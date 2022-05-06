Дівчині Протасевича росіянці Сапезі присудили 6 років за ґратами в Білорусі

Суд визнав її винною в адмініструванні телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", що публікував персональні дані силовиків та інформацію про їхні родини.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

Сапегу визнали винною за 7 статтями - зокрема, у розпалюванні соціальної ворожнечі, незаконних діях щодо інформації про приватне життя та організації насильства проти співробітників органів внутрішніх справ.

Крім ув’язнення, її зобов’язали виплатити потерпілим компенсацію моральної шкоди на суму 167 500 рублів та судове мито 7 488 рублів. Загальна сума цих виплат становить понад 50 тисяч доларів.

Справу слухали в закритому режимі, тож суд оголосив лише результативну частину вироку.

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Рішення суду ще не вступило в силу, тож Сапега може його оскаржити. За даними джерел ВВС, вона не збирається цього робити й натомість хоче попросити Лукашенка про помилування. А якщо він відмовить - проситиме відправити її для відбуття покарання до Росії, адже вона є громадянкою РФ. В такому разі її може помилувати Путін, каже адвокат родини Супеги Антон Гашинський.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня 2021 Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.