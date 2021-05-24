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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Минск (1560) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Самолет Ryanair, на котором летел Протасевич, выпустили из Минска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Самолет Ryanair, на котором летел Протасевич, выпустили из Минска

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и посаженный в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В 20.48 (соответствует киевскому времени. - Ред.) Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - говорится в сообщении.

На сайте аэропорта уточняется, что сообщение о возникновении на борту самолета аварийной ситуации получено в 12:50. "По решению командира воздушного судна" в 13:15 самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"На борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность", - говорится в сообщении.

При этом не упоминается о находившемся на борту Романе Протасевиче, который был задержан после приземления в Минске.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Также читайте: Ryanair о посадке в Минске: Диспетчеры из Беларуси сообщили об угрозе на борту и дали указание перенаправить самолет

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. 

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
это удар по репутации Ryanair !!!!!!


авиакомпания должна так финансово вздрючить Луку, чтоб никому не повадно было в будущем заниматься такой хренью
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23.05.2021 21:40
+11
когда пилоты видят в иллюминаторе истребитель,
у пилотов уже нет вопросов...... Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 5915

Ryanair - пострадавшая сторона и должна судиться с Лукой
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23.05.2021 21:42
+8
Вагнеровцы, сознавшиеся в преступлениях под запись это надуманный предлог ?

хватит лопотать, фальшивый ! Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 3735
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23.05.2021 21:46
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Правила форума Совет форумчан
Бацька Лука добрий,а міг би цей літак збити,як Ху"ло МН17.
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23.05.2021 21:33 Ответить
В Белоруси рассказали об угрозах сбить самолет Ryanair с пассажирами на борту. Об этом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Народное антикризисное управление поступила информация о том, что гражданские авиационные власти Белоруссии - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали применить насилие в отношении воздушного судна. Латушко отметил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.
Белорусский оппозиционер также назвал действия властей страны «актом государственного терроризма», который требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.
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23.05.2021 21:37 Ответить
если есть записи разговоров - Лука влетел !

впрочем, он и так влетел
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23.05.2021 21:44 Ответить
а что мешало не лететь на картофельным Рейхом???эккономия?7 что.. с афин прямо через Европу потом над польшей дальше в балтику а там.. Швеция финляндимя и Прибалтика....
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23.05.2021 22:11 Ответить
а шо заважало "чотирьом росіянам" викрасти літак з повітряного пространства над тією ж Польщею?
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24.05.2021 00:58 Ответить
вы из 73% секты??!! понуждение к посадке военным самолетом над территорией Беларуси и ЗАХВАТ над Польшей страной членом НАТО где есть своя авиация и самолеты НАТО.. ЭТО разные вообще понятия и правовые последствия... не несите Галимый бред...
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24.05.2021 09:47 Ответить
Ху..венький в тебе бацька, та і ти не фонтан малорос. Генетика у вас нікчемна.... Самолет Ryanair, на котором летел Протасевич, выпустили из Минска - Цензор.НЕТ 211
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23.05.2021 21:38 Ответить
Він Бацька всіх Білоросіянців,ти бажав шоб і в Україні з"явився свій Бацька,але у тебе ні чого не вийшло,бо не у всіх Українців такі гени як у рабів))
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23.05.2021 21:56 Ответить
А скільки ж рочків цьому дункану мак бульбі? Алєксандр ідеш ти в дупу зісвоїм лукашенком **************. Я зрозумів хто ти такий вже давро.
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23.05.2021 22:17 Ответить
Він боягуз звичайний, щоб піти на таке самостійно. А ви син йому?
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23.05.2021 21:57 Ответить
Хех, теперь все белорусы участвовашие в митингах, и находящиеся в Литве, будут изучать карты полетов гражданских самолетов в Восточной Европе)
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23.05.2021 21:34 Ответить
А может и дальновидно поступили, чтотне стали сажать самолет с Вагнеровцами. Это же скандал. И терроризм. Посадить самолет под выдуманным предлогом.
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23.05.2021 21:36 Ответить
Хрень
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23.05.2021 21:41 Ответить
Хрень, это Когда Вы сажаете картошку на огороде и не отвечаете за риски.
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23.05.2021 21:44 Ответить
Хрень это когда терроризм сравнивают с согласованной спецоперацией
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23.05.2021 21:45 Ответить
Вы подонки, мой комент отметмли как спам и удалили.
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23.05.2021 21:50 Ответить
Я не отмечаю спамом тех, кому пытаюсь что то объяснить. Видимо это те, кто не хочет вступать с Вами в полемику, из за того, что Вы написали хрень
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23.05.2021 21:53 Ответить
Дякую. Значит с Вами можно в разведку идти.
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23.05.2021 21:56 Ответить
можно..- тольо тебя - только в раход сразу))- и без промедлений!!!)))
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23.05.2021 23:00 Ответить
ты тупой. печаль. всех кто думает не так ты готов убить. а кто тебе поможет если заблуждаешься.
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23.05.2021 23:20 Ответить
ты идиот, и это уже доказано)
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23.05.2021 22:53 Ответить
патамушта- выродко-макшанско-бульбашским ТУТТ - не МЕСТО!!!))- = наххх с пляжа в раша-тудей и там тренируйсь....(((
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23.05.2021 23:16 Ответить
Тут опозиціонер, а там криваві найманці *****.
Ніхто б Україну не критикував, хіба що росія та срана білорусь, але на їх думку давно треба класти.
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23.05.2021 21:45 Ответить
Подумайте не в качестве справедливости, а в качестве законности. Сажать гражданский літак незаконно. Задерживайте Вагнеровцев гдето в другом районе Нельзя сажать самолет. Нельзя. Даже если там Гитлер летит.
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23.05.2021 21:53 Ответить
Які, у дупу, закони у ********* світі?
Анексувати Крим було законним? А вбивати українців на Донбасі?
Є лише власні державні інтереси, усе інше абсолютно другорядне.
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23.05.2021 21:57 Ответить
Это эмоции. Если Вы продавец в магазине это нормально. А если державний діяч, то ємоціі оставьте жінці. Неможливо сажати самольот под выдумаеим предлогом. Это позор. Не удаляйте меня. Я также маю сыое мнение.Уроды.С цензора.
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23.05.2021 22:02 Ответить
Це не просто емоції, а тверезий розрахунок, який базується на досвіді інших держав .
Ізраїль понад 70 років відкрито кладе на міжнародне право, при цьому лише посилюється з кожним роком. У світі поважають сильних, а не скигліїв.
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23.05.2021 22:12 Ответить
Допустим. Согласен. но Израиль это Сша. А за Украиной никто не стоит. Нас предали даже свои Презмденты :Кучма, Кравчук. Подумайте. Нельзя законно сажать самолет.
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23.05.2021 22:16 Ответить
Я впевнений на сто відсотків, що операція по затриманню шавок вагнера була узгоджена зі спецслужбами США та Британії , але твій сраний єрмак злив усі напрацювання усіх спецслужб, за що має відповісти.
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23.05.2021 22:31 Ответить
я не знаю ніякого ярмака. я дуже далекий від київа. але сажати гражланский борт под видумаеим предлогом нельзя. поймите. надо было выкрасть вагнеровцев по одному. да это дороже и опастней. но самолет садить нкльзя. вот посмотрим ка
к мир отреагирует на это чудовище
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23.05.2021 22:43 Ответить
Вагнеровцы, сознавшиеся в преступлениях под запись это надуманный предлог ?

хватит лопотать, фальшивый ! Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 3735
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23.05.2021 21:46 Ответить
я не фальшивый. имейте совесть. сажать самолет под выдуманным предлогом это скандал. даже если ьам кадафи летит. выкрыдывайте его его в другом месте. нельзя сажать гражданский борт. над киевом десятки бортов в день летают с уродами нв борту. нельзя сажвть самолет просто если Вам не нраыятся пасажиры. нельзя.
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23.05.2021 22:07 Ответить
Мені цікаво, чи ти просто довб@об, чи тупо відробляєш гроші Єрмака?
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23.05.2021 22:13 Ответить
ну если Вам легче, то *******
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23.05.2021 22:17 Ответить
Расскажи подробнее про выдуманный предлог. И заодно...как зовут фюрерка русни? Ну, шоб два раза не вставать.
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23.05.2021 22:45 Ответить
Можешь даже решение Печерского суда пришить к делу. Всё равно это гражданское судно. Украину могли бы исключить из ИКАО
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23.05.2021 22:17 Ответить
А могли б і не виключити. Проте на вихлопі маємо зрив операції, терористів і вбивць на волі та підірвану репутацію нашої держави у спецслужб Турції, США та Британії.
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23.05.2021 22:29 Ответить
Артём Степанович! Не путайте государственный терроризм в воздушным судном другой страны с разработанной операцией, в которой кроме украинской принимали участие турецкая ( владелец самолёта) и американская разведка. Посадка самолёта в Борисполе была согласована и запланирована. И можете не сомневаться, что КВС турецкого самолёта был проинструктирован и знал..что делать. Почувствуйте разницу!!!
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23.05.2021 23:08 Ответить
ну ты же пилот..- кому втираешь мозги..???- стипанычу.....
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23.05.2021 23:19 Ответить
Цннзор, Вы ******. Удаляете пост если не попадаю в струю.
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23.05.2021 22:33 Ответить
выродок, тя удаляют не редакторы а просто Я)))- учи методички, ИДИОТ...- ты никакой, и 333 сребника не зароил...()
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23.05.2021 22:56 Ответить
..ты полный олигофрен, или просто дебил..??- жду диагноз...===
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23.05.2021 22:54 Ответить
Теперь Белорус исключить из ИКАО, а всё нормальные люди объявят бойкот Ryan Ayr
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23.05.2021 21:36 Ответить
А до чого тут Ryan Ayr?
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23.05.2021 21:39 Ответить
когда пилоты видят в иллюминаторе истребитель,
у пилотов уже нет вопросов...... Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 5915

Ryanair - пострадавшая сторона и должна судиться с Лукой
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23.05.2021 21:42 Ответить
Что-то руководство компании молчит. Тебе не кажется это странным?
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23.05.2021 22:11 Ответить
им надо трохи времени..- они еще высосут с луки...))- хотя шо, кроме анализа с под..ловника взять....(((
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23.05.2021 23:21 Ответить
это удар по репутации Ryanair !!!!!!


авиакомпания должна так финансово вздрючить Луку, чтоб никому не повадно было в будущем заниматься такой хренью
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23.05.2021 21:40 Ответить
Вот только человека это к жизни не вернет.
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23.05.2021 21:51 Ответить
Kazetsia uze dogovorilis zakrit nebo nad Belorus i ixnim kompanijam v ES i NATO
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23.05.2021 21:52 Ответить
вот это уже давно пора- как и над макшандией))
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23.05.2021 23:23 Ответить
Цікаво що скажуть очевидці,і пілоти літака
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23.05.2021 21:47 Ответить
Zakryvajet nebo nad Belorus i ixnim vsem komerceskim kompanijam ES I NATo strani.Eto uze reseno,dalse idut ekonomiceskije sankciji .Ne dolzni liudi ES stran bit zaloznikami terorista
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23.05.2021 21:50 Ответить
Ну вот накой летать к террористам и через воздушное пространство террористов?

Погубили пацана.
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23.05.2021 21:50 Ответить
И правильно говоришь, и лайкнуть не могу …
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23.05.2021 21:55 Ответить
Все упирается в деньги. Если паренк решил сэкономить ценой своей жизни, зачем авиакомпании делать круги и палить топливо ради его жизни?
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23.05.2021 22:12 Ответить
Лукашенко с применением боевой авиации, захватил гражданский самолет летящий между двумя странами ЕС и особо отмечу НАТО... По сути Беларусь ( Лукашенко) должна быть немедленно объявлена страной террористом. ( а его спонсор известен это Путинило)
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23.05.2021 22:05 Ответить
Де юре придраться не к чему. Это главное.
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23.05.2021 22:13 Ответить
..кондоммм пользованный, пасть прикрыл- и нахххх с пляжа..- еще раз= сдохнешь наххх совсем)))- уже поробленно))) Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 9978
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23.05.2021 22:52 Ответить
назло его кукловоду озабоченно достроит северный поток
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23.05.2021 23:29 Ответить
"Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також висловила стурбованість з приводу інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську. В організації зазначили, що це може суперечити Чиказькій конвенції, яка встановлює основні принципи роботи міжнародної авіації. В ICAO додали, що початок міжнародного розслідування щодо випадків блокади повітряного транспорту має бути погоджено на дипломатичному рівн"
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24.05.2021 00:17 Ответить
Эвропа опять утрется....
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24.05.2021 16:53 Ответить
 
 