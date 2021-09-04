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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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ICAO обнародует результаты расследования принудительной посадки самолета с Протасевичем в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ICAO обнародует результаты расследования принудительной посадки самолета с Протасевичем в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Свои выводы о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и задержании Романа Протасевича ICAO обнародует в ноябре. Однако промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В ICAO отметили, что совет организации проинформируют о состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он и будет обнародован.

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В августе группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair

Как отметил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефоер, благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий". "Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - объяснял Лефоер цель визита группы в Минск.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Анна Судак
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А тепер гуляють по Минську негри.
Здобули!
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04.09.2021 22:11 Ответить
"Если члены совета согласятся". Но ведь там наверняка есть представители запоребрика, и они с неудобными для себя выводами точно не согласятся. Кто в теме, там решение принимается большинством или полным конеснусом?
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04.09.2021 22:19 Ответить
Очепятка: консенсусом.
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04.09.2021 22:20 Ответить
та напишут шо Протасевич сам захотел сесть... ICAO оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з Протасевичем у Мінську - Цензор.НЕТ 6260
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05.09.2021 00:24 Ответить
«Оперативно» и ,если не согласятся , тогда ,что ?
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05.09.2021 00:36 Ответить
Вот бюрократия во всей своей красе.
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05.09.2021 09:34 Ответить
 
 