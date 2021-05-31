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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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авиация (2594) Беларусь (7524) Великобритания (4257) Протасевич Роман (309)

Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси

Соединенное Королевство обязало свои авиакомпании облетать Беларусь. Теперь британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.

Об этом сообщил в Твиттере госсекретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс, информирует Цензор.НЕТ.

"После вчерашнего принудительного перенаправления самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров", - написал он.

Шэппс отметил, что также аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа".

Читайте: Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов. КАРТА

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Вот он реальный плюс Brexitа. Пока ЕС чешется да бабло считает, Британия уже карает воздушного пирата
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24.05.2021 18:12
+38
Скоро в Минском аэропорту будут разводить элитную бульбу
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24.05.2021 18:10
+29
Только это симптом, а причина - кремль.
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24.05.2021 18:09
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Только это симптом, а причина - кремль.
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24.05.2021 18:09 Ответить
Но он охраняется ЮНЕСКО как средневековая крепость.
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 767
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24.05.2021 18:11 Ответить
А мне пох.
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24.05.2021 18:12 Ответить
тю...а то ЮНЕСКО не все равно охранять кремль или его развалины Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 2721.так даже роментичнее-развалины третьего рима
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24.05.2021 18:14 Ответить
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 2545
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24.05.2021 18:17 Ответить
химическое оружие не повредит наследие ЮНЕСКО...
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24.05.2021 18:23 Ответить
_Плевать вообще на то наследие предков (адик в курсе). Людоедский курфаген - угроза для человечества и должен быть уничтожен.
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24.05.2021 18:36 Ответить
Сжечь напалмом,желательно с карликом...
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24.05.2021 18:38 Ответить
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 4129 Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 9498
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24.05.2021 18:09 Ответить
Скоро в Минском аэропорту будут разводить элитную бульбу
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24.05.2021 18:10 Ответить
На гидропонике: бетон убирать, это будет весьма недешевое удовольствие!
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24.05.2021 18:12 Ответить
будут садиться ил76 с востока
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24.05.2021 18:13 Ответить
Её более 20 лет усатый диктатор разводит в основном по местных СМИ !
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24.05.2021 18:14 Ответить
Жаль нет второго Рейгана или Тетчер.... они бы уши батьке зажали бы да и его хозяину тоже
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24.05.2021 18:11 Ответить
ага-ага, если это невыгодно с электоральной т.з., то они бы и лобызались хоть с Си, хоть с Ссы, хоть с Ынеч, хоть с Пунем
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24.05.2021 18:45 Ответить
Вот он реальный плюс Brexitа. Пока ЕС чешется да бабло считает, Британия уже карает воздушного пирата
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24.05.2021 18:12 Ответить
Британия и без Brexitа в авангарде борьбы с диктаторами была
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24.05.2021 18:24 Ответить
Культура общества такова..когда за непринятие решения т.е. бездеятельность спрашивают строже чем эа поспешность действий..особенно в вопросах безопасности граждан.
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24.05.2021 19:12 Ответить
Бриты показали всему ЕС и Миру как нужно действовать с Лукой - а не озабоченно сопли жевать!!! Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 647
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24.05.2021 18:13 Ответить
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси
-- начинаем разбор полётов:
1. Британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.

2. Избегать воздушного пространства Беларуси
3. Аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа"

Отсюда вопрос: Где запрет на приём рейсов из Беларуси?

-- ...чисто из любви к Правде, а не корысти ради...*)
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24.05.2021 18:15 Ответить
Ти пункт третій сам написав.
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24.05.2021 18:16 Ответить
"Белавия", не самый главный перевозчик. -- точнее -- самый не главный...

Лоу-кост голимый -- раз в неделю, что ли?

Но где зпреты на беларуские рейсы других компаний -- европейских, регулярных, рейсовых?
В название статьи вкралась ошибка (с) ...*)
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24.05.2021 18:24 Ответить
Согласен, тема не раскрыта. По тексту "Аэрофлот" может легко летать Минск-Лондон.
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24.05.2021 18:32 Ответить
Такого специфика заголовков. Белавиа самый главный перевозчик государства Белоруссия, к тому же государственный...Остальные страны должны присоединиться к решению Британии
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24.05.2021 18:32 Ответить
Тебе должны все остальные страны? *)
-- подай на них в суд, если с долгами тебе не расчитаются...
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24.05.2021 18:40 Ответить
Litva tak tocno poskolku v etom samoliote byli nasi liudi zaloznikami az 90 celovek.S teroristam odin razgovor
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24.05.2021 18:47 Ответить
Беларусь.....рожа ты лаптеногая....
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24.05.2021 18:42 Ответить
Mozet tolko eto odna Belavija s Belorus i letajet v Angliju?Mi tak sovsem zakryli vsem samoliotom kotoryje priletajet s Belorus teritoriji ili ot nas k nim
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24.05.2021 18:41 Ответить
А что, можно принять самолет из Беларуси на каком-либо из аэродромов Великобритании, при этом не допустив полета этого самолета над ее территорией? Телепортация?
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24.05.2021 18:23 Ответить
телепортация бульбо-*********
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24.05.2021 18:26 Ответить
так із Білорусі може і люфтганза полетіть у британію, наприклад.це ж теж буде рейс із Білорусі, але іншою компанією.
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24.05.2021 18:34 Ответить
А что санкции бриты наложили на Люфтганзу?
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24.05.2021 18:36 Ответить
так про то і мова. ось приЗедент сказав, що припиняють авіасполучення, а це означає - усе, що летить із Білорусі не залежно від перевізника
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24.05.2021 18:41 Ответить
Написано "рейсов из Беларуси", а не "рейсов беларусских авиакомпаний".
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25.05.2021 22:19 Ответить
Я шо-то не уверен, что у "Белавия" есть прямые рейсы в Бритиш... -- надо глянуть.
Их и в Германию было раньше -- почти никаких. Поляки возили...
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24.05.2021 18:42 Ответить
А чего гадать? Зайди на сайт Белавиа и почитай расписание или, например, такую новость:

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года."

Они оптимисты, однако - думают, что после 30 октября все наладится.
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25.05.2021 22:22 Ответить
нет запрета, а в чем проблема? Тут конкретный удар по государственной компании+неуплата сбора в бюджет Белоруссии со стороны Британии, а другие страны пусть поддержат такое же решение.
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24.05.2021 18:29 Ответить
у них нет полномочий указывать авиакомпаниям не провинившихся стран. По судам затаскают, и будут правы. Это может быть только после решения ИКАО, и то не вопрос, есть ли у них такие полномочия.
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24.05.2021 18:34 Ответить
Kak net?Nasi zapretili i nekogo nesprasyvajet.Bezopasnost liudej vaznej vsego
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24.05.2021 18:52 Ответить
Совсем ослеп - пункт 3 тебе в помощь....
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24.05.2021 18:35 Ответить
Но где зпреты на беларуские рейсы других компаний -- европейских, регулярных, рейсовых? (с)
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24.05.2021 18:38 Ответить
Брити заборонили знаходитись у своєму просторі лише Бєлавія, а ось "припинення авіасполучення з Білоруссю" набирає інший сенс - усе, що летить із Бульбастану.
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24.05.2021 18:43 Ответить
Как-то.., не так давно, выходившие на митинг сознательные граждане Беларуси неоднозначно намекали, что у них майдан не пройдет, что они культурно, стоя в "носочках" на лавочках протестуют.... Время прошло, есть погибшие, осужденные ... а царь Лука и нынче на троне.... И мстит всем "несогласным"..лукашенская беларусь все горячее обнимает путиснкую росиию((...
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24.05.2021 18:17 Ответить
в Украине тоже много ваты и те кто прозрели - тоже прозревали не один день.

И напомню, что на Евромайдан тоже выходили не против России - у нас были совсем другие проблемы.
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24.05.2021 18:35 Ответить
О том, что много ваты не спорю, что не все сразу поверили и приняли майдан - факт..., Цель была (в первую очередь) евроинтеграция.. "Молодежь нации за евроинтеграцию", "Украина - это Европа", "Майдан - не каток, Украина - не совок".... А на чью помощь рассчитывали изначально оппозиционеры Беларуси не напомните?
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24.05.2021 18:45 Ответить



Nasha Canada

@NashaCanada

·1 год

Белоруссия из страны, в которой лучше не жить, превратилась в страну, над которой лучше не пролетать.
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24.05.2021 18:17 Ответить
Уверен что за Британией подключатся и другие страны.
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24.05.2021 18:17 Ответить
а люди при чем?
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24.05.2021 18:19 Ответить
При людоеде.
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24.05.2021 18:23 Ответить
Самолетам запретили. Людям можно летать.
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24.05.2021 18:24 Ответить
ну, да! Причем тут люди летевшие из Афин в Вильнюс?
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24.05.2021 18:33 Ответить
ЗАШІБІСЬ!!
Гонтарьову взад останнім рейсом...))
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24.05.2021 18:21 Ответить
а что "зеленая" Украина скажет по єтому поводу?
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24.05.2021 18:22 Ответить
По факту Беларусь поглощена московским улусом.ФСБ давно уже там.И ситуацию с вагнеровцами она сотворила изначально с помощью своих агентов в Киеве.
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24.05.2021 18:23 Ответить
Красата..)))
Лука себя закапывает просто на Ура! ахаахха ))
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24.05.2021 18:24 Ответить
И что же здесь хорошего? Для Украины одни минусы Мало нам было рашки, так теперь еще в одного диктатора поехала крыша.
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24.05.2021 18:33 Ответить
крыша у Луки поехала с год назад. Так что сейчас поздно ему помогать - надо радоваться что он себя закапывает.
И Рашке может прилететь за компанию.
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24.05.2021 18:36 Ответить
К сожалению он закапывает Беларусь по строгому плану из кремля . Значительно облегчает инкоропорацию страны в росейскую империю .
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24.05.2021 18:35 Ответить
Согласен, скоро у Луки не останется выбора как войти в состав рф, и возможно несколькими губерниями.
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24.05.2021 18:40 Ответить
пускай входит ... раз там за столько лет научились только хлопать в ладошки босеком на лавке и бегать от Омона ... то таким рабам только и место как в ********** .... печально за них но сильный поглощает слабого ... Украина не дала себя поглатить а РБ позволила. Сожалею об этом канечно но это ФАКТ.
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24.05.2021 18:45 Ответить
Плохо в этом то, что ***** восстанавливает Киевскую русь в прежних границах, то есть Беларусью он не ограничится.
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24.05.2021 18:49 Ответить
Да мне нас рать на ***** .... я знаю где военкомат , мечтаю расстрелять пленных свинарусов в упор ... пускай лезут хоть пачками.
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24.05.2021 18:53 Ответить
Пленных нельзя стрелять, именно потому , что Украина не свинорусы
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24.05.2021 20:15 Ответить
А... ну да ... может мне ещё им денег дать за то что они в меня стреляют ... потому что Украина не свиноруссия :?
Вас Татьяна они бы не пожалели ... уверен на все 146%
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24.05.2021 20:36 Ответить
Білорусь стає Північною Кореєю номер два. Хто ще при розумі- ТІКАЙТЕ з країни!!!!
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24.05.2021 18:25 Ответить
100%
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24.05.2021 18:29 Ответить
уже. Белорусские ресурсы каждый день пишут кто уехал. Уезжают семьями, толпами. И не обязательно в Украину - в Польшу, Литву много едут.
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24.05.2021 18:37 Ответить
Беларусь превращяется в Крым без моря - полно оружия, милитаризма и кроме ваты хрен кто прилетает.......
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24.05.2021 18:28 Ответить
И там хотя бы нет проблем с водой.
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24.05.2021 18:35 Ответить
лука и сам уже скоро никого не выпустит и не впустит - в имейлах одни бибмы от хамаса.
и шо они за Беларусь вцепились ети черти чалматые?
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24.05.2021 18:33 Ответить
Если откажуться принимать самолеты госкомпании Белавиа , то это будет сильный удар по кошельку усатой твари .
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24.05.2021 18:33 Ответить
+ неуплата сбора за пролет над территорией страны
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24.05.2021 18:35 Ответить
Лукашенко захватит самолёты и будет всем диктовать свои условия.
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24.05.2021 18:35 Ответить
уже. Люфтганза не может вылететь из Минска.
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24.05.2021 18:37 Ответить
Прокажені.
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24.05.2021 18:43 Ответить
Латвия высылает из страны посла Беларуси и всех беларуских дипломатов.
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24.05.2021 18:45 Ответить
хорошо бы и Украине закрыть границы с бульбенией
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24.05.2021 18:57 Ответить
Лу КАШ ЕН і Пн Корея 2 ! Там теж лише 2 рейса : Пхеньян- Пекін та Пхеньян-Владивосток!
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24.05.2021 19:31 Ответить
Дави Таракана!!!
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24.05.2021 19:51 Ответить
Озабоченность и ее степени пропустили наши братья бриты. Вот что значит настоящая демокраси - никаких сюсюканий и обсуждений длиной в год
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24.05.2021 20:12 Ответить
А за Навального? Что за дискриминация. Белорусы мало наворованных денег привозят?
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24.05.2021 22:26 Ответить
 
 