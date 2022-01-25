Протасевич вийшов з-під домашнього арешту
Ексголовний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий після примусової посадки в Мінську літака RyanAir, вийшов з-під домашнього арешту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це білоруський опозиціонер заявив в ефірі YouTube-каналу активіста Дмитра Бєлякова.
"Останні сім місяців я провів під домашнім арештом, тільки зараз відбувається мій вихід у люди... Дуже важко адаптуватися та соціалізуватись, коли довго перебував в ізоляції. У мене фактично не було контактів із оточуючими людьми", - зазначи він.
За словами Протасевича, розслідування продовжується і розкривати подробиці він не може.
Доступ до інтернету у опозиціонера був.
Нагадаємо, 23 травня 2021 р. в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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чи в неї вже інше завдання..?
Жаль протасевича. Но это уже отработаный ФСБ материал
А те, що ми чули від нього - отримано під загрозами і тортурами. Розумні люди це не сприймали.