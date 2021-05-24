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Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Затриманий Протасевич підтримував Україну:

Затриманий у Мінську журналіст Роман Протасевич підтримує Україну, був на Майдані і працював в АТО.

Цензор.НЕТ підібрав його найбільш інформативні висловлювання про Україну.

Про статус Криму і позицію Олександра Лукашенка:

"... Крим - це Україна. Може, я скажу досить банальні слова, але Україна - сусідка Білорусі. Країна, з якою мають будуватися добропорядні відносини. Нинішня політика Лукашенка щодо України називається лукавством. Брати братами, сусіди сусідами, але рівно доти, поки у нього не з'являються якісь особисті інтереси. Він обіймається з українськими президентами і клянеться: "Ми друзі навік". А потім летить у Росію, обіймається з Путіним і каже: "Росіяни - наші старші брати". Так, йому потрібно всидіти на двох стільцях. Але пора ставати чеснішими, шукати баланс і визначатися", - заявив він в інтерв'ю виданню "Гордон" від 12 серпня 2020 року.

Про Революцію гідності і роботу в АТО:

"Мені було цікаво, як все це працює. І взагалі цікаво, коли такі події на відстані. Одна ніч поїздом - і там все інакше ... Потім мені "Беркут" розбив голову, і довелося повертатися до Мінська. Тому що, звичайно, в Україні я не зміг би отримати ніякої допомоги. Я пам'ятаю, що після одного з розгонів, коли і мені "прилетіло", мене посадили в "швидку" з отруєнням газом, але побачили білоруський паспорт - порвали медвисновок і сказали: "Все, ти здоровий. Виходь "... Я не брав участі в зіткненнях, не кидав коктейлі, камені і так далі".

Як журналіст-фрилансер працював в зоні АТО:

"Скажу більше: я рік знімав в зоні АТО як журналіст-фрилансер. У мене були і поранення, і все ... Тому говорити, що я політикан, або ще щось таке - щонайменше, нерозумно. Тому що я весь час працював у найбільших білоруських медіа".

Інтерв'ю Юрію Дудю від вересня 2020 року.

Також є інформація, що Протасевич виступав за проведення в Білорусі декомунізації за українським зразком.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Арестовать весь жопоблок, и предложить обмен. Всех на одного.
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24.05.2021 16:54
+18
"…Крым - это Украина" - заявил Протасевич.

Этого уже достаточно что бы быть личным врагом пуйла, его холуя лукашенко, всего "русского мира" и пятой колонны рашки в Украине - ОПЗЖ.
А ещё он был на Майдане и в зоне АТО с украинской стороны... А значит, он друг Украины.
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24.05.2021 17:00
+15
Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием" - Цензор.НЕТ 5616
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24.05.2021 17:32
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Арестовать весь жопоблок, и предложить обмен. Всех на одного.
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24.05.2021 16:54 Відповісти
то говно даже пачкой никому не нужно, но посадить сойдет
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24.05.2021 16:55 Відповісти
Жаль пацана..Замордуют его в застенках гестапо...
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24.05.2021 18:16 Відповісти
Киву считать за пол головы.
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24.05.2021 23:59 Відповісти
Без номера, знаков различия,
Страшась личных данных огласки,
Бандиты (читайте фашисты)
Идут забивать несогласных.

Не глядя на пол и на годы,
Без веры во что-то святое,
Бандиты (читайте уроды)
Готовы убить всё живое

Продажные рыла под маской,
За 30 рублей на купюре,
Бандиты (читай пид*расы)
Продали страну диктатуре.

Трясётся тирана мошонка,
Поэтому в страхе извечном
Бандиты (читайте, подонки)
Любого убьют, искалечат.

Стоит на распутье Планета - Народ или Банда у власти;
И либо восстание в Гетто
А либо без шансов на счастье.....
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24.05.2021 16:58 Відповісти
Надо справедливо заметить, что по факту -- в Беларуси и в России -- самые устойчивые, долгоиграющие и экономически выгодные к сотрудничеству, режимы в Европе... -- чего не скажешь об Украине.
Миром правят деньги и любовь! (с) -- любовь к деньгам, в частности...*)
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24.05.2021 17:00 Відповісти
"…Крым - это Украина" - заявил Протасевич.

Этого уже достаточно что бы быть личным врагом пуйла, его холуя лукашенко, всего "русского мира" и пятой колонны рашки в Украине - ОПЗЖ.
А ещё он был на Майдане и в зоне АТО с украинской стороны... А значит, он друг Украины.
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24.05.2021 17:00 Відповісти
"Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием": задержанный Протасевич поддерживал Украину - Цензор.НЕТ 1959 "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием": задержанный Протасевич поддерживал Украину - Цензор.НЕТ 7020
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24.05.2021 17:04 Відповісти
Пропоную спочатку любителів Таргана Шевченка і Киву відправити до бузини. І знищувати всіх представників його спеслужб в Україні в разі виявлення.
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24.05.2021 17:06 Відповісти
Задержанный Протасевич поддерживал Украину: "Политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием" - Цензор.НЕТ 5616
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24.05.2021 17:32 Відповісти
крепко ти попав хлопче..
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24.05.2021 17:47 Відповісти
Отличная инфографика о репрессиях в Беларуси и гитлеровской Германии от Протасевича

Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством" - Цензор.НЕТ 235
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24.05.2021 17:57 Відповісти
поэтому его и захватывали с таким остервенением . он настоящий противник путлеровского режима .
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24.05.2021 18:38 Відповісти
Жаль парнишку, пусть Бог будет ему в помощь, вырваться с лап этого изверга.
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24.05.2021 19:54 Відповісти

«Здесь меня ждёт смертная казнь». Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали о разговоре с Романом Протасевичем на борту Ryanair

«Было много слухов. После внезапного манёвра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли почему. Конфликтов на борту, как писали некоторые СМИ, не было. Только когда парень узнал, что мы идём на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолёта, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлётно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: «Меня здесь ждёт смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним всё время стоял офицер, и вскоре военные его увели», - рассказал Delfi.lt человек, находившийся рядом с Протасевичем.

Пассажиры также говорят, что их продержали три часа в узких коридорах без воды и туалета, чтобы проверить документы и обыскать.
t.me/nexta_tv/15765
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24.05.2021 20:11 Відповісти
Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством" - Цензор.НЕТ 7049
Как задерживали Романа Протасевича https://www.youtube.com/watch?v=wygrkqEHlv8
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24.05.2021 20:15 Відповісти
такой молодой - а задерживают дядьки по 45-50 лет, нашли работу себе безработные старички
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25.05.2021 00:39 Відповісти
За Протасевичем стежили вже перед вильотом.
Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством" - Цензор.НЕТ 2034
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Размышляя о белорусах приходит на ум: добро должно быть с кулаками. Как они свергнут ******** режим, который когтями во власть впился мирным путем? Ну КАК?
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24.05.2021 21:11 Відповісти
ЭТО 100% ХЙЛО КОЗНИ СТРОИТ !!! В ЕГО ЧЕРТЯЧЕМ СТИЛЕ !!!
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25.05.2021 04:22 Відповісти
 
 