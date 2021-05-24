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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями

Вынужденная посадка в Минске рейса Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту неприемлема.

Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс категорически неприемлемо. У всех пассажиров должна быть возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она.

В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Президент Евросовета Шарль Мишель в той же соцсети призвал власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров, а также провести расследование.

В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями 02

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также подчеркнул неприемлемость вынужденной посадки самолета в Минске и заверил, что в ЕС пристально следят за развитием ситуации.

Также читайте: "Слуга народа" Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: "Вот это государственность!"

"Мы считаем власти Беларуси ответственным за безопасность всех пассажиров и самолета. У всех пассажиров должна быть возможность немедленно продолжить путешествие", - написал он в Twitter.

В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями 03

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте: Призываю союзников по ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Какие там последствия? Санкции против второстепенных лиц? Чувствую Европа доумиротворяется до 3 мировой войны!
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23.05.2021 19:51
+34
да конечно, он для этого поднимал в воздух истребитель, сажал самолет, захватил Протасевича, чтобы отпустить его В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями - Цензор.НЕТ 4382он прекрасно знал, что Европа выразит озабоченность, но дальше этого не пойдет
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23.05.2021 19:55
+14
Плохие парни как-то переживут призывы, требования, озабоченности,....
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23.05.2021 19:51
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Какие там последствия? Санкции против второстепенных лиц? Чувствую Европа доумиротворяется до 3 мировой войны!
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23.05.2021 19:51 Ответить
Достали , своими беззубыми озабоченностями и смешными санкциями! Да сколько можно ? Путлер всех купил с потрохами , шастает по-миру терракоты устраивает, войны развязывает , а сейчас бульбасумасшедшего использовал
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23.05.2021 20:21 Ответить
ребята надо было не с цветами ходить а с вилами как минимум
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23.05.2021 20:34 Ответить
Фактически самолёт европейского союза какое то непризнанное перенаправляет в Минск и арестовывает человека, честного, порядочного..
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23.05.2021 21:18 Ответить
Вот и посмотрим засцыт Лукашенко и отпустит Протасевича или положит болт на европейскую озабоченность
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23.05.2021 19:51 Ответить
да конечно, он для этого поднимал в воздух истребитель, сажал самолет, захватил Протасевича, чтобы отпустить его В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями - Цензор.НЕТ 4382он прекрасно знал, что Европа выразит озабоченность, но дальше этого не пойдет
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23.05.2021 19:55 Ответить
Я тоже думаю, что дальше озабоченности вряд ли серьезные шаги будут, хотя кто его знает где эта последняя капля? Лукашенко же наверно тоже считать умеет где есть выгода, а где овчинка не стоит выделки.
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23.05.2021 20:37 Ответить
Плохие парни как-то переживут призывы, требования, озабоченности,....
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23.05.2021 19:51 Ответить
На вагнеровцев похоже. Взяли скоты на вооружение.
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23.05.2021 19:51 Ответить
Там есть принципиальная разница.
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23.05.2021 21:26 Ответить
😆 Невже висловлять саму крайню стєпєнь обєспокоєнності?
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23.05.2021 19:52 Ответить
Ти ба,виявляється примушувати іноземні літаки до приземлення це порушення міжнародного права.
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23.05.2021 19:52 Ответить
Що сказати хотів?
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23.05.2021 20:00 Ответить
Прекрасно. Тогда над Беларусью не летать и диспечерская служа пусть сосут у своего фюрера.
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23.05.2021 20:06 Ответить
Отак би було і з Україною,якби операція по "вагнеровцям" була б правдою.
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23.05.2021 20:08 Ответить
Вагнерівці - блогери?
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23.05.2021 20:13 Ответить
Именно, надо воевать в рамках международных договоров.
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23.05.2021 20:16 Ответить
Точно, згідно міжнародних договір віджали Крим, роздовбали Донбас, збили МН-17...
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23.05.2021 20:20 Ответить
Так травите химией сепаров.
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23.05.2021 20:27 Ответить
А українець написав би "то що, будемо травити сєпаріа хімією". А ти відокремлюєш себе, звертаючись "так травите ...".
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23.05.2021 20:30 Ответить
Не було б. Порівнювати міжнародних терористів і блогера трохи недолуго. До того ж операція з вагнерівцями була узгоджена із Туреччиною та США. А судячи з того, що у мі-6 вазеленському робили наганяй- то й з Британією.
І наскільки я пам'ятаю, твоя команда втирала всім, що ніякої операції не було)))
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23.05.2021 20:16 Ответить
***** зелена, ти вже якось визначся - то злили вагнерівців чи нічого такого не було? До речі, вагнерівці терористи, на яких клейма нема де ставити, причетні то МН-17, спецоперація кількох спецслужб, а тут блогер.
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23.05.2021 20:18 Ответить
В вашем корневом посте не чувствуется сарказм.
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23.05.2021 20:18 Ответить
Саша ПЕРДУЛОВ, заткни свою вонючую пасть ****.
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23.05.2021 20:22 Ответить
Дебіли! З вагнерівцями все було домовлено з Туреччиною! Ніхто військову авіацію, заради цього піднімати не планував.
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23.05.2021 21:29 Ответить
Ну ты , конченный ************ 🤮🤮🤮
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23.05.2021 20:24 Ответить
Терміново треба висловити стурбованість і краще велику, а нашому Ланцелоту збільшити обсяги торгівлі з братами.
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23.05.2021 19:52 Ответить
І почати імпортувати електроенергію ще в більших об"ємах...а шо ? це ж просто бізнес...
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23.05.2021 20:13 Ответить
Это воздушное пиратство.. Посмотрим как отреагирует "обеспокоенное" ЕС, НАТО, США, ООН и Украина ( в частности)
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23.05.2021 19:53 Ответить
максимум что можно сделать - это бесполетная зона над Беларусью...и больше ничего
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23.05.2021 19:57 Ответить
Так це ж робити треба... Краще за все стурбованість.
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23.05.2021 20:12 Ответить
нашу вам озабоченность?
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23.05.2021 19:53 Ответить
Он вроде из того же колена Израилева, что и Зеленский.
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23.05.2021 19:58 Ответить
В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями - Цензор.НЕТ 9945
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23.05.2021 20:00 Ответить
предлагаешь как Греция и Кипр друг за друга голосовать?
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23.05.2021 20:23 Ответить
пономарь - абсолютно никакая безголосая тварь, кторой неивестно кто выдал звання народного...(((- это какой-то трэшшшчч..((9
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23.05.2021 22:20 Ответить
Импотенты,уже видно что аыоазят озабоченность,и последствия?санкции против диспетчеров?Страшне обурення. Жахає до нестями.
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23.05.2021 20:00 Ответить
Большего идиотизма (ЗАХВАТ ИНОСТРАННОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА=ТЕРРОРИЗМ!) от Таракана Колхозного в предверии 4 пакета санкций от ЕС (июнь) придумать невозможно! Походу психопат окончательно съехал з розуму.

"
«Это является серьезным нарушением Чикагской конвенции [конвенции о международной гражданской авиации] и может квалифицироваться как террористический акт, ставящий под угрозу сотни жизней на борту и на земле.
This is a major breach of the Chicago Convention and may qualify as a terrorist attack endangering hundreds of lives on board and on the ground. If Belarus wasn't a full-fledged pariah state until now, it certainly became one now. Iran and NK wouldn't have dared do this.- Christo Grozev (@christogrozev) May 23, 2021
Если до сих пор Беларусь не была полноценным государством-изгоем, то теперь она, безусловно, стала им. Иран и Северная Корея не осмелились бы на такой шаг».
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23.05.2021 20:02 Ответить
ты эту челобитную новому царьку коленьке отправь.
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23.05.2021 20:41 Ответить
.....бросай уже курить всякую хрень......а то смахиваешь на неадеквата.
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23.05.2021 20:44 Ответить
Іран як раз осмілився з літаком МАУ
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24.05.2021 01:08 Ответить
Угрожают последствиями в виде глубокой, импотентной, обеспокоенной и всеобъемлющей озабоченности.
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23.05.2021 20:02 Ответить
ну шо, апологеты психопата лукашенко, шо скажете? Это норма, захватывать самолеты?
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23.05.2021 20:06 Ответить
нужно просто рабам снять кросовки и подарить цветочки.
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23.05.2021 20:36 Ответить
мы не лучше. нам дали волю, и мы выбрали тупого олигофрена. Так кто мы есть...Не нам рассуждать о рабах, сами еще не ставши нормальными. Когда станем, вот тогда и будет смысл порассуждать на эту тему.
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23.05.2021 20:42 Ответить
кому это "нам"?
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23.05.2021 21:05 Ответить
Подумай. Это от слова "думать".
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23.05.2021 21:18 Ответить
В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями

это какими?? достроить северный поток 2? Усиленная обеспокоенность??
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23.05.2021 20:09 Ответить
Какая взаимосвязь?
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23.05.2021 22:27 Ответить
Да прервите дип. отношения с фюрером, ведь дмпломаты от него, а он узурпатор. Где ваша преданность демократическим принципам? Не бойтесь, что Беларусь уйдет в рф, она поуши уже там.
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23.05.2021 20:14 Ответить
А вас, Штирлиц, я попрошу остаться.
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23.05.2021 20:14 Ответить
Операция "Прикрыть *****". Он теперь не главный террорист. Про СП-2 на время забудут. Возможность поучаствовать в переговорах об освобождении или смягчении приговора. Дополнительные бонусы к будущей Нобелевке.
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23.05.2021 20:15 Ответить
Мне кажется Протасевича даже ввх не вытащит
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23.05.2021 20:24 Ответить
А зачем вытаскивать? Нужно просто "стараться помочь западным партнёрам". А что там может случиться с подследственным кто знает?
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23.05.2021 20:30 Ответить
эта как?- высшая степень обеспокоенности ?
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23.05.2021 20:16 Ответить
о нет, сорян, она добавит событие в моменты твиттера
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23.05.2021 20:20 Ответить
Интересно,европа долго будет обосранной ходить? Когда там появятся политики типа Маргарет Тетчер?Немчура ради денег пуйла вообще ноги раздвигает
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23.05.2021 20:26 Ответить
У белорусов был шанс изменить ситуацию. Но они его просрали. Вместо коктейлей носили мусорам цветы. Теперь пускай обижаются только на себя.
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23.05.2021 20:26 Ответить
Nadejus sto ne tolko ozobocinost budet, no i realno silnyje ekonomiceskije sankciji.Samoliotom vet leteli grazdani raznix ES stran ne tolko greki,litovci,nemci,mnogo francuzov i drugix stranIx do six por derzit terorist N1 lukosenko zaloznikami
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23.05.2021 20:26 Ответить
Та це ж міжнародний тероризм - через територію бульбаленда с цього моменту літати не можна.
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23.05.2021 20:28 Ответить
Неужели такую операцию по захвату "вагнеровцев" хотели провести в Украине? Спасибо Зеленскому что помешал этой глупости, позор на весь мир.
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23.05.2021 20:31 Ответить
вагнеровці- це вбивці та терористи, це не Протасевич
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23.05.2021 20:36 Ответить
Это не повод захватывать чужой самолет, как бандиты.
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23.05.2021 21:02 Ответить
Белорусские власти через диспетчеров угрожали сбить самолёт Ryanair, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. Об этом заявил Павел Латушко со ссылкой на сведения белорусского Народного антикризисного управления. Это настоящий терроризм с использованием заложников
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23.05.2021 20:43 Ответить
Роман Протасевич відсьогодні політв'язень № 1 в Європі ! Ще Госдеп не сказав свого вагомого слова- лукашенко остаточно й обнувся!
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23.05.2021 20:43 Ответить
про які наслідки пише ця вандер-шлюндер? Напише ще один твіт?
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23.05.2021 20:54 Ответить
Predlogajet zakryt nebo vsem Beloruskim kompanijam izza etogo.Krome raski oni nekuda nepoletiat
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23.05.2021 20:55 Ответить
В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями выражения глубокой озабоченности... У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками - Цензор.НЕТ 5520
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23.05.2021 22:17 Ответить
Лол. Беларусы сделали то что ЗЕ не захотели сделать с Вагнерами. А еще брехали что такое невозможно
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23.05.2021 22:30 Ответить
Да тут и гадат ь нечего...Вот эти все меркели-борели для видимости повыступают с "глубокой обеспокоенностью" и при зывами освободить,организуют какие-то встречи с журналистами,что-то там погрозят пальчиком Лукашенко и всё...На этом всё и закончится.Арестант останется под стражей,а Лукашенко без серьёзных для себя санкций.Без РЕАЛЬНО серьёзных,а не полусанкций...Гейропа в лице руководства ЕС и лидеров (Германия и Фрапнция) опять оправдаются отказом от реально жёстких санкций,ведь Лукашенко в союзе с Путиным,а "Россию и Путина не нужно демонизировать..С ними диалог нужен.." (с)
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23.05.2021 22:47 Ответить
Проблема тільки в тому що наслідки від килавої Європи вже відомі - це дуже глибоке занепокоєння! Європа схаменеться тільки тоді коли на Берлін чи Париж впаде перша ракета запущена ****** але біда в тому що тоді вже може бути за пізно!
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23.05.2021 22:58 Ответить
Да че все так возбудились-то? Ну захватила Беларусь самолет. Так они пока над своей территорией захватывают, пока еще над Польшей и Прибалтикой беларусские истребители не летают. Ну и потом, это ж какой стратегический ход для пополнения бюджета страны! Посадили самолет, багаж выгрузили (для досмотру), с пассажиров часы-бумажники-телефоны собрали (опять таки, для досмотру). Самолет - в скупку люминя сдали (это ого-го сколько тонн!!!). Пассажиров газельками до польской границы отправили. Так что захват чужого самолета - это ого-го какой шаг в государственном мЫшлении! Путинские прям обзавидовались.
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23.05.2021 23:31 Ответить
была европа проституткой... такой и осталась....
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24.05.2021 15:18 Ответить
 
 