ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі (оновлено)
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Верховна Рада ухвалила постанову щодо інциденту з посадкою літака в Мінську.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, 280 народних депутатів проголосували за Проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.
Перед голосуванням автор документа - народний депутат "СН", глава комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що постанова - це прояв солідарності з міжнародними партнерами.
У свою чергу нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що постанова відрізняється від того, що пропонувала опозиція. Вона назвала документ "беззубим".
"Влада не може назвати міжнародний злочин злочином", - впевнена нардепка.
"Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту", - сказано в заяві.
У документі також міститься заклик до Міжнародної організації цивільної авіації щодо термінового проведення розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.
"Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь з приводу примусової посадки пасажирського компанії Ryanair і затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - також випливає з документа.
Згідно з постановою, Верховна Рада також закликала білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо громадян Білорусі, яких тримають під вартою, а також гарантувати повагу прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.
агадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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1. Всем сунуть голову в песок.
2. Повторять ежеминутно,- я страус (не путать со Штраусом)
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Чи, може визнаємо, що щодо Білорусії має місце застосування подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід?
"Бульбашам", як тут брякнулась - нам не треба і неможливо знайти заміну: то братній нам нарід, ріднішого за білоруса українцю немає у всьому світі. "Замінники" шукають для протизачаткових засобів, а не для братів. Читай "Букваря".
И ведь так получается что лузер это ты, дружок.
Чи в Кремляндії виборчі дільниці не відкрились?
Нащі олігархи це теж совкодрочери, що Коломойша, що Пінчук з Фірташем і
Ахметовим