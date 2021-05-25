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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) авиасообщение (786) Шмыгаль Денис (2321) Протасевич Роман (309)

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, - Шмыгаль

С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - уточнил он.

Кроме этого, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

"Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов", - уточнил премьер.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - подытожил Шмыгаль.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8377
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25.05.2021 10:09
+10
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1164
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25.05.2021 10:17
+9
Быстро и по гарячим следам..., последними в Европе.
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25.05.2021 10:04
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А самолет мердтвердчука как частный сможет возить депутатов в москву?
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25.05.2021 10:01 Ответить
через Польшу и Литву. Вполне.
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25.05.2021 10:42 Ответить
на планёрки в кремль летает регулярно)), пока мертвечук отдыхает на даче возле мангала, отчёты сдаёт рабинович Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3767
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25.05.2021 10:59 Ответить
И никакой Озабоченности , - Быстро и по гарячих следах . И это еще не все , - Надеюсь.
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25.05.2021 10:02 Ответить
Быстро и по гарячим следам..., последними в Европе.
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25.05.2021 10:04 Ответить
Македония чтонить заявила?) хватит зраду на пустом месте делать
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25.05.2021 10:06 Ответить
Да, Македония это круто и очень важно, особенно, если учесть ее мощь, авторитет в Европе и общую границу с Белоруссией.
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25.05.2021 10:10 Ответить
Македония к концу этого года станет членом НАТО и ЕС. В отличие от Украины. Все документы подписаны, идет согласование законодательств.


А в этих союзах даже самая маленькая страна имеет право вето.


Так что да - мнение Северной Македонии много значит.
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25.05.2021 10:45 Ответить
Да, будет что-то значить в конце года. А пока в небе над Македонией один легкомоторный самолет, да и тот из Скопье.
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5418Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5418
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25.05.2021 11:33 Ответить
Но первее США. И последними это враньё, что там венгры, сербы и тд?
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25.05.2021 10:13 Ответить
Не останніми, а одними з перших. Зверніть увагу, в Україні уряд прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю, а Німеччина, Франція, Фінляндія, Великобританія, Польща там авіакомпанії відмінили рейси. Естонія рекомендує своїм авіакомпаніям облітати Білорусь, а "Решение о запрете полетов между Таллинном и Минском и о закрытии воздушного пространства Эстонии для белорусских авиаперевозчиков будет принято совместно с другими странами-членами ЕС в соответствии с решением Совета Европейского союза. "Белавиа" сможет летать до тех пор, пока не будет достигнуто решение по ожидаемому плану санкций в отношении Беларуси", https://censor.net/ru/n3267308
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25.05.2021 12:00 Ответить
А знаете почему такая оперативность?
Ссыкотно! Например летя в Италлию на недельку, может оказаться, что летишь через Беларусь, а по какой то причине у ФСБ РФ на тебя планы, например уже давно лежит уголовное дело в котором ты проходишь как каратель и фашист, а так уж получилось, что рейтинг у Путина падает и ему не помещает пара громких процессов над врагами расейскага народа....
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25.05.2021 10:06 Ответить
Это называется Государственный Терроризм , - и нет ему Оправдания .
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25.05.2021 10:12 Ответить
Летя в Турцию на недельку, тоже можно оказаться в СИЗО Симферополя, если самолет над морем перехватят. Да и самолет из Литвы в Грузию над рф теперь летит.
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25.05.2021 10:14 Ответить
Не думаю!
1. Для того чтобы самолет из Украины летел через Крым, он должен вестись крымскими диспетчерскими. А они сейчас фактически выключены из системы IKAO. Кроме того, с ними нужны были бы договора, что означает признание расейской юрисдикции
2. Формальным поводом посадки в Беларуси послужило сообщение в диспетчерскую о минировании...а мы помним, что их диспетчерские (см. п.1.) и не получают информации о данных рейсах
3. Поскольку их диспетчерские (см п1.) то они не имеют информации о пассажирах (ее конечно можно получить и из других источником, но это уже высшая математика для ФСБ)
4. Рашка пока не будет действовать так открыто (ей еще СП2 достроить нужно) им проще действовать через Лукашенко - он уже в дерьме вымазан...
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25.05.2021 10:22 Ответить
На сайте КМУ вообще ни слова об єтом решении. Шмигаль как всегда наполовину *******
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25.05.2021 10:20 Ответить
Ну , - Не та ситуация , чтобы Звиздеть .Гарант уже заявил и лед Тронулся.
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25.05.2021 10:23 Ответить
решения КМУ публикуются не в момент их принятия, а когда канцелярия оформит документы, потом их перешлют на сайт, а потом админ на сайте ручками их поставит.

Потому все кого касаются постановы и распорядження КМУ постоянно мониторят сайт с обновлениями постанов.

темные вы, кацапы, не знаете наших реалий.
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25.05.2021 10:47 Ответить
. По данным консалтинговой группы А-95, в 2020 году потребление дизтоплива в стране выросло до рекордных 7,4 млн т., из них 1,1 млн Украина произвела сама, 2,6 млн импортировала из России, еще 2,2 млн - из Белоруссии и 0,6 млн - из Литвы.
. Белорусский бензин, который тоже входит в список товаров двойного назначения и может использоваться в военных целях, в 2019-2020 годах занимал на местном рынке доминирующую долю: 67,7% в первой половине 2019 года и 76% - за аналогичный период в 2020 году.
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25.05.2021 20:21 Ответить
Зрада! Чому не з сьогоднішнього дня? )))
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25.05.2021 10:04 Ответить
потому что это невозможно.
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25.05.2021 10:47 Ответить
А поезд через минск уже не ездит? Автобусы в рф и беларусь?
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25.05.2021 10:06 Ответить
зрада зрадная! как так, почему не отреклись от матерей и отцов, если они не хотят бросать родной дом и уезжать из Беларуси или РФ?
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25.05.2021 10:48 Ответить
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8377
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25.05.2021 10:09 Ответить
Кто знает у нас сейчас с Рашкой есть авиасообщение?
А то вроде раньше рашкодрочеры через Беларусь мотались. А то ввели запрет, не подумали, а сейчас "Ой, а как же мы будем в Москву добираться?"
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25.05.2021 10:10 Ответить
Нет и уже давно. Яценюк ещё эту лавочку прикрыл, в 2016, вроде. Через Минск в московию летали.
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25.05.2021 10:27 Ответить
Да я помню, но поди знай может пропустил момент или любители смотреть в глаза Путину могли втихоря открыть.
Кстати, вполне могут открыть сейчас, мотивируя это тем, что маршруты в какие-то страны через Беларусь, закрылись и теперь только через Рашку
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25.05.2021 10:37 Ответить
хватит нести ахинею, Россия летает в облет Украины, посмотри на карту. Абы зраду и недоверие посеять, козлина тупая.
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25.05.2021 10:49 Ответить
Чего у тебя козломордый так подгорело!? Про твоя Рашку, я вообще ничего не говорил, мне вообще пох как, на чем и через какое место, вы летаете!!!!
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25.05.2021 10:53 Ответить
Нет у нас авиасообщения с паРашей...и уже очень давно его нет...
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25.05.2021 10:27 Ответить
от этого пострадают только обычные люди. Настоящие санкции должны были бы бить по лукашенку точечно (придумать их сложно.)
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25.05.2021 10:13 Ответить
обычные искатели приключений, если точнее. Вроде Гриба. Или обычные депутаты, вроде Шевченко, хотя они и так на частных самолетах летали, как я понимаю.
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25.05.2021 10:20 Ответить
Точно, в Москву через Минск длетали совсем не обычные люди, а точнее совсем не люди )))
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25.05.2021 10:26 Ответить
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1164
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25.05.2021 10:17 Ответить
Китайцы прямо сейчас, эшелонами летят через рб. Желтоглазым всё похрен.
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25.05.2021 10:46 Ответить
Так они скупили пол Беларуси за своим имуществом летят.
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25.05.2021 23:37 Ответить
А рельсы разобрать слабо!
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25.05.2021 10:57 Ответить
Відкрив карту авіарейсів і здивувався, зараз літак московської Ямал летить з домодєдова через Мелітополь в окупований фашистами Сімферополь, і чому його не посадити і конфіскувати, там і колоборантів, і окупантів для обміну безліч?
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25.05.2021 11:41 Ответить
Доведеться ватним недобиткам летіти в засрані мокшанські ***** транзитом через Астану.
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25.05.2021 12:08 Ответить
Любить по-русски -- значит страдать (c),

Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5832
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25.05.2021 12:33 Ответить
Гарного вчителя "бацька" має, ох і гарного! Він, як вбачається, незабаром, перед В.Путіним буде публічно танцювати "лявоніху". Як колись М. Хрущов, перед Й. Сталіном, вибивав гопака у вишиванці та шароварах.
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25.05.2021 12:44 Ответить
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7282
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25.05.2021 12:52 Ответить
Пуйло довоювався, Зєля довийобувався, Бацька долітався... добре травень проходить!
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25.05.2021 13:25 Ответить
Нарешті Україна діє ,як нормальна цивілізована європейська країна , а не роздупляється тижнями , пристати на бік людяності і цивілізації чи на бік різного роду псячих режимів , убивць , комуністів , гвалтівників , терористів і мародерів , яких фінансує уряд русні . Можна гордитися своєю країною . Дякую тобі Боже , що я не москаль .
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25.05.2021 13:28 Ответить
Москалі дивляться на українский курвятник і самі чєлом Богові бьють, що братушки за парканом.
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25.05.2021 13:53 Ответить
Хлопці, так ви мені скажіть, в кінці кінців це буде справжньа перемога, чи знову як завжди, зрада зрадная?
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25.05.2021 13:51 Ответить
Найцікавіше, що ***** ізоляція таракана тільки на користь. Чим далі від Європи ти ближче до БССР. Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 755
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25.05.2021 14:01 Ответить
Дуже непродумане упереджене і тенденційне рішення. І шкідливе для двох братніх народів : народу ріднішого за білоруський для українців немає у всьому всесвіті. бацьки і клоун згинуть, "як роса на сонці", а українці-русичі і білоруси-литвини залишаться навіки-вічні.
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25.05.2021 15:19 Ответить
Зате ситуація із захоплення білорусами літака на 100% підтверджує, що операція "вагнер" існувала. Тому, що її планували західні спецслужби, а захоплення літака Лукашенком це, як вони ******* казати, семерична відповідь західним спецслужбам від російських спецслужб. Таке собі знущання, мол ви не змогли, а ми змогли, вашою зброєю по вас. Тобто якби операція по вагнерівцям була вигадкою, як на тому наголошують в ОП, то росіяни не пішли б на захоплення літака. Десь на банковій нервово курить один клоун. Суди близько Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6514
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25.05.2021 15:21 Ответить
Тараканы полетели самолетом что бы схватить блогера. Ха! Теперь будут убивать блогера, молодого хлопца, "за государственный переворот" А-Б-А-Л-Д-Е-Т-Ь-!
Бешенные тараканы.
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25.05.2021 17:12 Ответить
А тем временем восточные спецслужбы планируют устроить всемирный ГУЛАГ. Будут пользователей интернета, а как известно интернет это придумано в ЦРУ, поэтому все кто там крутится теперь будут направлены на перевоспитание в ГУЛАГ, кирку в руки и на Магадан....
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25.05.2021 17:28 Ответить
Совок 2.0 понемногу обретает более четкие очертания. Мы могли бы быть в этой компании.
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25.05.2021 17:40 Ответить
Запретить авиасообщение дело не хитрое,а кто оплатит банкет? Прибалтийские дальнобои к примеру послали свои власти и сказали что будут ездить через Беларусь,себе в убыток работать отказались.
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25.05.2021 20:14 Ответить
Окрестности в пожаре Пылают за окном. Король наш старый Гарри Подвинулся умом. На нивах опаленных Зерна не соберешь - Летят отряды конных, Вытаптывая рожь. К чему страдать - трудиться, - Все пущено на слом. Не дай вам Бог родиться При Генрихе Шестом! Чье над полками знамя? За что ведется торг? Кто править будет нами - Ланкастер или Йорк? Какого нам вельможи Ни прочат короля, Для нас одно и то же - Неволя и петля. Милорд наш веселится, Да мало толку в том. Не дай вам Бог родиться При Генрихе Шестом! Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 306
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25.05.2021 20:37 Ответить
верное решение.
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25.05.2021 22:45 Ответить
Turkish Airlines:
Пасіба, мерсі, данке шон!
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25.05.2021 22:55 Ответить
Транзитные рейсы Белавиа как летали над Украиной так и продолжают летать: в Турцию, Египет, Молдову. Вата как тараканы расползается через другие щели. А лаптестан предлагает бульбафюреру летать в Крым. Их тоже будем пропускать? На кого рассчитаны такие запреты?
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26.05.2021 08:29 Ответить
 
 