США официально обвинили в воздушном пиратстве белорусских чиновников

США выдвинули официальные обвинения в воздушном пиратстве представителям режима в Беларуси, причастным к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в мае 2021 года, когда был арестован оппозиционный журналист.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении Офиса прокурора южного округа штата Нью-Йорк.

"Высокопоставленные белорусские чиновники прибегли к сговору, использовав ложную угрозу заминирования (самолета – ред.), чтобы незаконно перенаправить в другое место пассажирский рейс, где были и американские граждане, с целью ареста белорусского диссидента", - отмечается в сообщении.

В частности, официальные обвинения предъявлены против гендиректора предприятия БелАэроНавигация, его заместителя и двух офицеров белорусской службы безопасности.

При этом американские правоохранители подчеркнули, что белорусская сторона грубо нарушила стандарты безопасности пассажирских полетов с целью "преследования инакомыслия и свободы слова" в стране.

Также читайте: Угрозы взрыва не было, - прокуратура Польши о принудительной посадке самолета с Протасевичем в Минске

Белорусские чиновники, против которых были предъявлены обвинения, находятся на территории своей страны. В то же время, американские правоохранители заявили, что они настроены решительно, чтобы привлечь к ответственности "участников шокирующего сговора, направленного на осуществление воздушного пиратства". В Штатах подчеркнули, что эти действия нарушили не только международные нормы, но и уголовное право США.

Беларусь (7971) пираты (547) США (27716) Протасевич Роман (309)
Топ комментарии
+8
Возмездие Штатов не имеет сроков давности
21.01.2022 01:14
+6
А чего ж тогда Трамп рассказывает, что Путин при каждом разговоре просил снять с России санкции?
21.01.2022 02:31
+2
Лука Мудищев - готовь вазелин
21.01.2022 01:55
Возмездие Штатов не имеет сроков давности
21.01.2022 01:14
А чего ж тогда Трамп рассказывает, что Путин при каждом разговоре просил снять с России санкции?
21.01.2022 02:31
В цивилизованном мире запрещено нарушать закон с благими намерениями.
21.01.2022 08:20
нельзя принудительно, можно по договорённости. но вам насрать на нюансы
21.01.2022 08:59
мінський маньяк ще і повітряний пірат ? Так вибийте йому одне око та відрубайте половину ноги і нехай розносить мітки по своєму острову скарбів. Але щось заглохло з тим пацієнтом якого викрали, його дівці аж шість років притулили за "пособничество" а про нього як в рот води набрали. Видно, хазяїн цього пацієнта не по зубам бульбофюреру?
21.01.2022 01:55
Лука Мудищев - готовь вазелин
21.01.2022 01:55
Надеюсь, санкции США будут не только на бумажке
21.01.2022 07:24
О, это очень серьезно, через пару лет когда Лукашенко и Хутина уже не будет у штурвала, чиновничков показательно посадят. Не исключено что комуто из пиратов придетсяе еще дерьмо за нигерами прибирать в оранжевом костюме)
21.01.2022 08:04
21.01.2022 08:44
Заблокируют несуществующие счета трем старым дедам-генералам, которые не знают в какой стороне Америка? Это санкции из ада!!!😭
21.01.2022 09:19
где там генералы, чучело лишнехромосомное?
21.01.2022 09:54
Очень не хватает "и членов их семей". Без этого всё остальное - лицемерная возня
21.01.2022 13:48
 
 