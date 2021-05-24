В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями
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Вынужденная посадка в Минске рейса Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту неприемлема.
Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс категорически неприемлемо. У всех пассажиров должна быть возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она.
Президент Евросовета Шарль Мишель в той же соцсети призвал власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров, а также провести расследование.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также подчеркнул неприемлемость вынужденной посадки самолета в Минске и заверил, что в ЕС пристально следят за развитием ситуации.
"Мы считаем власти Беларуси ответственным за безопасность всех пассажиров и самолета. У всех пассажиров должна быть возможность немедленно продолжить путешествие", - написал он в Twitter.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
Пожалуйста, подождите...
І наскільки я пам'ятаю, твоя команда втирала всім, що ніякої операції не було)))
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«Это является серьезным нарушением Чикагской конвенции [конвенции о международной гражданской авиации] и может квалифицироваться как террористический акт, ставящий под угрозу сотни жизней на борту и на земле.
This is a major breach of the Chicago Convention and may qualify as a terrorist attack endangering hundreds of lives on board and on the ground. If Belarus wasn't a full-fledged pariah state until now, it certainly became one now. Iran and NK wouldn't have dared do this.- Christo Grozev (@christogrozev) May 23, 2021
Если до сих пор Беларусь не была полноценным государством-изгоем, то теперь она, безусловно, стала им. Иран и Северная Корея не осмелились бы на такой шаг».
это какими?? достроить северный поток 2? Усиленная обеспокоенность??