Протасевич вышел из-под домашнего ареста
Экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный после принудительной посадки в Минске самолета RyanAir, вышел из домашнего ареста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом белорусский оппозиционер заявил в эфире YouTube-канала активиста Дмитрия Белякова.
"Последние семь месяцев я провел под домашним арестом, только сейчас состоялся мой выход в люди... Очень трудно адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с окружающими людьми", - отметил он.
По словам Протасевича, расследование продолжается и раскрывать подробности он не может.
Доступ в интернет у оппозиционера был.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи в неї вже інше завдання..?
Жаль протасевича. Но это уже отработаный ФСБ материал
А те, що ми чули від нього - отримано під загрозами і тортурами. Розумні люди це не сприймали.