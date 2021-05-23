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Новини За кордоном
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арешт (1629) Литва (1536) Мінськ (785) Ryanair (125) Науседа Гітанас (255) Протасевич Роман (296)

Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник  NEXTA був в літаку. Він заарештований в Білорусі. За огидними діями стоїть режим. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича!" - написав Науседа.

Також читайте: Арешт білоруського опозиційного блогера Протасевича. ФОТО ДНЯ

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
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Топ коментарі
+22
й знову Литва!!! совість єуропи
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23.05.2021 17:22
+13
А что криворогульный косовороточник? Он опять засунет язык в очко путину и будет молчать ностальгируя за совком?!
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23.05.2021 17:30
+11
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1126 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2016
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23.05.2021 17:40
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й знову Литва!!! совість єуропи
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23.05.2021 17:22 Відповісти
отаке вакцинування режиму савецького , який так ******** вова
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23.05.2021 17:23 Відповісти
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 532 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 3641
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23.05.2021 17:41 Відповісти
Я принципиальная противница смертной казни, но этот обезуумевший кровавый упырь заслужил ее, причем через повешение вверх ногами! Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2234 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 8277
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23.05.2021 18:03 Відповісти
Так. Ваші кацапи Литву ненавидять, ми знаємо.
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23.05.2021 17:49 Відповісти
А что криворогульный косовороточник? Он опять засунет язык в очко путину и будет молчать ностальгируя за совком?!
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23.05.2021 17:30 Відповісти
Опередили.))))
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23.05.2021 17:32 Відповісти
косовороточник не може бути рогульним, він кугутний.
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23.05.2021 18:09 Відповісти
Для начала пихнуть мид, чтобы тот срочно выдал ноту озабоченности и осуждения
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23.05.2021 18:44 Відповісти
А наш зелепуп видосик снимет или перед визитом к пуйлу язык в ж..пу засунет?
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23.05.2021 17:31 Відповісти
"ДОРОГІ МОЇ УКРАЇНЦІ! Я КАЮСЬ-ЦЕ Я ЗДАВ ЛУКАШЕНЦІ ІДЕЮ ПРО ТЕ ЯК ЗГНЯТИ ОПОЗИЦІОНЕРА З МІЖНАРОДНОГО ЛІТАКА!"
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23.05.2021 17:37 Відповісти
Разорвите дипломатические отношения с бульбалендом.
Выгоняйте из европейского рынка авиаперевозок.
Вводите эмбарго, что бы удавить тварь, возомнившую себя хозяином жизни.
Закройте границу.
А требования - озабоченности, это только сотрясение воздуха.
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23.05.2021 17:32 Відповісти
Украина еще прикупит е/е с Белоруси в знак протеста.
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23.05.2021 17:33 Відповісти
Таракан просто обнаглел беспредельно. Пора, пора уже доставать карающий тапок. Крышу ему снесло окончательно.
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23.05.2021 17:34 Відповісти
Литва, Польща... Німчура все глибше сідає на кацапський газовий кукиш, забула й про Нахального, й про Врбтніцу, Литвиненка, Скрипаля. США з демпартією повернулись в часи негра, нащадка рабів - Обами - де марші підарасів важливіші Афганістану. Колгоспник може спати спокійно
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23.05.2021 17:36 Відповісти
Більша частина пост СРСР за винятком західних України та Біларусі, це нащадки рабів, чи вважаєте, що самі дворяни тут проживають,
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23.05.2021 17:39 Відповісти
не дворяне, но потомки козаков и это слава Украины
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23.05.2021 17:58 Відповісти
Ще одна кацапюра смердяча приповзла...
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23.05.2021 17:51 Відповісти
Великий наш ЗЕспецоператор - вагнерівці, Чаус, тепер ще й білоруський опозиціонер - та його золотими літерами вписати в контору БАКАНОВА
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23.05.2021 17:39 Відповісти
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1126 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2016
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23.05.2021 17:40 Відповісти
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 252
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23.05.2021 17:43 Відповісти
Пока Американский Шестой Флот, не выйдет из Персидского Залива -- я тоже на работу не выйду -- объявляю Забастовку!
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23.05.2021 17:57 Відповісти
Це ніщо інше як акт державного тероризму... Лукашеску мусить відповісти !!!!!!!!
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23.05.2021 18:23 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 18:41 Відповісти
 
 