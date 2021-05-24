Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием"
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Задержанный в Минске журналист Роман Протасевич поддерживает Украину, был на Майдане и работал в АТО.
Цензор.НЕТ подобрал его самые информативные высказывания об Украине.
О статусе Крыма и позиции Александра Лукашенко:
"…Крым – это Украина. Может, я скажу достаточно банальные слова, но Украина – соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием. Братья братьями, соседи соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Россияне – наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться более честным, искать баланс и определяться", - заявил он в интервью изданию "Гордон" от 12 августа 2020 года.
О Революции Достоинства и работе в АТО:
"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе… Потом мне Беркут разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне "прилетело", меня погрузили в "скорую" с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: "Все, ты здоров. Выходи"… Я не участвовал в столкновениях, не кидал коктейли, камни и так далее".
Как журналист-фрилансер работал в зоне АТО:
"Скажу больше: я год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. У меня были и ранения, и все... Поэтому говорить, что я политикан, или еще что-то такое – по меньшей мере, глупо. Потому что я все время работал в крупнейших белорусских медиа".
Интервью Юрию Дудю от сентября 2020 года
Также есть информация, что Протасевич выступал за пhоведение в Беларуси декоммунизации по украинскому образцу.
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Бандиты (читайте, подонки)
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И либо восстание в Гетто
А либо без шансов на счастье.....
Миром правят деньги и любовь! (с) -- любовь к деньгам, в частности...*)
Этого уже достаточно что бы быть личным врагом пуйла, его холуя лукашенко, всего "русского мира" и пятой колонны рашки в Украине - ОПЗЖ.
А ещё он был на Майдане и в зоне АТО с украинской стороны... А значит, он друг Украины.
«Здесь меня ждёт смертная казнь». Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали о разговоре с Романом Протасевичем на борту Ryanair
«Было много слухов. После внезапного манёвра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли почему. Конфликтов на борту, как писали некоторые СМИ, не было. Только когда парень узнал, что мы идём на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолёта, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлётно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: «Меня здесь ждёт смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним всё время стоял офицер, и вскоре военные его увели», - рассказал Delfi.lt человек, находившийся рядом с Протасевичем.
Пассажиры также говорят, что их продержали три часа в узких коридорах без воды и туалета, чтобы проверить документы и обыскать.
t.me/nexta_tv/15765
Как задерживали Романа Протасевича https://www.youtube.com/watch?v=wygrkqEHlv8