Данилов: Все украинские авиарейсы будут направлены в обход воздушного пространства Беларуси

Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - сказал секретарь СНБО.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Республикой Беларусь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.