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Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль

Із 00 год. 00 хв. 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - уточнив він.

Крім цього, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

"Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь в митних пунктах аеропортів", - уточнив прем'єр.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - підсумував Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французька Air France і фінська Finnair призупинили польоти над Білоруссю

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8377
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25.05.2021 10:09
+10
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1164
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25.05.2021 10:17
+9
Быстро и по гарячим следам..., последними в Европе.
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25.05.2021 10:04
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А самолет мердтвердчука как частный сможет возить депутатов в москву?
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25.05.2021 10:01 Відповісти
через Польшу и Литву. Вполне.
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25.05.2021 10:42 Відповісти
на планёрки в кремль летает регулярно)), пока мертвечук отдыхает на даче возле мангала, отчёты сдаёт рабинович Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3767
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25.05.2021 10:59 Відповісти
И никакой Озабоченности , - Быстро и по гарячих следах . И это еще не все , - Надеюсь.
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25.05.2021 10:02 Відповісти
Быстро и по гарячим следам..., последними в Европе.
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25.05.2021 10:04 Відповісти
Македония чтонить заявила?) хватит зраду на пустом месте делать
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25.05.2021 10:06 Відповісти
Да, Македония это круто и очень важно, особенно, если учесть ее мощь, авторитет в Европе и общую границу с Белоруссией.
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25.05.2021 10:10 Відповісти
Македония к концу этого года станет членом НАТО и ЕС. В отличие от Украины. Все документы подписаны, идет согласование законодательств.


А в этих союзах даже самая маленькая страна имеет право вето.


Так что да - мнение Северной Македонии много значит.
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25.05.2021 10:45 Відповісти
Да, будет что-то значить в конце года. А пока в небе над Македонией один легкомоторный самолет, да и тот из Скопье.
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5418Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5418
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25.05.2021 11:33 Відповісти
Но первее США. И последними это враньё, что там венгры, сербы и тд?
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25.05.2021 10:13 Відповісти
Не останніми, а одними з перших. Зверніть увагу, в Україні уряд прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю, а Німеччина, Франція, Фінляндія, Великобританія, Польща там авіакомпанії відмінили рейси. Естонія рекомендує своїм авіакомпаніям облітати Білорусь, а "Решение о запрете полетов между Таллинном и Минском и о закрытии воздушного пространства Эстонии для белорусских авиаперевозчиков будет принято совместно с другими странами-членами ЕС в соответствии с решением Совета Европейского союза. "Белавиа" сможет летать до тех пор, пока не будет достигнуто решение по ожидаемому плану санкций в отношении Беларуси", https://censor.net/ru/n3267308
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25.05.2021 12:00 Відповісти
А знаете почему такая оперативность?
Ссыкотно! Например летя в Италлию на недельку, может оказаться, что летишь через Беларусь, а по какой то причине у ФСБ РФ на тебя планы, например уже давно лежит уголовное дело в котором ты проходишь как каратель и фашист, а так уж получилось, что рейтинг у Путина падает и ему не помещает пара громких процессов над врагами расейскага народа....
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25.05.2021 10:06 Відповісти
Это называется Государственный Терроризм , - и нет ему Оправдания .
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25.05.2021 10:12 Відповісти
Летя в Турцию на недельку, тоже можно оказаться в СИЗО Симферополя, если самолет над морем перехватят. Да и самолет из Литвы в Грузию над рф теперь летит.
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25.05.2021 10:14 Відповісти
Не думаю!
1. Для того чтобы самолет из Украины летел через Крым, он должен вестись крымскими диспетчерскими. А они сейчас фактически выключены из системы IKAO. Кроме того, с ними нужны были бы договора, что означает признание расейской юрисдикции
2. Формальным поводом посадки в Беларуси послужило сообщение в диспетчерскую о минировании...а мы помним, что их диспетчерские (см. п.1.) и не получают информации о данных рейсах
3. Поскольку их диспетчерские (см п1.) то они не имеют информации о пассажирах (ее конечно можно получить и из других источником, но это уже высшая математика для ФСБ)
4. Рашка пока не будет действовать так открыто (ей еще СП2 достроить нужно) им проще действовать через Лукашенко - он уже в дерьме вымазан...
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25.05.2021 10:22 Відповісти
На сайте КМУ вообще ни слова об єтом решении. Шмигаль как всегда наполовину *******
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25.05.2021 10:20 Відповісти
Ну , - Не та ситуация , чтобы Звиздеть .Гарант уже заявил и лед Тронулся.
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25.05.2021 10:23 Відповісти
решения КМУ публикуются не в момент их принятия, а когда канцелярия оформит документы, потом их перешлют на сайт, а потом админ на сайте ручками их поставит.

Потому все кого касаются постановы и распорядження КМУ постоянно мониторят сайт с обновлениями постанов.

темные вы, кацапы, не знаете наших реалий.
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25.05.2021 10:47 Відповісти
. По данным консалтинговой группы А-95, в 2020 году потребление дизтоплива в стране выросло до рекордных 7,4 млн т., из них 1,1 млн Украина произвела сама, 2,6 млн импортировала из России, еще 2,2 млн - из Белоруссии и 0,6 млн - из Литвы.
. Белорусский бензин, который тоже входит в список товаров двойного назначения и может использоваться в военных целях, в 2019-2020 годах занимал на местном рынке доминирующую долю: 67,7% в первой половине 2019 года и 76% - за аналогичный период в 2020 году.
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25.05.2021 20:21 Відповісти
Зрада! Чому не з сьогоднішнього дня? )))
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25.05.2021 10:04 Відповісти
потому что это невозможно.
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25.05.2021 10:47 Відповісти
А поезд через минск уже не ездит? Автобусы в рф и беларусь?
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25.05.2021 10:06 Відповісти
зрада зрадная! как так, почему не отреклись от матерей и отцов, если они не хотят бросать родной дом и уезжать из Беларуси или РФ?
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25.05.2021 10:48 Відповісти
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8377
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25.05.2021 10:09 Відповісти
Кто знает у нас сейчас с Рашкой есть авиасообщение?
А то вроде раньше рашкодрочеры через Беларусь мотались. А то ввели запрет, не подумали, а сейчас "Ой, а как же мы будем в Москву добираться?"
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25.05.2021 10:10 Відповісти
Нет и уже давно. Яценюк ещё эту лавочку прикрыл, в 2016, вроде. Через Минск в московию летали.
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25.05.2021 10:27 Відповісти
Да я помню, но поди знай может пропустил момент или любители смотреть в глаза Путину могли втихоря открыть.
Кстати, вполне могут открыть сейчас, мотивируя это тем, что маршруты в какие-то страны через Беларусь, закрылись и теперь только через Рашку
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25.05.2021 10:37 Відповісти
хватит нести ахинею, Россия летает в облет Украины, посмотри на карту. Абы зраду и недоверие посеять, козлина тупая.
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25.05.2021 10:49 Відповісти
Чего у тебя козломордый так подгорело!? Про твоя Рашку, я вообще ничего не говорил, мне вообще пох как, на чем и через какое место, вы летаете!!!!
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25.05.2021 10:53 Відповісти
Нет у нас авиасообщения с паРашей...и уже очень давно его нет...
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25.05.2021 10:27 Відповісти
от этого пострадают только обычные люди. Настоящие санкции должны были бы бить по лукашенку точечно (придумать их сложно.)
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25.05.2021 10:13 Відповісти
обычные искатели приключений, если точнее. Вроде Гриба. Или обычные депутаты, вроде Шевченко, хотя они и так на частных самолетах летали, как я понимаю.
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25.05.2021 10:20 Відповісти
Точно, в Москву через Минск длетали совсем не обычные люди, а точнее совсем не люди )))
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25.05.2021 10:26 Відповісти
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1164
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25.05.2021 10:17 Відповісти
Китайцы прямо сейчас, эшелонами летят через рб. Желтоглазым всё похрен.
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25.05.2021 10:46 Відповісти
Так они скупили пол Беларуси за своим имуществом летят.
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25.05.2021 23:37 Відповісти
А рельсы разобрать слабо!
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25.05.2021 10:57 Відповісти
Відкрив карту авіарейсів і здивувався, зараз літак московської Ямал летить з домодєдова через Мелітополь в окупований фашистами Сімферополь, і чому його не посадити і конфіскувати, там і колоборантів, і окупантів для обміну безліч?
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25.05.2021 11:41 Відповісти
Доведеться ватним недобиткам летіти в засрані мокшанські ***** транзитом через Астану.
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25.05.2021 12:08 Відповісти
Любить по-русски -- значит страдать (c),

Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5832
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25.05.2021 12:33 Відповісти
Гарного вчителя "бацька" має, ох і гарного! Він, як вбачається, незабаром, перед В.Путіним буде публічно танцювати "лявоніху". Як колись М. Хрущов, перед Й. Сталіном, вибивав гопака у вишиванці та шароварах.
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25.05.2021 12:44 Відповісти
Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7282
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25.05.2021 12:52 Відповісти
Пуйло довоювався, Зєля довийобувався, Бацька долітався... добре травень проходить!
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25.05.2021 13:25 Відповісти
Нарешті Україна діє ,як нормальна цивілізована європейська країна , а не роздупляється тижнями , пристати на бік людяності і цивілізації чи на бік різного роду псячих режимів , убивць , комуністів , гвалтівників , терористів і мародерів , яких фінансує уряд русні . Можна гордитися своєю країною . Дякую тобі Боже , що я не москаль .
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25.05.2021 13:28 Відповісти
Москалі дивляться на українский курвятник і самі чєлом Богові бьють, що братушки за парканом.
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25.05.2021 13:53 Відповісти
Хлопці, так ви мені скажіть, в кінці кінців це буде справжньа перемога, чи знову як завжди, зрада зрадная?
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25.05.2021 13:51 Відповісти
Найцікавіше, що ***** ізоляція таракана тільки на користь. Чим далі від Європи ти ближче до БССР. Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 755
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25.05.2021 14:01 Відповісти
Дуже непродумане упереджене і тенденційне рішення. І шкідливе для двох братніх народів : народу ріднішого за білоруський для українців немає у всьому всесвіті. бацьки і клоун згинуть, "як роса на сонці", а українці-русичі і білоруси-литвини залишаться навіки-вічні.
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25.05.2021 15:19 Відповісти
Зате ситуація із захоплення білорусами літака на 100% підтверджує, що операція "вагнер" існувала. Тому, що її планували західні спецслужби, а захоплення літака Лукашенком це, як вони ******* казати, семерична відповідь західним спецслужбам від російських спецслужб. Таке собі знущання, мол ви не змогли, а ми змогли, вашою зброєю по вас. Тобто якби операція по вагнерівцям була вигадкою, як на тому наголошують в ОП, то росіяни не пішли б на захоплення літака. Десь на банковій нервово курить один клоун. Суди близько Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6514
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25.05.2021 15:21 Відповісти
Тараканы полетели самолетом что бы схватить блогера. Ха! Теперь будут убивать блогера, молодого хлопца, "за государственный переворот" А-Б-А-Л-Д-Е-Т-Ь-!
Бешенные тараканы.
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25.05.2021 17:12 Відповісти
А тем временем восточные спецслужбы планируют устроить всемирный ГУЛАГ. Будут пользователей интернета, а как известно интернет это придумано в ЦРУ, поэтому все кто там крутится теперь будут направлены на перевоспитание в ГУЛАГ, кирку в руки и на Магадан....
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25.05.2021 17:28 Відповісти
Совок 2.0 понемногу обретает более четкие очертания. Мы могли бы быть в этой компании.
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25.05.2021 17:40 Відповісти
Запретить авиасообщение дело не хитрое,а кто оплатит банкет? Прибалтийские дальнобои к примеру послали свои власти и сказали что будут ездить через Беларусь,себе в убыток работать отказались.
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25.05.2021 20:14 Відповісти
Окрестности в пожаре Пылают за окном. Король наш старый Гарри Подвинулся умом. На нивах опаленных Зерна не соберешь - Летят отряды конных, Вытаптывая рожь. К чему страдать - трудиться, - Все пущено на слом. Не дай вам Бог родиться При Генрихе Шестом! Чье над полками знамя? За что ведется торг? Кто править будет нами - Ланкастер или Йорк? Какого нам вельможи Ни прочат короля, Для нас одно и то же - Неволя и петля. Милорд наш веселится, Да мало толку в том. Не дай вам Бог родиться При Генрихе Шестом! Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 306
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25.05.2021 20:37 Відповісти
верное решение.
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25.05.2021 22:45 Відповісти
Turkish Airlines:
Пасіба, мерсі, данке шон!
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25.05.2021 22:55 Відповісти
Транзитные рейсы Белавиа как летали над Украиной так и продолжают летать: в Турцию, Египет, Молдову. Вата как тараканы расползается через другие щели. А лаптестан предлагает бульбафюреру летать в Крым. Их тоже будем пропускать? На кого рассчитаны такие запреты?
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26.05.2021 08:29 Відповісти
 
 