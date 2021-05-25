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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Французька Air France і фінська Finnair призупинили польоти над Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Французька Air France і фінська Finnair призупинили польоти над Білоруссю

Французька Air France і фінська Finnair оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі. Рішення було ухвалено після того, як 23 травня в Мінську примусово посадили літак Ryanair з ексголовним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту, якого затримали одразу ж після посадки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КоммерсантЪ.

"Ми не будемо використовувати повітряний простір Білорусі до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні Finnair у Twitter.

Air France заявила, що призупиняє польоти своїх літаків над Білоруссю після відповідної рекомендації Євросоюзу, передає AFP.

"У тих, хто перебуває на маршруті, польотний план буде змінений", - цитує повідомлення компанії Le Figaro.

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Як повідомив державний секретар транспорту Жан-Батист Джеббарі у Франції також призупинено дію дозволу на польоти білоруської авіакомпанії "Білавіа". Він сказав, що також звернувся до французьких авіакомпаній з проханням припинити польоти в білоруському повітряному просторі.

"З метою безпеки я попросив авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення. Я також призупинив дозвіл "Білавіа"", - написав пан Джеббарі в Twitter.

Польоти над Білоруссю також зупинили німецька Lufthansa, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландський KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Велика Британія  наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.

Також читайте: США поки що не запроваджуватимуть санкції проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, - Білий дім

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Над бульборейхом незабаром і мухи не літатимуть.
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25.05.2021 09:07
+3
во как все кинулись на международного террориста №1 колхозника Луку. Ну путена ссыкотно - а Лука безобидный - можно пинать сколько хочешь...
путен радостно потирает ладошки...
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25.05.2021 09:10
+2
Оно все бы так... Да не так. Воздушный коридор не совсем то, что транзит через страну на авто или пешком. И самолет обладает правом экстерриториальности. И самое главное- создание причины принудительной посадки. То есть принуждение пилотов вообще изменить условия, в которых находился самолет изначально. И именно силами государства создание незаконной ситуации, т.е. использован противозаконный метод теми, кто обязан соблюдать Закон- международные соглашения. Похищение пассажиров- хоть и на пять минут все равно похищение. Так что зря вы переполошились, а заодно распсиховались и развопились, сударь)))
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25.05.2021 09:45
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Над бульборейхом незабаром і мухи не літатимуть.
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25.05.2021 09:07 Відповісти
во как все кинулись на международного террориста №1 колхозника Луку. Ну путена ссыкотно - а Лука безобидный - можно пинать сколько хочешь...
путен радостно потирает ладошки...
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25.05.2021 09:10 Відповісти
"Картопляний Бугор" зовсім з глузду з'їхав.
Тепер потрібно Киву і Шевченка "зробити" прихильниками терористів. Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 4300
Нехай по світу "чумакують" на "автовозах" в сторону "мордорців"
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25.05.2021 09:11 Відповісти
Мухам там як раз і місце
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25.05.2021 09:12 Відповісти
А Минск-Киев и обратно сегодня два рейса НЕ отменены. "Белаваиа" летает. Вот такая она Украина!
Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 1294
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25.05.2021 09:14 Відповісти
Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 8373 Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью - Цензор.НЕТ 7940
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25.05.2021 09:17 Відповісти
Армения, Россия, Египет, Турция пока остались на он лайн табло минска. На флайтрадаре пару грузовых из Ес. Херово что лукашенко едит 28 мая в Сочи
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25.05.2021 09:20 Відповісти
Interesno skolko Belorus za tranzit polucala?Teper vsio i ixnej kompaniji takze nado budet liudej uvolniat.Na mesiac im poka zapretyli u nas,ne odin samoliot kotori proletajet cerez Belorus neimejet tut pravo na pasadku,otsiuda takze neimejet pravo letet cerez Belorus
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25.05.2021 09:25 Відповісти
50-70 million dollars. read more
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25.05.2021 09:52 Відповісти
А чего все так переполошились. Если этот Протасевич, властями Белоруссии, объявлен в розыск, то нормально работающие спецслужбы обязаны землю рыть но задержать его. Поэтому на территории Белоруссии они могут задерживать и досматривать поезда, машины, корабли, и даже ступу бабы Яги. Конечно владельцы иностранного транспортного средства, в праве запросить компенсацию за непредвиденные материальные затраты. Шесть тонн керосина например. Ну и всё. Ведь таких таких случаев, полно, по всему миру. Даже самолёт Уго Чависа принуждали к посадке в Австрии и досмотрели, Турки так же оружие какое то искали. И Украина в воздухе развернув самолёт вернула и арестовала какого то Армянина антимайдановца . Дело вагнеровцев вызывающее зубную боль у всех патриотов по такому же сценарию должно было произойти. Ясное дело, что профессия Революционер, очень опасная. Рискуют они, но они знают на что идут. Тема законности задержания гражданина Белоруссии в своей стране, вот что нужно обсуждать, а не работу воздушных гаишников.
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25.05.2021 09:26 Відповісти
Оно все бы так... Да не так. Воздушный коридор не совсем то, что транзит через страну на авто или пешком. И самолет обладает правом экстерриториальности. И самое главное- создание причины принудительной посадки. То есть принуждение пилотов вообще изменить условия, в которых находился самолет изначально. И именно силами государства создание незаконной ситуации, т.е. использован противозаконный метод теми, кто обязан соблюдать Закон- международные соглашения. Похищение пассажиров- хоть и на пять минут все равно похищение. Так что зря вы переполошились, а заодно распсиховались и развопились, сударь)))
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25.05.2021 09:45 Відповісти
A priciom tut zalozniki vot nasi liudi?Vot za eto i vozbuzdino mezdunorodnoje ugolovnoje delo protiv lukosenko,takze interpol zanilasia etim.Realno nado bylo porvat s nimi dipotnosenyje.Tut neimeli pravo oni napadat na mirni samoliot i tem boleje ugrozat istribitelem, takogo mir nekogda nevudel
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25.05.2021 10:24 Відповісти
 
 