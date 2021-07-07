Протасевич з'явився в Twitter: Живу в приватному будинку під Мінськом, гуляти по двору можна, товариш майор живе поверхом нижче. ВIДЕО

Опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який перебуває під домашнім арештом в Білорусі, записав відеозвернення у своєму новому Twitter-акаунті і почав спілкуватися з користувачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Романа Протасевича.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

"Привіт, друзі. Це мій новий Twitter. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті. Тепер буду завжди на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або щось прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти", - говорить Протасевич.

Пізніше він повідомив, що старий його twitter-акаунт заблоковано, його разом із дівчиною Софією Сапегою утримують у приватному будинку під Мінськом і дозволяють гуляти у дворі.







Tut.by нагадує, що домашній арешт у Білорусі це - ізоляція обвинуваченого від суспільства, але перебуває він вдома або на зйомній квартирі.

Видання зазначає, що, як правило, обвинуваченого обмежують від спілкування із зовнішнім світом, зокрема, щоб він не зміг обмінюватися інформацією у кримінальній справі.

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Наводиться приклад інших політв'язнів, яким під домашнім арештом забороняли навіть підходити до вікна. Також повідомляється, що Франак Вечерко, який спілкувався з батьками Протасевича, повідомляв, що поряд із Романом на зйомній квартирі постійно перебували оперативники.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.