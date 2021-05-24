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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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арест (10377) Литва (2122) Минск (1560) Ryanair (132) Науседа Гитанас (191) Протасевич Роман (309)

Это отвратительные действия белорусского режима. Требую освобождения Протасевича, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Это отвратительные действия белорусского режима. Требую освобождения Протасевича, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Беспрецедентное событие! В  Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован в Беларуси. За отвратительными действиями стоит режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!", - написал Науседа. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".



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Топ комментарии
+22
й знову Литва!!! совість єуропи
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23.05.2021 17:22
+13
А что криворогульный косовороточник? Он опять засунет язык в очко путину и будет молчать ностальгируя за совком?!
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23.05.2021 17:30
+11
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1126 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2016
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23.05.2021 17:40
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й знову Литва!!! совість єуропи
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23.05.2021 17:22 Ответить
отаке вакцинування режиму савецького , який так ******** вова
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23.05.2021 17:23 Ответить
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 532 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 3641
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23.05.2021 17:41 Ответить
Я принципиальная противница смертной казни, но этот обезуумевший кровавый упырь заслужил ее, причем через повешение вверх ногами! Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2234 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 8277
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23.05.2021 18:03 Ответить
Так. Ваші кацапи Литву ненавидять, ми знаємо.
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23.05.2021 17:49 Ответить
А что криворогульный косовороточник? Он опять засунет язык в очко путину и будет молчать ностальгируя за совком?!
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23.05.2021 17:30 Ответить
Опередили.))))
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23.05.2021 17:32 Ответить
косовороточник не може бути рогульним, він кугутний.
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23.05.2021 18:09 Ответить
Для начала пихнуть мид, чтобы тот срочно выдал ноту озабоченности и осуждения
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23.05.2021 18:44 Ответить
А наш зелепуп видосик снимет или перед визитом к пуйлу язык в ж..пу засунет?
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23.05.2021 17:31 Ответить
"ДОРОГІ МОЇ УКРАЇНЦІ! Я КАЮСЬ-ЦЕ Я ЗДАВ ЛУКАШЕНЦІ ІДЕЮ ПРО ТЕ ЯК ЗГНЯТИ ОПОЗИЦІОНЕРА З МІЖНАРОДНОГО ЛІТАКА!"
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23.05.2021 17:37 Ответить
Разорвите дипломатические отношения с бульбалендом.
Выгоняйте из европейского рынка авиаперевозок.
Вводите эмбарго, что бы удавить тварь, возомнившую себя хозяином жизни.
Закройте границу.
А требования - озабоченности, это только сотрясение воздуха.
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23.05.2021 17:32 Ответить
Украина еще прикупит е/е с Белоруси в знак протеста.
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23.05.2021 17:33 Ответить
Таракан просто обнаглел беспредельно. Пора, пора уже доставать карающий тапок. Крышу ему снесло окончательно.
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23.05.2021 17:34 Ответить
Литва, Польща... Німчура все глибше сідає на кацапський газовий кукиш, забула й про Нахального, й про Врбтніцу, Литвиненка, Скрипаля. США з демпартією повернулись в часи негра, нащадка рабів - Обами - де марші підарасів важливіші Афганістану. Колгоспник може спати спокійно
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23.05.2021 17:36 Ответить
Більша частина пост СРСР за винятком західних України та Біларусі, це нащадки рабів, чи вважаєте, що самі дворяни тут проживають,
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23.05.2021 17:39 Ответить
не дворяне, но потомки козаков и это слава Украины
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23.05.2021 17:58 Ответить
Ще одна кацапюра смердяча приповзла...
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23.05.2021 17:51 Ответить
Великий наш ЗЕспецоператор - вагнерівці, Чаус, тепер ще й білоруський опозиціонер - та його золотими літерами вписати в контору БАКАНОВА
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23.05.2021 17:39 Ответить
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1126 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2016
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23.05.2021 17:40 Ответить
Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 252
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23.05.2021 17:43 Ответить
Пока Американский Шестой Флот, не выйдет из Персидского Залива -- я тоже на работу не выйду -- объявляю Забастовку!
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23.05.2021 17:57 Ответить
Це ніщо інше як акт державного тероризму... Лукашеску мусить відповісти !!!!!!!!
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23.05.2021 18:23 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 18:41 Ответить
 
 