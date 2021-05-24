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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая авиакомпания AirBaltic решила не летать над Беларусью, не дожидаясь официальных решений властей о прекращении полетов.

Об этом в эфире Latvijas Radio сообщил 24 мая министр сообщения страны Талис Линкайтс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода

"Ясно, что ситуация в принципе неприемлема, когда страна может решить нравится или не нравится ей тот или иной пассажир самолета. Действия наших соседей противоречат международным конвенциям. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе экономического плана", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и еще 7 стран призвали запретить полеты над Беларусью, включая полеты в РБ и из нее

Линкайтс отметил, что официальных решений о прекращении полетов белорусской авиакомпании Belavia в Ригу еще не принято, но призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте международного аэропорта "Рига" и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Тем временем, как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic (Рига-Одесса и Рига-Тбилиси) уже облетают Беларусь, сообщает телеграм-канал Euroradio.

Также читайте: Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+18
теперь через Россию летают . ну да . это прям ооочень большая разница Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов - Цензор.НЕТ 7743
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24.05.2021 11:01
+15
Скота лукашенку пора уже реально ставить в стойло...
И не только его...его но и ***** тоже...
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24.05.2021 11:03
+11
И ермака с его песиком зюзей.
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24.05.2021 11:08
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теперь через Россию летают . ну да . это прям ооочень большая разница Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов - Цензор.НЕТ 7743
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24.05.2021 11:01 Ответить
На текущий момент - да. рашка еще истребителями не пугала.
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24.05.2021 12:35 Ответить
Далі буде! Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов - Цензор.НЕТ 9486
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24.05.2021 11:03 Ответить
Скота лукашенку пора уже реально ставить в стойло...
И не только его...его но и ***** тоже...
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24.05.2021 11:03 Ответить
И ермака с его песиком зюзей.
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24.05.2021 11:08 Ответить
походу бацьку макают и правильно делают
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24.05.2021 11:03 Ответить
Косовороткин смотрит в глаза ***** и видит жопу бульбенфюрера,пора разрывать дипотношения с белоруссией
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24.05.2021 11:04 Ответить
Рига - Тбилиси
Шило на мыло
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24.05.2021 11:06 Ответить
Усатому говну всё равно. Не летайте хоть все. Главное,чтобы путлерок не забывал о верном холуе.
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24.05.2021 11:08 Ответить
они думают, что паРаша надежнее?
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24.05.2021 11:12 Ответить
Щоби випередити аналітиків з Billingcat першу серію "Вагнергейту" для владних українських посадовців показали ***** з Лукою
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24.05.2021 11:14 Ответить
от морока авіакомпаніям, палива тепер більше палить тре.
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24.05.2021 11:14 Ответить
Вот за что всегда уважал прибалтов-за принципиальность!
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24.05.2021 11:20 Ответить
Vse kompaniji teper budet obletat,im eto ukazit mesnaja vlast.Ukravialiniji takze jesli budet letet Baltijskije strani.
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24.05.2021 11:22 Ответить
Тепер ніхто не буде літати через Бєларусь.
І через кацапію.
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24.05.2021 11:22 Ответить
Канешно не ради забавы. Ради острых ощущений, приключения там, то в тюрьму то дубинкой в зад...Шо кому нравится.
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24.05.2021 12:03 Ответить
Авіакомпанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair, не чекаючи офіційних заборон - Цензор.НЕТ 803
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24.05.2021 11:39 Ответить
Зря они конешно над Макшанией решили летать. Макаки и организовали этот теракт. Ждем когда или собьют или захватят. Наивный народ. Как дети.
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24.05.2021 12:01 Ответить
Wizzair takze priniala resenije obojti Belorus.S Kijeva do Talina letiat obojdia prostranstvo Belorus.
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24.05.2021 12:09 Ответить
\\...Думаю, какие-то последствия будут. В том числе экономического плана", - сказал министр...\\\ И начал летать над РФией
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24.05.2021 12:15 Ответить
Надо еще запретить аэропортам ЕС принимать самолеты белорусских авиалиний. Пусть над Минском круги наяривают.
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24.05.2021 12:42 Ответить
Паветряная прастора троха смердит.
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24.05.2021 13:42 Ответить
Турки летают. Эр Франс летает. Кацапские и китайские летают. Все международные грузовики летают.
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24.05.2021 15:20 Ответить
 
 