ICAO опублікувала звіт про посадку літака з Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації опублікувала звіт щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Експерти ICAО розповіли, що білоруська влада надала не всю необхідну інформацію про інцидент. Окремо автори звіту відзначили нестиковку за часом, коли надійшло електронне повідомлення про нібито мінування літака. Листа диспетчери мінського аеропорту отримали о 12.56 за місцевим часом, але фахівці ICAO у звіті розповіли, що Білорусь надала інший час – 12.25.

У звіті також зазначено, що білоруська влада порушила стандартні правила безпеки: наприклад, одному з членів екіпажу заборонили покидати літак під час обшуку. Хоча, згідно з вимогами безпеки, всі пасажири та екіпаж зобов'язані залишити літак у разі загрози вибуху. Експерти додають, що білоруські спецслужби не ввели режим антитерористичної операції, незважаючи на повідомлення про бомбу на борту літака.

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Рада ICAO планує на засіданні 31 січня обговорити дії, які організація має вжити на основі висновків доповіді.

Нагадаємо, 23 травня 2021 р. в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.