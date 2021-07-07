Протасевич з'явився в Twitter: Живу в приватному будинку під Мінськом, гуляти по двору можна, товариш майор живе поверхом нижче. ВIДЕО
Опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який перебуває під домашнім арештом в Білорусі, записав відеозвернення у своєму новому Twitter-акаунті і почав спілкуватися з користувачами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Романа Протасевича.
Привет, чат! Я снова с вами!— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021
Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z
"Привіт, друзі. Це мій новий Twitter. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті. Тепер буду завжди на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або щось прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти", - говорить Протасевич.
Пізніше він повідомив, що старий його twitter-акаунт заблоковано, його разом із дівчиною Софією Сапегою утримують у приватному будинку під Мінськом і дозволяють гуляти у дворі.
Tut.by нагадує, що домашній арешт у Білорусі це - ізоляція обвинуваченого від суспільства, але перебуває він вдома або на зйомній квартирі.
Видання зазначає, що, як правило, обвинуваченого обмежують від спілкування із зовнішнім світом, зокрема, щоб він не зміг обмінюватися інформацією у кримінальній справі.
Наводиться приклад інших політв'язнів, яким під домашнім арештом забороняли навіть підходити до вікна. Також повідомляється, що Франак Вечерко, який спілкувався з батьками Протасевича, повідомляв, що поряд із Романом на зйомній квартирі постійно перебували оперативники.
Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
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Ще трохи і буде страждальцем як і Надя Савченко.
І на фото видно що від тортур та голоду...
а может все совсем не так? и "товарищ майор" в загородном доме... тому подтверждение?
Чи ти хочеш сказать, що Путін - це "Микола ІІ", ФСБ - царське "охоронне відділення", а "фінансуватель" - "Сава Морозов"?...
(У "товаріща майора" просто прізвище зараз інше і форма не така - а "господар" все одно той самий - у Кремлі сидить Я не здивуюся, коли з часом "спливе", що уся "революція вихідного дня" в Білорусі - грандіозна провокація ФСБ з метою пришвидшить прийняття Лукою рішення про злиття з Росією Дуже вже вся та "клоунада була схожа на "хабаровські протести")
Западные шлюхи подключились помогать путлеру загонять Лукашенко в стойло?
Ти б дристонув)))
Просто "свои" сдали его Батьке как использованную стеклотару. его Батьке как использованную стеклотару.
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Кто "свои" сдали - конкретно ФИО???
И для протокола: никакой синепалый ублюдок беларусам не батька!,если,конечно, под вашим логином не пишет бастард-Коля.
Настоящие беларусские оппозиционеры живут в тюрьме.
этот - какой-нибудь пригоженский, наверное
А в НКВС то там взгалалом любили в дупу совати пляшки , по яйцях молотком бити .
Ціль катів не зробити героїчний аріол , а максимально принизити будь яким чином .
Тому для мене "странний" не той , хто спробує будь яким засобом вижити в руках канібалів , а самі канібали . Це погляд з 21 століття в ранній палеоліт .
Странно мені особисто , що вважаючи себе нібито ********* людиною хтось берется судити закатованну гомінідами людину ...
Це тільки в дешевих софкоїдних хфільмах існували "стійки" розвідники , яким пальці дробили , а вони мовчать й мовчать й не погоджуються на співпрацю .
В усіх розвинутих країнах світу вже давно вчать бійців й навіть розвідників , що для держави головна цінність , то їх життя й здороввя . Й що їх ціла голова дорожча за якісь хімерні "присяги" , "секрети" , чи то принципи неадекватної стійкості від катування й що в полоні ворога головне вижити будь якою ціною ...
Те аж не як не характерізує погано самого Романа . Призирство навпаки визиває спроби сидячи теплою дупою в м"якому дивані щось іронізвати над його положенням .
Огиду визива виключно такий низький рівень інтелекту самого вусатого вурдалака , та його радників й виконавсців в погонах . Ось це реально рівень канібалів кам"яного вику .
Тим більш після того , як увесь світ вже бачив й розстріл Чаушеску , й суд над Піночетом , й висячого Садама , не кажучи про штик-ніж в дупі Маумара Каддафі .
До речі усунутих диктаторів особливо ретельно вбивают тих, хто не соромився демонстурвати свої злочини в прямому ефірі . А тут не тільки кінцевий результат злочину демонструють , але як би мовити процес . Процес катування відверто демонструют . Причому не ситуативно, а перманентно й наполегливо й з розкадровкою .
Тому не тільки злочинці , не тільки збочинці , але й йще дегенерати . Самі проти себе працюють на Гаагу !
Не раскалываются только те, где система разведки построена так что информация становится бесполезной и ложной при провале...
либо такие уникальные случаи как Берестом, когда разведчиком оказался начальник краковского гестапо
А вот гуманизм в отношении БульбоФюрера недопустим.
Как скинут -
следует начать с медленного отрывания причинного места сына Коленьки у него на глазах.
И это будет 0.000000000001% того, что Лука заслужил.
И Коленька - тоже...