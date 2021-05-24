Затриманий Протасевич підтримував Україну: "Політика Лукашенка щодо України називається лукавством"
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Затриманий у Мінську журналіст Роман Протасевич підтримує Україну, був на Майдані і працював в АТО.
Цензор.НЕТ підібрав його найбільш інформативні висловлювання про Україну.
Про статус Криму і позицію Олександра Лукашенка:
"... Крим - це Україна. Може, я скажу досить банальні слова, але Україна - сусідка Білорусі. Країна, з якою мають будуватися добропорядні відносини. Нинішня політика Лукашенка щодо України називається лукавством. Брати братами, сусіди сусідами, але рівно доти, поки у нього не з'являються якісь особисті інтереси. Він обіймається з українськими президентами і клянеться: "Ми друзі навік". А потім летить у Росію, обіймається з Путіним і каже: "Росіяни - наші старші брати". Так, йому потрібно всидіти на двох стільцях. Але пора ставати чеснішими, шукати баланс і визначатися", - заявив він в інтерв'ю виданню "Гордон" від 12 серпня 2020 року.
Про Революцію гідності і роботу в АТО:
"Мені було цікаво, як все це працює. І взагалі цікаво, коли такі події на відстані. Одна ніч поїздом - і там все інакше ... Потім мені "Беркут" розбив голову, і довелося повертатися до Мінська. Тому що, звичайно, в Україні я не зміг би отримати ніякої допомоги. Я пам'ятаю, що після одного з розгонів, коли і мені "прилетіло", мене посадили в "швидку" з отруєнням газом, але побачили білоруський паспорт - порвали медвисновок і сказали: "Все, ти здоровий. Виходь "... Я не брав участі в зіткненнях, не кидав коктейлі, камені і так далі".
Як журналіст-фрилансер працював в зоні АТО:
"Скажу більше: я рік знімав в зоні АТО як журналіст-фрилансер. У мене були і поранення, і все ... Тому говорити, що я політикан, або ще щось таке - щонайменше, нерозумно. Тому що я весь час працював у найбільших білоруських медіа".
Інтерв'ю Юрію Дудю від вересня 2020 року.
Також є інформація, що Протасевич виступав за проведення в Білорусі декомунізації за українським зразком.
Будь ласка, зачекайте...
Страшась личных данных огласки,
Бандиты (читайте фашисты)
Идут забивать несогласных.
Не глядя на пол и на годы,
Без веры во что-то святое,
Бандиты (читайте уроды)
Готовы убить всё живое
Продажные рыла под маской,
За 30 рублей на купюре,
Бандиты (читай пид*расы)
Продали страну диктатуре.
Трясётся тирана мошонка,
Поэтому в страхе извечном
Бандиты (читайте, подонки)
Любого убьют, искалечат.
Стоит на распутье Планета - Народ или Банда у власти;
И либо восстание в Гетто
А либо без шансов на счастье.....
Миром правят деньги и любовь! (с) -- любовь к деньгам, в частности...*)
Этого уже достаточно что бы быть личным врагом пуйла, его холуя лукашенко, всего "русского мира" и пятой колонны рашки в Украине - ОПЗЖ.
А ещё он был на Майдане и в зоне АТО с украинской стороны... А значит, он друг Украины.
«Здесь меня ждёт смертная казнь». Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали о разговоре с Романом Протасевичем на борту Ryanair
«Было много слухов. После внезапного манёвра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли почему. Конфликтов на борту, как писали некоторые СМИ, не было. Только когда парень узнал, что мы идём на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолёта, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлётно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: «Меня здесь ждёт смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним всё время стоял офицер, и вскоре военные его увели», - рассказал Delfi.lt человек, находившийся рядом с Протасевичем.
Пассажиры также говорят, что их продержали три часа в узких коридорах без воды и туалета, чтобы проверить документы и обыскать.
t.me/nexta_tv/15765
Как задерживали Романа Протасевича https://www.youtube.com/watch?v=wygrkqEHlv8