Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль
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Із 00 год. 00 хв. 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - уточнив він.
Крім цього, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
"Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь в митних пунктах аеропортів", - уточнив прем'єр.
"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
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А в этих союзах даже самая маленькая страна имеет право вето.
Так что да - мнение Северной Македонии много значит.
Ссыкотно! Например летя в Италлию на недельку, может оказаться, что летишь через Беларусь, а по какой то причине у ФСБ РФ на тебя планы, например уже давно лежит уголовное дело в котором ты проходишь как каратель и фашист, а так уж получилось, что рейтинг у Путина падает и ему не помещает пара громких процессов над врагами расейскага народа....
1. Для того чтобы самолет из Украины летел через Крым, он должен вестись крымскими диспетчерскими. А они сейчас фактически выключены из системы IKAO. Кроме того, с ними нужны были бы договора, что означает признание расейской юрисдикции
2. Формальным поводом посадки в Беларуси послужило сообщение в диспетчерскую о минировании...а мы помним, что их диспетчерские (см. п.1.) и не получают информации о данных рейсах
3. Поскольку их диспетчерские (см п1.) то они не имеют информации о пассажирах (ее конечно можно получить и из других источником, но это уже высшая математика для ФСБ)
4. Рашка пока не будет действовать так открыто (ей еще СП2 достроить нужно) им проще действовать через Лукашенко - он уже в дерьме вымазан...
Потому все кого касаются постановы и распорядження КМУ постоянно мониторят сайт с обновлениями постанов.
темные вы, кацапы, не знаете наших реалий.
. Белорусский бензин, который тоже входит в список товаров двойного назначения и может использоваться в военных целях, в 2019-2020 годах занимал на местном рынке доминирующую долю: 67,7% в первой половине 2019 года и 76% - за аналогичный период в 2020 году.
А то вроде раньше рашкодрочеры через Беларусь мотались. А то ввели запрет, не подумали, а сейчас "Ой, а как же мы будем в Москву добираться?"
Кстати, вполне могут открыть сейчас, мотивируя это тем, что маршруты в какие-то страны через Беларусь, закрылись и теперь только через Рашку
Бешенные тараканы.
Пасіба, мерсі, данке шон!