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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси (обновлено)

Верховная Рада приняла постановление по инциденту с посадкой самолета в Минске.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности 280 народных депутатов проголосовали за Проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Перед голосованием автор документа - народный депутат "СН", глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что постановление - это проявление солидарности с международными партнёрами.

В свою очередь нардеп "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что постановление отличается от того, что предлагала оппозиция. Она назвала документ "беззубым".

"Власть не может назвать международное преступление преступлением", - уверена нардеп.

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"Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта", – сказано в заявлении.

В документе также содержится призыв к Международной организации гражданской авиации относительнобезотлагательного проведения расследования этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

"Верховная рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - также следует из документа.

Согласно постановлению, Верховная Рада также призывала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Ничто не вечно в єтом мире, и бульбофюрер будет мертв.
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03.06.2021 11:30
+14
у этой власти зубы - шоб жрать только (зелень)....(((
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03.06.2021 11:31
+8
Ты понимаешь что зе-команда поводила тебе членом по лицу, поэтому единственное утешение для тебя писать такие комментарии.
И ведь так получается что лузер это ты, дружок. ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 2460
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03.06.2021 18:31
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Ничто не вечно в єтом мире, и бульбофюрер будет мертв.
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03.06.2021 11:30 Ответить
придет другой и не факто что он будет лучше
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03.06.2021 13:13 Ответить
Є приклади, коли після диктатора приходив хтось жорсткіший? Суспільство настільки зашугане, що рефлекторно вибирає слизня.
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03.06.2021 14:02 Ответить
Есть. Например Башар Асад в Сирии. А ваше утверждение, что после смерти диктатора общество кого-то там выбирает не выдерживает никакой критики. После смерти диктатора общество "выбирает" того на кого покажет пальцем местный филиал КГБ.
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03.06.2021 19:36 Ответить
бігуси-протасевичі приведуть другого або другу.
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03.06.2021 16:12 Ответить
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:-
1. Всем сунуть голову в песок.
2. Повторять ежеминутно,- я страус (не путать со Штраусом)

-----------------------------------число---------------------------подпись..................................
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03.06.2021 11:31 Ответить
у этой власти зубы - шоб жрать только (зелень)....(((
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03.06.2021 11:31 Ответить
ЕС тоже голосовал.
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03.06.2021 11:41 Ответить
Отклонили их вариант, того и голосовали за этот, что б хоть что-нибудь...
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03.06.2021 12:33 Ответить
Така реакція, ніби підірвали літак з пасажирами ))
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03.06.2021 16:26 Ответить
Ссат ***** , все делают с оглядкой 🤦🤔😠
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03.06.2021 11:38 Ответить
Ой, как ермаком завоняло! Сначала Семенченко по запросу "КГБ" бсср...
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03.06.2021 12:21 Ответить
Есть надежда что Лось картофельный сам умрет от старости, лет через 15-20, вот тогда все будут с бубнами камлать и наши и европейские озабоченные толерасты, мол это мы его в могилу свели нашей озабоченностью и недопустимостью.
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03.06.2021 12:43 Ответить
Вытащил , клоун, разных бомжей из разных территорий Украины Сделал их депутатами Теперь эти * Слуга народа* считают себя богами Как говорит народная мудрость - Пусти свинью под стол ..она потом на стол полезет Именно это и сделал артист комик. Уже все на столе))))
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03.06.2021 13:13 Ответить
Кілька днів тому в аеропорту Берліна німці так же само, посадили точно такий же літак, точно тої ж компанії з точно такого ж приводу ("вибухівка" на борту."). То, може приймемо чергову постанову "Про ситуацію в Німеччині"?
Чи, може визнаємо, що щодо Білорусії має місце застосування подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід?
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03.06.2021 15:19 Ответить
Ну поперше треба давати посилання що до подій в берлінскому аєропорту, а по друге, то так, до Білорусі має місце застосування подвійних стандартів і це правильно зважаючи на ситуацію що склалася в цій країні.
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03.06.2021 18:25 Ответить
Учи матчасть
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03.06.2021 19:51 Ответить
На тобі дулю.
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03.06.2021 23:17 Ответить
А народ там радий, що уникнув пастки, в яку ми потрапили.
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04.06.2021 08:09 Ответить
Літак з ЄС посадили в ЄС. І, кого з пасажирів заарештували?
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03.06.2021 19:10 Ответить
А ще - щойно Кабмін підвищив граничну межу вартості на бензин і дизпаливо - на 06-07 грн. Хавайте, хахли... Це вам відповідь Білорусі(обмеження поставок бензину і дизпалива до України) на т.з. "санкції" (заборона польотів, ембарго, обмеження імпорту, дебільні "постанови" ВР і такі ж заяви клоуна...)
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03.06.2021 16:48 Ответить
Чим швидше бульбаші перекриють нам кисень, тим швидше ми знайдемо їм замінники. Вже кацапи лякали перекриттям газу))) А хохол ти, бо тобі 7 коп на літрі важливіші за принципи і власну позицію.
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03.06.2021 19:12 Ответить
Судячи з рівня коменту, ти, їздиш на дитячому велосипеді - не 7 коп. а 70 коп. на літрі. Це суттєво для кождого водія (хто їздить і розуміє), а в межах країни - це мільярди на плечі народові. Крути свої педалі - далі-далі.
"Бульбашам", як тут брякнулась - нам не треба і неможливо знайти заміну: то братній нам нарід, ріднішого за білоруса українцю немає у всьому світі. "Замінники" шукають для протизачаткових засобів, а не для братів. Читай "Букваря".
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03.06.2021 19:28 Ответить
100%. Тепер миролюбний білоруський народ зрадливі сусіди заганяють в рашу, на свою ж погибель.
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04.06.2021 08:16 Ответить
Слуга?
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03.06.2021 21:40 Ответить
Ты понимаешь что зе-команда поводила тебе членом по лицу, поэтому единственное утешение для тебя писать такие комментарии.
И ведь так получается что лузер это ты, дружок. ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 2460
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03.06.2021 18:31 Ответить
Тільки не ти Вова ... За кого ти там голосував підкажи.
Чи в Кремляндії виборчі дільниці не відкрились?
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03.06.2021 21:14 Ответить
Шо, снова проклятый кондитер тебе в портки рошенку подкинул?))
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04.06.2021 07:58 Ответить
Совкодрочери у владі на зарплатні у олігархів, які ще питання.
Нащі олігархи це теж совкодрочери, що Коломойша, що Пінчук з Фірташем і
Ахметовим ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 5898
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03.06.2021 21:16 Ответить
Хотите помочь, введите визовый режим с Беларусью и РФ. Беларусь это своеобразный балкон и если визы нужны будут в 4 страны из 5 придется нехотя выберать ЕС для интеграции,а не Россию.
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03.06.2021 21:52 Ответить
Ту "интеграцию" чекати, як і туркам. Вони швидше рашу інтегрують зі стрім 2.
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04.06.2021 08:23 Ответить
Постановить - всех сябров считать скотом камунячим стоялым, пригодным для запрягания в любое время.
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03.06.2021 23:46 Ответить
Фашист? чи Нацист.
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04.06.2021 08:27 Ответить
Тебе не пора на трассу бежать? Твоя смена очком торговать скоро начнется - там тебя на обочине уже заждалися кавказские обезьяны, волосатые и вонючие. Не опоздай на работу, шлендра! ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 5805
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04.06.2021 14:45 Ответить
 
 