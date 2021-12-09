Посадка літака з Протасевичем була спецоперацією білоруських спецслужб, - диспетчер

Диспетчер аеропорту в Мінську виїхав з Білорусі до Польщі та розповів, що посадка літака з колишнім головним редактором опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем у травні 2021 року була операцією білоруських спецслужб.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що диспетчер Олег Галегов - етнічний грузин, одружений із жінкою з Білорусі - влітку нелегально перетнув державний кордон разом із мігрантами з Близького Сходу.

У Польщі він у розмові зі співробітниками спецслужб розповів, що літак посадили в результаті операції КДБ і розкрив її деталі. Диспетчер надав докази, що це була операція спецслужб Білорусі.

За словами джерел видання, диспетчер відповідав за те, щоб повідомити пілоту літака про нібито закладену на борту бомбу. Крім того, він мав рекомендувати командиру екіпажу здійснити посадку в аеропорту Мінська з міркувань безпеки.

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Диспетчер також повідомив, що під час ситуації з літаком на вежі знаходився офіцер Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі. У найвідповідальніший момент він узяв під повний контроль авіадиспетчерську службу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

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За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.