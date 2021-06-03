ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла постановление по инциденту с посадкой самолета в Минске.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности 280 народных депутатов проголосовали за Проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.
Перед голосованием автор документа - народный депутат "СН", глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что постановление - это проявление солидарности с международными партнёрами.
В свою очередь нардеп "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что постановление отличается от того, что предлагала оппозиция. Она назвала документ "беззубым".
"Власть не может назвать международное преступление преступлением", - уверена нардеп.
"Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта", – сказано в заявлении.
В документе также содержится призыв к Международной организации гражданской авиации относительнобезотлагательного проведения расследования этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.
"Верховная рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - также следует из документа.
Согласно постановлению, Верховная Рада также призывала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Чи, може визнаємо, що щодо Білорусії має місце застосування подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід?
"Бульбашам", як тут брякнулась - нам не треба і неможливо знайти заміну: то братній нам нарід, ріднішого за білоруса українцю немає у всьому світі. "Замінники" шукають для протизачаткових засобів, а не для братів. Читай "Букваря".
И ведь так получается что лузер это ты, дружок.
Чи в Кремляндії виборчі дільниці не відкрились?
Нащі олігархи це теж совкодрочери, що Коломойша, що Пінчук з Фірташем і
Ахметовим