на канал "Білорусь мозку", створений Ігорем Лосиком, затриманим влітку минулого року. І "Нехта", і "БГМ" у Білорусі були визнані екстремістськими.
Ситуацію вже прокоментувала Світлана Тіхановська.
Будь ласка, зачекайте...
откуда такие п.здонутые берутся?
Купи себе вентилятор и горшок зебилоид,
Терроризму?
Может проще было ракетой по самолёту шмальнуть?
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"21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання Олександром Онищенком у кабінеті президента Порошенка за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків."
путен крутит ...
Лукашенко - писюн, ни на что не способный.
у Беларуси он тоже будет потому шо цветочками от кандалов не избавляются.
Если нет - пассажиров на борт и извинениями отпустили.
Иначе любые беларусские активы в Европе заморожены,
а все беларусские самолёты арестованы - ответ ЕС должен быть ошеломляющим:
стоит один блоггер утраты всех зарубежных активов ?