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У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Національному аеропорту "Мінськ" у неділю, 23 травня, екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 01
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 02
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 03
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 04

Очевидці повідомляють, пише TUT.BY, що до аеропорту приїхали пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги.

Як повідомили Onliner у пресслужбі аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири проходять повторний огляд.

Інформація про мінування лайнера не підтвердилася, повідомили виданню "Наша Нiва" в пресслужбі аеропорту.

Пізніше це видання повідомило, що блогер Роман Протасевич перебував на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс в Мінську і був затриманий силовиками.

Як повідомляє Белсат, стало відомо, що для супроводу пасажирського літака від імені Лукашенка було піднято винищувач. Зараз МіГ-29 чекає необхідних заходів щодо супроводу літака до кордону з Литвою.

У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 05

Роман Протасевич. Фото очевидців.

Перед вильотом він повідомив, що помітив до себе в аеропорту Афін підвищену увагу з боку підозрілих осіб, припустив стеження.

"Роман повідомив, що в аеропорту Афін зауважив нездоровий інтерес із боку російськомовного чоловіка середніх років, підтягнутого, з лисиною. В одній майці, світлих штанях і з шкіряним валізкою. Чоловік намагався зняти на камеру документи Романа, потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на перевірку документів", - повідомляє телеграм-канал "Білорусь головного мозку".

У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.

У ГУБОЗіК підтвердили затримання Романа Протасевича.

Протасевич працював у телеграм-каналі "Нехта" у 2020 році і разом із засновником телеграм-каналу "Нехта" Степаном Пуцилом оголошений Мінськом у розшук. Пізніше Протасевич переключився на канал "Білорусь мозку", створений Ігорем Лосиком, затриманим влітку минулого року. І "Нехта", і "БГМ" у Білорусі були визнані екстремістськими.

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Ситуацію вже прокоментувала Світлана Тіхановська.

У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 06
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Топ коментарі
+85
Вот так бы и вагнеровцев тормознули, если бы слив.
Это для тех, кто говорит, что операции не было, потому что она слишком нереальная.
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23.05.2021 14:55
+55
Колхозник решил утилизировать украинский опыт по "вагнеровцам"...
Дерьмак, ты еще настаиваешь что ничего не было?
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23.05.2021 14:56
+54
Белорусы , - Учатся ,но только никто не слил Спец операцию , - Как Вагнеровцов в Украине.
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23.05.2021 14:55
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По рефлексам, как у собаки Павлова У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 3254
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23.05.2021 20:43 Відповісти
солодке веде до сенсорної депривації...не зловживай...
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23.05.2021 20:49 Відповісти
Бояра приводит к зебелизму. Лечение не существует У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 5954
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23.05.2021 22:17 Відповісти
бідний Юрік...
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23.05.2021 22:36 Відповісти
Не надо себя жалеть на людях У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 7713
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23.05.2021 23:17 Відповісти
гнида завоняла...
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23.05.2021 19:27 Відповісти
іди лісом дегенерат йододефіцитний
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23.05.2021 19:44 Відповісти
пр.****** "Планета Земля-Рай" - это шо - типа - ты с Тау-Кита?
откуда такие п.здонутые берутся? У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 3746
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23.05.2021 20:24 Відповісти
тіпа нє тіпа а таблєточку із вітамінами прийми...може кредити швидше повіддаєш...
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23.05.2021 20:33 Відповісти
Тебе все Порошенко срет в штаны?)))
Купи себе вентилятор и горшок зебилоид,
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23.05.2021 20:27 Відповісти
Порошенко крутий перець раз таких як ти купує пачками...
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23.05.2021 20:32 Відповісти
И все вам срут в штаны У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 9905
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23.05.2021 20:44 Відповісти
ну із двома тупими вести бесіду ще веселіше...блаженні свідки соєві...
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23.05.2021 20:51 Відповісти
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 210Вы остроумны как квартальная крыса. Сценарии Нелоху не вы пишете У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 3078
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23.05.2021 22:15 Відповісти
для тупих останній раз...не маю відношення ні до зе ні до по...обидва вартують своїх інфантильних виборців...
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23.05.2021 22:33 Відповісти
Лошара, купи вентилятор и горшок)))
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23.05.2021 22:59 Відповісти
це все що нейрони в твоїй квадратній коробочці можуть намалювати...)
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23.05.2021 23:16 Відповісти
Понял. Вы ОПЗЖист. У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 614
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23.05.2021 23:18 Відповісти
Служба Брелков Украины, учитесь - это вам не посылки с алика шмонать !
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23.05.2021 19:06 Відповісти
Чему учиться?
Терроризму?
Может проще было ракетой по самолёту шмальнуть?
*********...
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23.05.2021 19:26 Відповісти
да, і повчитись у Ірану )))
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23.05.2021 20:50 Відповісти
А зачем учиться у Лукашенко, если у нас есть свой учитель, Порошенко.
"21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання Олександром Онищенком у кабінеті президента Порошенка за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків."
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24.05.2021 12:49 Відповісти
Питекантропы умиляются белорусским КГБ, которые по-нквдешному захватили инкомышлящего. Понятно какую Украину они хотят - без оппонентов.
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23.05.2021 19:17 Відповісти
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 5681
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23.05.2021 19:24 Відповісти
Таких моментів істини вже було дуже багато...Піонтковський мабуть спав до цього часу...)
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23.05.2021 19:50 Відповісти
Как мило - Беларусь исключают из ИКАО и это именно то, о чем мечтали сторонники поимки вагнеровцев для Украины....
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23.05.2021 19:53 Відповісти
Ты дурак? Уголовное преступление и политическую расправу с оппонентом отличить не можешь? Кроме того в спецоперации по вагнеровцам экипаж самолёта и государственные спецслужбы страны владельца самолёта были поставлены в известность, а здесь просто истребитель посадил гражданский самолёт.
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23.05.2021 20:14 Відповісти
Он не дурак, он зебил, а это даже хуже, так как зебилы склонны сбиваться в агрессивные стаи. Еще пару лет и у них окончательно кончаться деньги из за роста цен на все, и тогда они будут грабить людей около супермаркетов.
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23.05.2021 22:08 Відповісти
Он задал абсолютно адекватный вопрос. Для нас - вагнеровцы преступники, для Беларуси это несчастный блогер. А людям на рейсе плевать и на первых и на вторых, не думаю что истребитель в воздухе и экстренная посадка добавляет комфорта полету. Это довольно крупный международный скандал
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23.05.2021 22:50 Відповісти
октябрь 2016 г украинские МиГи после 18 минут пол'та развернули самол'т с АНТИМАЙДАНОВЦЕМ Мариросяном....
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24.05.2021 08:44 Відповісти
Во первых МиГов не было. Во вторых самолёт вылетал из Киева и вернули его в Киев, и это не был пролетающий мимо самолёт. В третьих вернули по конкретному поводу, а не по вымышленному. В четвёртых Мариросяна после досмотра отпустили. Разницу не чувствуете?
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24.05.2021 08:55 Відповісти
Что -то у Соловьева ничего по этому поводу мы не услышали.
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23.05.2021 20:02 Відповісти
Лукашенко-терорист N2 в світі після Путіна,що тут не ясно?
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23.05.2021 20:20 Відповісти
Та Лукашенкой там если и пахнет - то чуть чуть.
путен крутит ...

Лукашенко - писюн, ни на что не способный.
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23.05.2021 20:26 Відповісти
Не виключено, що хло руками своїх агентів у КГБ РБ провернув операцію проти Луки і зараз під приводом боротьби із світовим повітряним піратством почне усувати Луку від влади У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта - Цензор.НЕТ 2917
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23.05.2021 20:52 Відповісти
терраріум іді на мишлєнніков
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23.05.2021 20:53 Відповісти
Вусате *****, по суті, провело акт тероризму. Таке ж поїхавше, як і його плєшивий старший брат
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23.05.2021 21:30 Відповісти
ЭТИ ТВАРИ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРИ ВЛАСТНЫЕ НАЧАЛИ МОЛОДЕЖ УБИРАТЬ, ЧТОБЫ ИХ СЫНКИ ПРАВИЛИ !!!
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23.05.2021 22:06 Відповісти
Н-да, Лука по полной включил репресивный станок!
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23.05.2021 22:44 Відповісти
к
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23.05.2021 23:05 Відповісти
Если Протасевич видел что за ним следят то зачем полетел этим рейсом. нужно было сдрыснуть с того аэропорта и найти другой путь чтобы лететь не над Беларусью. Попался по неосторожности. Теперь 3.14здец.
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24.05.2021 00:11 Відповісти
та что не понятно , выгадывал на дешевых авиалиниях... какой он оппозиционер, если деньги у него(по мелочи) - на первом месте. Если он оппозиционер (не из последних), то он не имел права идти кроликом в пасть удава.
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24.05.2021 01:51 Відповісти
То виходить лукавий провернув "нереальну" операцію? чи як? То виходить, що чужий літак ВСЕ-ТАКИ МОЖНА ПОСАДИТИ в чужій країні!!!
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24.05.2021 04:01 Відповісти
Глова Белоруссии сделал , подарок белорусам , теперь можно ехать из Белоруссии и просить сразу полетическое убежище , пока есть шанс надо пользоваться 😊 . А по поводу посадки самолёта ,так Запад утерся ещё в 2014-м , когда проглотил забитый Боинг 😠 а теперь КГБ может все 🙄🤦
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24.05.2021 06:51 Відповісти
но никто не проглотил набитый израильскими гражданамиТУ 134 сбитій ракетой ВСУ !!!!!??????
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24.05.2021 08:46 Відповісти
Точно ВСУ?
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24.05.2021 10:05 Відповісти
как раз сбили кацапы! но уговорили Кучманоида взять вину на Украину! наверное, не за бесплатно!!!
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24.05.2021 21:25 Відповісти
глобализьм всё......... приехали кони - у всего должен быть свой забор........... у мордора и увы
у Беларуси он тоже будет потому шо цветочками от кандалов не избавляются.
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24.05.2021 07:48 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 08:37 Відповісти
глупый лукашь. какая бомба! просто бы отозвать разрешение на пролёт над белоруссией и не давали бы права вылета из белоруссии. боливийского президента точно также приземлили в вене. думали что сноуден с ним в самолёте.
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24.05.2021 09:56 Відповісти
Вова, я вже не знаю, як достукатись до твого мозку... Кулєба, ти ж наче розумніший, на дипломата вивчився ж, наче. Ви шо дебіли????? Україна зобов'язана підтримати Еуропейську Унію, Сполучені Штати ... наших союзників!! курва... та ввести санкції проти кривавого режиму луки. Ну це ж 2+2... ну шо ж ви за люде????!
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24.05.2021 10:15 Відповісти
а как же тогда им кушать мороженое Белая бяроза?)))))))
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24.05.2021 21:26 Відповісти
Кредиты и займы белорусских флагманов приближаются к сумме с 11 нулями ...Лукашенко взбесился ,что во такие блогеры как Раман Протасевич ,подрывают экономику Беларуси(рабочие крестьяне отказывались работать и выходили с протестами на улицы) и что его нужно показательно расстрелять.
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24.05.2021 10:32 Відповісти
Ну так что - бомбу нашли ?
Если нет - пассажиров на борт и извинениями отпустили.
Иначе любые беларусские активы в Европе заморожены,

а все беларусские самолёты арестованы - ответ ЕС должен быть ошеломляющим:
стоит один блоггер утраты всех зарубежных активов ?
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24.05.2021 13:19 Відповісти
Екіпаж чекав всіх пасажирів, за яких вони відповідають...
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26.05.2021 12:27 Відповісти
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