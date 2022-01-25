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Протасевич вийшов з-під домашнього арешту

Протасевич вийшов з-під домашнього арешту

Ексголовний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий після примусової посадки в Мінську літака RyanAir, вийшов з-під домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це білоруський опозиціонер заявив в ефірі YouTube-каналу активіста Дмитра Бєлякова.

"Останні сім місяців я провів під домашнім арештом, тільки зараз відбувається мій вихід у люди... Дуже важко адаптуватися та соціалізуватись, коли довго перебував в ізоляції. У мене фактично не було контактів із оточуючими людьми", - зазначи він.

За словами Протасевича, розслідування продовжується і розкривати подробиці він не може.

Доступ до інтернету у опозиціонера був.

Також читайте: США офіційно звинуватили в повітряному піратстві білоруських чиновників

Нагадаємо, 23 травня 2021 р. в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Читайте: ICAO опублікувала звіт про посадку літака з Протасевичем

Автор: 

Білорусь (7960) домашній арешт (197) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+11

Жаль протасевича. Но это уже отработаный ФСБ материал
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25.01.2022 12:37
+4
Добре було б витягти його звідти. Хоча є розуміння, що режим подбав, щоб цього не сталося...
А те, що ми чули від нього - отримано під загрозами і тортурами. Розумні люди це не сприймали.
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25.01.2022 12:44
+3
Молодец, ГОНДОНЧИК, свою девушку на ЧЛЕН Луки обменял.
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25.01.2022 12:39
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а дєвушку Сапєгу куди діли?
чи в неї вже інше завдання..?
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25.01.2022 12:34 Відповісти
Так точно.
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25.01.2022 13:05 Відповісти
уже не тот..
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25.01.2022 12:35 Відповісти
А санкции остались
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25.01.2022 12:36 Відповісти

Жаль протасевича. Но это уже отработаный ФСБ материал
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25.01.2022 12:37 Відповісти
Молодец, ГОНДОНЧИК, свою девушку на ЧЛЕН Луки обменял.
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25.01.2022 12:39 Відповісти
То ще фігня- він почав працювати на якусь провладну компанію.
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25.01.2022 12:42 Відповісти
Там желающих работать на пропагандистских канал очереди, на кой нужен этот молокосос не имеющий никакой перспективы, даже девушку свою подставил
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25.01.2022 12:44 Відповісти
А подумай сам навіщо.
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25.01.2022 12:49 Відповісти
Невыгодно картофельному самодержавию в лагерную пыль его растереть пока расследование на Западе еще дымится, поэтому отпустили погулять
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25.01.2022 12:42 Відповісти
Добре було б витягти його звідти. Хоча є розуміння, що режим подбав, щоб цього не сталося...
А те, що ми чули від нього - отримано під загрозами і тортурами. Розумні люди це не сприймали.
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25.01.2022 12:44 Відповісти
Шановний, не можно довіряти людині, яка була у полоні, або на окупораній території.
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25.01.2022 13:06 Відповісти
О, це дуже по сталінськи. Пишу ще раз - добре було б його витягти і послухати, як все було насправді. Хто сказав, що йому щось довірять? Йому потрібно лікування і психологічна реабілітація. У нього було два варіанти: не зламатися і просто загинути без вісти - або виконати вимоги ворога, щоб вижити і помститися.
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25.01.2022 13:12 Відповісти
Приклад для всіх шанувальників комфорту та маминих синочків, що пруться в політику: якщо не можете бодай вести себе гідно, коли потрапляєте в халепу, то ліпше не лізьте в не свою справу.
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25.01.2022 12:47 Відповісти
Слит и вкачан.
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25.01.2022 12:50 Відповісти
Зламали чувака...
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25.01.2022 12:57 Відповісти
беспечность наказуема
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25.01.2022 13:17 Відповісти
Найдорожче затримання в історії людства 🤣. Тепер вся країна мусить років 50 пахати по 12 годин і по суботах 😁😁😁
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25.01.2022 14:01 Відповісти
 
 