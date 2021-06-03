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Новини Політика України Затримання Протасевича
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ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі (оновлено)

Верховна Рада ухвалила постанову щодо інциденту з посадкою літака в Мінську.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 280 народних депутатів проголосували за Проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.

Перед голосуванням автор документа - народний депутат "СН", глава комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що постанова - це прояв солідарності з міжнародними партнерами.

Також читайте: Профільний комітет схвалив один із двох проєктів постанов щодо ситуації в Білорусі і рекомендує Раді ухвалити його, - Мережко

У свою чергу нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що постанова відрізняється від того, що пропонувала опозиція. Вона назвала документ "беззубим".

"Влада не може назвати міжнародний злочин злочином", - впевнена нардепка.

"Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту", - сказано в заяві.

У документі також міститься заклик до Міжнародної організації цивільної авіації щодо термінового проведення розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.

"Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь з приводу примусової посадки пасажирського компанії Ryanair і затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - також випливає з документа.

Згідно з постановою, Верховна Рада також закликала білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо громадян Білорусі, яких тримають під вартою, а також гарантувати повагу прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.

агадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Ничто не вечно в єтом мире, и бульбофюрер будет мертв.
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03.06.2021 11:30
+14
у этой власти зубы - шоб жрать только (зелень)....(((
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03.06.2021 11:31
+8
Ты понимаешь что зе-команда поводила тебе членом по лицу, поэтому единственное утешение для тебя писать такие комментарии.
И ведь так получается что лузер это ты, дружок. ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 2460
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03.06.2021 18:31
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Ничто не вечно в єтом мире, и бульбофюрер будет мертв.
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03.06.2021 11:30 Відповісти
придет другой и не факто что он будет лучше
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03.06.2021 13:13 Відповісти
Є приклади, коли після диктатора приходив хтось жорсткіший? Суспільство настільки зашугане, що рефлекторно вибирає слизня.
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03.06.2021 14:02 Відповісти
Есть. Например Башар Асад в Сирии. А ваше утверждение, что после смерти диктатора общество кого-то там выбирает не выдерживает никакой критики. После смерти диктатора общество "выбирает" того на кого покажет пальцем местный филиал КГБ.
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03.06.2021 19:36 Відповісти
бігуси-протасевичі приведуть другого або другу.
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03.06.2021 16:12 Відповісти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:-
1. Всем сунуть голову в песок.
2. Повторять ежеминутно,- я страус (не путать со Штраусом)

-----------------------------------число---------------------------подпись..................................
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03.06.2021 11:31 Відповісти
у этой власти зубы - шоб жрать только (зелень)....(((
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03.06.2021 11:31 Відповісти
ЕС тоже голосовал.
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03.06.2021 11:41 Відповісти
Отклонили их вариант, того и голосовали за этот, что б хоть что-нибудь...
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03.06.2021 12:33 Відповісти
Така реакція, ніби підірвали літак з пасажирами ))
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03.06.2021 16:26 Відповісти
Ссат ***** , все делают с оглядкой 🤦🤔😠
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03.06.2021 11:38 Відповісти
Ой, как ермаком завоняло! Сначала Семенченко по запросу "КГБ" бсср...
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03.06.2021 12:21 Відповісти
Есть надежда что Лось картофельный сам умрет от старости, лет через 15-20, вот тогда все будут с бубнами камлать и наши и европейские озабоченные толерасты, мол это мы его в могилу свели нашей озабоченностью и недопустимостью.
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03.06.2021 12:43 Відповісти
Вытащил , клоун, разных бомжей из разных территорий Украины Сделал их депутатами Теперь эти * Слуга народа* считают себя богами Как говорит народная мудрость - Пусти свинью под стол ..она потом на стол полезет Именно это и сделал артист комик. Уже все на столе))))
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03.06.2021 13:13 Відповісти
Кілька днів тому в аеропорту Берліна німці так же само, посадили точно такий же літак, точно тої ж компанії з точно такого ж приводу ("вибухівка" на борту."). То, може приймемо чергову постанову "Про ситуацію в Німеччині"?
Чи, може визнаємо, що щодо Білорусії має місце застосування подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід?
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03.06.2021 15:19 Відповісти
Ну поперше треба давати посилання що до подій в берлінскому аєропорту, а по друге, то так, до Білорусі має місце застосування подвійних стандартів і це правильно зважаючи на ситуацію що склалася в цій країні.
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03.06.2021 18:25 Відповісти
Учи матчасть
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03.06.2021 19:51 Відповісти
На тобі дулю.
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03.06.2021 23:17 Відповісти
А народ там радий, що уникнув пастки, в яку ми потрапили.
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04.06.2021 08:09 Відповісти
Літак з ЄС посадили в ЄС. І, кого з пасажирів заарештували?
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03.06.2021 19:10 Відповісти
А ще - щойно Кабмін підвищив граничну межу вартості на бензин і дизпаливо - на 06-07 грн. Хавайте, хахли... Це вам відповідь Білорусі(обмеження поставок бензину і дизпалива до України) на т.з. "санкції" (заборона польотів, ембарго, обмеження імпорту, дебільні "постанови" ВР і такі ж заяви клоуна...)
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03.06.2021 16:48 Відповісти
Чим швидше бульбаші перекриють нам кисень, тим швидше ми знайдемо їм замінники. Вже кацапи лякали перекриттям газу))) А хохол ти, бо тобі 7 коп на літрі важливіші за принципи і власну позицію.
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03.06.2021 19:12 Відповісти
Судячи з рівня коменту, ти, їздиш на дитячому велосипеді - не 7 коп. а 70 коп. на літрі. Це суттєво для кождого водія (хто їздить і розуміє), а в межах країни - це мільярди на плечі народові. Крути свої педалі - далі-далі.
"Бульбашам", як тут брякнулась - нам не треба і неможливо знайти заміну: то братній нам нарід, ріднішого за білоруса українцю немає у всьому світі. "Замінники" шукають для протизачаткових засобів, а не для братів. Читай "Букваря".
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03.06.2021 19:28 Відповісти
100%. Тепер миролюбний білоруський народ зрадливі сусіди заганяють в рашу, на свою ж погибель.
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04.06.2021 08:16 Відповісти
Слуга?
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03.06.2021 21:40 Відповісти
Ты понимаешь что зе-команда поводила тебе членом по лицу, поэтому единственное утешение для тебя писать такие комментарии.
И ведь так получается что лузер это ты, дружок. ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 2460
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03.06.2021 18:31 Відповісти
Тільки не ти Вова ... За кого ти там голосував підкажи.
Чи в Кремляндії виборчі дільниці не відкрились?
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03.06.2021 21:14 Відповісти
Шо, снова проклятый кондитер тебе в портки рошенку подкинул?))
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04.06.2021 07:58 Відповісти
Совкодрочери у владі на зарплатні у олігархів, які ще питання.
Нащі олігархи це теж совкодрочери, що Коломойша, що Пінчук з Фірташем і
Ахметовим ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 5898
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03.06.2021 21:16 Відповісти
Хотите помочь, введите визовый режим с Беларусью и РФ. Беларусь это своеобразный балкон и если визы нужны будут в 4 страны из 5 придется нехотя выберать ЕС для интеграции,а не Россию.
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03.06.2021 21:52 Відповісти
Ту "интеграцию" чекати, як і туркам. Вони швидше рашу інтегрують зі стрім 2.
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04.06.2021 08:23 Відповісти
Постановить - всех сябров считать скотом камунячим стоялым, пригодным для запрягания в любое время.
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03.06.2021 23:46 Відповісти
Фашист? чи Нацист.
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04.06.2021 08:27 Відповісти
Тебе не пора на трассу бежать? Твоя смена очком торговать скоро начнется - там тебя на обочине уже заждалися кавказские обезьяны, волосатые и вонючие. Не опоздай на работу, шлендра! ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 5805
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04.06.2021 14:45 Відповісти
 
 