Протасевич вийшов з-під домашнього арешту

Ексголовний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий після примусової посадки в Мінську літака RyanAir, вийшов з-під домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це білоруський опозиціонер заявив в ефірі YouTube-каналу активіста Дмитра Бєлякова.

"Останні сім місяців я провів під домашнім арештом, тільки зараз відбувається мій вихід у люди... Дуже важко адаптуватися та соціалізуватись, коли довго перебував в ізоляції. У мене фактично не було контактів із оточуючими людьми", - зазначи він.

За словами Протасевича, розслідування продовжується і розкривати подробиці він не може.

Доступ до інтернету у опозиціонера був.

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Нагадаємо, 23 травня 2021 р. в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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