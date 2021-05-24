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Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі президента, це рішення було ухвалено на нараді, що відбулася під головуванням очільника держави. У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, голова МЗС Дмитро Кулеба, глава МВС Арсен Аваков та інші особи.

Учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+76
ухты !!!!

ЗЕля сам себя не перепугал ? Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью - Цензор.НЕТ 6730
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24.05.2021 18:06
+57
Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9803
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24.05.2021 18:28
+49
***** ещё одна севкорея образовалась..... вот жеш "везёт" с соседями......
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24.05.2021 18:10
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Це правильно. Нема чого й додати.
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25.05.2021 08:03 Відповісти
Ігор Лапін:
Ідея повідомити Олександру Лукашенку про заплановане затримання вагнерівців належить чільнику ОП Андрію Єрмаку, але в Мінськ дзвонив президент Володимир Зеленський, адже зазвичай голови держав спілкуються на одному рівні - президент з президентом.
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25.05.2021 08:19 Відповісти
Люба країна має право зупинити борт у своєму повітряному просторі, якщо має інформацію, що на борту державні злочинці, терористи, чи літак несе загрозу теракту. І Ізраїль би таке зробив (і послав всіх) , і Туреччина, і Московія, і Америка (після відомих подій)... До Білорусі застосовані до болі відомі "подвійні стандарти", підхід упереджений і тенденційний. Причина - не подобається Лукашенко і дуже хочеться його скинути...
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25.05.2021 08:26 Відповісти
Угу, спочатку сказати, що літак заміновано, а потім підняти у повітря винищувач на перехоплення. Мабуть, подумали, що бомба - то фігня, давай ще з винищувача розстріляємо, щоб вже напевно того Протасевича вбити...
Літак з імовірним мінуванням садять на найближчий аеродром, щоб уникнути додаткових ускладнень, винищувачі підіймають у небо та погрожують знищенням тільки держави-терористи. Тим більше, що одразу було відомо, з якою метою його примусили сісти саме в Білорусі. Який сенс і далі виправдовувати те кровожерливе картопляне чудовисько - мені малозрозуміло...
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25.05.2021 09:47 Відповісти
Не надо передёргивать. Одно дело, когда реально есть инфа про бимбу (и в этом случае никто бы и слова не сказал), другое дело, когда скиздели исключительно, чтоб снять чувака. И всем это прекрасно понятно.
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25.05.2021 16:12 Відповісти
В 2016 году Украина ведь тоже подобным образом садила самолет Балавиа, затем еще Порох извинялся и Украина платила компенсацию. И не припомню да бы кто-то писал об авиапиратстве или санкциях. Лицемерие и только.
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25.05.2021 08:36 Відповісти
Зе лучше бы с рашей перекрыл все ходы да выходы,да с ОРДЛО заодно..А кто его знает,может и действительно была какая-то инфа про бомбу на борту,а журналиста просто подставила оппозиция, желающая как можно скорее покончить с лукой..
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25.05.2021 08:50 Відповісти
Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю - Цензор.НЕТ 7738
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25.05.2021 09:20 Відповісти
Белавиа пока что летают как у себя дома) Ничего не будет. Это ж бубочка)
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25.05.2021 09:31 Відповісти
Беларусь продавала нефтепродукты и запчасти нам в 2014-15.
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25.05.2021 10:02 Відповісти
Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю - Цензор.НЕТ 5925
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25.05.2021 10:27 Відповісти
киев-стамбул-минск? будет дороже но летать все равно будут и постоянно будут благодарить.
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25.05.2021 11:02 Відповісти
А как же теперь наши любители русского мира на консультацию в россию летать будут. Теперь только через Стамбул. И то не факт, что турки в Минск полетят.
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25.05.2021 11:45 Відповісти
А как начался Ковид, так они только видеоконференции проводили, личных встреч не было.
А вот пятой колонне, которая ранее побыстрячку в Москву, через Минск летала, теперь стало на много сложнее.
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25.05.2021 12:50 Відповісти
Во времена Пороха тот же Медведчук летал спецрейсами напрямую в Москву, так что не беда.
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25.05.2021 17:20 Відповісти
Ну тогда уж не пороха, нет в его фамилии буквы "х". А "ш" и "ж" почти не отличаются друг от друга на слух. Попробуйте поменять букву)))
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25.05.2021 17:46 Відповісти
Что должна Молдова прекратить с Украиной?Неудевительно,если чаос стал вдохновением для потрошителя.Как это кровавое старье,надоело всему миру.Где карма?
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25.05.2021 17:24 Відповісти
Никто не запрещает белорусам летать над Украиной
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25.05.2021 17:46 Відповісти
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