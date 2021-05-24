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Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием"

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Задержанный Протасевич поддерживал Украину:

Задержанный в Минске журналист Роман Протасевич поддерживает Украину, был на Майдане и работал в АТО.

Цензор.НЕТ подобрал его самые информативные высказывания об Украине.

О статусе Крыма и позиции Александра Лукашенко:

"…Крым – это Украина. Может, я скажу достаточно банальные слова, но Украина – соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием. Братья братьями, соседи соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Россияне – наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться более честным, искать баланс и определяться", - заявил он в интервью изданию "Гордон" от 12 августа 2020 года.

О Революции Достоинства и работе в АТО:

"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе… Потом мне Беркут разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне "прилетело", меня погрузили в "скорую" с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: "Все, ты здоров. Выходи"… Я не участвовал в столкновениях, не кидал коктейли, камни и так далее".

Как журналист-фрилансер работал в зоне АТО:

"Скажу больше: я год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. У меня были и ранения, и все... Поэтому говорить, что я политикан, или еще что-то такое – по меньшей мере, глупо. Потому что я все время работал в крупнейших белорусских медиа".

Интервью Юрию Дудю от сентября 2020 года

Также есть информация, что Протасевич выступал за пhоведение в Беларуси декоммунизации по украинскому образцу.
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Топ комментарии
+28
Арестовать весь жопоблок, и предложить обмен. Всех на одного.
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24.05.2021 16:54
+18
"…Крым - это Украина" - заявил Протасевич.

Этого уже достаточно что бы быть личным врагом пуйла, его холуя лукашенко, всего "русского мира" и пятой колонны рашки в Украине - ОПЗЖ.
А ещё он был на Майдане и в зоне АТО с украинской стороны... А значит, он друг Украины.
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24.05.2021 17:00
+15
Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием" - Цензор.НЕТ 5616
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24.05.2021 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Арестовать весь жопоблок, и предложить обмен. Всех на одного.
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24.05.2021 16:54 Ответить
то говно даже пачкой никому не нужно, но посадить сойдет
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24.05.2021 16:55 Ответить
Жаль пацана..Замордуют его в застенках гестапо...
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24.05.2021 18:16 Ответить
Киву считать за пол головы.
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24.05.2021 23:59 Ответить
Без номера, знаков различия,
Страшась личных данных огласки,
Бандиты (читайте фашисты)
Идут забивать несогласных.

Не глядя на пол и на годы,
Без веры во что-то святое,
Бандиты (читайте уроды)
Готовы убить всё живое

Продажные рыла под маской,
За 30 рублей на купюре,
Бандиты (читай пид*расы)
Продали страну диктатуре.

Трясётся тирана мошонка,
Поэтому в страхе извечном
Бандиты (читайте, подонки)
Любого убьют, искалечат.

Стоит на распутье Планета - Народ или Банда у власти;
И либо восстание в Гетто
А либо без шансов на счастье.....
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24.05.2021 16:58 Ответить
Надо справедливо заметить, что по факту -- в Беларуси и в России -- самые устойчивые, долгоиграющие и экономически выгодные к сотрудничеству, режимы в Европе... -- чего не скажешь об Украине.
Миром правят деньги и любовь! (с) -- любовь к деньгам, в частности...*)
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24.05.2021 17:00 Ответить
"…Крым - это Украина" - заявил Протасевич.

Этого уже достаточно что бы быть личным врагом пуйла, его холуя лукашенко, всего "русского мира" и пятой колонны рашки в Украине - ОПЗЖ.
А ещё он был на Майдане и в зоне АТО с украинской стороны... А значит, он друг Украины.
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24.05.2021 17:00 Ответить
"Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием": задержанный Протасевич поддерживал Украину - Цензор.НЕТ 1959 "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием": задержанный Протасевич поддерживал Украину - Цензор.НЕТ 7020
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24.05.2021 17:04 Ответить
Пропоную спочатку любителів Таргана Шевченка і Киву відправити до бузини. І знищувати всіх представників його спеслужб в Україні в разі виявлення.
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24.05.2021 17:06 Ответить
Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием" - Цензор.НЕТ 5616
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24.05.2021 17:32 Ответить
крепко ти попав хлопче..
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24.05.2021 17:47 Ответить
Отличная инфографика о репрессиях в Беларуси и гитлеровской Германии от Протасевича

Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством" - Цензор.НЕТ 235
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24.05.2021 17:57 Ответить
поэтому его и захватывали с таким остервенением . он настоящий противник путлеровского режима .
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24.05.2021 18:38 Ответить
Жаль парнишку, пусть Бог будет ему в помощь, вырваться с лап этого изверга.
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24.05.2021 19:54 Ответить

«Здесь меня ждёт смертная казнь». Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали о разговоре с Романом Протасевичем на борту Ryanair

«Было много слухов. После внезапного манёвра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли почему. Конфликтов на борту, как писали некоторые СМИ, не было. Только когда парень узнал, что мы идём на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолёта, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлётно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: «Меня здесь ждёт смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним всё время стоял офицер, и вскоре военные его увели», - рассказал Delfi.lt человек, находившийся рядом с Протасевичем.

Пассажиры также говорят, что их продержали три часа в узких коридорах без воды и туалета, чтобы проверить документы и обыскать.
t.me/nexta_tv/15765
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24.05.2021 20:11 Ответить
Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством" - Цензор.НЕТ 7049
Как задерживали Романа Протасевича https://www.youtube.com/watch?v=wygrkqEHlv8
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24.05.2021 20:15 Ответить
такой молодой - а задерживают дядьки по 45-50 лет, нашли работу себе безработные старички
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25.05.2021 00:39 Ответить
За Протасевичем стежили вже перед вильотом.
Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством" - Цензор.НЕТ 2034
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24.05.2021 20:26 Ответить
Размышляя о белорусах приходит на ум: добро должно быть с кулаками. Как они свергнут ******** режим, который когтями во власть впился мирным путем? Ну КАК?
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24.05.2021 21:11 Ответить
ЭТО 100% ХЙЛО КОЗНИ СТРОИТ !!! В ЕГО ЧЕРТЯЧЕМ СТИЛЕ !!!
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25.05.2021 04:22 Ответить
 
 