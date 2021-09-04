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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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ICAO оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з Протасевичем у Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ICAO оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з Протасевичем у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) анонсувала доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Свої висновки про примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить у листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже найближчими тижнями", - йдеться в повідомленні.

В ICAO зазначили, що раду організації проінформують про стан розслідування 13 вересня. Якщо члени ради погодяться з цією доповіддю, тоді ж її  буде оприлюднено.

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У серпні група ICAO приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair

Як зазначив тоді керівник групи ICAO Сільвен Лефоєр, завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій". "Тепер нам потрібно уточнити декілька фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", - пояснював Лефоєр мету візиту групи до Мінська.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

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За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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А тепер гуляють по Минську негри.
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04.09.2021 22:11 Відповісти
"Если члены совета согласятся". Но ведь там наверняка есть представители запоребрика, и они с неудобными для себя выводами точно не согласятся. Кто в теме, там решение принимается большинством или полным конеснусом?
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04.09.2021 22:19 Відповісти
Очепятка: консенсусом.
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04.09.2021 22:20 Відповісти
та напишут шо Протасевич сам захотел сесть... ICAO оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з Протасевичем у Мінську - Цензор.НЕТ 6260
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05.09.2021 00:24 Відповісти
«Оперативно» и ,если не согласятся , тогда ,что ?
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05.09.2021 00:36 Відповісти
Вот бюрократия во всей своей красе.
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05.09.2021 09:34 Відповісти
 
 