Самолет Ryanair, на котором летел Протасевич, выпустили из Минска

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и посаженный в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В 20.48 (соответствует киевскому времени. - Ред.) Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - говорится в сообщении.

На сайте аэропорта уточняется, что сообщение о возникновении на борту самолета аварийной ситуации получено в 12:50. "По решению командира воздушного судна" в 13:15 самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск.

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"На борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность", - говорится в сообщении.

При этом не упоминается о находившемся на борту Романе Протасевиче, который был задержан после приземления в Минске.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.