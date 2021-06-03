ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі (оновлено)

Верховна Рада ухвалила постанову щодо інциденту з посадкою літака в Мінську.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 280 народних депутатів проголосували за Проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.

Перед голосуванням автор документа - народний депутат "СН", глава комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що постанова - це прояв солідарності з міжнародними партнерами.

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У свою чергу нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що постанова відрізняється від того, що пропонувала опозиція. Вона назвала документ "беззубим".

"Влада не може назвати міжнародний злочин злочином", - впевнена нардепка.

"Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту", - сказано в заяві.

У документі також міститься заклик до Міжнародної організації цивільної авіації щодо термінового проведення розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.

"Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь з приводу примусової посадки пасажирського компанії Ryanair і затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - також випливає з документа.

Згідно з постановою, Верховна Рада також закликала білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо громадян Білорусі, яких тримають під вартою, а також гарантувати повагу прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.

агадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.