Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса і посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.
"У 20.48 (відповідає київськиому часу. - Ред.) Boeing 737-800 Ryanair вилетів з Національного аеропорту Мінськ до Вільнюса", - йдеться в повідомленні.
На сайті аеропорту уточнюється, що повідомлення про виникнення на борту літака аварійної ситуації отримано о 12:50. "За рішенням командира повітряного судна" о 13:15 літак здійснив посадку в Національному аеропорту Мінськ.
"На борту літака перебувало 123 пасажири. Всі вони пройшли додатковий контроль на авіаційну безпеку та були доставлені в транзитну зону аеропорту для перевірочних заходів. Багаж був знятий з рейсу і також пройшов додаткову перевірку на безпеку", - йдеться в повідомленні.
При цьому не згадується про Романа Протасевича, який був затриманий після приземлення в Мінську.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
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По его словам, в Народное антикризисное управление поступила информация о том, что гражданские авиационные власти Белоруссии - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали применить насилие в отношении воздушного судна. Латушко отметил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.
Белорусский оппозиционер также назвал действия властей страны «актом государственного терроризма», который требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.
впрочем, он и так влетел
Ніхто б Україну не критикував, хіба що росія та срана білорусь, але на їх думку давно треба класти.
Анексувати Крим було законним? А вбивати українців на Донбасі?
Є лише власні державні інтереси, усе інше абсолютно другорядне.
Ізраїль понад 70 років відкрито кладе на міжнародне право, при цьому лише посилюється з кожним роком. У світі поважають сильних, а не скигліїв.
к мир отреагирует на это чудовище
хватит лопотать, фальшивый !
у пилотов уже нет вопросов......
Ryanair - пострадавшая сторона и должна судиться с Лукой
авиакомпания должна так финансово вздрючить Луку, чтоб никому не повадно было в будущем заниматься такой хренью
Погубили пацана.