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Новини За кордоном
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арешт (1629) Лукашенко (2308) Туск (273) Мінськ (785) Протасевич Роман (296)

Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича

Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив про те, що Лукашенко, давши команду посадити літак і заарештувати блогера Протасевича, вчинив акт державного тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у твіттері.

"Лукашенко став загрозою не тільки для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайної і жорсткої реакції всіх європейських урядів та інститутів", - зазначив він

Також читайте: Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+19
зняття терористів світового масштабу з країни-терориста , й опозиціонера проти режиму вбивці... порівняно ?
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23.05.2021 18:55
+16
а ти вибори проведи чесні як в Литві та Польші і ніхто не буде "робити перевороти"
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23.05.2021 19:02
+15
Чим гучніш світ сколихне ця історія- тим ближче кінець того укродіяча, що продав Луці ідею спецоперації!
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23.05.2021 18:52
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для Беларуси это было бы спасением - послушная Западу власть.
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23.05.2021 19:13 Відповісти
а в Украине власть "послушна Западу"?))

или наоборот: зеленский/ермак и всё ОП(Г) - послушны рашке.
совсем вас там тупых в лахту стали набирать, если не понимаешь различие между кндр и Южной Кореей.
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23.05.2021 19:21 Відповісти
Советую посмотреть интервью гиркина стрелкова на канале рой тв, где он с лицом опущеного чепушилы рассказывает как средняя зарплата в украинской Донецкой области выше чем в росиськой ростовской, ахахахаха так помогло Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 2537 ?
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23.05.2021 19:36 Відповісти
Украине это помогло лишь частично - Путина все жен остановили. Но к сожалению, у нас не ПОЛНЫЙ контроль Запада над страной, потому мы пока тормозим в развитии.

Я был бы только рад, если бы у нас в стране было цивилизованное руководство. Что-то я не замечаю, чтобы в ДНР или ЛНР или в Россию или Беларусь стремились толпы мигрантов.

Да, я лично - ЗА внешнее управление. Такой вот я циничный.
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23.05.2021 19:38 Відповісти
а что, лукашенко - не послушный фуйлу? Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 4531 нарушающий, к тому же, конституцию и Законы Беларуси.. или вам, кацапы, об этом в методичке сказали игнорировать? Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 4531
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23.05.2021 19:14 Відповісти
Кто эти "они"?
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23.05.2021 19:39 Відповісти
Судя по твоим высерам для ваты это нонсенс -"здравый ум".Лука создал такую ситуацию, где все были даже больше "против" лукавого , чем за "тупую домохозяйку".И не прикидывайся валенком, он до выборов лишил свободы всех реальных кандидатов, вот только не учёл , что домохозяйка будет более популярна , чем колхозное убожество.
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23.05.2021 20:13 Відповісти
В смысле "переворот", который существует в гнилых мозгах ***** и его подстилки бульбофюрера?
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23.05.2021 19:02 Відповісти
а ти вибори проведи чесні як в Литві та Польші і ніхто не буде "робити перевороти"
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23.05.2021 19:02 Відповісти
а от в сегодняшней КНДР "переворотов" быть не может ... Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 3770
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23.05.2021 19:14 Відповісти
И вдогонку глубокую обеспокоенность...
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23.05.2021 19:01 Відповісти
летать запретят через Белорусю
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23.05.2021 19:02 Відповісти
Напугают голой жепой. Вот если бы из Беларуси все рейсы закрыли, кроме мордора с китаем, был бы какой-никакой экономический эффект.
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23.05.2021 19:06 Відповісти
это только начало. Через Беларусь запретят транзит иностранных судов. Они на этом деньги потеряют.
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23.05.2021 19:15 Відповісти
Да это копейки. Пару десятков лямов баксов. Тем более, что кацапские и азиатские борта продолжат летать. Гонор для таракана, показная решимость уничтожать всех оппозиционеров ему принесет в сотни раз больше дивидендов.
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23.05.2021 19:17 Відповісти
Думаю, будут еще сюрпризы для Луки. Это был чрезмерный шаг с его стороны. Он ведь посадил ИРЛАНДСКИЙ самолет, а не какой-то левой страны. С применением военного самолета. Посадил ГРАЖДАНСКИЙ самолет, с применением вооружения. А Ирландия - член НАТО.
Последствия будут очень серьезными.
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23.05.2021 19:43 Відповісти
Введут санкции против руководителя диспетчерской службой и жены директора аэропорта Минск?
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23.05.2021 19:50 Відповісти
вспомните что было после инцидента с южнокорейским самолетом в 1983 году! (гражданский самолет был сбит расейским военным самолетом), после этого был международный скандал, кацапы отбрехивалисть, Рейган назвал СССР "империей зла!", затем упала цена на нефть, на валютные потоки, хотя Горбачев судорожно пытался спасти ситуацию, развал союза, бедность и нищета, ножки Буша.
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23.05.2021 20:30 Відповісти
Самое время авиаблокаду слетевшему с катушек диктатору. Выкинуть со всех международных авиаорганизаций. Пусть теперь сбивает рашистские борты, мстя за Качинского, МН-17 и МАУ в Иране.
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23.05.2021 19:06 Відповісти
і менше мордвинів буде до нас літати та наших до них якщо бубачка підтримає дії ЄС )))
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23.05.2021 23:03 Відповісти
Не ломайте кайф Шевченко.Дайте челу потащиться.Не называйте терроризмом государственность Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича - Цензор.НЕТ 2555
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23.05.2021 19:06 Відповісти
Внимание!! Выражается глубокая обеспокоенность!!!
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23.05.2021 19:07 Відповісти
какая будет обеспокоенность по шкале Рихтера?
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23.05.2021 19:07 Відповісти
низкий уровень. но с надеждой на мырное разрешение.
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23.05.2021 19:16 Відповісти
Белорусы, в отместку, завалят Лу цветами. У них так принято - дарить убийцам цветы и водить хороводы.
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23.05.2021 19:08 Відповісти
даже в Югославии такого не было в 90-х годах -люди 8 месяцев митинговали, ходили по улицам, но без цветов !!- и все равно потом началась война. убийцам цветов не дарили
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23.05.2021 20:14 Відповісти
Спецоперация по вагнеровцам отличается тем что была согласована с зарубежными спецслужбами. Тут зе-бараны пытаются косоворотку отмазать но не получится.
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23.05.2021 19:13 Відповісти
https://creozavr.me/sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/gifki/2018-09/********.gif?itok=rIklotSF
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23.05.2021 19:27 Відповісти
Nado vesti sakciji protiv fiurera polnuju ekonomiceskuju blokadu v ES strani.Samolioti ne dolzni letet nad teritorijej Belorus takze
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23.05.2021 19:29 Відповісти
ми то не проти але в нас зрадники у керівництві
Хоча після цього інциденту вони змушені будуть ще більше розкритись
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23.05.2021 23:01 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 19:29 Відповісти
Европейцы забьют на это дело.Они политические импотенты,к тому же инертные до идиотизма.Если им до сих пор нужно доказывать что в Украине воюют кацапы (а уже 8-год пошел),и с санкциями для кацапов у них напряг (бабки жалко терять),то эти приколы с Лукашенко они просто сглотнут и забадут.Их ценности уже давно ничего не стоят и все чаще измеряются в денежном эквиваленте.
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23.05.2021 19:32 Відповісти
Евросоюз потерял миллиарды долларов из-за санкций. Как и Россия.
И эффект есть - РФ дальше не идет. Как только начали собирать войска у наших границ - их остановили.
и видимо, все работает довольно эффективно, раз столько тролятины пригожинской набежало.

Как там погода в Питере? Не дует?
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23.05.2021 19:46 Відповісти
як раз на Лукашенці вони можуть відігратись і провести показову порку
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23.05.2021 22:59 Відповісти
Ryanair: Об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси - сам батька звонил
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23.05.2021 19:39 Відповісти
сам батька и затеял по рекомендации пукина и фсб.
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23.05.2021 20:32 Відповісти
А несостоявшийся захват вагнеровоцев это вам не напоминает?
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23.05.2021 19:45 Відповісти
Лукашенко использовал идею Украины и Турции. Только разница в том, что действия украинских спецслужбы были заранее согласованы с турецкий стороной.


Потому в нашем случае Украина бы прославилась как борец с терроризмом, а Лукашенко прославится как террорист.
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23.05.2021 19:47 Відповісти
В нашем случае об терроризме кричали кацапские мантавошки. Остальные страны одобрили и взяли на вооружение.
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23.05.2021 22:03 Відповісти
не
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23.05.2021 19:47 Відповісти
Санкции введут против директора аэропорта и управления авиадвижения? Не удивлюсь.
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23.05.2021 19:49 Відповісти
против пилота истребителя и диспетчера...ах да, я забыл про очень-очень глубокую озабоченность
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23.05.2021 19:52 Відповісти
Нет. Против диспетчера это античеловечно. Он под дулом пистолета работал.
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23.05.2021 19:54 Відповісти
это не наш метод ,где гуманизм ?
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23.05.2021 19:56 Відповісти
Не их точно. Там BLM-щики еще те.
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23.05.2021 20:08 Відповісти
Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера - МИД
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23.05.2021 19:55 Відповісти
наконец-то проснулись.
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23.05.2021 19:58 Відповісти
по реакції ЄС та США як раз і подивимось чи вони взагалі там притомні чи вже ні
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23.05.2021 22:57 Відповісти
От Дерьмак,кроме дерьма,ничего не жди.
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23.05.2021 21:00 Відповісти
Тоесть когда сбили боинг в иране это не террор акт
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23.05.2021 21:48 Відповісти
це питання треба було поставити на конференції 20-го
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23.05.2021 22:55 Відповісти
Ось вже Європолітики очікувано заговорили про тероризм.
Чекаємо на наслідки
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23.05.2021 22:54 Відповісти
Этот случай консерва агентская. Кто захочет подумает для чего)
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23.05.2021 22:57 Відповісти
ПРАВДУ СКАЗАЛ !!!
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23.05.2021 23:28 Відповісти
А де суддя Чаус,викрадення людини з території другої держави-це що,ви менше за Білорусь скигліть,дивіться,в якій країні живемо.
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09.06.2021 16:38 Відповісти
Белорусь требует немедленного освобождения украинского оппозиционера Чауса - МИД
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09.06.2021 16:40 Відповісти
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