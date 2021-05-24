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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Велика Британія більше не прийматиме авіарейси з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія більше не прийматиме авіарейси з Білорусі

Сполучене Королівство зобов'язало свої авіакомпанії облітати Білорусь. Тепер британські літаки не зможуть перебувати в повітряному просторі цієї країни.

Про це повідомив у твіттері держсекретар з питань транспорту Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього примусового перенаправлення літака Ryanair до Мінська я дав вказівку Управлінню цивільної авіації Великої Британії вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів", - написав він.

Шеппс зазначив, що також анулював дозвіл на польоти над територією Великої Британії авіакомпанії "Білавіа".

Також читайте: Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Вот он реальный плюс Brexitа. Пока ЕС чешется да бабло считает, Британия уже карает воздушного пирата
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24.05.2021 18:12
+38
Скоро в Минском аэропорту будут разводить элитную бульбу
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24.05.2021 18:10
+29
Только это симптом, а причина - кремль.
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24.05.2021 18:09
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Только это симптом, а причина - кремль.
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24.05.2021 18:09 Відповісти
Но он охраняется ЮНЕСКО как средневековая крепость.
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 767
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24.05.2021 18:11 Відповісти
А мне пох.
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24.05.2021 18:12 Відповісти
тю...а то ЮНЕСКО не все равно охранять кремль или его развалины Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 2721.так даже роментичнее-развалины третьего рима
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24.05.2021 18:14 Відповісти
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 2545
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24.05.2021 18:17 Відповісти
химическое оружие не повредит наследие ЮНЕСКО...
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24.05.2021 18:23 Відповісти
_Плевать вообще на то наследие предков (адик в курсе). Людоедский курфаген - угроза для человечества и должен быть уничтожен.
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24.05.2021 18:36 Відповісти
Сжечь напалмом,желательно с карликом...
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24.05.2021 18:38 Відповісти
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 4129 Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 9498
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24.05.2021 18:09 Відповісти
Скоро в Минском аэропорту будут разводить элитную бульбу
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24.05.2021 18:10 Відповісти
На гидропонике: бетон убирать, это будет весьма недешевое удовольствие!
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24.05.2021 18:12 Відповісти
будут садиться ил76 с востока
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24.05.2021 18:13 Відповісти
Её более 20 лет усатый диктатор разводит в основном по местных СМИ !
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24.05.2021 18:14 Відповісти
Жаль нет второго Рейгана или Тетчер.... они бы уши батьке зажали бы да и его хозяину тоже
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24.05.2021 18:11 Відповісти
ага-ага, если это невыгодно с электоральной т.з., то они бы и лобызались хоть с Си, хоть с Ссы, хоть с Ынеч, хоть с Пунем
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24.05.2021 18:45 Відповісти
Вот он реальный плюс Brexitа. Пока ЕС чешется да бабло считает, Британия уже карает воздушного пирата
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24.05.2021 18:12 Відповісти
Британия и без Brexitа в авангарде борьбы с диктаторами была
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24.05.2021 18:24 Відповісти
Культура общества такова..когда за непринятие решения т.е. бездеятельность спрашивают строже чем эа поспешность действий..особенно в вопросах безопасности граждан.
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24.05.2021 19:12 Відповісти
Бриты показали всему ЕС и Миру как нужно действовать с Лукой - а не озабоченно сопли жевать!!! Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси - Цензор.НЕТ 647
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24.05.2021 18:13 Відповісти
Великобритания больше не будет принимать авиарейсы из Беларуси
-- начинаем разбор полётов:
1. Британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.

2. Избегать воздушного пространства Беларуси
3. Аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа"

Отсюда вопрос: Где запрет на приём рейсов из Беларуси?

-- ...чисто из любви к Правде, а не корысти ради...*)
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24.05.2021 18:15 Відповісти
Ти пункт третій сам написав.
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24.05.2021 18:16 Відповісти
"Белавия", не самый главный перевозчик. -- точнее -- самый не главный...

Лоу-кост голимый -- раз в неделю, что ли?

Но где зпреты на беларуские рейсы других компаний -- европейских, регулярных, рейсовых?
В название статьи вкралась ошибка (с) ...*)
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24.05.2021 18:24 Відповісти
Согласен, тема не раскрыта. По тексту "Аэрофлот" может легко летать Минск-Лондон.
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24.05.2021 18:32 Відповісти
Такого специфика заголовков. Белавиа самый главный перевозчик государства Белоруссия, к тому же государственный...Остальные страны должны присоединиться к решению Британии
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24.05.2021 18:32 Відповісти
Тебе должны все остальные страны? *)
-- подай на них в суд, если с долгами тебе не расчитаются...
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24.05.2021 18:40 Відповісти
Litva tak tocno poskolku v etom samoliote byli nasi liudi zaloznikami az 90 celovek.S teroristam odin razgovor
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24.05.2021 18:47 Відповісти
Беларусь.....рожа ты лаптеногая....
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24.05.2021 18:42 Відповісти
Mozet tolko eto odna Belavija s Belorus i letajet v Angliju?Mi tak sovsem zakryli vsem samoliotom kotoryje priletajet s Belorus teritoriji ili ot nas k nim
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24.05.2021 18:41 Відповісти
А что, можно принять самолет из Беларуси на каком-либо из аэродромов Великобритании, при этом не допустив полета этого самолета над ее территорией? Телепортация?
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24.05.2021 18:23 Відповісти
телепортация бульбо-*********
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24.05.2021 18:26 Відповісти
так із Білорусі може і люфтганза полетіть у британію, наприклад.це ж теж буде рейс із Білорусі, але іншою компанією.
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24.05.2021 18:34 Відповісти
А что санкции бриты наложили на Люфтганзу?
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24.05.2021 18:36 Відповісти
так про то і мова. ось приЗедент сказав, що припиняють авіасполучення, а це означає - усе, що летить із Білорусі не залежно від перевізника
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24.05.2021 18:41 Відповісти
Написано "рейсов из Беларуси", а не "рейсов беларусских авиакомпаний".
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25.05.2021 22:19 Відповісти
Я шо-то не уверен, что у "Белавия" есть прямые рейсы в Бритиш... -- надо глянуть.
Их и в Германию было раньше -- почти никаких. Поляки возили...
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24.05.2021 18:42 Відповісти
А чего гадать? Зайди на сайт Белавиа и почитай расписание или, например, такую новость:

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года."

Они оптимисты, однако - думают, что после 30 октября все наладится.
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25.05.2021 22:22 Відповісти
нет запрета, а в чем проблема? Тут конкретный удар по государственной компании+неуплата сбора в бюджет Белоруссии со стороны Британии, а другие страны пусть поддержат такое же решение.
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24.05.2021 18:29 Відповісти
у них нет полномочий указывать авиакомпаниям не провинившихся стран. По судам затаскают, и будут правы. Это может быть только после решения ИКАО, и то не вопрос, есть ли у них такие полномочия.
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24.05.2021 18:34 Відповісти
Kak net?Nasi zapretili i nekogo nesprasyvajet.Bezopasnost liudej vaznej vsego
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24.05.2021 18:52 Відповісти
Совсем ослеп - пункт 3 тебе в помощь....
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24.05.2021 18:35 Відповісти
Но где зпреты на беларуские рейсы других компаний -- европейских, регулярных, рейсовых? (с)
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24.05.2021 18:38 Відповісти
Брити заборонили знаходитись у своєму просторі лише Бєлавія, а ось "припинення авіасполучення з Білоруссю" набирає інший сенс - усе, що летить із Бульбастану.
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24.05.2021 18:43 Відповісти
Как-то.., не так давно, выходившие на митинг сознательные граждане Беларуси неоднозначно намекали, что у них майдан не пройдет, что они культурно, стоя в "носочках" на лавочках протестуют.... Время прошло, есть погибшие, осужденные ... а царь Лука и нынче на троне.... И мстит всем "несогласным"..лукашенская беларусь все горячее обнимает путиснкую росиию((...
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24.05.2021 18:17 Відповісти
в Украине тоже много ваты и те кто прозрели - тоже прозревали не один день.

И напомню, что на Евромайдан тоже выходили не против России - у нас были совсем другие проблемы.
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24.05.2021 18:35 Відповісти
О том, что много ваты не спорю, что не все сразу поверили и приняли майдан - факт..., Цель была (в первую очередь) евроинтеграция.. "Молодежь нации за евроинтеграцию", "Украина - это Европа", "Майдан - не каток, Украина - не совок".... А на чью помощь рассчитывали изначально оппозиционеры Беларуси не напомните?
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24.05.2021 18:45 Відповісти



Nasha Canada

@NashaCanada

·1 год

Белоруссия из страны, в которой лучше не жить, превратилась в страну, над которой лучше не пролетать.
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24.05.2021 18:17 Відповісти
Уверен что за Британией подключатся и другие страны.
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24.05.2021 18:17 Відповісти
а люди при чем?
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24.05.2021 18:19 Відповісти
При людоеде.
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24.05.2021 18:23 Відповісти
Самолетам запретили. Людям можно летать.
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24.05.2021 18:24 Відповісти
ну, да! Причем тут люди летевшие из Афин в Вильнюс?
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24.05.2021 18:33 Відповісти
ЗАШІБІСЬ!!
Гонтарьову взад останнім рейсом...))
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24.05.2021 18:21 Відповісти
а что "зеленая" Украина скажет по єтому поводу?
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24.05.2021 18:22 Відповісти
По факту Беларусь поглощена московским улусом.ФСБ давно уже там.И ситуацию с вагнеровцами она сотворила изначально с помощью своих агентов в Киеве.
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24.05.2021 18:23 Відповісти
Красата..)))
Лука себя закапывает просто на Ура! ахаахха ))
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24.05.2021 18:24 Відповісти
И что же здесь хорошего? Для Украины одни минусы Мало нам было рашки, так теперь еще в одного диктатора поехала крыша.
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24.05.2021 18:33 Відповісти
крыша у Луки поехала с год назад. Так что сейчас поздно ему помогать - надо радоваться что он себя закапывает.
И Рашке может прилететь за компанию.
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24.05.2021 18:36 Відповісти
К сожалению он закапывает Беларусь по строгому плану из кремля . Значительно облегчает инкоропорацию страны в росейскую империю .
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24.05.2021 18:35 Відповісти
Согласен, скоро у Луки не останется выбора как войти в состав рф, и возможно несколькими губерниями.
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24.05.2021 18:40 Відповісти
пускай входит ... раз там за столько лет научились только хлопать в ладошки босеком на лавке и бегать от Омона ... то таким рабам только и место как в ********** .... печально за них но сильный поглощает слабого ... Украина не дала себя поглатить а РБ позволила. Сожалею об этом канечно но это ФАКТ.
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24.05.2021 18:45 Відповісти
Плохо в этом то, что ***** восстанавливает Киевскую русь в прежних границах, то есть Беларусью он не ограничится.
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24.05.2021 18:49 Відповісти
Да мне нас рать на ***** .... я знаю где военкомат , мечтаю расстрелять пленных свинарусов в упор ... пускай лезут хоть пачками.
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24.05.2021 18:53 Відповісти
Пленных нельзя стрелять, именно потому , что Украина не свинорусы
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24.05.2021 20:15 Відповісти
А... ну да ... может мне ещё им денег дать за то что они в меня стреляют ... потому что Украина не свиноруссия :?
Вас Татьяна они бы не пожалели ... уверен на все 146%
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24.05.2021 20:36 Відповісти
Білорусь стає Північною Кореєю номер два. Хто ще при розумі- ТІКАЙТЕ з країни!!!!
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24.05.2021 18:25 Відповісти
100%
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24.05.2021 18:29 Відповісти
уже. Белорусские ресурсы каждый день пишут кто уехал. Уезжают семьями, толпами. И не обязательно в Украину - в Польшу, Литву много едут.
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24.05.2021 18:37 Відповісти
Беларусь превращяется в Крым без моря - полно оружия, милитаризма и кроме ваты хрен кто прилетает.......
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24.05.2021 18:28 Відповісти
И там хотя бы нет проблем с водой.
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24.05.2021 18:35 Відповісти
лука и сам уже скоро никого не выпустит и не впустит - в имейлах одни бибмы от хамаса.
и шо они за Беларусь вцепились ети черти чалматые?
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24.05.2021 18:33 Відповісти
Если откажуться принимать самолеты госкомпании Белавиа , то это будет сильный удар по кошельку усатой твари .
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24.05.2021 18:33 Відповісти
+ неуплата сбора за пролет над территорией страны
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24.05.2021 18:35 Відповісти
Лукашенко захватит самолёты и будет всем диктовать свои условия.
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24.05.2021 18:35 Відповісти
уже. Люфтганза не может вылететь из Минска.
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24.05.2021 18:37 Відповісти
Прокажені.
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24.05.2021 18:43 Відповісти
Латвия высылает из страны посла Беларуси и всех беларуских дипломатов.
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24.05.2021 18:45 Відповісти
хорошо бы и Украине закрыть границы с бульбенией
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24.05.2021 18:57 Відповісти
Лу КАШ ЕН і Пн Корея 2 ! Там теж лише 2 рейса : Пхеньян- Пекін та Пхеньян-Владивосток!
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24.05.2021 19:31 Відповісти
Дави Таракана!!!
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24.05.2021 19:51 Відповісти
Озабоченность и ее степени пропустили наши братья бриты. Вот что значит настоящая демокраси - никаких сюсюканий и обсуждений длиной в год
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24.05.2021 20:12 Відповісти
А за Навального? Что за дискриминация. Белорусы мало наворованных денег привозят?
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24.05.2021 22:26 Відповісти
 
 