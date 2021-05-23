Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича
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Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив про те, що Лукашенко, давши команду посадити літак і заарештувати блогера Протасевича, вчинив акт державного тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у твіттері.
"Лукашенко став загрозою не тільки для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайної і жорсткої реакції всіх європейських урядів та інститутів", - зазначив він
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
Будь ласка, зачекайте...
или наоборот: зеленский/ермак и всё ОП(Г) - послушны рашке.
совсем вас там тупых в лахту стали набирать, если не понимаешь различие между кндр и Южной Кореей.
Я был бы только рад, если бы у нас в стране было цивилизованное руководство. Что-то я не замечаю, чтобы в ДНР или ЛНР или в Россию или Беларусь стремились толпы мигрантов.
Да, я лично - ЗА внешнее управление. Такой вот я циничный.
Последствия будут очень серьезными.
Хоча після цього інциденту вони змушені будуть ще більше розкритись
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
И эффект есть - РФ дальше не идет. Как только начали собирать войска у наших границ - их остановили.
и видимо, все работает довольно эффективно, раз столько тролятины пригожинской набежало.
Как там погода в Питере? Не дует?
Потому в нашем случае Украина бы прославилась как борец с терроризмом, а Лукашенко прославится как террорист.
Чекаємо на наслідки