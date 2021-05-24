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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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задержание (6588) самолет (3328) Минск (1560) Ryanair (132) Тихановская (390) Протасевич Роман (309)

Очевидно, что это операция спецслужб. Призываю расследовать инцидент и исключить Беларусь из IKAO, - Тихановская об аресте Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Очевидно, что это операция спецслужб. Призываю расследовать инцидент и исключить Беларусь из IKAO, - Тихановская об аресте Протасевича

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Как передает Цензор.НЕТ, Тихановская в своем телеграмм-канале написала, что задержание Протасевича является операцией спецслужб.

"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - написала она.

Оппозиционный лидер отметила, что такие действия власти поставили под угрозу безопасность других пассажиров рейса:

"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших белорусских независимых телеграм-каналов", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Минске экстренно посадили самолет Ryanair. Силовики Лукашенко задержали основателя NEXTA Протасевича. Ему может грозить смертная казнь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечает Тихановская, Протасевича обвиняют в терроризме, за это ему грозит смертная казнь.

Штаб Светланы Тихановской призвал офис Ryanair и международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование по факту происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, совершающий полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилам воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - отметила лидер белорусской оппозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
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Топ комментарии
+14
Если Белоруссию исключить из IKAO, то у Бульбашенки начнётся икотка
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23.05.2021 16:42
+12
Билалаларусь - свабодная срана, патамушта
там, свабодна дают...
пять лелелет,
за лайк
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23.05.2021 16:48
+11
"Фриц" знает что за пассажирьі должньі бьіли лететь с вагнеровцами?
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23.05.2021 17:12
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Коли зе-біли бояться діяти за них діють тирани.
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23.05.2021 16:41 Ответить
квіти дарувати будете...?
європа занепокоєння вже висловила?
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23.05.2021 16:41 Ответить
Если Белоруссию исключить из IKAO, то у Бульбашенки начнётся икотка
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23.05.2021 16:42 Ответить
Еще и из ООН было не плохо и поучительно для кацапии.
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23.05.2021 16:44 Ответить
Чей самолет? Ждем озабоченности
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23.05.2021 16:44 Ответить
Мало ли что очевидно, доказательств наверняка нет. Я так понимаю был звонок о минировании самолета и звонившего сомневаюсь что найдут.
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23.05.2021 16:45 Ответить
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

...не смешите меня жить! -- лидершей без оппозиции...*)
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23.05.2021 16:46 Ответить
Билалаларусь - свабодная срана, патамушта
там, свабодна дают...
пять лелелет,
за лайк
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23.05.2021 16:48 Ответить
Вообще-то это прямое нарушение Чикагской конвенции и Беларусь вполне могут исключить из ИКАО.
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23.05.2021 16:58 Ответить
Тебе канализацию проведут в конце концов? Что там власти Костромской области решили?
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23.05.2021 17:03 Ответить
Как бы там нибыло -- а Зеля Украине Белорусскую УССР устроит!

...если 74% избирателей, не захотят от Зели, шо-нить посмешнее ...*)
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23.05.2021 16:54 Ответить
Беларусы -- не помойка! ...держи свой базар за зубами... *)
Ошиблись люди. -- я им сочувствую...
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23.05.2021 17:08 Ответить
При чем тут беларусы? Страна-помойка расположена между Украиной и США.
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23.05.2021 17:10 Ответить
А ты шо -- ветеран Американской Революции 1778 года? *)
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23.05.2021 17:14 Ответить
По крайней мере я точно знаю, какая "страна" есть гигантской помойкой.
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23.05.2021 17:17 Ответить
У арабов больше засрано, чем в России...

-- и их общая территория, больше, чем росийская...
Да и вреда от них больше -- и Близнецов а НЙ -- арабэны ж завалили, а не кацапы.
...не комплексуй, Моряк! -- веселей будешь...*)
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23.05.2021 17:30 Ответить
"россия" - то где?
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23.05.2021 17:31 Ответить
Ты там небыл... ...по крайней мере, последние 30 лет, точно.

А я тебе могу рассказать про парашу актуально -- бо я там был, почти совсем недавно -- ты не поверишь...*)
И, що б ты не сомневался -- Слава Україні!

А ты в Украине, когда был, кстати? *)
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23.05.2021 17:41 Ответить
Спасибо, как-то не особо интересны подробности за помойку и обитающие там дикие племена. В Украине крайний раз был 2 года тому. Героям Слава!
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23.05.2021 17:43 Ответить
ок.

Помойка -- очень агрессивна! ...шапками не закидаешь...
Остаюсь твоим Другом! -- если ты не возражешь? *)
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23.05.2021 17:47 Ответить
Суеверный что ли?
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23.05.2021 17:50 Ответить
Bandera Rosa Он лет 8-мь назад, из Сахалина свалил. Сейчас под Филадельфией подъедается, и гадит безбожно. У него в фейсбуке фотки были, с убитыми сурками, он их жрет. Правильно говорят: "Незваный гость - лучше татарина".
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23.05.2021 20:32 Ответить
Правильно говорят: "Кацап? - сиди на бутылке!" Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4774
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24.05.2021 00:20 Ответить
Макс Полиграф Насчет бутылки не знаю, а сурков жрет.
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24.05.2021 01:13 Ответить
Ну наконец-то кацапы признают,что их незалежность от Монголии-ошибка.
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23.05.2021 17:00 Ответить
Кому надоело, могут собирать манатки и валить к лукашенке, например. Или лучше на рашку.
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23.05.2021 17:00 Ответить
Ой,как страшно. Усатый подонок уже чемоданы на Ростов собирает.
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23.05.2021 16:59 Ответить
Лукашенко становится абреком вне закона, теперь любой кто захочет может его епнуть или выкрасть вывезти его в Гаагу и ничего ему за это в мировом сообществе не будет, получится частный исполнитель)
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23.05.2021 17:06 Ответить
Другие пассажиры с вагнеровцами были в ещё большей опасности. Но спецслужбы вовремя одумались.
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23.05.2021 17:08 Ответить
"Фриц" знает что за пассажирьі должньі бьіли лететь с вагнеровцами?
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23.05.2021 17:12 Ответить
"Фритц" под ником Гуталин. Так раньше называли упыря джугашвили.
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23.05.2021 17:22 Ответить
Ого. Не знала.
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23.05.2021 17:24 Ответить
Сын сапожника, гуталинщик. У меня Дед 8 лет лагерей отбыл, после Второй Мировой, он его иначе чем Гуталином не называл.
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23.05.2021 17:26 Ответить
Понятно (
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23.05.2021 17:31 Ответить
Дякую Пани за сочувствие, але Дiд Павло завжди казав, шо червоним варто було б его добити, бо вiн боротьбу не припинив - гнав i продавав горилку, був браконьером i незаконно добував золото на Сахалiне, покi не спокинув нас. Виховав багато онукiв, дарував нам усiм иммунитет вiд русской чуми.И вiн нас не спокинув, бо ми его помьятаемо шодня. Слава Украiнi!
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24.05.2021 00:33 Ответить
Славні у Вас предки. В таких людей зазвичай непрості, складні долі.
Але саме такими і пишаються їхні нащадки.
Героям слава!
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24.05.2021 09:32 Ответить
Сообщили о бомбе, чтобы посадить самолет. Чем пахнет? Государственный терроризм!
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23.05.2021 17:31 Ответить
Лука бомбу заложил ,получается не того взяли
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23.05.2021 17:42 Ответить
а когда в Вене сажали самолет из за сноудена - австрию тоже исключить надо было или это совсем другое ?
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23.05.2021 17:48 Ответить
Да это операция спецслужб.Можно даже сказать подарок одного диктатора,другому диктатору.А конкретно служба Пуйла срисовала Протасевича в аэропорту и скинула все данные в КГБ Луки.Таким образом Пуйло,как принято у диктаторов в знак уважения подарил союзнику голову его врага.Радуйся,що это не ты Тихановская.Як вариант Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 1417
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23.05.2021 18:37 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 18:42 Ответить
Даже не сомневаюсь, что пофукают для публики перед камерами и на том усе. Расслабился Запад за 30 лет до состояния обожравшегося кота.
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23.05.2021 19:08 Ответить
А наш бубочка тоже сделал подарок таракану и арестовал Семёна Семенченко.
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23.05.2021 19:52 Ответить
 
 