Очевидно, что это операция спецслужб. Призываю расследовать инцидент и исключить Беларусь из IKAO, - Тихановская об аресте Протасевича

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Как передает Цензор.НЕТ, Тихановская в своем телеграмм-канале написала, что задержание Протасевича является операцией спецслужб.

"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - написала она.

Оппозиционный лидер отметила, что такие действия власти поставили под угрозу безопасность других пассажиров рейса:

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших белорусских независимых телеграм-каналов", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечает Тихановская, Протасевича обвиняют в терроризме, за это ему грозит смертная казнь.

Штаб Светланы Тихановской призвал офис Ryanair и международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование по факту происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, совершающий полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилам воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - отметила лидер белорусской оппозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.