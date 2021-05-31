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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Данилов (1057) СНБО (4373) авиасообщение (786) Протасевич Роман (309)

Данилов: Все украинские авиарейсы будут направлены в обход воздушного пространства Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: Все украинские авиарейсы будут направлены в обход воздушного пространства Беларуси

Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - сказал секретарь СНБО.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Республикой Беларусь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
****!! Когда уже займутся этим ушлепком!
Данилов: Все украинские авиарейсы будут направлены в обход воздушного пространства Беларуси - Цензор.НЕТ 3034
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24.05.2021 20:02
+20
Куда бы не пришла ********* со своим уставом, все превращает в КНДР.
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24.05.2021 20:04
+19
Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 6267
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24.05.2021 20:07
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Страница 2 из 2
ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ. ЗА ВСЁ ЗАПЛАТЯТ УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ.
Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 8551
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24.05.2021 20:22 Ответить
москаль, ты палишся
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24.05.2021 20:23 Ответить
Та що ти, зебіл ? Якщо хтось має іншу думку, ніж 72% зебілів - то значить він москаль. А ти значить істина і справжній патріот України... Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 9204
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24.05.2021 20:26 Ответить
москаль, тобі подобається холуй пуйла - терорист Лукашенко?
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24.05.2021 20:28 Ответить
Я більше про себе думаю і про свою країну, ніж про інші країни і про громадян інших країн.
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24.05.2021 20:35 Ответить
не думаєш ти про Україну, бо тоді би не захищав лукашенко від санкцій.... Лукашенко разом з пуйлом, проти України. Режим лукашенко не визнає Крим українським... Це було продемонстровано при голосуванні в ООН за резолюцію з осудженням рашки за Крим.
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24.05.2021 20:41 Ответить
ТИ НЕ МОЖЕШ ЗНАТИ ПРО ЩО Я ДУМАЮ.
ТИ НЕ ВМІЄШ ЧИТАТИ МОЇ ДУМКИ І ДУМКИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ. А СВОЇ ХВОРІ ФАНТАЗІЇ НЕ ВАРТУЄ ВИСТАВЛЯТИ НА ЦЬОМУ ФОРУМІ.
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24.05.2021 20:49 Ответить
чому захищаєш Лукашенко від санкцій?
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24.05.2021 20:52 Ответить
за что заплатят? болотный микромордор с его покладистыми рабами нам не нужен.
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24.05.2021 20:28 Ответить
А тем временем в 20:05 из Киева вылетел борт Белавиа
https://www.flightradar24.com/BRU846/27d0a713
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24.05.2021 20:33 Ответить
Вылетил, но не прилетит.
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24.05.2021 20:47 Ответить
https://www.flightradar24.com/53.8,27.85/6

Заходить на посадку в аеропорту Мінська.
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24.05.2021 20:55 Ответить
Решение об облете белораши примет КМ завтра.
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24.05.2021 21:02 Ответить
"Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос". Значить будуть літати до тим пір, поки Шмигаль буде проробляти. А "проробляти" він буде доти, доки Європа не оголосить своє рішення. Так що, поки сонце зійде роса очі виїсть, а піару на всю Банкову.
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24.05.2021 21:01 Ответить
Завтра примет.
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24.05.2021 21:03 Ответить
А что, мы его тоже должны были с истребителями задерживать, так сказать в зеркальном режиме?
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25.05.2021 13:50 Ответить
Мені пох. Лукашенко. А ти просто дебіл. Бо тільки дебіл може думати якщо чиясь думка не співпадає з його думкою, то він москаль.
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24.05.2021 20:34 Ответить
Как же ж теперь Арестович с Кравчуком в Минск добираться будут? На попутках?
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24.05.2021 20:40 Ответить
Так давно они сообщили, что фюрерский Минск для переговоров не подходит. Тундра.
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24.05.2021 20:49 Ответить
МАУ уже заявила о повышении стоимости билетов за обход Беларуси в страны Балтии и Скандинавии...
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24.05.2021 20:43 Ответить
И что?
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24.05.2021 20:50 Ответить
а как же наша вата сейчас до московии летать будет?))
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24.05.2021 20:44 Ответить
К такому посту улыбка выглядит как улыбка дегенерата.
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24.05.2021 20:53 Ответить
Так облетай,свинособака,а то только звиздеть,дегенерат, умеешь
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24.05.2021 20:54 Ответить
Козломордый, ты мазохист?)
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24.05.2021 21:10 Ответить
Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі - Цензор.НЕТ 4228
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24.05.2021 20:52 Ответить
Але електроенергію у Луки купуватимемо.
І дизель білоруський з нібито труби Медведчука.
І бітум на велике крадівництво ("За словами заступника генерального директора Мозирського НПЗ Олега Протасова, проєктна потужність заводської установки з виробництва бітуму становить 500 тисяч тонн на рік. Минулого року з неї вдалось вичавити аж 582 тисячі тонн, а пікове виробництво бітуму торік складало 90 тисяч тонн на місяць, заради чого завод працював цілодобово.")
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24.05.2021 21:27 Ответить
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
Україна нарешті покидає компанію країн - виродків і долучається до цивілізованих європейських країн . Боже , яке щастя .
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24.05.2021 21:45 Ответить
А ПЛАТИТЬ КТО ЗА ЭТО БУДЕТ !!!??? НАРОД !!! ЛУЧШЕ УБЕЙТЕ ЛУКУ И ВСЁ !)
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24.05.2021 21:56 Ответить
не торопитесь. Все по очереди
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24.05.2021 23:20 Ответить
Закройте им транзит в Турцию через наше воздушное пространство, сейчас лето, вот это будет им по-настоящему весело лететь через Рашку на полтора часа дольше
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24.05.2021 23:50 Ответить
хорошо, верно.
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25.05.2021 07:27 Ответить
28 мая встреча уже в Сочи. Загнали луакашенко по самые помидоры
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25.05.2021 08:28 Ответить
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