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Новости За рубежом
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Беларусь (7528) задержание (6591) Протасевич Роман (309)

Посадка самолета с Протасевичем была спецоперацией белорусских спецслужб, – диспетчер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посадка самолета с Протасевичем была спецоперацией белорусских спецслужб, – диспетчер

Диспетчер аэропорта в Минске выехал из Беларуси в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главным редактором оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае 2021 была операцией белорусских спецслужб.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что диспетчер Олег Галегов - этнический грузин, женатый на женщине из Беларуси - летом нелегально пересек государственную границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока.

В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет был посажен в результате операции КГБ и вскрыл ее детали. Диспетчер предоставил доказательства, что это была операция спецслужб Беларуси.

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По словам источников издания, диспетчер отвечал за то, чтобы сообщить пилоту самолета о якобы заложенной на борту бомбе. Кроме того, он должен был рекомендовать командиру экипажа совершить посадку в аэропорту Минска по соображениям безопасности.

Диспетчер также сообщил, что в ситуации с самолетом на башне находился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+27
Ви хочете порівняти невинного журналіста із найманцями, у яких руки по лікоть у крові?
Може по-вашому і Ізраїль не мав права викрадати СС-овців у Південній Америці?
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08.12.2021 23:01
+13
Давай порівняємо:

Лукашенко захоплює регулярний рейс, змушуючи його сісти за допомогою бойової авіації, на борту лише 1 потрібна йому людина.

Україна разом з американськими та турицьким спецслужбами планувала відправити підставний літак, із замаскованими спецпризначенцями на борту, для захоплення цілої групи міжнародних терористів. Літак мав самостійно сісти на території України, адже ним також мали керувати члени спецслужб.

Іноді здається, що непроглядна тупість зеленоботів, це їх суперздатність
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08.12.2021 23:27
+10
Не спецоперацією, а спецзаходом. І взагалі, її не було
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08.12.2021 22:58
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Страница 2 из 2
Так, подляк зєлєнкава, іди на...
Ні де, крім ваших методичок не сказано, що літак збиралися саджати без відома Туреччини. Спецслужби Туреччини теж були задіяні у операції, турки теж хотіли декого бачити з тих виродків!
Тому облиш демагогію і іди спати, урод!
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08.12.2021 23:37 Ответить
Важливо мати результат - три десятка головорізів були б затримані, як Протасевич у Білорусі. І потім, там був ще варіант з пасажиром, якому типа стало погано.
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08.12.2021 23:05 Ответить
Яке щастя для України, що ви не допущені до прийняття рішень
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08.12.2021 23:13 Ответить
Я теж так думаю. У вирішальну мить почав би вагатись. Треба, щоб вирішували професіонали.
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08.12.2021 23:15 Ответить
Большее несчастье то, что предатели у власти, которые тратят бюджетные деньги на ботов. Вернее на тупых ботов
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08.12.2021 23:21 Ответить
Ти самокритичний!
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08.12.2021 23:22 Ответить
Действительно, куда нам. Ведь у нас, благодаря вам, ********** - клоун уклонист, глава СБУ - сценарист, ну о*уеть профессионалы
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09.12.2021 09:04 Ответить
Совершенно верно. На борту был военнослужащий ГУР, который, по плану, должен был сымитировать приступ эпилепсии. В этом случае КВС (командир воздушного судна) обязан был совершить вынужденную посадку. Дальше - дело техники.
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09.12.2021 00:51 Ответить
ух ты **** какая подоляцкая.
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08.12.2021 23:15 Ответить
Какой?
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08.12.2021 23:18 Ответить
Давай порівняємо:

Лукашенко захоплює регулярний рейс, змушуючи його сісти за допомогою бойової авіації, на борту лише 1 потрібна йому людина.

Україна разом з американськими та турицьким спецслужбами планувала відправити підставний літак, із замаскованими спецпризначенцями на борту, для захоплення цілої групи міжнародних терористів. Літак мав самостійно сісти на території України, адже ним також мали керувати члени спецслужб.

Іноді здається, що непроглядна тупість зеленоботів, це їх суперздатність
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08.12.2021 23:27 Ответить
При цьому підставили низку агентів міжнародних спецслужб ЦРУ, СБУ, які рік готували операцію ризикуючи життям. На їх місці, я би дуже образився. Це дуже погана прикмета, ображати спецслужби. Набагато гірша, чим розбите дзеркало, чи розсипана сіль.
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09.12.2021 11:02 Ответить
Загроза пасажирам літака, або якщо сам літак становить загрозу (захоплений терористами). Саме так бацька й відморожується - пасажири були типу в небезпеці; хто ж знав, що бімби немає.
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08.12.2021 23:13 Ответить
Ну і що "бацька" від цього має?
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08.12.2021 23:15 Ответить
Санкції з затримання опозиційного журналіста.

Ти реально різниці не бачиш? Зєля обісрався. Він є зрадником.
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09.12.2021 07:27 Ответить
Ти хто? Суд? Бог? Прокурор? Хто може звинуватити людину у зраді? А той час, коли ступінь зради визначали всякі владислави минув. Нагадаю: це були 37-38 роки минулого століття.
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09.12.2021 16:09 Ответить
Коли був Майдан- що присуджували судді і прокурори? А що постановив народ? Отож.
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09.12.2021 16:43 Ответить
білоруських?
ги
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08.12.2021 23:17 Ответить
Зрадник Наркоманович злив спецоперацію таргану, а КДБ та ФСБ використали отриману інфу. Нікчемні зрадники, та нікчемні плагіатори.
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08.12.2021 23:17 Ответить
кажется мне втирают какую то дичь
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08.12.2021 23:26 Ответить
Может да, может нет, но Протасевич оказался не очень стойким патриотом.
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08.12.2021 23:29 Ответить
Да, это так...
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09.12.2021 00:52 Ответить
НЕХТА проект московской лубянки по приручению лукашенко . Они ни разу в своих программах не критиковали рашку или путина . Протасевич сыграл свою роль и в самолете , причем вели его сотрудники ФСБ , а не лукашенковского КГБ . Потом эти граждане россии сошли в Минске и не летели дальше в Вильнюс
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09.12.2021 02:26 Ответить
А ты каким бы оказался, когда бы тебе яйца прижали?
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09.12.2021 18:50 Ответить
Дядько молодець! І головне, як елегантно його витягли з Білорусі! Заховали між нелегалами!
Тарган вусатий зараз мабуть себе за дупу кусає!
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08.12.2021 23:33 Ответить
А може ця людина і взагалі не диспетчер, а розігрується спектакль.
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09.12.2021 00:36 Ответить
Он с собой привез ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!
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09.12.2021 00:49 Ответить
Зрадники України сидять на Банковій, а усе інше то тріпотня та політична діарея сраколизів служок беніних…,
за зраду Українитреба карати….
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08.12.2021 23:38 Ответить
"С нелегалами" немного напрягает...нелегалы контролировались фсб-кгб..
хотя мог тупо затесаться в бардаке...либо его вел кто-то из опять же сотрудников кгб лояльный к западу..там предателей немеряно
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09.12.2021 04:31 Ответить
Разве кто-то это скрывал? Что за бред.
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09.12.2021 06:03 Ответить
О! Улюблена тема дебілів та робота для ботів Подоляка.
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09.12.2021 06:04 Ответить
И никто не говорит что Протасевич теперь любимый журналист Лукашенко.)
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09.12.2021 06:43 Ответить
Протасевичу просто не повезло так как у Лукашенко не оказалось своего Ермака.
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09.12.2021 07:29 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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09.12.2021 12:04 Ответить
Кто-то сомневался?
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09.12.2021 18:48 Ответить
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