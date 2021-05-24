Велика Британія більше не прийматиме авіарейси з Білорусі

Сполучене Королівство зобов'язало свої авіакомпанії облітати Білорусь. Тепер британські літаки не зможуть перебувати в повітряному просторі цієї країни.

Про це повідомив у твіттері держсекретар з питань транспорту Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього примусового перенаправлення літака Ryanair до Мінська я дав вказівку Управлінню цивільної авіації Великої Британії вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів", - написав він.

Шеппс зазначив, що також анулював дозвіл на польоти над територією Великої Британії авіакомпанії "Білавіа".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.