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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Франция (3077) авиасообщение (786) Протасевич Роман (309)

Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью

Французская Air France и финская Finnair объявили о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси. Решение было принято после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого задержали сразу же после посадки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на КоммерсантЪ.

"Мы не будем использовать воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления",- говорится в сообщении Finnair в Twitter.

Air France заявила, что приостанавливает полеты своих самолетов над Беларусью после соответствующей рекомендации Евросоюза, передает AFP.

"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", — цитирует сообщение компании Le Figaro.

Как сообщил государственный секретарь транспорта Жан-Батист Джеббари во Франции также приостановлено действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа". Он сказал, что также обратился к французским авиакомпаниям с просьбой прекратить полеты в белорусском воздушном пространстве.

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"В целях безопасности я попросил авиакомпании, работающие во Франции, избегать воздушного пространства Беларуси до дальнейшего уведомления. Я также приостановил разрешение "Белавии"", -  написал господин Джеббари в Twitter.

Полеты над Беларусью также остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. 

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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Топ комментарии
+5
Над бульборейхом незабаром і мухи не літатимуть.
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25.05.2021 09:07
+3
во как все кинулись на международного террориста №1 колхозника Луку. Ну путена ссыкотно - а Лука безобидный - можно пинать сколько хочешь...
путен радостно потирает ладошки...
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25.05.2021 09:10
+2
Оно все бы так... Да не так. Воздушный коридор не совсем то, что транзит через страну на авто или пешком. И самолет обладает правом экстерриториальности. И самое главное- создание причины принудительной посадки. То есть принуждение пилотов вообще изменить условия, в которых находился самолет изначально. И именно силами государства создание незаконной ситуации, т.е. использован противозаконный метод теми, кто обязан соблюдать Закон- международные соглашения. Похищение пассажиров- хоть и на пять минут все равно похищение. Так что зря вы переполошились, а заодно распсиховались и развопились, сударь)))
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25.05.2021 09:45
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Над бульборейхом незабаром і мухи не літатимуть.
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25.05.2021 09:07 Ответить
во как все кинулись на международного террориста №1 колхозника Луку. Ну путена ссыкотно - а Лука безобидный - можно пинать сколько хочешь...
путен радостно потирает ладошки...
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25.05.2021 09:10 Ответить
"Картопляний Бугор" зовсім з глузду з'їхав.
Тепер потрібно Киву і Шевченка "зробити" прихильниками терористів. Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 4300
Нехай по світу "чумакують" на "автовозах" в сторону "мордорців"
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25.05.2021 09:11 Ответить
Мухам там як раз і місце
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25.05.2021 09:12 Ответить
А Минск-Киев и обратно сегодня два рейса НЕ отменены. "Белаваиа" летает. Вот такая она Украина!
Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294
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25.05.2021 09:14 Ответить
Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 8373 Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 7940
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25.05.2021 09:17 Ответить
Армения, Россия, Египет, Турция пока остались на он лайн табло минска. На флайтрадаре пару грузовых из Ес. Херово что лукашенко едит 28 мая в Сочи
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25.05.2021 09:20 Ответить
Interesno skolko Belorus za tranzit polucala?Teper vsio i ixnej kompaniji takze nado budet liudej uvolniat.Na mesiac im poka zapretyli u nas,ne odin samoliot kotori proletajet cerez Belorus neimejet tut pravo na pasadku,otsiuda takze neimejet pravo letet cerez Belorus
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25.05.2021 09:25 Ответить
50-70 million dollars. read more
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25.05.2021 09:52 Ответить
А чего все так переполошились. Если этот Протасевич, властями Белоруссии, объявлен в розыск, то нормально работающие спецслужбы обязаны землю рыть но задержать его. Поэтому на территории Белоруссии они могут задерживать и досматривать поезда, машины, корабли, и даже ступу бабы Яги. Конечно владельцы иностранного транспортного средства, в праве запросить компенсацию за непредвиденные материальные затраты. Шесть тонн керосина например. Ну и всё. Ведь таких таких случаев, полно, по всему миру. Даже самолёт Уго Чависа принуждали к посадке в Австрии и досмотрели, Турки так же оружие какое то искали. И Украина в воздухе развернув самолёт вернула и арестовала какого то Армянина антимайдановца . Дело вагнеровцев вызывающее зубную боль у всех патриотов по такому же сценарию должно было произойти. Ясное дело, что профессия Революционер, очень опасная. Рискуют они, но они знают на что идут. Тема законности задержания гражданина Белоруссии в своей стране, вот что нужно обсуждать, а не работу воздушных гаишников.
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25.05.2021 09:26 Ответить
Оно все бы так... Да не так. Воздушный коридор не совсем то, что транзит через страну на авто или пешком. И самолет обладает правом экстерриториальности. И самое главное- создание причины принудительной посадки. То есть принуждение пилотов вообще изменить условия, в которых находился самолет изначально. И именно силами государства создание незаконной ситуации, т.е. использован противозаконный метод теми, кто обязан соблюдать Закон- международные соглашения. Похищение пассажиров- хоть и на пять минут все равно похищение. Так что зря вы переполошились, а заодно распсиховались и развопились, сударь)))
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25.05.2021 09:45 Ответить
A priciom tut zalozniki vot nasi liudi?Vot za eto i vozbuzdino mezdunorodnoje ugolovnoje delo protiv lukosenko,takze interpol zanilasia etim.Realno nado bylo porvat s nimi dipotnosenyje.Tut neimeli pravo oni napadat na mirni samoliot i tem boleje ugrozat istribitelem, takogo mir nekogda nevudel
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25.05.2021 10:24 Ответить
 
 