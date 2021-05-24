РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7269 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
13 395 40
Беларусь (7524) самолет (3328) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Ryanair о посадке в Минске: Диспетчеры из Беларуси сообщили об угрозе на борту и дали указание перенаправить самолет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ryanair о посадке в Минске: Диспетчеры из Беларуси сообщили об угрозе на борту и дали указание перенаправить самолет

Летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

Российское издание "Новая газета" направило запрос в компанию Ryanair с просьбой прокомментировать ситуацию, информирует Цензор.НЕТ.

Об угрозе на борту Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили изданию в авиакомпании. Там также рассказали, что самолет покинет аэропорт Минска в 19:00 (по Москве).

"Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь (в Вильнюс. - Ред.) вместе с пассажирами и экипажем", - говорится в заявлении компании.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю союзников по ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Усатое, картофельное падло вкрай ох.. ло!!!
показать весь комментарий
23.05.2021 20:01
+19
тобто ти признаеш що зеленський злив операцію з вагнерами?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:07
+18
Вот вам и вагнеровцы. Толпо**пы во главе с Ослом.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усатое, картофельное падло вкрай ох.. ло!!!
показать весь комментарий
23.05.2021 20:01 Ответить
о
показать весь комментарий
23.05.2021 20:23 Ответить
Кто то попал.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:01 Ответить
Попал блогер. Будет сидеть теперь в тюрьме. Лукашенке похер.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:08 Ответить
Вот вам и вагнеровцы. Толпо**пы во главе с Ослом.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:02 Ответить
Який же Зеля дурень,а міг би стати в один ряд з Лукавим Бацькой))
показать весь комментарий
23.05.2021 20:05 Ответить
Даже не так. Опердить.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:07 Ответить
тобто ти признаеш що зеленський злив операцію з вагнерами?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:07 Ответить
порівнювати блогера та реальних найманих вбивць, ти як себе почуваєш, зелебоб?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:09 Ответить
А никак он себя не чувствует.Писать круглые сутки на Цензоре...Ботоферма в действии😂
показать весь комментарий
23.05.2021 20:17 Ответить
а шо такое - погроз на борту не було ? видається все так просто - дисптечери попрацювали на батьку -терориста... А наш вова попрацювавв на терористів на теритоії того ж бацьки ...
показать весь комментарий
23.05.2021 20:18 Ответить
Хоч круть - верть, хоч верть- круть , вова у гівні
показать весь комментарий
23.05.2021 20:19 Ответить
Международные договора до одного места? Так какого хрена соевая ботва вой подняла о выкрадании Чауса?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:39 Ответить
Там зашквар полный по операции
показать весь комментарий
23.05.2021 21:10 Ответить
Д'ерьмак улыбается,глядя на это.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:03 Ответить
С батьки магарь будет требовать.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:04 Ответить
Яким хером "диспетчеры из Беларуси" до рейсу Афіни-Вільнюс? Ясно що все це через одну людину! Картопляне маразматичне падло повинно нести відповідальність за такий обман і підлість! Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак - Цензор.НЕТ 5058
показать весь комментарий
23.05.2021 20:15 Ответить
Не знаю как это работает,но пролетая над территорией какой-то страны, руководят полетом диспетчеры той страны по которой летит самолёт.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:17 Ответить
А подумать, не? А МИГ 29 с полным боекомплектом то же диспетчеры прислали? Да, диспетчеры не руководят,а ведут воздушное судно через своё воздушное пространство.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:25 Ответить
к "заминированому" самолету прислали бы военный в любой стране. Вот если он угрожал, или стрелял предупредительно, - то другое дело.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:30 Ответить
Военный самолёт присылают для сопровождения , а не для разворота внутрь страны "заминированного" судна для пролёта над густонаселёнными территориями с посадкой в гражданский аэропорт.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:40 Ответить
Мы не знаем как вел себя тот самолет, пилоты ранайра о нем вообще не вспомнили.
И они не сильно протестовали, - попросили сесть в Минске - полетели и сели.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:44 Ответить
....всё узнаем...возможно даже завтра......Ну а.Ты что, уже общался с пилотами и делаешь выводы?
показать весь комментарий
23.05.2021 20:48 Ответить
Сверху написано. Почитай.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:52 Ответить
Российское издание "Новая газета" направило запрос в компанию Ryanair с просьбой прокомментировать ситуацию......

.....комментировала КОМПАНИЯ по запросу Российского издания "Новая газета" - эта инфа заслуживает доверия?......а где "воспоминания пилотов":
показать весь комментарий
23.05.2021 20:59 Ответить
Честно говоря, я не понимаю булинга авиакомпании со стороны белорусов. Это что ирландцы выбрали таракана управлять Беларусью, что их обвиняют в посадке самолета. Пилоты действует по инструкции, в данном случае они послушали диспетчеров. Если белорусские власти занимаются авиатерроризмом, то это точно не вина "раянейра".
Кстати, во времена безвиза с ЕС, полсотни раз летал с этой компанией. Билеты у них брал от 5 до 30 евро, и всегда все проходило четко и безпроблемно. Возврат денег и компенсации за задержку рейса тоже проходили без проблем. Шикарная компания за такие деньги
показать весь комментарий
23.05.2021 20:15 Ответить
Єдиний адекватний крок від ЄС має бути в анулюванні віз усім громадянам Білорусі та їх висилка до дому, за невеликим виключенням.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:20 Ответить
https://twitter.com/christogrozev/status/1396444326910066693

Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак - Цензор.НЕТ 1752
показать весь комментарий
23.05.2021 20:17 Ответить
Піратство.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:32 Ответить
Теперь не то что приземляться, а и летать над белорусской областью рашки опасно.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:40 Ответить
Да, седня тож вспомнилось что как раз Райян Эйром и летал в Вильнюс когда то))
показать весь комментарий
23.05.2021 21:44 Ответить
усатый Сомали замутил в центре Европы
показать весь комментарий
23.05.2021 20:53 Ответить
А Ryanair не заметил, что нет одного пассажира? Тревогу не забили?
Что то мне говорит, что они были в курсе афёры. Путинские миллионы - они такие креативные.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:56 Ответить
Из этого сообщения мы видим, что для изменения курса самолета и даже его внеплановой посадки достаточно указания диспетчера. Согласно сообщениям СБУ, она рано утром 17.07.2014 перехватила разговоры боевиков о наличии у них Бука, приехавшего из РФ, что делало реальностью угрозу уничтожения любого самолета на любой высоте. При информировании об этом диспетчеров Аэроруха не было проблем с перенаправлением рейсов мимо территории ДНР.
показать весь комментарий
23.05.2021 21:05 Ответить
Страна-тероорист над которой следует закрыть воздушное пространство, но скорее всего этого не будет, деньги решают все
показать весь комментарий
23.05.2021 21:34 Ответить
ничего... эвропа в который раз утрется.....
показать весь комментарий
24.05.2021 15:40 Ответить
этот - Ryanair - надо по миру пустить... падлы
показать весь комментарий
24.05.2021 15:41 Ответить
 
 