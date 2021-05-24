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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь утверждает, что о минировании рейса с Протасевичем якобы сообщили "солдаты ХАМАС"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь утверждает, что о минировании рейса с Протасевичем якобы сообщили

Власти Беларуси настаивают, что экипаж Ryanair сам решил посадить самолет именно в Минске, а не лететь в Киев, Львов, Варшаву или Вильнюс.

Об этом журналистам заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он процитировал якобы содержание послания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники "Делфи экономик форум" возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

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По словам Сикорского, письмо поступило на электронную почту аэропорта "Минск" с сервиса protonmail на английском языке.

Информация, заявил он, сразу была доведена экипажу, "он мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске".

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По словам Сикорского, командиром экипажа было принято правильное и смелое решение. "Мы сегодня высказали благодарность компании Ryanair за правильные действия в этой ситуации", - сказал он.

Ранее компания Ryanair заявила, что на борту самолета были "сотрудники КГБ", которые сошли в Минске, и назвала случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
По Минску ходит трёхпроцентный нелегитимный диктатор-террорист !
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24.05.2021 18:01
+24
А навіщо вони тоді вивели того блогера ?
А бімбу і не шукали.
Звиздять, як кремль велів.
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24.05.2021 17:58
+18
Чісто случайно він там був - чєстноє благородноє слов! Беларусь утверждает, что о минировании рейса с Протасевичем якобы сообщили "солдаты ХАМАС" - Цензор.НЕТ 6591
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24.05.2021 18:01
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А солдаты ХАМАСа это Вован с Лексусом? Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 3260
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24.05.2021 19:39 Ответить
Хамас оф. друзья и партнеры кремля, они в обмен на оружие что угодно заминируют Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 3280
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24.05.2021 19:50 Ответить
Кремлiвськi вуха стирчать.
Щоб вони повиздихали, кацапськi гниди.
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24.05.2021 19:51 Ответить
Маразм крепчает. Вова ***** Хамас никогда не предупреждает, а сразу взрывает- думайте, что говорите! Так поступают только сапоги НАТО!
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24.05.2021 20:05 Ответить
Повідомив мабуть Баширов-Аль-Петровані? Але якщо і не він, розвертати чужий замінований літак за 70 км до аеропорту призначення і гнати до себе за 200 км, це ким потрібно бути?!?
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24.05.2021 20:17 Ответить
Отпустите Протасевича, или он там сейчас признается, что тоже из Хамас.
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24.05.2021 20:21 Ответить
Ага, а блогер там чисто случайно оказался. Вот повезло...
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24.05.2021 20:26 Ответить
Говорят ХАМАС подает в суд на бульбофюрера за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организации Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 2181
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24.05.2021 20:29 Ответить
Самолет летел из Афин в Вильнюс, а письмо написали в Белорусь? ))
Лично Таракану? Бывает же такие чудеса.
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24.05.2021 20:34 Ответить
фуфло от начала до конца . если бы не трусливый пилот Райнира лукашенко хрен бы получил журналиста .
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24.05.2021 20:45 Ответить
В представительстве ХАМАС на Лубянке, в Москве, уже отреагировали... Как сообщил пресс-атташе ХАМАС, по совместительству, полковник ФСБ Иванов, бомба на борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс, была заложена исключительно в целях соблюдения мира и добрососедских отношений, а фактический захват пассажирского лайнера, его посадка в Минске и похищение журналиста Протасевича, это проявление жеста доброй воли всех террористов, во главе с террористом №1 - ху@лом владимирвладимирычем... После этого представитель ХАМАС в Москве, полковник ФСБ Иванов, дал видеоряд, на котором один плюгавый дед с мордой, накачанной ботоксом, закатив свои глазенки монотонно повторял: "мы, как мученики, попадем в рай, а они все сдохнут..."
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24.05.2021 21:12 Ответить
НЕ ВЕРЮ....
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24.05.2021 21:31 Ответить
Баширов и Петров перевелись в братскую ХАМАС работать.
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24.05.2021 21:37 Ответить
Солдати ХАМАЗБілорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС" - Цензор.НЕТ 4863
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24.05.2021 21:44 Ответить
Точно, это всё солдаты из Камаза! (синего)
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24.05.2021 22:01 Ответить
Брешут эти суки, как пить дать брешут, хотят выйти сухими из воды, но уж хренушки вам, будете отвечать за содеянное.
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24.05.2021 22:11 Ответить
Дебілкуватий бульбофюрер і з Хамасом зажратись вирішив. Крутиться,чує що це йому гаплик. Вже не знає що робити.
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24.05.2021 22:57 Ответить
"солдаты хамас"=фсб/гру
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25.05.2021 07:13 Ответить
Теперь лука мудищев м хамаз - коллеги, по списку террористических организаций.
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25.05.2021 07:21 Ответить
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