Протасевич вышел из-под домашнего ареста

Экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный после принудительной посадки в Минске самолета RyanAir, вышел из домашнего ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом белорусский оппозиционер заявил в эфире YouTube-канала активиста Дмитрия Белякова.

"Последние семь месяцев я провел под домашним арестом, только сейчас состоялся мой выход в люди... Очень трудно адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с окружающими людьми", - отметил он.

По словам Протасевича, расследование продолжается и раскрывать подробности он не может.

Доступ в интернет у оппозиционера был.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.