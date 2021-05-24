Очевидно, что это операция спецслужб. Призываю расследовать инцидент и исключить Беларусь из IKAO, - Тихановская об аресте Протасевича
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.
Как передает Цензор.НЕТ, Тихановская в своем телеграмм-канале написала, что задержание Протасевича является операцией спецслужб.
"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - написала она.
Оппозиционный лидер отметила, что такие действия власти поставили под угрозу безопасность других пассажиров рейса:
"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших белорусских независимых телеграм-каналов", - говорится в сообщении.
Как отмечает Тихановская, Протасевича обвиняют в терроризме, за это ему грозит смертная казнь.
Штаб Светланы Тихановской призвал офис Ryanair и международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование по факту происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
"С сегодняшнего дня ни один человек, совершающий полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилам воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - отметила лидер белорусской оппозиции.
Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Пожалуйста, подождите...
європа занепокоєння вже висловила?
...не смешите меня жить! -- лидершей без оппозиции...*)
там, свабодна дают...
пять лелелет,
за лайк
...если 74% избирателей, не захотят от Зели, шо-нить посмешнее ...*)
Ошиблись люди. -- я им сочувствую...
-- и их общая территория, больше, чем росийская...
Да и вреда от них больше -- и Близнецов а НЙ -- арабэны ж завалили, а не кацапы.
...не комплексуй, Моряк! -- веселей будешь...*)
А я тебе могу рассказать про парашу актуально -- бо я там был, почти совсем недавно -- ты не поверишь...*)
И, що б ты не сомневался -- Слава Україні!
А ты в Украине, когда был, кстати? *)
Помойка -- очень агрессивна! ...шапками не закидаешь...
Остаюсь твоим Другом! -- если ты не возражешь? *)
Але саме такими і пишаються їхні нащадки.
Героям слава!
@apiontkovsky
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