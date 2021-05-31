Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенное Королевство обязало свои авиакомпании облетать Беларусь. Теперь британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.
Об этом сообщил в Твиттере госсекретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс, информирует Цензор.НЕТ.
"После вчерашнего принудительного перенаправления самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров", - написал он.
Шэппс отметил, что также аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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-- начинаем разбор полётов:
1. Британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.
2. Избегать воздушного пространства Беларуси
3. Аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа"
Отсюда вопрос: Где запрет на приём рейсов из Беларуси?
-- ...чисто из любви к Правде, а не корысти ради...*)
Лоу-кост голимый -- раз в неделю, что ли?
Но где зпреты на беларуские рейсы других компаний -- европейских, регулярных, рейсовых?
В название статьи вкралась ошибка (с) ...*)
-- подай на них в суд, если с долгами тебе не расчитаются...
Их и в Германию было раньше -- почти никаких. Поляки возили...
"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года."
Они оптимисты, однако - думают, что после 30 октября все наладится.
И напомню, что на Евромайдан тоже выходили не против России - у нас были совсем другие проблемы.
Nasha Canada
@NashaCanada
·1 год
Белоруссия из страны, в которой лучше не жить, превратилась в страну, над которой лучше не пролетать.
Гонтарьову взад останнім рейсом...))
Лука себя закапывает просто на Ура! ахаахха ))
И Рашке может прилететь за компанию.
Вас Татьяна они бы не пожалели ... уверен на все 146%
и шо они за Беларусь вцепились ети черти чалматые?