Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил о том, что Лукашенко, дав команду посадить самолет и арестовать блогера Протасевича, совершил акт государственного терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в твиттере.

"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - отметил он

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Как известно, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.