Самолет Ryanair, на котором летел Протасевич, выпустили из Минска
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и посаженный в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"В 20.48 (соответствует киевскому времени. - Ред.) Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - говорится в сообщении.
На сайте аэропорта уточняется, что сообщение о возникновении на борту самолета аварийной ситуации получено в 12:50. "По решению командира воздушного судна" в 13:15 самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск.
"На борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность", - говорится в сообщении.
При этом не упоминается о находившемся на борту Романе Протасевиче, который был задержан после приземления в Минске.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Пожалуйста, подождите...
По его словам, в Народное антикризисное управление поступила информация о том, что гражданские авиационные власти Белоруссии - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали применить насилие в отношении воздушного судна. Латушко отметил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.
Белорусский оппозиционер также назвал действия властей страны «актом государственного терроризма», который требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.
впрочем, он и так влетел
Ніхто б Україну не критикував, хіба що росія та срана білорусь, але на їх думку давно треба класти.
Анексувати Крим було законним? А вбивати українців на Донбасі?
Є лише власні державні інтереси, усе інше абсолютно другорядне.
Ізраїль понад 70 років відкрито кладе на міжнародне право, при цьому лише посилюється з кожним роком. У світі поважають сильних, а не скигліїв.
к мир отреагирует на это чудовище
хватит лопотать, фальшивый !
у пилотов уже нет вопросов......
Ryanair - пострадавшая сторона и должна судиться с Лукой
авиакомпания должна так финансово вздрючить Луку, чтоб никому не повадно было в будущем заниматься такой хренью
Погубили пацана.