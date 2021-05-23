УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 568 64
Мінськ (785) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська

Літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса і посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

"У 20.48 (відповідає київськиому часу. - Ред.) Boeing 737-800 Ryanair вилетів з Національного аеропорту Мінськ до Вільнюса", - йдеться в повідомленні.

На сайті аеропорту уточнюється, що повідомлення про виникнення на борту літака аварійної ситуації отримано о 12:50. "За рішенням командира повітряного судна" о 13:15 літак здійснив посадку в Національному аеропорту Мінськ.

Також читайте: Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою

"На борту літака перебувало 123 пасажири. Всі вони пройшли додатковий контроль на авіаційну безпеку та були доставлені в транзитну зону аеропорту для перевірочних заходів. Багаж був знятий з рейсу і також пройшов додаткову перевірку на безпеку", - йдеться в повідомленні.

При цьому не згадується про Романа Протасевича, який був затриманий після приземлення в Мінську.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
это удар по репутации Ryanair !!!!!!


авиакомпания должна так финансово вздрючить Луку, чтоб никому не повадно было в будущем заниматься такой хренью
показати весь коментар
23.05.2021 21:40
+11
когда пилоты видят в иллюминаторе истребитель,
у пилотов уже нет вопросов...... Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 5915

Ryanair - пострадавшая сторона и должна судиться с Лукой
показати весь коментар
23.05.2021 21:42
+8
Вагнеровцы, сознавшиеся в преступлениях под запись это надуманный предлог ?

хватит лопотать, фальшивый ! Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 3735
показати весь коментар
23.05.2021 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бацька Лука добрий,а міг би цей літак збити,як Ху"ло МН17.
показати весь коментар
23.05.2021 21:33 Відповісти
В Белоруси рассказали об угрозах сбить самолет Ryanair с пассажирами на борту. Об этом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Народное антикризисное управление поступила информация о том, что гражданские авиационные власти Белоруссии - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали применить насилие в отношении воздушного судна. Латушко отметил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.
Белорусский оппозиционер также назвал действия властей страны «актом государственного терроризма», который требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.
показати весь коментар
23.05.2021 21:37 Відповісти
если есть записи разговоров - Лука влетел !

впрочем, он и так влетел
показати весь коментар
23.05.2021 21:44 Відповісти
а что мешало не лететь на картофельным Рейхом???эккономия?7 что.. с афин прямо через Европу потом над польшей дальше в балтику а там.. Швеция финляндимя и Прибалтика....
показати весь коментар
23.05.2021 22:11 Відповісти
а шо заважало "чотирьом росіянам" викрасти літак з повітряного пространства над тією ж Польщею?
показати весь коментар
24.05.2021 00:58 Відповісти
вы из 73% секты??!! понуждение к посадке военным самолетом над территорией Беларуси и ЗАХВАТ над Польшей страной членом НАТО где есть своя авиация и самолеты НАТО.. ЭТО разные вообще понятия и правовые последствия... не несите Галимый бред...
показати весь коментар
24.05.2021 09:47 Відповісти
Ху..венький в тебе бацька, та і ти не фонтан малорос. Генетика у вас нікчемна.... Самолет Ryanair, на котором летел Протасевич, выпустили из Минска - Цензор.НЕТ 211
показати весь коментар
23.05.2021 21:38 Відповісти
Він Бацька всіх Білоросіянців,ти бажав шоб і в Україні з"явився свій Бацька,але у тебе ні чого не вийшло,бо не у всіх Українців такі гени як у рабів))
показати весь коментар
23.05.2021 21:56 Відповісти
А скільки ж рочків цьому дункану мак бульбі? Алєксандр ідеш ти в дупу зісвоїм лукашенком **************. Я зрозумів хто ти такий вже давро.
показати весь коментар
23.05.2021 22:17 Відповісти
Він боягуз звичайний, щоб піти на таке самостійно. А ви син йому?
показати весь коментар
23.05.2021 21:57 Відповісти
Хех, теперь все белорусы участвовашие в митингах, и находящиеся в Литве, будут изучать карты полетов гражданских самолетов в Восточной Европе)
показати весь коментар
23.05.2021 21:34 Відповісти
А может и дальновидно поступили, чтотне стали сажать самолет с Вагнеровцами. Это же скандал. И терроризм. Посадить самолет под выдуманным предлогом.
показати весь коментар
23.05.2021 21:36 Відповісти
Хрень
показати весь коментар
23.05.2021 21:41 Відповісти
Хрень, это Когда Вы сажаете картошку на огороде и не отвечаете за риски.
показати весь коментар
23.05.2021 21:44 Відповісти
Хрень это когда терроризм сравнивают с согласованной спецоперацией
показати весь коментар
23.05.2021 21:45 Відповісти
Вы подонки, мой комент отметмли как спам и удалили.
показати весь коментар
23.05.2021 21:50 Відповісти
Я не отмечаю спамом тех, кому пытаюсь что то объяснить. Видимо это те, кто не хочет вступать с Вами в полемику, из за того, что Вы написали хрень
показати весь коментар
23.05.2021 21:53 Відповісти
Дякую. Значит с Вами можно в разведку идти.
показати весь коментар
23.05.2021 21:56 Відповісти
можно..- тольо тебя - только в раход сразу))- и без промедлений!!!)))
показати весь коментар
23.05.2021 23:00 Відповісти
ты тупой. печаль. всех кто думает не так ты готов убить. а кто тебе поможет если заблуждаешься.
показати весь коментар
23.05.2021 23:20 Відповісти
ты идиот, и это уже доказано)
показати весь коментар
23.05.2021 22:53 Відповісти
патамушта- выродко-макшанско-бульбашским ТУТТ - не МЕСТО!!!))- = наххх с пляжа в раша-тудей и там тренируйсь....(((
показати весь коментар
23.05.2021 23:16 Відповісти
Тут опозиціонер, а там криваві найманці *****.
Ніхто б Україну не критикував, хіба що росія та срана білорусь, але на їх думку давно треба класти.
показати весь коментар
23.05.2021 21:45 Відповісти
Подумайте не в качестве справедливости, а в качестве законности. Сажать гражданский літак незаконно. Задерживайте Вагнеровцев гдето в другом районе Нельзя сажать самолет. Нельзя. Даже если там Гитлер летит.
показати весь коментар
23.05.2021 21:53 Відповісти
Які, у дупу, закони у ********* світі?
Анексувати Крим було законним? А вбивати українців на Донбасі?
Є лише власні державні інтереси, усе інше абсолютно другорядне.
показати весь коментар
23.05.2021 21:57 Відповісти
Это эмоции. Если Вы продавец в магазине это нормально. А если державний діяч, то ємоціі оставьте жінці. Неможливо сажати самольот под выдумаеим предлогом. Это позор. Не удаляйте меня. Я также маю сыое мнение.Уроды.С цензора.
показати весь коментар
23.05.2021 22:02 Відповісти
Це не просто емоції, а тверезий розрахунок, який базується на досвіді інших держав .
Ізраїль понад 70 років відкрито кладе на міжнародне право, при цьому лише посилюється з кожним роком. У світі поважають сильних, а не скигліїв.
показати весь коментар
23.05.2021 22:12 Відповісти
Допустим. Согласен. но Израиль это Сша. А за Украиной никто не стоит. Нас предали даже свои Презмденты :Кучма, Кравчук. Подумайте. Нельзя законно сажать самолет.
показати весь коментар
23.05.2021 22:16 Відповісти
Я впевнений на сто відсотків, що операція по затриманню шавок вагнера була узгоджена зі спецслужбами США та Британії , але твій сраний єрмак злив усі напрацювання усіх спецслужб, за що має відповісти.
показати весь коментар
23.05.2021 22:31 Відповісти
я не знаю ніякого ярмака. я дуже далекий від київа. але сажати гражланский борт под видумаеим предлогом нельзя. поймите. надо было выкрасть вагнеровцев по одному. да это дороже и опастней. но самолет садить нкльзя. вот посмотрим ка
к мир отреагирует на это чудовище
показати весь коментар
23.05.2021 22:43 Відповісти
Вагнеровцы, сознавшиеся в преступлениях под запись это надуманный предлог ?

хватит лопотать, фальшивый ! Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 3735
показати весь коментар
23.05.2021 21:46 Відповісти
я не фальшивый. имейте совесть. сажать самолет под выдуманным предлогом это скандал. даже если ьам кадафи летит. выкрыдывайте его его в другом месте. нельзя сажать гражданский борт. над киевом десятки бортов в день летают с уродами нв борту. нельзя сажвть самолет просто если Вам не нраыятся пасажиры. нельзя.
показати весь коментар
23.05.2021 22:07 Відповісти
Мені цікаво, чи ти просто довб@об, чи тупо відробляєш гроші Єрмака?
показати весь коментар
23.05.2021 22:13 Відповісти
ну если Вам легче, то *******
показати весь коментар
23.05.2021 22:17 Відповісти
Расскажи подробнее про выдуманный предлог. И заодно...как зовут фюрерка русни? Ну, шоб два раза не вставать.
показати весь коментар
23.05.2021 22:45 Відповісти
Можешь даже решение Печерского суда пришить к делу. Всё равно это гражданское судно. Украину могли бы исключить из ИКАО
показати весь коментар
23.05.2021 22:17 Відповісти
А могли б і не виключити. Проте на вихлопі маємо зрив операції, терористів і вбивць на волі та підірвану репутацію нашої держави у спецслужб Турції, США та Британії.
показати весь коментар
23.05.2021 22:29 Відповісти
Артём Степанович! Не путайте государственный терроризм в воздушным судном другой страны с разработанной операцией, в которой кроме украинской принимали участие турецкая ( владелец самолёта) и американская разведка. Посадка самолёта в Борисполе была согласована и запланирована. И можете не сомневаться, что КВС турецкого самолёта был проинструктирован и знал..что делать. Почувствуйте разницу!!!
показати весь коментар
23.05.2021 23:08 Відповісти
ну ты же пилот..- кому втираешь мозги..???- стипанычу.....
показати весь коментар
23.05.2021 23:19 Відповісти
Цннзор, Вы ******. Удаляете пост если не попадаю в струю.
показати весь коментар
23.05.2021 22:33 Відповісти
выродок, тя удаляют не редакторы а просто Я)))- учи методички, ИДИОТ...- ты никакой, и 333 сребника не зароил...()
показати весь коментар
23.05.2021 22:56 Відповісти
..ты полный олигофрен, или просто дебил..??- жду диагноз...===
показати весь коментар
23.05.2021 22:54 Відповісти
Теперь Белорус исключить из ИКАО, а всё нормальные люди объявят бойкот Ryan Ayr
показати весь коментар
23.05.2021 21:36 Відповісти
А до чого тут Ryan Ayr?
показати весь коментар
23.05.2021 21:39 Відповісти
когда пилоты видят в иллюминаторе истребитель,
у пилотов уже нет вопросов...... Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 5915

Ryanair - пострадавшая сторона и должна судиться с Лукой
показати весь коментар
23.05.2021 21:42 Відповісти
Что-то руководство компании молчит. Тебе не кажется это странным?
показати весь коментар
23.05.2021 22:11 Відповісти
им надо трохи времени..- они еще высосут с луки...))- хотя шо, кроме анализа с под..ловника взять....(((
показати весь коментар
23.05.2021 23:21 Відповісти
это удар по репутации Ryanair !!!!!!


авиакомпания должна так финансово вздрючить Луку, чтоб никому не повадно было в будущем заниматься такой хренью
показати весь коментар
23.05.2021 21:40 Відповісти
Вот только человека это к жизни не вернет.
показати весь коментар
23.05.2021 21:51 Відповісти
Kazetsia uze dogovorilis zakrit nebo nad Belorus i ixnim kompanijam v ES i NATO
показати весь коментар
23.05.2021 21:52 Відповісти
вот это уже давно пора- как и над макшандией))
показати весь коментар
23.05.2021 23:23 Відповісти
Цікаво що скажуть очевидці,і пілоти літака
показати весь коментар
23.05.2021 21:47 Відповісти
Zakryvajet nebo nad Belorus i ixnim vsem komerceskim kompanijam ES I NATo strani.Eto uze reseno,dalse idut ekonomiceskije sankciji .Ne dolzni liudi ES stran bit zaloznikami terorista
показати весь коментар
23.05.2021 21:50 Відповісти
Ну вот накой летать к террористам и через воздушное пространство террористов?

Погубили пацана.
показати весь коментар
23.05.2021 21:50 Відповісти
И правильно говоришь, и лайкнуть не могу …
показати весь коментар
23.05.2021 21:55 Відповісти
Все упирается в деньги. Если паренк решил сэкономить ценой своей жизни, зачем авиакомпании делать круги и палить топливо ради его жизни?
показати весь коментар
23.05.2021 22:12 Відповісти
Лукашенко с применением боевой авиации, захватил гражданский самолет летящий между двумя странами ЕС и особо отмечу НАТО... По сути Беларусь ( Лукашенко) должна быть немедленно объявлена страной террористом. ( а его спонсор известен это Путинило)
показати весь коментар
23.05.2021 22:05 Відповісти
Де юре придраться не к чему. Это главное.
показати весь коментар
23.05.2021 22:13 Відповісти
..кондоммм пользованный, пасть прикрыл- и нахххх с пляжа..- еще раз= сдохнешь наххх совсем)))- уже поробленно))) Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська - Цензор.НЕТ 9978
показати весь коментар
23.05.2021 22:52 Відповісти
назло его кукловоду озабоченно достроит северный поток
показати весь коментар
23.05.2021 23:29 Відповісти
"Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також висловила стурбованість з приводу інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську. В організації зазначили, що це може суперечити Чиказькій конвенції, яка встановлює основні принципи роботи міжнародної авіації. В ICAO додали, що початок міжнародного розслідування щодо випадків блокади повітряного транспорту має бути погоджено на дипломатичному рівн"
показати весь коментар
24.05.2021 00:17 Відповісти
Эвропа опять утрется....
показати весь коментар
24.05.2021 16:53 Відповісти
 
 