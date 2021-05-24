Велика Британія більше не прийматиме авіарейси з Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучене Королівство зобов'язало свої авіакомпанії облітати Білорусь. Тепер британські літаки не зможуть перебувати в повітряному просторі цієї країни.
Про це повідомив у твіттері держсекретар з питань транспорту Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.
"Після вчорашнього примусового перенаправлення літака Ryanair до Мінська я дав вказівку Управлінню цивільної авіації Великої Британії вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів", - написав він.
Шеппс зазначив, що також анулював дозвіл на польоти над територією Великої Британії авіакомпанії "Білавіа".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
-- начинаем разбор полётов:
1. Британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.
2. Избегать воздушного пространства Беларуси
3. Аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа"
Отсюда вопрос: Где запрет на приём рейсов из Беларуси?
-- ...чисто из любви к Правде, а не корысти ради...*)
Лоу-кост голимый -- раз в неделю, что ли?
Но где зпреты на беларуские рейсы других компаний -- европейских, регулярных, рейсовых?
В название статьи вкралась ошибка (с) ...*)
-- подай на них в суд, если с долгами тебе не расчитаются...
Их и в Германию было раньше -- почти никаких. Поляки возили...
"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года."
Они оптимисты, однако - думают, что после 30 октября все наладится.
И напомню, что на Евромайдан тоже выходили не против России - у нас были совсем другие проблемы.
Nasha Canada
@NashaCanada
·1 год
Белоруссия из страны, в которой лучше не жить, превратилась в страну, над которой лучше не пролетать.
Гонтарьову взад останнім рейсом...))
Лука себя закапывает просто на Ура! ахаахха ))
И Рашке может прилететь за компанию.
Вас Татьяна они бы не пожалели ... уверен на все 146%
и шо они за Беларусь вцепились ети черти чалматые?