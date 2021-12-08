Посадка самолета с Протасевичем была спецоперацией белорусских спецслужб, – диспетчер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Диспетчер аэропорта в Минске выехал из Беларуси в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главным редактором оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае 2021 была операцией белорусских спецслужб.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание сообщает, что диспетчер Олег Галегов - этнический грузин, женатый на женщине из Беларуси - летом нелегально пересек государственную границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока.
В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет был посажен в результате операции КГБ и вскрыл ее детали. Диспетчер предоставил доказательства, что это была операция спецслужб Беларуси.
По словам источников издания, диспетчер отвечал за то, чтобы сообщить пилоту самолета о якобы заложенной на борту бомбе. Кроме того, он должен был рекомендовать командиру экипажа совершить посадку в аэропорту Минска по соображениям безопасности.
Диспетчер также сообщил, что в ситуации с самолетом на башне находился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Ні де, крім ваших методичок не сказано, що літак збиралися саджати без відома Туреччини. Спецслужби Туреччини теж були задіяні у операції, турки теж хотіли декого бачити з тих виродків!
Тому облиш демагогію і іди спати, урод!
Лукашенко захоплює регулярний рейс, змушуючи його сісти за допомогою бойової авіації, на борту лише 1 потрібна йому людина.
Україна разом з американськими та турицьким спецслужбами планувала відправити підставний літак, із замаскованими спецпризначенцями на борту, для захоплення цілої групи міжнародних терористів. Літак мав самостійно сісти на території України, адже ним також мали керувати члени спецслужб.
Іноді здається, що непроглядна тупість зеленоботів, це їх суперздатність
Ти реально різниці не бачиш? Зєля обісрався. Він є зрадником.
ги
Тарган вусатий зараз мабуть себе за дупу кусає!
за зраду Українитреба карати….
хотя мог тупо затесаться в бардаке...либо его вел кто-то из опять же сотрудников кгб лояльный к западу..там предателей немеряно