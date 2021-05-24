Ryanair о посадке в Минске: Диспетчеры из Беларуси сообщили об угрозе на борту и дали указание перенаправить самолет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.
Российское издание "Новая газета" направило запрос в компанию Ryanair с просьбой прокомментировать ситуацию, информирует Цензор.НЕТ.
Об угрозе на борту Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили изданию в авиакомпании. Там также рассказали, что самолет покинет аэропорт Минска в 19:00 (по Москве).
"Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь (в Вильнюс. - Ред.) вместе с пассажирами и экипажем", - говорится в заявлении компании.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.
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И они не сильно протестовали, - попросили сесть в Минске - полетели и сели.
.....комментировала КОМПАНИЯ по запросу Российского издания "Новая газета" - эта инфа заслуживает доверия?......а где "воспоминания пилотов":
Кстати, во времена безвиза с ЕС, полсотни раз летал с этой компанией. Билеты у них брал от 5 до 30 евро, и всегда все проходило четко и безпроблемно. Возврат денег и компенсации за задержку рейса тоже проходили без проблем. Шикарная компания за такие деньги
Что то мне говорит, что они были в курсе афёры. Путинские миллионы - они такие креативные.