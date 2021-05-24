Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов. КАРТА

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая авиакомпания AirBaltic решила не летать над Беларусью, не дожидаясь официальных решений властей о прекращении полетов.

Об этом в эфире Latvijas Radio сообщил 24 мая министр сообщения страны Талис Линкайтс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"Ясно, что ситуация в принципе неприемлема, когда страна может решить нравится или не нравится ей тот или иной пассажир самолета. Действия наших соседей противоречат международным конвенциям. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе экономического плана", - сказал министр.

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Линкайтс отметил, что официальных решений о прекращении полетов белорусской авиакомпании Belavia в Ригу еще не принято, но призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте международного аэропорта "Рига" и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Тем временем, как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic (Рига-Одесса и Рига-Тбилиси) уже облетают Беларусь, сообщает телеграм-канал Euroradio.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.