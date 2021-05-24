Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета
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Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом "поддерживаемым государством угоном".
Вчера авиакомпания Ryanair довольно сухо отреагировала на инцидент с захватом их самолёта: извинилась перед всеми пассажирами, заявив, что самолёт был посажен в ближайшем аэропорту по требованию белорусского управления воздушным движением. В пресс-релизе ничего не говорилось о том, что ближайший аэропорт — вовсе не Минск, а Вильнюс, и что на борту их рейса задержали пассажиров, пишет nexta, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту севшего в Минске самолета присутствовали сотрудники КГБ, которые и сошли в Беларуси.
"Это был случай государственного угона самолета, государственного пиратства", – заявил О’Лири, пишет reform.by.
Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.
"По всей видимости, намерение властей было снять журналиста и его попутчицу с борта. Мы считаем, что несколько сотрудников КГБ также сошли с самолета в аэропорту", – заявил О’Лири.
Что касается дальнейших полетов над Беларусью, глава Ryanair сказал, что компания будет следовать указаниям властей ЕС.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Минск не был на пути следования самолета, и если бы бульбафюрер не угнал самолет, то рейс Раяна спокойно бы приземлился в Вильнюсе
Именно. И скорее всего, к данной операции подтолкнули Луку агентьі пуйла в его окружении.
там были другие пассажиры, кроме вагнеровцев и агентов спецслужб союзников операции, включая пилотов?
была ли угроза самолету в небе и по какой причине самолет присел в киеве??
По них були відкриті та велись справи.
Про це розказував Турчинов.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56088570
Поэтому еикпкого захвата чужого самолета не было бы.
Об этом написано по ссылке, которую я показала.
У турков свои претензии к вагнеровцам, которые воюют на стороне Асада.
это был регулярный рейс с, ничего не ведающими, рядовыми пассажирами или спецрейс?
Особо тешат слова "этим занимается НАТО".
Ведь действительно, гражданский самолет страны-члена НАТО летел из одной страны-члена НАТО в другую такую. же. И их сажает военный самолет третьей страны. Это прямое нападение на страну-члена НАТО.
Надеюсь на по-настоящему жесткие санкции.
P.S. тепер ще й терориста. (ну то не далеко впав)
Тому і пишу, що треба дивитись на вчинки, а не на слова
Клоун, плять, клоуном і є
фух, не хуже спикеров евросоюза управился.
Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.
Согласен, это случай государственного терроризма (захват самолёта) и пиратства.
А что обычно делают например моряки судна, если на них нападают пираты?
Стараются каким то образом обороняться, увеличить скорость, подают сигналы SOS, итд... То есть предпринимают какое противодействие пиратам...
А тут, лётчики Ryanair наоборот, послушно исполняли все указания пиратов и террористов лукашенко.
До Литвы оставалось 5 минут лёта, можна было эти 5 минут включить "дурачка" типа связь плохая, не понимаем вас (диспетчеров лукашенко), пробуем наладить связь, итд... и спокойно долететь до воздушного пространства Литвы.
с волками жить по волчьи выть...
ты бы стал самостоятельные решения принимать?под риском для жизни пассажиров?
там таких пилотов не держат
а так да,конечно командир экипажа должен принимать решение,и никто кроме.хотя бы просто потому,что у диспетчера нет в руках штурвала.
«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, - заявил в специальном сообщении в Telegram начальник Главного штаба Белоруссии - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич. - После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».
По словам белорусского генерала, дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. В чем могла заключаться такая помощь гражданскому самолету с возможной миной на борту со стороны боевого истребителя, представители Минобороны Белоруссии не стали пояснять. Судя по произошедшему ... были угрозы со стороны Минска.... что думаю будет подтверждено расшифровкой всех записей.
это сейчас мы знаем для чего это все делалось.а там,в небе надо было просто выбрать один из двух аэродромов (или нескольких).и логично преположить что выбирается аэродром в зоне ответственности того,в чем воздушном пространстве ты находишься,ведь если уже сообщают такую информацию,то наверняка на земле уже идет подготовка к приему.а вильнюсу все это надо будет обьяснять,и какое то время уйдет на подготовку.
...так это в начале его карьеры.......
Беларусские активы в Европе должны быть заморожены.
Беларусские самолёты по всему миру - арестованы.
Терроризм поощрять нельзя, а тем более, терпеть от таких нищебродов.
Протасевич - у в'язниці.
Україна - під російським вогнем.
ЄС зрозуміє помилковість своєї політики умиротворення агресора, лише коли російські танки будуть в Парижі? )
Homer@ItechVK 13 ч
Єуропа вже забула новального.
А до цього вона забула померлих бритів від новачка.
А до цього вона забула дітей з боїнгу.
была инфо что в Минске вместе с Протасевичем сошли 4 граждан РФ....вопросы есть ли еще на карте Беларусь или это беларусская обл. РФ остались еще?? Я думаю и вопросов КТО провел эту операцию (ФСБ рф) быть не должно...как и ответственность за терроризм не на РБ а на РФ должна быть.