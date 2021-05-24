Это отвратительные действия белорусского режима. Требую освобождения Протасевича, - президент Литвы Науседа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован в Беларуси. За отвратительными действиями стоит режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!", - написал Науседа.
Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
Пожалуйста, подождите...
Выгоняйте из европейского рынка авиаперевозок.
Вводите эмбарго, что бы удавить тварь, возомнившую себя хозяином жизни.
Закройте границу.
А требования - озабоченности, это только сотрясение воздуха.
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.