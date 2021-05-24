Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил о том, что Лукашенко, дав команду посадить самолет и арестовать блогера Протасевича, совершил акт государственного терроризма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в твиттере.
"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - отметил он
Как известно, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.
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или наоборот: зеленский/ермак и всё ОП(Г) - послушны рашке.
совсем вас там тупых в лахту стали набирать, если не понимаешь различие между кндр и Южной Кореей.
Я был бы только рад, если бы у нас в стране было цивилизованное руководство. Что-то я не замечаю, чтобы в ДНР или ЛНР или в Россию или Беларусь стремились толпы мигрантов.
Да, я лично - ЗА внешнее управление. Такой вот я циничный.
Последствия будут очень серьезными.
Хоча після цього інциденту вони змушені будуть ще більше розкритись
@apiontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
И эффект есть - РФ дальше не идет. Как только начали собирать войска у наших границ - их остановили.
и видимо, все работает довольно эффективно, раз столько тролятины пригожинской набежало.
Как там погода в Питере? Не дует?
Потому в нашем случае Украина бы прославилась как борец с терроризмом, а Лукашенко прославится как террорист.
Чекаємо на наслідки