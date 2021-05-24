Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака
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Очільник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент з літаком "підтримуваним державою викраденням".
Вчора авіакомпанія Ryanair досить сухо відреагувала на інцидент із захопленням її літака: вибачилася перед усіма пасажирами, заявивши, що літак було посаджено в найближчому аеропорту на вимогу білоруського управління повітряним рухом. У пресрелізі нічого не говорилося про те, що найближчий аеропорт - зовсім не Мінськ, а Вільнюс, і що на борту їхнього рейсу затримали пасажирів, пише nexta, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що на борту судна, що сіло в Мінську, були присутні співробітники КДБ, які і зійшли в Білорусі.
"Це був випадок державного викрадення літака, державного піратства", - заявив О'Лірі, пише reform.by.
Глава Ryanair заявив, що не може детальніше прокоментувати інцидент, тому зараз ним займається влада ЄС і НАТО.
"Вочевидь, наміром влади було зняти журналіста і його супутницю з борта. Ми вважаємо, що кілька співробітників КДБ також зійшли з літака в аеропорту", - заявив О'Лірі.
Що стосується подальших польотів над Білоруссю, глава Ryanair сказав, що компанія виконуватиме вказівки влади ЄС.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Минск не был на пути следования самолета, и если бы бульбафюрер не угнал самолет, то рейс Раяна спокойно бы приземлился в Вильнюсе
Именно. И скорее всего, к данной операции подтолкнули Луку агентьі пуйла в его окружении.
там были другие пассажиры, кроме вагнеровцев и агентов спецслужб союзников операции, включая пилотов?
была ли угроза самолету в небе и по какой причине самолет присел в киеве??
По них були відкриті та велись справи.
Про це розказував Турчинов.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56088570
Поэтому еикпкого захвата чужого самолета не было бы.
Об этом написано по ссылке, которую я показала.
У турков свои претензии к вагнеровцам, которые воюют на стороне Асада.
это был регулярный рейс с, ничего не ведающими, рядовыми пассажирами или спецрейс?
Особо тешат слова "этим занимается НАТО".
Ведь действительно, гражданский самолет страны-члена НАТО летел из одной страны-члена НАТО в другую такую. же. И их сажает военный самолет третьей страны. Это прямое нападение на страну-члена НАТО.
Надеюсь на по-настоящему жесткие санкции.
P.S. тепер ще й терориста. (ну то не далеко впав)
Тому і пишу, що треба дивитись на вчинки, а не на слова
Клоун, плять, клоуном і є
фух, не хуже спикеров евросоюза управился.
Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.
Согласен, это случай государственного терроризма (захват самолёта) и пиратства.
А что обычно делают например моряки судна, если на них нападают пираты?
Стараются каким то образом обороняться, увеличить скорость, подают сигналы SOS, итд... То есть предпринимают какое противодействие пиратам...
А тут, лётчики Ryanair наоборот, послушно исполняли все указания пиратов и террористов лукашенко.
До Литвы оставалось 5 минут лёта, можна было эти 5 минут включить "дурачка" типа связь плохая, не понимаем вас (диспетчеров лукашенко), пробуем наладить связь, итд... и спокойно долететь до воздушного пространства Литвы.
с волками жить по волчьи выть...
ты бы стал самостоятельные решения принимать?под риском для жизни пассажиров?
там таких пилотов не держат
а так да,конечно командир экипажа должен принимать решение,и никто кроме.хотя бы просто потому,что у диспетчера нет в руках штурвала.
«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, - заявил в специальном сообщении в Telegram начальник Главного штаба Белоруссии - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич. - После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».
По словам белорусского генерала, дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. В чем могла заключаться такая помощь гражданскому самолету с возможной миной на борту со стороны боевого истребителя, представители Минобороны Белоруссии не стали пояснять. Судя по произошедшему ... были угрозы со стороны Минска.... что думаю будет подтверждено расшифровкой всех записей.
это сейчас мы знаем для чего это все делалось.а там,в небе надо было просто выбрать один из двух аэродромов (или нескольких).и логично преположить что выбирается аэродром в зоне ответственности того,в чем воздушном пространстве ты находишься,ведь если уже сообщают такую информацию,то наверняка на земле уже идет подготовка к приему.а вильнюсу все это надо будет обьяснять,и какое то время уйдет на подготовку.
...так это в начале его карьеры.......
Беларусские активы в Европе должны быть заморожены.
Беларусские самолёты по всему миру - арестованы.
Терроризм поощрять нельзя, а тем более, терпеть от таких нищебродов.
Протасевич - у в'язниці.
Україна - під російським вогнем.
ЄС зрозуміє помилковість своєї політики умиротворення агресора, лише коли російські танки будуть в Парижі? )
Homer@ItechVK 13 ч
Єуропа вже забула новального.
А до цього вона забула померлих бритів від новачка.
А до цього вона забула дітей з боїнгу.
была инфо что в Минске вместе с Протасевичем сошли 4 граждан РФ....вопросы есть ли еще на карте Беларусь или это беларусская обл. РФ остались еще?? Я думаю и вопросов КТО провел эту операцию (ФСБ рф) быть не должно...как и ответственность за терроризм не на РБ а на РФ должна быть.