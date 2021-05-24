Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом "поддерживаемым государством угоном".

Вчера авиакомпания Ryanair довольно сухо отреагировала на инцидент с захватом их самолёта: извинилась перед всеми пассажирами, заявив, что самолёт был посажен в ближайшем аэропорту по требованию белорусского управления воздушным движением. В пресс-релизе ничего не говорилось о том, что ближайший аэропорт — вовсе не Минск, а Вильнюс, и что на борту их рейса задержали пассажиров, пишет nexta, передает Цензор.НЕТ.



Сегодня глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту севшего в Минске самолета присутствовали сотрудники КГБ, которые и сошли в Беларуси.

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"Это был случай государственного угона самолета, государственного пиратства", – заявил О’Лири, пишет reform.by.

Глава Ryanair заявил, что не может более подробно прокомментировать инцидент, потому сейчас им занимаются власти ЕС и НАТО.

"По всей видимости, намерение властей было снять журналиста и его попутчицу с борта. Мы считаем, что несколько сотрудников КГБ также сошли с самолета в аэропорту", – заявил О’Лири.

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Что касается дальнейших полетов над Беларусью, глава Ryanair сказал, что компания будет следовать указаниям властей ЕС.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.