В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями

Вынужденная посадка в Минске рейса Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту неприемлема.

Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс категорически неприемлемо. У всех пассажиров должна быть возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Президент Евросовета Шарль Мишель в той же соцсети призвал власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров, а также провести расследование.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также подчеркнул неприемлемость вынужденной посадки самолета в Минске и заверил, что в ЕС пристально следят за развитием ситуации.

Также читайте: "Слуга народа" Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: "Вот это государственность!"

"Мы считаем власти Беларуси ответственным за безопасность всех пассажиров и самолета. У всех пассажиров должна быть возможность немедленно продолжить путешествие", - написал он в Twitter.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте: Призываю союзников по ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича