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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Зеленский: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе президента, это решение было принято на совещании, состоявшемся под председательством главы государства. В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава МВД Арсен Аваков и другие лица. 

Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием"

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+76
ухты !!!!

ЗЕля сам себя не перепугал ? Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью - Цензор.НЕТ 6730
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24.05.2021 18:06
+57
Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9803
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24.05.2021 18:28
+49
***** ещё одна севкорея образовалась..... вот жеш "везёт" с соседями......
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24.05.2021 18:10
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Це правильно. Нема чого й додати.
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25.05.2021 08:03 Ответить
Ігор Лапін:
Ідея повідомити Олександру Лукашенку про заплановане затримання вагнерівців належить чільнику ОП Андрію Єрмаку, але в Мінськ дзвонив президент Володимир Зеленський, адже зазвичай голови держав спілкуються на одному рівні - президент з президентом.
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25.05.2021 08:19 Ответить
Люба країна має право зупинити борт у своєму повітряному просторі, якщо має інформацію, що на борту державні злочинці, терористи, чи літак несе загрозу теракту. І Ізраїль би таке зробив (і послав всіх) , і Туреччина, і Московія, і Америка (після відомих подій)... До Білорусі застосовані до болі відомі "подвійні стандарти", підхід упереджений і тенденційний. Причина - не подобається Лукашенко і дуже хочеться його скинути...
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25.05.2021 08:26 Ответить
Угу, спочатку сказати, що літак заміновано, а потім підняти у повітря винищувач на перехоплення. Мабуть, подумали, що бомба - то фігня, давай ще з винищувача розстріляємо, щоб вже напевно того Протасевича вбити...
Літак з імовірним мінуванням садять на найближчий аеродром, щоб уникнути додаткових ускладнень, винищувачі підіймають у небо та погрожують знищенням тільки держави-терористи. Тим більше, що одразу було відомо, з якою метою його примусили сісти саме в Білорусі. Який сенс і далі виправдовувати те кровожерливе картопляне чудовисько - мені малозрозуміло...
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25.05.2021 09:47 Ответить
Не надо передёргивать. Одно дело, когда реально есть инфа про бимбу (и в этом случае никто бы и слова не сказал), другое дело, когда скиздели исключительно, чтоб снять чувака. И всем это прекрасно понятно.
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25.05.2021 16:12 Ответить
В 2016 году Украина ведь тоже подобным образом садила самолет Балавиа, затем еще Порох извинялся и Украина платила компенсацию. И не припомню да бы кто-то писал об авиапиратстве или санкциях. Лицемерие и только.
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25.05.2021 08:36 Ответить
Зе лучше бы с рашей перекрыл все ходы да выходы,да с ОРДЛО заодно..А кто его знает,может и действительно была какая-то инфа про бомбу на борту,а журналиста просто подставила оппозиция, желающая как можно скорее покончить с лукой..
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25.05.2021 08:50 Ответить
Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю - Цензор.НЕТ 7738
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25.05.2021 09:20 Ответить
Белавиа пока что летают как у себя дома) Ничего не будет. Это ж бубочка)
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25.05.2021 09:31 Ответить
Беларусь продавала нефтепродукты и запчасти нам в 2014-15.
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25.05.2021 10:02 Ответить
Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю - Цензор.НЕТ 5925
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25.05.2021 10:27 Ответить
киев-стамбул-минск? будет дороже но летать все равно будут и постоянно будут благодарить.
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25.05.2021 11:02 Ответить
А как же теперь наши любители русского мира на консультацию в россию летать будут. Теперь только через Стамбул. И то не факт, что турки в Минск полетят.
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25.05.2021 11:45 Ответить
А как начался Ковид, так они только видеоконференции проводили, личных встреч не было.
А вот пятой колонне, которая ранее побыстрячку в Москву, через Минск летала, теперь стало на много сложнее.
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25.05.2021 12:50 Ответить
Во времена Пороха тот же Медведчук летал спецрейсами напрямую в Москву, так что не беда.
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25.05.2021 17:20 Ответить
Ну тогда уж не пороха, нет в его фамилии буквы "х". А "ш" и "ж" почти не отличаются друг от друга на слух. Попробуйте поменять букву)))
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25.05.2021 17:46 Ответить
Что должна Молдова прекратить с Украиной?Неудевительно,если чаос стал вдохновением для потрошителя.Как это кровавое старье,надоело всему миру.Где карма?
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25.05.2021 17:24 Ответить
Никто не запрещает белорусам летать над Украиной
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25.05.2021 17:46 Ответить
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