Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник NEXTA був в літаку. Він заарештований в Білорусі. За огидними діями стоїть режим. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича!" - написав Науседа.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Будь ласка, зачекайте...
Выгоняйте из европейского рынка авиаперевозок.
Вводите эмбарго, что бы удавить тварь, возомнившую себя хозяином жизни.
Закройте границу.
А требования - озабоченности, это только сотрясение воздуха.
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.