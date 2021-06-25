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Новини Затримання Протасевича
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Білорусь (7833) Протасевич Роман (297) Сапега (32)

Слідком Білорусі підтвердив домашній арешт Протасевича і Сепеги: обвинувачені пішли на співпрацю зі слідством

Слідком Білорусі підтвердив домашній арешт Протасевича і Сепеги: обвинувачені пішли на співпрацю зі слідством

Слідчий комітет Білорусі підтвердив інформацію про переведення росіянки Софії Сапеги і білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича під домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні Слідкому Білорусі в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчим комітетом Білорусі триває розслідування кримінальних справ стосовно Софії Сапеги і Романа Протасевича. Обвинувачені дають послідовні свідчення і відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством.

У клопотанні вони зобов'язалися сприяти попередньому слідству в розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами. Виходячи з цього і після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити його на домашній арешт", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Адвокат Сапеги підтвердив інформацію про її переведення під домашній арешт: "Вона вже зустрічалася з батьками"

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

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Топ коментарі
+11
Протасевич сознался, что копал туннель Лондон-Токио, из Лондона,
а подруга Сапега созналась, что заклала портал туннеля в Токио

пусть "сознаются"! бред "показаний" от КГБ Белоруси не стоит ничего
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25.06.2021 15:48
+6
После паяльника по пузу - каждый пойдет, у белосрашки других методов нет.
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25.06.2021 15:47
+5
Хто в Білорусі не зрадив своїм поглядам , той сидить в тюрмі. Хто всрався, або бу провокатором - під домашнім арештом. Назвіть скільки там людей під домашнім арештом ?
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25.06.2021 16:00
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После паяльника по пузу - каждый пойдет, у белосрашки других методов нет.
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25.06.2021 15:47 Відповісти
Н3 вот, домашний арест. А вы- деспот, деспот. Он уже умрет.
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25.06.2021 17:03 Відповісти
мабуть вже "вишка" не світить?
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25.06.2021 15:48 Відповісти
Протасевич сознался, что копал туннель Лондон-Токио, из Лондона,
а подруга Сапега созналась, что заклала портал туннеля в Токио

пусть "сознаются"! бред "показаний" от КГБ Белоруси не стоит ничего
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25.06.2021 15:48 Відповісти
Туннель Лондон - Токио через центр Земли получается короче, чем лететь самолётом в 3,14/2, то есть в 1,57 раза.
Вот хитренькие...
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25.06.2021 15:53 Відповісти
Странно было, если бы агентов ФСБ долго мучали.
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25.06.2021 15:53 Відповісти
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25.06.2021 16:20 Відповісти
Когда в Беларуси начались демонстрации, я все время на этом форуме задавпл вопрос а кто эти Нехта , откуда взялись эти мальчики, не суворовских ли училищ? Вот сейчас эти впросы еще боленн актуализировались. Не было бы Нехта и Тихановской, не факт что Лукашенео сейчас был бы презом, могло все немирным путем пойти.
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25.06.2021 15:55 Відповісти
Вопрос уже решён. Беларусь в течении нескольких лет войдёт в состав РФ.
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25.06.2021 15:59 Відповісти
Не горячитесь.Этой песне уже 27 лет...притом более 20 куйло решалой был.Не всегда дурак тот...кого за дурака держат.
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25.06.2021 16:18 Відповісти
стареет лука, раньше эскадроны смерти по пущам оппозиционеров разбрасывали, а сейчас домашние аресты, сделки со следствием)
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25.06.2021 15:58 Відповісти
это он юлит задом перед Европой и миром - типа он хороший и не тронет Протасевича.. боится санкций, которых уже туча
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25.06.2021 21:39 Відповісти
Хто в Білорусі не зрадив своїм поглядам , той сидить в тюрмі. Хто всрався, або бу провокатором - під домашнім арештом. Назвіть скільки там людей під домашнім арештом ?
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25.06.2021 16:00 Відповісти
Только сейчас новость. "Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал выдать задержанных бойцов российской частной военной компании «Вагнера» главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк."
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25.06.2021 16:02 Відповісти
Булаг там детка - рулят вертухаи ,
он брат Рулага, каждый в мире знает,
Рулаг - террор наследников Гулага,
их жизнь и смерть с кроваво - красным флагом.
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25.06.2021 16:15 Відповісти
Да гэбэшники недоработали. Могли бы и признания в убийстве Кеннеди выжать.
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25.06.2021 17:23 Відповісти
Samozvanec dumal sto zaxvatit samoliot i ES ozobocenostiu uspokojitisia ,no vyslo sovsem po inomu Sankciji veli takyje sto malo ne pokazalos, tut rec mozet idti do 10 miliardov evro poter v god.
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25.06.2021 17:00 Відповісти
 
 