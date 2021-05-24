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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом "поддерживаемым государством угоном".

Вчера авиакомпания Ryanair довольно сухо отреагировала на инцидент с захватом их самолёта: извинилась перед всеми пассажирами, заявив, что самолёт был посажен в ближайшем аэропорту по требованию белорусского управления воздушным движением. В пресс-релизе ничего не говорилось о том, что ближайший аэропорт — вовсе не Минск, а Вильнюс, и что на борту их рейса задержали пассажиров, пишет nexta, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту севшего в Минске самолета присутствовали сотрудники КГБ, которые и сошли в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет

"Это был случай государственного угона самолета, государственного пиратства", – заявил О’Лири, пишет reform.by.

Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.

"По всей видимости, намерение властей было снять журналиста и его попутчицу с борта. Мы считаем, что несколько сотрудников КГБ также сошли с самолета в аэропорту", – заявил О’Лири.

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Что касается дальнейших полетов над Беларусью, глава Ryanair сказал, что компания будет следовать указаниям властей ЕС.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+33
Украина бы не угоняла самолёт и не поднимала бы истребитель в воздух. В случае черезвычайной ситуации, капитан приказал бы сесть в ближайшем аэропорту по маршруту следования. Это был бы Киев или Одесса.
Минск не был на пути следования самолета, и если бы бульбафюрер не угнал самолет, то рейс Раяна спокойно бы приземлился в Вильнюсе
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24.05.2021 11:43
+27
Если ничего не будет сделано, в следующий раз будут захватывать самолеты и над международными водами. Поднимут истребители и заставят прилететь и сесть на свой аэродром.
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24.05.2021 11:33
+21
другими словами есть государство которое может безнаказанно угонять самолёты?...... это прецедент, и если не пресечь последую иные.......
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24.05.2021 11:30
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За это преступление никто ответственности не понесёт, наказывать некому.
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24.05.2021 11:29 Ответить
Украина бы не угоняла самолёт и не поднимала бы истребитель в воздух. В случае черезвычайной ситуации, капитан приказал бы сесть в ближайшем аэропорту по маршруту следования. Это был бы Киев или Одесса.
Минск не был на пути следования самолета, и если бы бульбафюрер не угнал самолет, то рейс Раяна спокойно бы приземлился в Вильнюсе
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24.05.2021 11:43 Ответить
Для чего? Чтобьі задержать блогера?
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24.05.2021 11:57 Ответить
"сейчас тупо оттягивает от него внимание..."

Именно. И скорее всего, к данной операции подтолкнули Луку агентьі пуйла в его окружении.
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24.05.2021 12:04 Ответить
Улавливаешь разницу, между государственным терроризмом с применением истребителя и сердечным приступом на борту?
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24.05.2021 12:11 Ответить
сразу вопросы:
там были другие пассажиры, кроме вагнеровцев и агентов спецслужб союзников операции, включая пилотов?
была ли угроза самолету в небе и по какой причине самолет присел в киеве??
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24.05.2021 11:46 Ответить
СБУ України мало в своєму розпорядженні докази участі цих осіб в злочинах.
По них були відкриті та велись справи.
Про це розказував Турчинов.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-56088570
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24.05.2021 12:03 Ответить
Самолет турецкой авиакомпании. Операция разрабатывалась совместно с Турцией.
Поэтому еикпкого захвата чужого самолета не было бы.
Об этом написано по ссылке, которую я показала.
У турков свои претензии к вагнеровцам, которые воюют на стороне Асада.
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24.05.2021 12:31 Ответить
У Києві літак планували посадити ті, хто вирішує чи безпечно літати над Україною чи ні. Це була міжнародна спецоперація із затримання підозрюваних у міжнародному тероризмі згідно наявних доказів. А "злочини" Протасевича не дають спати виключно бульбенфюреру та його дрібнішому пахану. Дивно що ви не бачите різницю між цивілізованим світом і мордором.
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24.05.2021 12:12 Ответить
этим ты не ответил на мои вопросы...
это был регулярный рейс с, ничего не ведающими, рядовыми пассажирами или спецрейс?
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24.05.2021 12:19 Ответить
Ти, ботяра, краще подумай що ті 30 були терористами, що воювали на нашій території, а у випадку батьки захопили блогера, блогера, плять....
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24.05.2021 12:50 Ответить
Там все було узгоджено з турецьким урядом.
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24.05.2021 11:59 Ответить
Чому Ердоган про це не знає?
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24.05.2021 12:00 Ответить
Він тобі прозвітував?
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24.05.2021 12:08 Ответить
слава україні, сказав ердоган
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24.05.2021 12:21 Ответить
Щоб закрити це питання, далеко ходити не треба - https://censor.net/ru/blogs/3267014/vagnerovtsy_belarus_i_primitivnye_manipulyatsii
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24.05.2021 12:22 Ответить
если бы, да кабы..
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24.05.2021 12:33 Ответить
Та ладно! А якась "глибока стурбованись", по Вашому, вже взалілі нічого не значить!
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24.05.2021 14:18 Ответить
Скорее всего не понесет и впаяют, итак непризнанному и нерукопожатному картофельному фюреру, очередные санкции, которые ему до одного места. Израиль бы на месте ЕС дождался бы и посадил бы самолет с Коленькой и обменял бы его на узников Беларуси, но то Израиль и граждане Израиля, а здесь будет только обеспокоенность.
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24.05.2021 15:57 Ответить
MH-17 схавали, а эту ситуацию через месяц забудут
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24.05.2021 11:30 Ответить
хто? Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 612 ...ви помиляєтесь...
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24.05.2021 11:42 Ответить
другими словами есть государство которое может безнаказанно угонять самолёты?...... это прецедент, и если не пресечь последую иные.......
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24.05.2021 11:30 Ответить
Нарешті.
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24.05.2021 11:31 Ответить
Наконец кто-то назвал теракт терактом.

Особо тешат слова "этим занимается НАТО".
Ведь действительно, гражданский самолет страны-члена НАТО летел из одной страны-члена НАТО в другую такую. же. И их сажает военный самолет третьей страны. Это прямое нападение на страну-члена НАТО.

Надеюсь на по-настоящему жесткие санкции.
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24.05.2021 11:37 Ответить
Ірландія не є членом НАТО - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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24.05.2021 12:02 Ответить
За то Польша - член НАТО, а этот конкретный самолет зарегестрирован в Польше.
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24.05.2021 17:03 Ответить
Ну и что? Никто ни черта усатому не сделает. Потому что еврофуфлогоны и не более.
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24.05.2021 11:32 Ответить
Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 3974№90
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24.05.2021 11:44 Ответить
Які плюси?
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24.05.2021 12:03 Ответить
Угроза теракта, контролируемая боевым истребителем или сердечный приступ у пассажира... военные преступники или оппозиционный журналист.
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24.05.2021 12:48 Ответить
Если ничего не будет сделано, в следующий раз будут захватывать самолеты и над международными водами. Поднимут истребители и заставят прилететь и сесть на свой аэродром.
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24.05.2021 11:33 Ответить
Международные воды в белорусском море. Том самом где ловят креветок. Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 4904
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 3743
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24.05.2021 11:55 Ответить
Я говорил о другой стране, у которой есть выход и к морям и океанам.
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24.05.2021 11:59 Ответить
Санкций не будет. Европе некогда, там сп2 достраивать нужно. Хорошее время сейчас для диктаторов наступило
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24.05.2021 11:34 Ответить
размечтался, усатый.
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24.05.2021 11:35 Ответить
це акт державного тероризму. Україна зобов'язана підтримати своїх союзників та нарешті ввести санкції проти кривавого режиму луки.
P.S. тепер ще й терориста. (ну то не далеко впав)
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24.05.2021 11:36 Ответить
А як там зі збитим в ірані бортом? Вже санкції бородатии вбивцям в анус напхали? Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 7593
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24.05.2021 11:59 Ответить
Ну так тільки канадійці назвали це терактом, а бубачка вважає це мабуть карою господнею
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24.05.2021 13:02 Ответить
зате пам'ятаєте як він встиг попіаритись на загиблих і яке влаштував з цього шоу?
Тому і пишу, що треба дивитись на вчинки, а не на слова
Клоун, плять, клоуном і є
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24.05.2021 13:03 Ответить
Я питав як там з санкціями ,а не з тріпологією!
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24.05.2021 13:09 Ответить
ото ж бо й воно - безхребетність. відосікі-бабосікі...тьху. мізки ж забиті іншим - "отоваріцца", скоти.
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24.05.2021 15:30 Ответить
Таке враження що наш пріпіздєнт вписується в тренд глобальний, таких безхребетних йухєсосів ,весь політичний бомонд за деякими виключеннями! От і втираються після того як пошумлять...
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24.05.2021 18:18 Ответить
выражаю озабоченность ситуацией, глубоко обеспокоен и требую немедленно сделать всем хорошо.

фух, не хуже спикеров евросоюза управился.
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24.05.2021 13:53 Ответить
"Это был случай государственного угона самолета, государственного пиратства", - заявил О'Лири.
Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.
Согласен, это случай государственного терроризма (захват самолёта) и пиратства.
А что обычно делают например моряки судна, если на них нападают пираты?
Стараются каким то образом обороняться, увеличить скорость, подают сигналы SOS, итд... То есть предпринимают какое противодействие пиратам...
А тут, лётчики Ryanair наоборот, послушно исполняли все указания пиратов и террористов лукашенко.
До Литвы оставалось 5 минут лёта, можна было эти 5 минут включить "дурачка" типа связь плохая, не понимаем вас (диспетчеров лукашенко), пробуем наладить связь, итд... и спокойно долететь до воздушного пространства Литвы.
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24.05.2021 11:40 Ответить
не забывай,что они были под управлением минского центра управления воздушным движением...и обязаны выполнять его указания вплоть до перехода под управление Вильнюса.
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24.05.2021 11:47 Ответить
А если как бы связь поламалась? И как бы пытаются наладить устойчивую связь с минским центром управления воздушным движением... а за эти 5 минут, пока как бы чинят связь, уже пилоты долетели бы до Литвы.
с волками жить по волчьи выть...
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24.05.2021 11:53 Ответить
для того и истребитель в хвосте...шоб даже без связи понятно было,что нужно делать
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24.05.2021 12:16 Ответить
в аварийных ситуациях диспетчер не командуют а все решения принимает командир
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24.05.2021 11:58 Ответить
формально это не аварийная ситуация.и если информацию экипажу передает центр-значит ему что то известно о серьезности угрозы и о том,где искать бомбу.и эъто лучше ,чем лететь на аэродром,где об этом никто не в курсе.
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24.05.2021 12:19 Ответить
а ты сам проверь что бомба в самолете формальная ситуация, возьми и позвони
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24.05.2021 13:33 Ответить
кроме сообщения о минировании,диспетчер еще дал указания,что делать дальше...а для предотвращения контраргументации заслали в хвост миг-29...
ты бы стал самостоятельные решения принимать?под риском для жизни пассажиров? Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 2484
там таких пилотов не держат
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24.05.2021 14:28 Ответить
.. Именно не держат таких пилотов..которые не способны принимать самостоятельное решение! В этом случае вся ответственность лежит ТОЛЬКО на КВС..и никакой диспетчер не имеет права принимать решение вместо КВС..куда следовать..что делать и как себя вести. А засылание Миг-29 для контраргументации... это пРимерно...когда Вы... сапёр... несёте мину в руках по школе... где рядом стоят дети.... и видите как Вам в голову целится снайпер!! Вот и все Ваши аргументы!!! Государственный терроризм налицо... Плюс ..грубейшие нарушения правил международных полётов с угрозой жизни пассажирам государством с названием Белорусь!!! И Вам ..уважаемый!! Если КВС в аварийных ситуациях слушает приказы диспетчера... то грош цена такому КВС. Запомните! В аварийных ситуациях диспетчер ТОЛЬКО рекомендует!!! Здесь явная угроза и требование!! Почувствуйте разницу.
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24.05.2021 15:21 Ответить
так я о том и говорю...что это типичный шантаж заложниками-пассажирами.и не выполнять требования террориста чревато.вспомним боинг сбитый совком на дальнем востоке.
а так да,конечно командир экипажа должен принимать решение,и никто кроме.хотя бы просто потому,что у диспетчера нет в руках штурвала. Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 4823
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24.05.2021 15:32 Ответить
..ситуация аварийная... решение принимает исключительно КВС... диспетчера не имею права командовать а только рекомендуют. На сей момент военные Беларуси уже начали морозится по теме перехвата и принуждения к посадке.
«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, - заявил в специальном сообщении в Telegram начальник Главного штаба Белоруссии - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич. - После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».
По словам белорусского генерала, дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. В чем могла заключаться такая помощь гражданскому самолету с возможной миной на борту со стороны боевого истребителя, представители Минобороны Белоруссии не стали пояснять. Судя по произошедшему ... были угрозы со стороны Минска.... что думаю будет подтверждено расшифровкой всех записей.
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24.05.2021 15:12 Ответить
в принципе,не имея информации о желании арестовать пассажира,для КВС любое решение,что вильнюс,что минск было правильным.
это сейчас мы знаем для чего это все делалось.а там,в небе надо было просто выбрать один из двух аэродромов (или нескольких).и логично преположить что выбирается аэродром в зоне ответственности того,в чем воздушном пространстве ты находишься,ведь если уже сообщают такую информацию,то наверняка на земле уже идет подготовка к приему.а вильнюсу все это надо будет обьяснять,и какое то время уйдет на подготовку.
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24.05.2021 15:44 Ответить
..согласно международным правилам в данном случае при информации о нахождении на борту взрывного устройства и отсутствия информации о времени взрыва... отсутствия лица... угрожающего непосредственно взрывом... отсутствия каких либо требований.... КВС обязан выполнить экстренную посадку на БЛИЖАЙШЕМ аэродроме, пригодном для посадки. В данный момент это был аэропорт Гродно... аэропорт Вильнюс... и военный аэродром Лида... над которым самолёт выполнил разворот с целью посадки в Минске. Если бы не было реальной угрозы в виде Миг-29 и приказов УВД Минска... что видно невооружённым глазом... оптимальнейшим был Вильнюс... самолёт был готов к снижению... и посадка выполнена была бы в течении десятка минут. Тем более самолёт следует в Вильнюс..там его ждут...и не будет никаких проблем. А дальше думайте сами!
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24.05.2021 15:53 Ответить
так в том то и дело,что были требования выполнить посадку в минске.подкрепленные истребителем.
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24.05.2021 16:08 Ответить
.. что Белоруси сильно аукнется! Все страны Балтии запретили пролёт своих ВС... над территорией Белоруси... Ожидаем НОТАМы о запрете использовать ВП Белоруси ... Будет ли запрет белорусским ВС осуществлять полёты в Европу....будем посмотреть..как говорят в Одессе..)))
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24.05.2021 17:01 Ответить
В Белоруссии сбит воздушный шар Воздухоплавателей расстреляли со 100 метров

...так это в начале его карьеры.......
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24.05.2021 11:48 Ответить
ще один випадок т.н. "сортирной доктрины" ***** - сортирный вбивця - террорист намбо ван...

Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 4079 Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 212 Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета - Цензор.НЕТ 2143
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24.05.2021 11:41 Ответить
Европа забыла как заигрывала с Гитлером и закрывала глаза на его дела... теперь с ****** тоже самое.
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24.05.2021 11:52 Ответить
нікчеми...
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24.05.2021 11:53 Ответить
Погоджуюсь, бо глибокі "озабоченці" жодного разу не доказали зворотнього.
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24.05.2021 12:43 Ответить
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 2552
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24.05.2021 11:55 Ответить
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 8546
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24.05.2021 11:56 Ответить
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 5109
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24.05.2021 11:59 Ответить
Технично съехал: " ...компания будет следовать указаниям властей ЕС". Т.е. у самой авиакомпании позиция отсутствует? Т.е. компания Ryanair и дальше будет выполнять любые требования террористов?
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24.05.2021 12:10 Ответить
поки живий Лука, так і буде продовжуватись.
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24.05.2021 12:10 Ответить
Лукашенко нелегитимен - он не в той позиции, чтобы борзеть.
Беларусские активы в Европе должны быть заморожены.
Беларусские самолёты по всему миру - арестованы.
Терроризм поощрять нельзя, а тем более, терпеть от таких нищебродов.
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24.05.2021 12:57 Ответить
Навальний - у в'язниці.
Протасевич - у в'язниці.
Україна - під російським вогнем.
ЄС зрозуміє помилковість своєї політики умиротворення агресора, лише коли російські танки будуть в Парижі? )
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24.05.2021 13:10 Ответить


Homer@ItechVK 13 ч

Єуропа вже забула новального.
А до цього вона забула померлих бритів від новачка.
А до цього вона забула дітей з боїнгу.
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24.05.2021 13:14 Ответить
на борту севшего в Минске самолета присутствовали сотрудники КГБ, которые и сошли в Беларуси.

была инфо что в Минске вместе с Протасевичем сошли 4 граждан РФ....вопросы есть ли еще на карте Беларусь или это беларусская обл. РФ остались еще?? Я думаю и вопросов КТО провел эту операцию (ФСБ рф) быть не должно...как и ответственность за терроризм не на РБ а на РФ должна быть.
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24.05.2021 13:21 Ответить
від уколів парасолькою та чайку з полонієм онуки дзержинського перейшли до угонів літаків. Прогрес, однако
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24.05.2021 13:27 Ответить
Таракан сам пилит ветку на которой держится Ему это с рук , просто так, не сойдет
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24.05.2021 13:36 Ответить
Похожую провокацию с "вагнеровцами" планировал Порошенко вместе с Путиным и Лукашенко, а Зеленский ее сорвал.
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24.05.2021 13:59 Ответить
Это не пиратство.Борт-суверенная территория и данная ситуация должна квалифицироваться,как акт агрессии
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24.05.2021 14:15 Ответить
КГБ (под всеми названиями - от ВЧК-НКВД до МГБ И ФСБ) - одна и та же преступная кровавая организация. Крови на ней намного больше, чем на всех прочих СС, СБ, Гестапо, Хамас, Хезболла, ИГИЛ и т.п., вместе взятых. Вывод - ФСБ должна быть осуждена и разогнана, принадлежность и сотрудничество с ней - повод для межд. уголовн. преследования.
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24.05.2021 14:21 Ответить
Ничего! Европа "проглотила" 2014 год, пережует и это. Им не привыкать сопли жевать.
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24.05.2021 14:24 Ответить
беззубая Европа. ану ану посмотрим так и дальше будет зарабатывать на крови и северный поток строить
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24.05.2021 14:25 Ответить
І висловив глибоку азабочєнасть...
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24.05.2021 15:36 Ответить
2013 год, Вена, Австрия по просьбе США садит самолёт боливианского президента летящего из Москвы в Боливию. Искали Сноудена. Асанж сидит уже 10 лет в Англии по то же причине что и Сноуден.
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24.05.2021 17:32 Ответить
Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака - Цензор.НЕТ 6631
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24.05.2021 17:45 Ответить
вы уже обосрались.....
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24.05.2021 17:49 Ответить
бульбафюрер закончит очень плохо если не сдрыстнет в ********* --- котел начинает закипать . а крышка плотно закупорена --- у нас чечетов парламентом дерижировал и рыгоаналы думали что пришли навсегда . а потом грузили камазы добром и боблом . а пшонка раком к самолету прорывался в донецке ---- все меняется в этом мире . сменят и эту тварь и кремлевскую тварь тоже
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24.05.2021 18:21 Ответить
 
 