Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - уточнил он.
Кроме этого, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
"Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов", - уточнил премьер.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - подытожил Шмыгаль.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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А в этих союзах даже самая маленькая страна имеет право вето.
Так что да - мнение Северной Македонии много значит.
Ссыкотно! Например летя в Италлию на недельку, может оказаться, что летишь через Беларусь, а по какой то причине у ФСБ РФ на тебя планы, например уже давно лежит уголовное дело в котором ты проходишь как каратель и фашист, а так уж получилось, что рейтинг у Путина падает и ему не помещает пара громких процессов над врагами расейскага народа....
1. Для того чтобы самолет из Украины летел через Крым, он должен вестись крымскими диспетчерскими. А они сейчас фактически выключены из системы IKAO. Кроме того, с ними нужны были бы договора, что означает признание расейской юрисдикции
2. Формальным поводом посадки в Беларуси послужило сообщение в диспетчерскую о минировании...а мы помним, что их диспетчерские (см. п.1.) и не получают информации о данных рейсах
3. Поскольку их диспетчерские (см п1.) то они не имеют информации о пассажирах (ее конечно можно получить и из других источником, но это уже высшая математика для ФСБ)
4. Рашка пока не будет действовать так открыто (ей еще СП2 достроить нужно) им проще действовать через Лукашенко - он уже в дерьме вымазан...
Потому все кого касаются постановы и распорядження КМУ постоянно мониторят сайт с обновлениями постанов.
темные вы, кацапы, не знаете наших реалий.
. Белорусский бензин, который тоже входит в список товаров двойного назначения и может использоваться в военных целях, в 2019-2020 годах занимал на местном рынке доминирующую долю: 67,7% в первой половине 2019 года и 76% - за аналогичный период в 2020 году.
А то вроде раньше рашкодрочеры через Беларусь мотались. А то ввели запрет, не подумали, а сейчас "Ой, а как же мы будем в Москву добираться?"
Кстати, вполне могут открыть сейчас, мотивируя это тем, что маршруты в какие-то страны через Беларусь, закрылись и теперь только через Рашку
Бешенные тараканы.
Пасіба, мерсі, данке шон!