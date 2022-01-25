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Новости
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Протасевич вышел из-под домашнего ареста

Протасевич вышел из-под домашнего ареста

Экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный после принудительной посадки в Минске самолета RyanAir, вышел из домашнего ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом белорусский оппозиционер заявил в эфире YouTube-канала активиста Дмитрия Белякова.

"Последние семь месяцев я провел под домашним арестом, только сейчас состоялся мой выход в люди... Очень трудно адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с окружающими людьми", - отметил он.

По словам Протасевича, расследование продолжается и раскрывать подробности он не может.

Доступ в интернет у оппозиционера был.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Беларусь (7915) домашний арест (188) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+11

Жаль протасевича. Но это уже отработаный ФСБ материал
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25.01.2022 12:37
+4
Добре було б витягти його звідти. Хоча є розуміння, що режим подбав, щоб цього не сталося...
А те, що ми чули від нього - отримано під загрозами і тортурами. Розумні люди це не сприймали.
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25.01.2022 12:44
+3
Молодец, ГОНДОНЧИК, свою девушку на ЧЛЕН Луки обменял.
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25.01.2022 12:39
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а дєвушку Сапєгу куди діли?
чи в неї вже інше завдання..?
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25.01.2022 12:34 Ответить
Так точно.
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25.01.2022 13:05 Ответить
уже не тот..
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25.01.2022 12:35 Ответить
А санкции остались
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25.01.2022 12:36 Ответить

Жаль протасевича. Но это уже отработаный ФСБ материал
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25.01.2022 12:37 Ответить
Молодец, ГОНДОНЧИК, свою девушку на ЧЛЕН Луки обменял.
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25.01.2022 12:39 Ответить
То ще фігня- він почав працювати на якусь провладну компанію.
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25.01.2022 12:42 Ответить
Там желающих работать на пропагандистских канал очереди, на кой нужен этот молокосос не имеющий никакой перспективы, даже девушку свою подставил
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25.01.2022 12:44 Ответить
А подумай сам навіщо.
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25.01.2022 12:49 Ответить
Невыгодно картофельному самодержавию в лагерную пыль его растереть пока расследование на Западе еще дымится, поэтому отпустили погулять
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25.01.2022 12:42 Ответить
Добре було б витягти його звідти. Хоча є розуміння, що режим подбав, щоб цього не сталося...
А те, що ми чули від нього - отримано під загрозами і тортурами. Розумні люди це не сприймали.
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25.01.2022 12:44 Ответить
Шановний, не можно довіряти людині, яка була у полоні, або на окупораній території.
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25.01.2022 13:06 Ответить
О, це дуже по сталінськи. Пишу ще раз - добре було б його витягти і послухати, як все було насправді. Хто сказав, що йому щось довірять? Йому потрібно лікування і психологічна реабілітація. У нього було два варіанти: не зламатися і просто загинути без вісти - або виконати вимоги ворога, щоб вижити і помститися.
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25.01.2022 13:12 Ответить
Приклад для всіх шанувальників комфорту та маминих синочків, що пруться в політику: якщо не можете бодай вести себе гідно, коли потрапляєте в халепу, то ліпше не лізьте в не свою справу.
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25.01.2022 12:47 Ответить
Слит и вкачан.
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25.01.2022 12:50 Ответить
Зламали чувака...
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25.01.2022 12:57 Ответить
беспечность наказуема
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25.01.2022 13:17 Ответить
Найдорожче затримання в історії людства 🤣. Тепер вся країна мусить років 50 пахати по 12 годин і по суботах 😁😁😁
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25.01.2022 14:01 Ответить
 
 