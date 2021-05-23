У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками
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Вимушена посадка в Мінську рейсу Ryanair з опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту є неприйнятною.
Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Примушувати до посадки в Мінську рейс з Афін до Вільнюса категорично неприйнятно. У всіх пасажирів повинна бути можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, в безпеці для себе. Будь-які порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинні мати наслідки", - заявила вона.
Президент Євроради Шарль Мішель в тій же соцмережі закликав владу Білорусі негайно відпустити літак і всіх пасажирів, а також провести розслідування.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також наголосив на неприйнятності вимушеної посадки літака в Мінську і запевнив, що в ЄС пильно стежать за розвитком ситуації.
"Ми вважаємо владу Білорусі відповідальною за безпеку всіх пасажирів і літака. У всіх пасажирів повинна бути можливість негайно продовжити подорож", - написав він уTwitter.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
Будь ласка, зачекайте...
І наскільки я пам'ятаю, твоя команда втирала всім, що ніякої операції не було)))
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«Это является серьезным нарушением Чикагской конвенции [конвенции о международной гражданской авиации] и может квалифицироваться как террористический акт, ставящий под угрозу сотни жизней на борту и на земле.
This is a major breach of the Chicago Convention and may qualify as a terrorist attack endangering hundreds of lives on board and on the ground. If Belarus wasn't a full-fledged pariah state until now, it certainly became one now. Iran and NK wouldn't have dared do this.- Christo Grozev (@christogrozev) May 23, 2021
Если до сих пор Беларусь не была полноценным государством-изгоем, то теперь она, безусловно, стала им. Иран и Северная Корея не осмелились бы на такой шаг».
это какими?? достроить северный поток 2? Усиленная обеспокоенность??