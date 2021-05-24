Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством"

Затриманий у Мінську журналіст Роман Протасевич підтримує Україну, був на Майдані і працював в АТО.

Цензор.НЕТ підібрав його найбільш інформативні висловлювання про Україну.

Про статус Криму і позицію Олександра Лукашенка:

"... Крим - це Україна. Може, я скажу досить банальні слова, але Україна - сусідка Білорусі. Країна, з якою мають будуватися добропорядні відносини. Нинішня політика Лукашенка щодо України називається лукавством. Брати братами, сусіди сусідами, але рівно доти, поки у нього не з'являються якісь особисті інтереси. Він обіймається з українськими президентами і клянеться: "Ми друзі навік". А потім летить у Росію, обіймається з Путіним і каже: "Росіяни - наші старші брати". Так, йому потрібно всидіти на двох стільцях. Але пора ставати чеснішими, шукати баланс і визначатися", - заявив він в інтерв'ю виданню "Гордон" від 12 серпня 2020 року.

Про Революцію гідності і роботу в АТО:

"Мені було цікаво, як все це працює. І взагалі цікаво, коли такі події на відстані. Одна ніч поїздом - і там все інакше ... Потім мені "Беркут" розбив голову, і довелося повертатися до Мінська. Тому що, звичайно, в Україні я не зміг би отримати ніякої допомоги. Я пам'ятаю, що після одного з розгонів, коли і мені "прилетіло", мене посадили в "швидку" з отруєнням газом, але побачили білоруський паспорт - порвали медвисновок і сказали: "Все, ти здоровий. Виходь "... Я не брав участі в зіткненнях, не кидав коктейлі, камені і так далі".

Як журналіст-фрилансер працював в зоні АТО:

"Скажу більше: я рік знімав в зоні АТО як журналіст-фрилансер. У мене були і поранення, і все ... Тому говорити, що я політикан, або ще щось таке - щонайменше, нерозумно. Тому що я весь час працював у найбільших білоруських медіа".

Інтерв'ю Юрію Дудю від вересня 2020 року.

Також є інформація, що Протасевич виступав за проведення в Білорусі декомунізації за українським зразком.