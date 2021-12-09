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Новини За кордоном
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Білорусь (5973) затримання (4146) Протасевич Роман (296)

Посадка літака з Протасевичем була спецоперацією білоруських спецслужб, - диспетчер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посадка літака з Протасевичем була спецоперацією білоруських спецслужб, - диспетчер

Диспетчер аеропорту в Мінську виїхав з Білорусі до Польщі та розповів, що посадка літака з колишнім головним редактором опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем у травні 2021 року була операцією білоруських спецслужб.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що диспетчер Олег Галегов - етнічний грузин, одружений із жінкою з Білорусі - влітку нелегально перетнув державний кордон разом із мігрантами з Близького Сходу.

У Польщі він у розмові зі співробітниками спецслужб розповів, що літак посадили в результаті операції КДБ і розкрив її деталі. Диспетчер надав докази, що це була операція спецслужб Білорусі.

За словами джерел видання, диспетчер відповідав за те, щоб повідомити пілоту літака про нібито закладену на борту бомбу. Крім того, він мав рекомендувати командиру екіпажу здійснити посадку в аеропорту Мінська з міркувань безпеки.

Читайте: ICAO оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з Протасевичем у Мінську

Диспетчер також повідомив, що під час ситуації з літаком на вежі знаходився офіцер Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі. У найвідповідальніший момент він узяв під повний контроль авіадиспетчерську службу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Дивіться також: "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі. ВIДЕО

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Ви хочете порівняти невинного журналіста із найманцями, у яких руки по лікоть у крові?
Може по-вашому і Ізраїль не мав права викрадати СС-овців у Південній Америці?
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08.12.2021 23:01
+13
Давай порівняємо:

Лукашенко захоплює регулярний рейс, змушуючи його сісти за допомогою бойової авіації, на борту лише 1 потрібна йому людина.

Україна разом з американськими та турицьким спецслужбами планувала відправити підставний літак, із замаскованими спецпризначенцями на борту, для захоплення цілої групи міжнародних терористів. Літак мав самостійно сісти на території України, адже ним також мали керувати члени спецслужб.

Іноді здається, що непроглядна тупість зеленоботів, це їх суперздатність
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08.12.2021 23:27
+10
Не спецоперацією, а спецзаходом. І взагалі, її не було
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08.12.2021 22:58
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Сторінка 2 з 2
Так, подляк зєлєнкава, іди на...
Ні де, крім ваших методичок не сказано, що літак збиралися саджати без відома Туреччини. Спецслужби Туреччини теж були задіяні у операції, турки теж хотіли декого бачити з тих виродків!
Тому облиш демагогію і іди спати, урод!
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08.12.2021 23:37 Відповісти
Важливо мати результат - три десятка головорізів були б затримані, як Протасевич у Білорусі. І потім, там був ще варіант з пасажиром, якому типа стало погано.
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08.12.2021 23:05 Відповісти
Яке щастя для України, що ви не допущені до прийняття рішень
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08.12.2021 23:13 Відповісти
Я теж так думаю. У вирішальну мить почав би вагатись. Треба, щоб вирішували професіонали.
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08.12.2021 23:15 Відповісти
Большее несчастье то, что предатели у власти, которые тратят бюджетные деньги на ботов. Вернее на тупых ботов
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08.12.2021 23:21 Відповісти
Ти самокритичний!
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08.12.2021 23:22 Відповісти
Действительно, куда нам. Ведь у нас, благодаря вам, ********** - клоун уклонист, глава СБУ - сценарист, ну о*уеть профессионалы
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09.12.2021 09:04 Відповісти
Совершенно верно. На борту был военнослужащий ГУР, который, по плану, должен был сымитировать приступ эпилепсии. В этом случае КВС (командир воздушного судна) обязан был совершить вынужденную посадку. Дальше - дело техники.
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09.12.2021 00:51 Відповісти
ух ты **** какая подоляцкая.
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08.12.2021 23:15 Відповісти
Какой?
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08.12.2021 23:18 Відповісти
Давай порівняємо:

Лукашенко захоплює регулярний рейс, змушуючи його сісти за допомогою бойової авіації, на борту лише 1 потрібна йому людина.

Україна разом з американськими та турицьким спецслужбами планувала відправити підставний літак, із замаскованими спецпризначенцями на борту, для захоплення цілої групи міжнародних терористів. Літак мав самостійно сісти на території України, адже ним також мали керувати члени спецслужб.

Іноді здається, що непроглядна тупість зеленоботів, це їх суперздатність
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08.12.2021 23:27 Відповісти
При цьому підставили низку агентів міжнародних спецслужб ЦРУ, СБУ, які рік готували операцію ризикуючи життям. На їх місці, я би дуже образився. Це дуже погана прикмета, ображати спецслужби. Набагато гірша, чим розбите дзеркало, чи розсипана сіль.
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09.12.2021 11:02 Відповісти
Загроза пасажирам літака, або якщо сам літак становить загрозу (захоплений терористами). Саме так бацька й відморожується - пасажири були типу в небезпеці; хто ж знав, що бімби немає.
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08.12.2021 23:13 Відповісти
Ну і що "бацька" від цього має?
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08.12.2021 23:15 Відповісти
Санкції з затримання опозиційного журналіста.

Ти реально різниці не бачиш? Зєля обісрався. Він є зрадником.
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09.12.2021 07:27 Відповісти
Ти хто? Суд? Бог? Прокурор? Хто може звинуватити людину у зраді? А той час, коли ступінь зради визначали всякі владислави минув. Нагадаю: це були 37-38 роки минулого століття.
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09.12.2021 16:09 Відповісти
Коли був Майдан- що присуджували судді і прокурори? А що постановив народ? Отож.
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09.12.2021 16:43 Відповісти
білоруських?
ги
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08.12.2021 23:17 Відповісти
Зрадник Наркоманович злив спецоперацію таргану, а КДБ та ФСБ використали отриману інфу. Нікчемні зрадники, та нікчемні плагіатори.
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08.12.2021 23:17 Відповісти
кажется мне втирают какую то дичь
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08.12.2021 23:26 Відповісти
Может да, может нет, но Протасевич оказался не очень стойким патриотом.
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08.12.2021 23:29 Відповісти
Да, это так...
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09.12.2021 00:52 Відповісти
НЕХТА проект московской лубянки по приручению лукашенко . Они ни разу в своих программах не критиковали рашку или путина . Протасевич сыграл свою роль и в самолете , причем вели его сотрудники ФСБ , а не лукашенковского КГБ . Потом эти граждане россии сошли в Минске и не летели дальше в Вильнюс
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09.12.2021 02:26 Відповісти
А ты каким бы оказался, когда бы тебе яйца прижали?
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09.12.2021 18:50 Відповісти
Дядько молодець! І головне, як елегантно його витягли з Білорусі! Заховали між нелегалами!
Тарган вусатий зараз мабуть себе за дупу кусає!
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08.12.2021 23:33 Відповісти
А може ця людина і взагалі не диспетчер, а розігрується спектакль.
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09.12.2021 00:36 Відповісти
Он с собой привез ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!
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09.12.2021 00:49 Відповісти
Зрадники України сидять на Банковій, а усе інше то тріпотня та політична діарея сраколизів служок беніних…,
за зраду Українитреба карати….
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08.12.2021 23:38 Відповісти
"С нелегалами" немного напрягает...нелегалы контролировались фсб-кгб..
хотя мог тупо затесаться в бардаке...либо его вел кто-то из опять же сотрудников кгб лояльный к западу..там предателей немеряно
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09.12.2021 04:31 Відповісти
Разве кто-то это скрывал? Что за бред.
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09.12.2021 06:03 Відповісти
О! Улюблена тема дебілів та робота для ботів Подоляка.
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09.12.2021 06:04 Відповісти
И никто не говорит что Протасевич теперь любимый журналист Лукашенко.)
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09.12.2021 06:43 Відповісти
Протасевичу просто не повезло так как у Лукашенко не оказалось своего Ермака.
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09.12.2021 07:29 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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09.12.2021 12:04 Відповісти
Кто-то сомневался?
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09.12.2021 18:48 Відповісти
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