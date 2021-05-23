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Євросоюз (7018) фон дер Ляєн Урсула (523) Боррель (783) Шарль Мішель (276) Протасевич Роман (296)

У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками

Вимушена посадка в Мінську рейсу Ryanair з опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту є неприйнятною.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Примушувати до посадки в Мінську рейс з Афін до Вільнюса категорично неприйнятно. У всіх пасажирів повинна бути можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, в безпеці для себе. Будь-які порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинні мати наслідки", - заявила вона.

У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками 01

Також читайте: Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича

Президент Євроради Шарль Мішель в тій же соцмережі закликав владу Білорусі негайно відпустити літак і всіх пасажирів, а також провести розслідування.

У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками 02

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також наголосив на неприйнятності вимушеної посадки літака в Мінську і запевнив, що в ЄС пильно стежать за розвитком ситуації.

"Ми вважаємо владу Білорусі відповідальною за безпеку всіх пасажирів і літака. У всіх пасажирів повинна бути можливість негайно продовжити подорож", - написав він уTwitter.

У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками 03

Також читайте: Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+40
Какие там последствия? Санкции против второстепенных лиц? Чувствую Европа доумиротворяется до 3 мировой войны!
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23.05.2021 19:51
+34
да конечно, он для этого поднимал в воздух истребитель, сажал самолет, захватил Протасевича, чтобы отпустить его В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями - Цензор.НЕТ 4382он прекрасно знал, что Европа выразит озабоченность, но дальше этого не пойдет
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23.05.2021 19:55
+14
Плохие парни как-то переживут призывы, требования, озабоченности,....
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23.05.2021 19:51
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Какие там последствия? Санкции против второстепенных лиц? Чувствую Европа доумиротворяется до 3 мировой войны!
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23.05.2021 19:51 Відповісти
Достали , своими беззубыми озабоченностями и смешными санкциями! Да сколько можно ? Путлер всех купил с потрохами , шастает по-миру терракоты устраивает, войны развязывает , а сейчас бульбасумасшедшего использовал
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23.05.2021 20:21 Відповісти
ребята надо было не с цветами ходить а с вилами как минимум
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23.05.2021 20:34 Відповісти
Фактически самолёт европейского союза какое то непризнанное перенаправляет в Минск и арестовывает человека, честного, порядочного..
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23.05.2021 21:18 Відповісти
Вот и посмотрим засцыт Лукашенко и отпустит Протасевича или положит болт на европейскую озабоченность
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23.05.2021 19:51 Відповісти
да конечно, он для этого поднимал в воздух истребитель, сажал самолет, захватил Протасевича, чтобы отпустить его В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями - Цензор.НЕТ 4382он прекрасно знал, что Европа выразит озабоченность, но дальше этого не пойдет
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23.05.2021 19:55 Відповісти
Я тоже думаю, что дальше озабоченности вряд ли серьезные шаги будут, хотя кто его знает где эта последняя капля? Лукашенко же наверно тоже считать умеет где есть выгода, а где овчинка не стоит выделки.
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23.05.2021 20:37 Відповісти
Плохие парни как-то переживут призывы, требования, озабоченности,....
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23.05.2021 19:51 Відповісти
На вагнеровцев похоже. Взяли скоты на вооружение.
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23.05.2021 19:51 Відповісти
Там есть принципиальная разница.
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23.05.2021 21:26 Відповісти
😆 Невже висловлять саму крайню стєпєнь обєспокоєнності?
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23.05.2021 19:52 Відповісти
Ти ба,виявляється примушувати іноземні літаки до приземлення це порушення міжнародного права.
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23.05.2021 19:52 Відповісти
Що сказати хотів?
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23.05.2021 20:00 Відповісти
Прекрасно. Тогда над Беларусью не летать и диспечерская служа пусть сосут у своего фюрера.
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23.05.2021 20:06 Відповісти
Отак би було і з Україною,якби операція по "вагнеровцям" була б правдою.
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23.05.2021 20:08 Відповісти
Вагнерівці - блогери?
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23.05.2021 20:13 Відповісти
Именно, надо воевать в рамках международных договоров.
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23.05.2021 20:16 Відповісти
Точно, згідно міжнародних договір віджали Крим, роздовбали Донбас, збили МН-17...
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23.05.2021 20:20 Відповісти
Так травите химией сепаров.
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23.05.2021 20:27 Відповісти
А українець написав би "то що, будемо травити сєпаріа хімією". А ти відокремлюєш себе, звертаючись "так травите ...".
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23.05.2021 20:30 Відповісти
Не було б. Порівнювати міжнародних терористів і блогера трохи недолуго. До того ж операція з вагнерівцями була узгоджена із Туреччиною та США. А судячи з того, що у мі-6 вазеленському робили наганяй- то й з Британією.
І наскільки я пам'ятаю, твоя команда втирала всім, що ніякої операції не було)))
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23.05.2021 20:16 Відповісти
***** зелена, ти вже якось визначся - то злили вагнерівців чи нічого такого не було? До речі, вагнерівці терористи, на яких клейма нема де ставити, причетні то МН-17, спецоперація кількох спецслужб, а тут блогер.
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23.05.2021 20:18 Відповісти
В вашем корневом посте не чувствуется сарказм.
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23.05.2021 20:18 Відповісти
Саша ПЕРДУЛОВ, заткни свою вонючую пасть ****.
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23.05.2021 20:22 Відповісти
Дебіли! З вагнерівцями все було домовлено з Туреччиною! Ніхто військову авіацію, заради цього піднімати не планував.
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23.05.2021 21:29 Відповісти
Ну ты , конченный ************ 🤮🤮🤮
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23.05.2021 20:24 Відповісти
Терміново треба висловити стурбованість і краще велику, а нашому Ланцелоту збільшити обсяги торгівлі з братами.
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23.05.2021 19:52 Відповісти
І почати імпортувати електроенергію ще в більших об"ємах...а шо ? це ж просто бізнес...
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23.05.2021 20:13 Відповісти
Это воздушное пиратство.. Посмотрим как отреагирует "обеспокоенное" ЕС, НАТО, США, ООН и Украина ( в частности)
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23.05.2021 19:53 Відповісти
максимум что можно сделать - это бесполетная зона над Беларусью...и больше ничего
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23.05.2021 19:57 Відповісти
Так це ж робити треба... Краще за все стурбованість.
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23.05.2021 20:12 Відповісти
нашу вам озабоченность?
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23.05.2021 19:53 Відповісти
Он вроде из того же колена Израилева, что и Зеленский.
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23.05.2021 19:58 Відповісти
В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями - Цензор.НЕТ 9945
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23.05.2021 20:00 Відповісти
предлагаешь как Греция и Кипр друг за друга голосовать?
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23.05.2021 20:23 Відповісти
пономарь - абсолютно никакая безголосая тварь, кторой неивестно кто выдал звання народного...(((- это какой-то трэшшшчч..((9
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23.05.2021 22:20 Відповісти
Импотенты,уже видно что аыоазят озабоченность,и последствия?санкции против диспетчеров?Страшне обурення. Жахає до нестями.
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23.05.2021 20:00 Відповісти
Большего идиотизма (ЗАХВАТ ИНОСТРАННОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА=ТЕРРОРИЗМ!) от Таракана Колхозного в предверии 4 пакета санкций от ЕС (июнь) придумать невозможно! Походу психопат окончательно съехал з розуму.

"
«Это является серьезным нарушением Чикагской конвенции [конвенции о международной гражданской авиации] и может квалифицироваться как террористический акт, ставящий под угрозу сотни жизней на борту и на земле.
This is a major breach of the Chicago Convention and may qualify as a terrorist attack endangering hundreds of lives on board and on the ground. If Belarus wasn't a full-fledged pariah state until now, it certainly became one now. Iran and NK wouldn't have dared do this.- Christo Grozev (@christogrozev) May 23, 2021
Если до сих пор Беларусь не была полноценным государством-изгоем, то теперь она, безусловно, стала им. Иран и Северная Корея не осмелились бы на такой шаг».
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23.05.2021 20:02 Відповісти
ты эту челобитную новому царьку коленьке отправь.
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23.05.2021 20:41 Відповісти
.....бросай уже курить всякую хрень......а то смахиваешь на неадеквата.
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23.05.2021 20:44 Відповісти
Іран як раз осмілився з літаком МАУ
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24.05.2021 01:08 Відповісти
Угрожают последствиями в виде глубокой, импотентной, обеспокоенной и всеобъемлющей озабоченности.
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23.05.2021 20:02 Відповісти
ну шо, апологеты психопата лукашенко, шо скажете? Это норма, захватывать самолеты?
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23.05.2021 20:06 Відповісти
нужно просто рабам снять кросовки и подарить цветочки.
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23.05.2021 20:36 Відповісти
мы не лучше. нам дали волю, и мы выбрали тупого олигофрена. Так кто мы есть...Не нам рассуждать о рабах, сами еще не ставши нормальными. Когда станем, вот тогда и будет смысл порассуждать на эту тему.
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23.05.2021 20:42 Відповісти
кому это "нам"?
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23.05.2021 21:05 Відповісти
Подумай. Это от слова "думать".
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23.05.2021 21:18 Відповісти
В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями

это какими?? достроить северный поток 2? Усиленная обеспокоенность??
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23.05.2021 20:09 Відповісти
Какая взаимосвязь?
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23.05.2021 22:27 Відповісти
Да прервите дип. отношения с фюрером, ведь дмпломаты от него, а он узурпатор. Где ваша преданность демократическим принципам? Не бойтесь, что Беларусь уйдет в рф, она поуши уже там.
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23.05.2021 20:14 Відповісти
А вас, Штирлиц, я попрошу остаться.
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23.05.2021 20:14 Відповісти
Операция "Прикрыть *****". Он теперь не главный террорист. Про СП-2 на время забудут. Возможность поучаствовать в переговорах об освобождении или смягчении приговора. Дополнительные бонусы к будущей Нобелевке.
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23.05.2021 20:15 Відповісти
Мне кажется Протасевича даже ввх не вытащит
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23.05.2021 20:24 Відповісти
А зачем вытаскивать? Нужно просто "стараться помочь западным партнёрам". А что там может случиться с подследственным кто знает?
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23.05.2021 20:30 Відповісти
эта как?- высшая степень обеспокоенности ?
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23.05.2021 20:16 Відповісти
о нет, сорян, она добавит событие в моменты твиттера
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23.05.2021 20:20 Відповісти
Интересно,европа долго будет обосранной ходить? Когда там появятся политики типа Маргарет Тетчер?Немчура ради денег пуйла вообще ноги раздвигает
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23.05.2021 20:26 Відповісти
У белорусов был шанс изменить ситуацию. Но они его просрали. Вместо коктейлей носили мусорам цветы. Теперь пускай обижаются только на себя.
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23.05.2021 20:26 Відповісти
Nadejus sto ne tolko ozobocinost budet, no i realno silnyje ekonomiceskije sankciji.Samoliotom vet leteli grazdani raznix ES stran ne tolko greki,litovci,nemci,mnogo francuzov i drugix stranIx do six por derzit terorist N1 lukosenko zaloznikami
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23.05.2021 20:26 Відповісти
Та це ж міжнародний тероризм - через територію бульбаленда с цього моменту літати не можна.
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23.05.2021 20:28 Відповісти
Неужели такую операцию по захвату "вагнеровцев" хотели провести в Украине? Спасибо Зеленскому что помешал этой глупости, позор на весь мир.
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23.05.2021 20:31 Відповісти
вагнеровці- це вбивці та терористи, це не Протасевич
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23.05.2021 20:36 Відповісти
Это не повод захватывать чужой самолет, как бандиты.
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23.05.2021 21:02 Відповісти
Белорусские власти через диспетчеров угрожали сбить самолёт Ryanair, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. Об этом заявил Павел Латушко со ссылкой на сведения белорусского Народного антикризисного управления. Это настоящий терроризм с использованием заложников
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23.05.2021 20:43 Відповісти
Роман Протасевич відсьогодні політв'язень № 1 в Європі ! Ще Госдеп не сказав свого вагомого слова- лукашенко остаточно й обнувся!
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23.05.2021 20:43 Відповісти
про які наслідки пише ця вандер-шлюндер? Напише ще один твіт?
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23.05.2021 20:54 Відповісти
Predlogajet zakryt nebo vsem Beloruskim kompanijam izza etogo.Krome raski oni nekuda nepoletiat
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23.05.2021 20:55 Відповісти
В ЕС призывают Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями выражения глубокой озабоченности... У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками - Цензор.НЕТ 5520
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23.05.2021 22:17 Відповісти
Лол. Беларусы сделали то что ЗЕ не захотели сделать с Вагнерами. А еще брехали что такое невозможно
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23.05.2021 22:30 Відповісти
Да тут и гадат ь нечего...Вот эти все меркели-борели для видимости повыступают с "глубокой обеспокоенностью" и при зывами освободить,организуют какие-то встречи с журналистами,что-то там погрозят пальчиком Лукашенко и всё...На этом всё и закончится.Арестант останется под стражей,а Лукашенко без серьёзных для себя санкций.Без РЕАЛЬНО серьёзных,а не полусанкций...Гейропа в лице руководства ЕС и лидеров (Германия и Фрапнция) опять оправдаются отказом от реально жёстких санкций,ведь Лукашенко в союзе с Путиным,а "Россию и Путина не нужно демонизировать..С ними диалог нужен.." (с)
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23.05.2021 22:47 Відповісти
Проблема тільки в тому що наслідки від килавої Європи вже відомі - це дуже глибоке занепокоєння! Європа схаменеться тільки тоді коли на Берлін чи Париж впаде перша ракета запущена ****** але біда в тому що тоді вже може бути за пізно!
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23.05.2021 22:58 Відповісти
Да че все так возбудились-то? Ну захватила Беларусь самолет. Так они пока над своей территорией захватывают, пока еще над Польшей и Прибалтикой беларусские истребители не летают. Ну и потом, это ж какой стратегический ход для пополнения бюджета страны! Посадили самолет, багаж выгрузили (для досмотру), с пассажиров часы-бумажники-телефоны собрали (опять таки, для досмотру). Самолет - в скупку люминя сдали (это ого-го сколько тонн!!!). Пассажиров газельками до польской границы отправили. Так что захват чужого самолета - это ого-го какой шаг в государственном мЫшлении! Путинские прям обзавидовались.
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23.05.2021 23:31 Відповісти
была европа проституткой... такой и осталась....
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24.05.2021 15:18 Відповісти
 
 