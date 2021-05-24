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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака

Очільник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент з літаком "підтримуваним державою викраденням".

Вчора авіакомпанія Ryanair досить сухо відреагувала на інцидент із захопленням її літака: вибачилася перед усіма пасажирами, заявивши, що літак було посаджено в найближчому аеропорту на вимогу білоруського управління повітряним рухом. У пресрелізі нічого не говорилося про те, що найближчий аеропорт - зовсім не Мінськ, а Вільнюс, і що на борту їхнього рейсу затримали пасажирів, пише nexta, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що на борту судна, що сіло в Мінську, були присутні співробітники КДБ, які і зійшли в Білорусі.

"Це був випадок державного викрадення літака, державного піратства", - заявив О'Лірі, пише reform.by.

Глава Ryanair заявив, що не може детальніше прокоментувати інцидент, тому зараз ним займається влада ЄС і НАТО.

Читайте також: Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак

"Вочевидь, наміром влади було зняти журналіста і його супутницю з борта. Ми вважаємо, що кілька співробітників КДБ також зійшли з літака в аеропорту", - заявив О'Лірі.

Що стосується подальших польотів над Білоруссю, глава Ryanair сказав, що компанія виконуватиме вказівки влади ЄС.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
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Топ коментарі
+33
Украина бы не угоняла самолёт и не поднимала бы истребитель в воздух. В случае черезвычайной ситуации, капитан приказал бы сесть в ближайшем аэропорту по маршруту следования. Это был бы Киев или Одесса.
Минск не был на пути следования самолета, и если бы бульбафюрер не угнал самолет, то рейс Раяна спокойно бы приземлился в Вильнюсе
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24.05.2021 11:43
+27
Если ничего не будет сделано, в следующий раз будут захватывать самолеты и над международными водами. Поднимут истребители и заставят прилететь и сесть на свой аэродром.
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24.05.2021 11:33
+21
другими словами есть государство которое может безнаказанно угонять самолёты?...... это прецедент, и если не пресечь последую иные.......
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24.05.2021 11:30
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За это преступление никто ответственности не понесёт, наказывать некому.
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24.05.2021 11:29 Відповісти
Украина бы не угоняла самолёт и не поднимала бы истребитель в воздух. В случае черезвычайной ситуации, капитан приказал бы сесть в ближайшем аэропорту по маршруту следования. Это был бы Киев или Одесса.
Минск не был на пути следования самолета, и если бы бульбафюрер не угнал самолет, то рейс Раяна спокойно бы приземлился в Вильнюсе
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24.05.2021 11:43 Відповісти
Для чего? Чтобьі задержать блогера?
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24.05.2021 11:57 Відповісти
"сейчас тупо оттягивает от него внимание..."

Именно. И скорее всего, к данной операции подтолкнули Луку агентьі пуйла в его окружении.
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24.05.2021 12:04 Відповісти
Улавливаешь разницу, между государственным терроризмом с применением истребителя и сердечным приступом на борту?
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24.05.2021 12:11 Відповісти
сразу вопросы:
там были другие пассажиры, кроме вагнеровцев и агентов спецслужб союзников операции, включая пилотов?
была ли угроза самолету в небе и по какой причине самолет присел в киеве??
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24.05.2021 11:46 Відповісти
СБУ України мало в своєму розпорядженні докази участі цих осіб в злочинах.
По них були відкриті та велись справи.
Про це розказував Турчинов.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-56088570
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24.05.2021 12:03 Відповісти
Самолет турецкой авиакомпании. Операция разрабатывалась совместно с Турцией.
Поэтому еикпкого захвата чужого самолета не было бы.
Об этом написано по ссылке, которую я показала.
У турков свои претензии к вагнеровцам, которые воюют на стороне Асада.
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24.05.2021 12:31 Відповісти
У Києві літак планували посадити ті, хто вирішує чи безпечно літати над Україною чи ні. Це була міжнародна спецоперація із затримання підозрюваних у міжнародному тероризмі згідно наявних доказів. А "злочини" Протасевича не дають спати виключно бульбенфюреру та його дрібнішому пахану. Дивно що ви не бачите різницю між цивілізованим світом і мордором.
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24.05.2021 12:12 Відповісти
этим ты не ответил на мои вопросы...
это был регулярный рейс с, ничего не ведающими, рядовыми пассажирами или спецрейс?
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24.05.2021 12:19 Відповісти
Ти, ботяра, краще подумай що ті 30 були терористами, що воювали на нашій території, а у випадку батьки захопили блогера, блогера, плять....
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24.05.2021 12:50 Відповісти
Там все було узгоджено з турецьким урядом.
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Чому Ердоган про це не знає?
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24.05.2021 12:00 Відповісти
Він тобі прозвітував?
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24.05.2021 12:08 Відповісти
слава україні, сказав ердоган
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24.05.2021 12:21 Відповісти
Щоб закрити це питання, далеко ходити не треба - https://censor.net/ru/blogs/3267014/vagnerovtsy_belarus_i_primitivnye_manipulyatsii
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24.05.2021 12:22 Відповісти
если бы, да кабы..
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24.05.2021 12:33 Відповісти
Та ладно! А якась "глибока стурбованись", по Вашому, вже взалілі нічого не значить!
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24.05.2021 14:18 Відповісти
Скорее всего не понесет и впаяют, итак непризнанному и нерукопожатному картофельному фюреру, очередные санкции, которые ему до одного места. Израиль бы на месте ЕС дождался бы и посадил бы самолет с Коленькой и обменял бы его на узников Беларуси, но то Израиль и граждане Израиля, а здесь будет только обеспокоенность.
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24.05.2021 15:57 Відповісти
MH-17 схавали, а эту ситуацию через месяц забудут
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24.05.2021 11:30 Відповісти
хто? Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 612 ...ви помиляєтесь...
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24.05.2021 11:42 Відповісти
другими словами есть государство которое может безнаказанно угонять самолёты?...... это прецедент, и если не пресечь последую иные.......
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24.05.2021 11:30 Відповісти
Нарешті.
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24.05.2021 11:31 Відповісти
Наконец кто-то назвал теракт терактом.

Особо тешат слова "этим занимается НАТО".
Ведь действительно, гражданский самолет страны-члена НАТО летел из одной страны-члена НАТО в другую такую. же. И их сажает военный самолет третьей страны. Это прямое нападение на страну-члена НАТО.

Надеюсь на по-настоящему жесткие санкции.
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24.05.2021 11:37 Відповісти
Ірландія не є членом НАТО - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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24.05.2021 12:02 Відповісти
За то Польша - член НАТО, а этот конкретный самолет зарегестрирован в Польше.
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24.05.2021 17:03 Відповісти
Ну и что? Никто ни черта усатому не сделает. Потому что еврофуфлогоны и не более.
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24.05.2021 11:32 Відповісти
Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 3974№90
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24.05.2021 11:44 Відповісти
Які плюси?
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24.05.2021 12:03 Відповісти
Угроза теракта, контролируемая боевым истребителем или сердечный приступ у пассажира... военные преступники или оппозиционный журналист.
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24.05.2021 12:48 Відповісти
Если ничего не будет сделано, в следующий раз будут захватывать самолеты и над международными водами. Поднимут истребители и заставят прилететь и сесть на свой аэродром.
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24.05.2021 11:33 Відповісти
Международные воды в белорусском море. Том самом где ловят креветок. Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 4904
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 3743
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24.05.2021 11:55 Відповісти
Я говорил о другой стране, у которой есть выход и к морям и океанам.
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Санкций не будет. Европе некогда, там сп2 достраивать нужно. Хорошее время сейчас для диктаторов наступило
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24.05.2021 11:34 Відповісти
размечтался, усатый.
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24.05.2021 11:35 Відповісти
це акт державного тероризму. Україна зобов'язана підтримати своїх союзників та нарешті ввести санкції проти кривавого режиму луки.
P.S. тепер ще й терориста. (ну то не далеко впав)
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24.05.2021 11:36 Відповісти
А як там зі збитим в ірані бортом? Вже санкції бородатии вбивцям в анус напхали? Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 7593
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Ну так тільки канадійці назвали це терактом, а бубачка вважає це мабуть карою господнею
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24.05.2021 13:02 Відповісти
зате пам'ятаєте як він встиг попіаритись на загиблих і яке влаштував з цього шоу?
Тому і пишу, що треба дивитись на вчинки, а не на слова
Клоун, плять, клоуном і є
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24.05.2021 13:03 Відповісти
Я питав як там з санкціями ,а не з тріпологією!
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24.05.2021 13:09 Відповісти
ото ж бо й воно - безхребетність. відосікі-бабосікі...тьху. мізки ж забиті іншим - "отоваріцца", скоти.
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24.05.2021 15:30 Відповісти
Таке враження що наш пріпіздєнт вписується в тренд глобальний, таких безхребетних йухєсосів ,весь політичний бомонд за деякими виключеннями! От і втираються після того як пошумлять...
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24.05.2021 18:18 Відповісти
выражаю озабоченность ситуацией, глубоко обеспокоен и требую немедленно сделать всем хорошо.

фух, не хуже спикеров евросоюза управился.
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24.05.2021 13:53 Відповісти
"Это был случай государственного угона самолета, государственного пиратства", - заявил О'Лири.
Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.
Согласен, это случай государственного терроризма (захват самолёта) и пиратства.
А что обычно делают например моряки судна, если на них нападают пираты?
Стараются каким то образом обороняться, увеличить скорость, подают сигналы SOS, итд... То есть предпринимают какое противодействие пиратам...
А тут, лётчики Ryanair наоборот, послушно исполняли все указания пиратов и террористов лукашенко.
До Литвы оставалось 5 минут лёта, можна было эти 5 минут включить "дурачка" типа связь плохая, не понимаем вас (диспетчеров лукашенко), пробуем наладить связь, итд... и спокойно долететь до воздушного пространства Литвы.
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24.05.2021 11:40 Відповісти
не забывай,что они были под управлением минского центра управления воздушным движением...и обязаны выполнять его указания вплоть до перехода под управление Вильнюса.
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24.05.2021 11:47 Відповісти
А если как бы связь поламалась? И как бы пытаются наладить устойчивую связь с минским центром управления воздушным движением... а за эти 5 минут, пока как бы чинят связь, уже пилоты долетели бы до Литвы.
с волками жить по волчьи выть...
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24.05.2021 11:53 Відповісти
для того и истребитель в хвосте...шоб даже без связи понятно было,что нужно делать
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24.05.2021 12:16 Відповісти
в аварийных ситуациях диспетчер не командуют а все решения принимает командир
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24.05.2021 11:58 Відповісти
формально это не аварийная ситуация.и если информацию экипажу передает центр-значит ему что то известно о серьезности угрозы и о том,где искать бомбу.и эъто лучше ,чем лететь на аэродром,где об этом никто не в курсе.
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24.05.2021 12:19 Відповісти
а ты сам проверь что бомба в самолете формальная ситуация, возьми и позвони
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24.05.2021 13:33 Відповісти
кроме сообщения о минировании,диспетчер еще дал указания,что делать дальше...а для предотвращения контраргументации заслали в хвост миг-29...
ты бы стал самостоятельные решения принимать?под риском для жизни пассажиров? Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 2484
там таких пилотов не держат
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24.05.2021 14:28 Відповісти
.. Именно не держат таких пилотов..которые не способны принимать самостоятельное решение! В этом случае вся ответственность лежит ТОЛЬКО на КВС..и никакой диспетчер не имеет права принимать решение вместо КВС..куда следовать..что делать и как себя вести. А засылание Миг-29 для контраргументации... это пРимерно...когда Вы... сапёр... несёте мину в руках по школе... где рядом стоят дети.... и видите как Вам в голову целится снайпер!! Вот и все Ваши аргументы!!! Государственный терроризм налицо... Плюс ..грубейшие нарушения правил международных полётов с угрозой жизни пассажирам государством с названием Белорусь!!! И Вам ..уважаемый!! Если КВС в аварийных ситуациях слушает приказы диспетчера... то грош цена такому КВС. Запомните! В аварийных ситуациях диспетчер ТОЛЬКО рекомендует!!! Здесь явная угроза и требование!! Почувствуйте разницу.
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24.05.2021 15:21 Відповісти
так я о том и говорю...что это типичный шантаж заложниками-пассажирами.и не выполнять требования террориста чревато.вспомним боинг сбитый совком на дальнем востоке.
а так да,конечно командир экипажа должен принимать решение,и никто кроме.хотя бы просто потому,что у диспетчера нет в руках штурвала. Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 4823
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24.05.2021 15:32 Відповісти
..ситуация аварийная... решение принимает исключительно КВС... диспетчера не имею права командовать а только рекомендуют. На сей момент военные Беларуси уже начали морозится по теме перехвата и принуждения к посадке.
«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, - заявил в специальном сообщении в Telegram начальник Главного штаба Белоруссии - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич. - После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».
По словам белорусского генерала, дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. В чем могла заключаться такая помощь гражданскому самолету с возможной миной на борту со стороны боевого истребителя, представители Минобороны Белоруссии не стали пояснять. Судя по произошедшему ... были угрозы со стороны Минска.... что думаю будет подтверждено расшифровкой всех записей.
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24.05.2021 15:12 Відповісти
в принципе,не имея информации о желании арестовать пассажира,для КВС любое решение,что вильнюс,что минск было правильным.
это сейчас мы знаем для чего это все делалось.а там,в небе надо было просто выбрать один из двух аэродромов (или нескольких).и логично преположить что выбирается аэродром в зоне ответственности того,в чем воздушном пространстве ты находишься,ведь если уже сообщают такую информацию,то наверняка на земле уже идет подготовка к приему.а вильнюсу все это надо будет обьяснять,и какое то время уйдет на подготовку.
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24.05.2021 15:44 Відповісти
..согласно международным правилам в данном случае при информации о нахождении на борту взрывного устройства и отсутствия информации о времени взрыва... отсутствия лица... угрожающего непосредственно взрывом... отсутствия каких либо требований.... КВС обязан выполнить экстренную посадку на БЛИЖАЙШЕМ аэродроме, пригодном для посадки. В данный момент это был аэропорт Гродно... аэропорт Вильнюс... и военный аэродром Лида... над которым самолёт выполнил разворот с целью посадки в Минске. Если бы не было реальной угрозы в виде Миг-29 и приказов УВД Минска... что видно невооружённым глазом... оптимальнейшим был Вильнюс... самолёт был готов к снижению... и посадка выполнена была бы в течении десятка минут. Тем более самолёт следует в Вильнюс..там его ждут...и не будет никаких проблем. А дальше думайте сами!
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24.05.2021 15:53 Відповісти
так в том то и дело,что были требования выполнить посадку в минске.подкрепленные истребителем.
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24.05.2021 16:08 Відповісти
.. что Белоруси сильно аукнется! Все страны Балтии запретили пролёт своих ВС... над территорией Белоруси... Ожидаем НОТАМы о запрете использовать ВП Белоруси ... Будет ли запрет белорусским ВС осуществлять полёты в Европу....будем посмотреть..как говорят в Одессе..)))
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24.05.2021 17:01 Відповісти
В Белоруссии сбит воздушный шар Воздухоплавателей расстреляли со 100 метров

...так это в начале его карьеры.......
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24.05.2021 11:48 Відповісти
ще один випадок т.н. "сортирной доктрины" ***** - сортирный вбивця - террорист намбо ван...

Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 4079 Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 212 Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 2143
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24.05.2021 11:41 Відповісти
Европа забыла как заигрывала с Гитлером и закрывала глаза на его дела... теперь с ****** тоже самое.
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24.05.2021 11:52 Відповісти
нікчеми...
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24.05.2021 11:53 Відповісти
Погоджуюсь, бо глибокі "озабоченці" жодного разу не доказали зворотнього.
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24.05.2021 12:43 Відповісти
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 2552
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24.05.2021 11:55 Відповісти
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 8546
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24.05.2021 11:56 Відповісти
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 5109
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Технично съехал: " ...компания будет следовать указаниям властей ЕС". Т.е. у самой авиакомпании позиция отсутствует? Т.е. компания Ryanair и дальше будет выполнять любые требования террористов?
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24.05.2021 12:10 Відповісти
поки живий Лука, так і буде продовжуватись.
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24.05.2021 12:10 Відповісти
Лукашенко нелегитимен - он не в той позиции, чтобы борзеть.
Беларусские активы в Европе должны быть заморожены.
Беларусские самолёты по всему миру - арестованы.
Терроризм поощрять нельзя, а тем более, терпеть от таких нищебродов.
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24.05.2021 12:57 Відповісти
Навальний - у в'язниці.
Протасевич - у в'язниці.
Україна - під російським вогнем.
ЄС зрозуміє помилковість своєї політики умиротворення агресора, лише коли російські танки будуть в Парижі? )
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24.05.2021 13:10 Відповісти


Homer@ItechVK 13 ч

Єуропа вже забула новального.
А до цього вона забула померлих бритів від новачка.
А до цього вона забула дітей з боїнгу.
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24.05.2021 13:14 Відповісти
на борту севшего в Минске самолета присутствовали сотрудники КГБ, которые и сошли в Беларуси.

была инфо что в Минске вместе с Протасевичем сошли 4 граждан РФ....вопросы есть ли еще на карте Беларусь или это беларусская обл. РФ остались еще?? Я думаю и вопросов КТО провел эту операцию (ФСБ рф) быть не должно...как и ответственность за терроризм не на РБ а на РФ должна быть.
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24.05.2021 13:21 Відповісти
від уколів парасолькою та чайку з полонієм онуки дзержинського перейшли до угонів літаків. Прогрес, однако
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24.05.2021 13:27 Відповісти
Таракан сам пилит ветку на которой держится Ему это с рук , просто так, не сойдет
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24.05.2021 13:36 Відповісти
Похожую провокацию с "вагнеровцами" планировал Порошенко вместе с Путиным и Лукашенко, а Зеленский ее сорвал.
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24.05.2021 13:59 Відповісти
Это не пиратство.Борт-суверенная территория и данная ситуация должна квалифицироваться,как акт агрессии
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24.05.2021 14:15 Відповісти
КГБ (под всеми названиями - от ВЧК-НКВД до МГБ И ФСБ) - одна и та же преступная кровавая организация. Крови на ней намного больше, чем на всех прочих СС, СБ, Гестапо, Хамас, Хезболла, ИГИЛ и т.п., вместе взятых. Вывод - ФСБ должна быть осуждена и разогнана, принадлежность и сотрудничество с ней - повод для межд. уголовн. преследования.
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24.05.2021 14:21 Відповісти
Ничего! Европа "проглотила" 2014 год, пережует и это. Им не привыкать сопли жевать.
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24.05.2021 14:24 Відповісти
беззубая Европа. ану ану посмотрим так и дальше будет зарабатывать на крови и северный поток строить
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24.05.2021 14:25 Відповісти
І висловив глибоку азабочєнасть...
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24.05.2021 15:36 Відповісти
2013 год, Вена, Австрия по просьбе США садит самолёт боливианского президента летящего из Москвы в Боливию. Искали Сноудена. Асанж сидит уже 10 лет в Англии по то же причине что и Сноуден.
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24.05.2021 17:32 Відповісти
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 6631
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24.05.2021 17:45 Відповісти
вы уже обосрались.....
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24.05.2021 17:49 Відповісти
бульбафюрер закончит очень плохо если не сдрыстнет в ********* --- котел начинает закипать . а крышка плотно закупорена --- у нас чечетов парламентом дерижировал и рыгоаналы думали что пришли навсегда . а потом грузили камазы добром и боблом . а пшонка раком к самолету прорывался в донецке ---- все меняется в этом мире . сменят и эту тварь и кремлевскую тварь тоже
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24.05.2021 18:21 Відповісти
 
 