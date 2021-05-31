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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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ХАМАС заявляет, что не сообщал о бомбе на борту самолета с Протасевичем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ХАМАС заявляет, что не сообщал о бомбе на борту самолета с Протасевичем

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не прибегаем к таким методам, которые могут быть действия подозрительных третьих сторон, стремящихся демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению", - сказал представитель ХАМАС.

Ранее власти Беларуси заявили, что решили посадить летевший по маршруту "Афины-Франкфурт" самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
опа, усатый чык-чырык еще и к ХАМАСУ в немилость попал))))
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24.05.2021 22:23
+29
хааа, даже хамас послал накуй таракана-лукашенко..
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24.05.2021 22:23
+28
у ХАМАСА своих собак хватает - им цеплять на себя еще одну явно лишнее ХАМАС заявляет, что не сообщал о бомбе на борту самолета с Протасевичем - Цензор.НЕТ 9007
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24.05.2021 22:26
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Пізно всрались "шановні". Тепер вам жопа. Як не крути. І не дай вам Боже дебіламсказати що Росія ваш стратегичний партнер. Вам дебалам 40 років пропонували процвітання .. а ви все на дебілів рівнялись..Народ сектору Гази пошліть в кінці кінців той Хамаз і живіть як люди
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24.05.2021 23:22 Ответить
ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем - Цензор.НЕТ 246
Шеф замечательно, всё прошло по нашему с тобой гениальному плану!
Да даже самолёт сбивать не пришлось, шибко забздели европеоиды !
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25.05.2021 06:33 Ответить
Старый колхозник совсем "съехал с катушек" вынудил ХАМАС оправдываться..🧐Но было бы смешно, если бы не так печально... Залез лука в болото по самые ... Ну вообщем по пояс будет!!!!
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24.05.2021 23:57 Ответить
"Отрубите ему голову" (С) ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем - Цензор.НЕТ 1579
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25.05.2021 00:00 Ответить
от ***** усатый и тут облажался ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем - Цензор.НЕТ 1717
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25.05.2021 00:11 Ответить
С хамасом это кацапский почерк .спалились
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25.05.2021 00:22 Ответить
...пракольЧік
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25.05.2021 06:53 Ответить
интересно, что даже эта организация не поддерживает вранье международных террористов)
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25.05.2021 01:24 Ответить
Фигня вопрос. Сейчас скажут, что дети шуточное письмо прислали, а мы просто для перестраховки самолет посадили. Делов то. В этой ситуации тупые отмазки можно придумывать бесконечно. Даже звонок по телефону состряпать как 2 пальца....
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25.05.2021 03:23 Ответить
ХАМАСу не наливати, не правильно співають.
Таракан "подарунки" їм не відправив, а мабуть обіцяв.
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25.05.2021 06:52 Ответить
Який "нежданчик"! Тепер прийдеться на українських "нациків" списувати.
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25.05.2021 06:59 Ответить
хамас открестился.
но злобу на луку затаил.
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25.05.2021 07:30 Ответить
Бацьку даже ХАМАС послал. Дожили))
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25.05.2021 08:19 Ответить
лукашеску живет в прошлом веке, для него дикий и непонятный тот факт, что сейчас информация распространяется практически мгновенно и по всему миру сразу. он только вякнул ХАМАС, а ХАМАС уже ему в ответ - пнх, усатый.
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25.05.2021 09:40 Ответить
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