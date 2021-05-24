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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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арест (10377) Лукашенко (3501) Туск (551) Минск (1560) Протасевич Роман (309)

Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил о том, что Лукашенко, дав команду посадить самолет и арестовать блогера Протасевича, совершил акт государственного терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в твиттере. 

"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - отметил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был экстренно  посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.
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Топ комментарии
+19
зняття терористів світового масштабу з країни-терориста , й опозиціонера проти режиму вбивці... порівняно ?
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23.05.2021 18:55
+16
а ти вибори проведи чесні як в Литві та Польші і ніхто не буде "робити перевороти"
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23.05.2021 19:02
+15
Чим гучніш світ сколихне ця історія- тим ближче кінець того укродіяча, що продав Луці ідею спецоперації!
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23.05.2021 18:52
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для Беларуси это было бы спасением - послушная Западу власть.
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23.05.2021 19:13 Ответить
а в Украине власть "послушна Западу"?))

или наоборот: зеленский/ермак и всё ОП(Г) - послушны рашке.
совсем вас там тупых в лахту стали набирать, если не понимаешь различие между кндр и Южной Кореей.
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23.05.2021 19:21 Ответить
Советую посмотреть интервью гиркина стрелкова на канале рой тв, где он с лицом опущеного чепушилы рассказывает как средняя зарплата в украинской Донецкой области выше чем в росиськой ростовской, ахахахаха так помогло Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 2537 ?
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23.05.2021 19:36 Ответить
Украине это помогло лишь частично - Путина все жен остановили. Но к сожалению, у нас не ПОЛНЫЙ контроль Запада над страной, потому мы пока тормозим в развитии.

Я был бы только рад, если бы у нас в стране было цивилизованное руководство. Что-то я не замечаю, чтобы в ДНР или ЛНР или в Россию или Беларусь стремились толпы мигрантов.

Да, я лично - ЗА внешнее управление. Такой вот я циничный.
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23.05.2021 19:38 Ответить
а что, лукашенко - не послушный фуйлу? Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 4531 нарушающий, к тому же, конституцию и Законы Беларуси.. или вам, кацапы, об этом в методичке сказали игнорировать? Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 4531
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23.05.2021 19:14 Ответить
Кто эти "они"?
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23.05.2021 19:39 Ответить
Судя по твоим высерам для ваты это нонсенс -"здравый ум".Лука создал такую ситуацию, где все были даже больше "против" лукавого , чем за "тупую домохозяйку".И не прикидывайся валенком, он до выборов лишил свободы всех реальных кандидатов, вот только не учёл , что домохозяйка будет более популярна , чем колхозное убожество.
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23.05.2021 20:13 Ответить
В смысле "переворот", который существует в гнилых мозгах ***** и его подстилки бульбофюрера?
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23.05.2021 19:02 Ответить
а ти вибори проведи чесні як в Литві та Польші і ніхто не буде "робити перевороти"
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23.05.2021 19:02 Ответить
а от в сегодняшней КНДР "переворотов" быть не может ... Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича - Цензор.НЕТ 3770
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23.05.2021 19:14 Ответить
И вдогонку глубокую обеспокоенность...
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23.05.2021 19:01 Ответить
летать запретят через Белорусю
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23.05.2021 19:02 Ответить
Напугают голой жепой. Вот если бы из Беларуси все рейсы закрыли, кроме мордора с китаем, был бы какой-никакой экономический эффект.
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23.05.2021 19:06 Ответить
это только начало. Через Беларусь запретят транзит иностранных судов. Они на этом деньги потеряют.
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23.05.2021 19:15 Ответить
Да это копейки. Пару десятков лямов баксов. Тем более, что кацапские и азиатские борта продолжат летать. Гонор для таракана, показная решимость уничтожать всех оппозиционеров ему принесет в сотни раз больше дивидендов.
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23.05.2021 19:17 Ответить
Думаю, будут еще сюрпризы для Луки. Это был чрезмерный шаг с его стороны. Он ведь посадил ИРЛАНДСКИЙ самолет, а не какой-то левой страны. С применением военного самолета. Посадил ГРАЖДАНСКИЙ самолет, с применением вооружения. А Ирландия - член НАТО.
Последствия будут очень серьезными.
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23.05.2021 19:43 Ответить
Введут санкции против руководителя диспетчерской службой и жены директора аэропорта Минск?
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23.05.2021 19:50 Ответить
вспомните что было после инцидента с южнокорейским самолетом в 1983 году! (гражданский самолет был сбит расейским военным самолетом), после этого был международный скандал, кацапы отбрехивалисть, Рейган назвал СССР "империей зла!", затем упала цена на нефть, на валютные потоки, хотя Горбачев судорожно пытался спасти ситуацию, развал союза, бедность и нищета, ножки Буша.
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23.05.2021 20:30 Ответить
Самое время авиаблокаду слетевшему с катушек диктатору. Выкинуть со всех международных авиаорганизаций. Пусть теперь сбивает рашистские борты, мстя за Качинского, МН-17 и МАУ в Иране.
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23.05.2021 19:06 Ответить
і менше мордвинів буде до нас літати та наших до них якщо бубачка підтримає дії ЄС )))
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23.05.2021 23:03 Ответить
Не ломайте кайф Шевченко.Дайте челу потащиться.Не называйте терроризмом государственность Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича - Цензор.НЕТ 2555
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23.05.2021 19:06 Ответить
Внимание!! Выражается глубокая обеспокоенность!!!
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23.05.2021 19:07 Ответить
какая будет обеспокоенность по шкале Рихтера?
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23.05.2021 19:07 Ответить
низкий уровень. но с надеждой на мырное разрешение.
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23.05.2021 19:16 Ответить
Белорусы, в отместку, завалят Лу цветами. У них так принято - дарить убийцам цветы и водить хороводы.
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23.05.2021 19:08 Ответить
даже в Югославии такого не было в 90-х годах -люди 8 месяцев митинговали, ходили по улицам, но без цветов !!- и все равно потом началась война. убийцам цветов не дарили
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23.05.2021 20:14 Ответить
Спецоперация по вагнеровцам отличается тем что была согласована с зарубежными спецслужбами. Тут зе-бараны пытаются косоворотку отмазать но не получится.
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23.05.2021 19:13 Ответить
https://creozavr.me/sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/gifki/2018-09/********.gif?itok=rIklotSF
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23.05.2021 19:27 Ответить
Nado vesti sakciji protiv fiurera polnuju ekonomiceskuju blokadu v ES strani.Samolioti ne dolzni letet nad teritorijej Belorus takze
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23.05.2021 19:29 Ответить
ми то не проти але в нас зрадники у керівництві
Хоча після цього інциденту вони змушені будуть ще більше розкритись
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23.05.2021 23:01 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 19:29 Ответить
Европейцы забьют на это дело.Они политические импотенты,к тому же инертные до идиотизма.Если им до сих пор нужно доказывать что в Украине воюют кацапы (а уже 8-год пошел),и с санкциями для кацапов у них напряг (бабки жалко терять),то эти приколы с Лукашенко они просто сглотнут и забадут.Их ценности уже давно ничего не стоят и все чаще измеряются в денежном эквиваленте.
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23.05.2021 19:32 Ответить
Евросоюз потерял миллиарды долларов из-за санкций. Как и Россия.
И эффект есть - РФ дальше не идет. Как только начали собирать войска у наших границ - их остановили.
и видимо, все работает довольно эффективно, раз столько тролятины пригожинской набежало.

Как там погода в Питере? Не дует?
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23.05.2021 19:46 Ответить
як раз на Лукашенці вони можуть відігратись і провести показову порку
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23.05.2021 22:59 Ответить
Ryanair: Об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси - сам батька звонил
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23.05.2021 19:39 Ответить
сам батька и затеял по рекомендации пукина и фсб.
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23.05.2021 20:32 Ответить
А несостоявшийся захват вагнеровоцев это вам не напоминает?
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23.05.2021 19:45 Ответить
Лукашенко использовал идею Украины и Турции. Только разница в том, что действия украинских спецслужбы были заранее согласованы с турецкий стороной.


Потому в нашем случае Украина бы прославилась как борец с терроризмом, а Лукашенко прославится как террорист.
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23.05.2021 19:47 Ответить
В нашем случае об терроризме кричали кацапские мантавошки. Остальные страны одобрили и взяли на вооружение.
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23.05.2021 22:03 Ответить
не
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23.05.2021 19:47 Ответить
Санкции введут против директора аэропорта и управления авиадвижения? Не удивлюсь.
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23.05.2021 19:49 Ответить
против пилота истребителя и диспетчера...ах да, я забыл про очень-очень глубокую озабоченность
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23.05.2021 19:52 Ответить
Нет. Против диспетчера это античеловечно. Он под дулом пистолета работал.
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23.05.2021 19:54 Ответить
это не наш метод ,где гуманизм ?
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23.05.2021 19:56 Ответить
Не их точно. Там BLM-щики еще те.
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23.05.2021 20:08 Ответить
Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера - МИД
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23.05.2021 19:55 Ответить
наконец-то проснулись.
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23.05.2021 19:58 Ответить
по реакції ЄС та США як раз і подивимось чи вони взагалі там притомні чи вже ні
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23.05.2021 22:57 Ответить
От Дерьмак,кроме дерьма,ничего не жди.
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23.05.2021 21:00 Ответить
Тоесть когда сбили боинг в иране это не террор акт
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23.05.2021 21:48 Ответить
це питання треба було поставити на конференції 20-го
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23.05.2021 22:55 Ответить
Ось вже Європолітики очікувано заговорили про тероризм.
Чекаємо на наслідки
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23.05.2021 22:54 Ответить
Этот случай консерва агентская. Кто захочет подумает для чего)
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23.05.2021 22:57 Ответить
ПРАВДУ СКАЗАЛ !!!
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23.05.2021 23:28 Ответить
А де суддя Чаус,викрадення людини з території другої держави-це що,ви менше за Білорусь скигліть,дивіться,в якій країні живемо.
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09.06.2021 16:38 Ответить
Белорусь требует немедленного освобождения украинского оппозиционера Чауса - МИД
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09.06.2021 16:40 Ответить
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