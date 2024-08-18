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Операція ЗСУ в Курській області поставила Путіна в скрутне становище, - сенатор США Келлі

Сенатор США Келлі: Операція ЗСУ в Курській області поставила Путіна в скрутне становище

Україна не має наміру навмисно утримувати російську територію упродовж тривалого періоду часу, однак операція української армії в Курській області справді поставила диктатора РФ Путіна в скрутне становище.

Про це в в інтерв'ю на каналі CBS News заявив сенатор від Демократичної партії США Марк Келлі, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Путін, - ред.) завжди намагався охарактеризувати себе як людину, яка буде захищати Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо під загрозою", - сказав американський законодавець.

За словами Келлі, 130 тисяч росіян були змушені виїхати, залишити свої домівки.

"На цьому етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що дійсно могло змінити хід розвитку конфлікту", - заявив сенатор.

Келлі також підтримав заклики до Білого дому щодо зняття всіх обмежень для України на використання американської далекобійної зброї.

"На українців незаконно напав Володимир Путін. Він навмисно вбиває жінок, дітей, старих. Це було незаконне вторгнення", - наголосив американський політик.

Сенатор зауважив, що деякі обмеження вже були зняті, і США продовжуватимуть переглядати умови надання Україні допомоги, щоб відповідати їх потребам на полі бою.

Також Келлі висловив сподівання, що незабаром буде помітний позитивний ефект на полі бою від надання Україні західних винищувачів F-16.

Читайте також: Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes

"Я сподіваюся, що з часом українці навчаться краще розгортати цю систему зброї, і ми побачимо певний позитивний ефект від F-16 на полі бою. Ви знаєте, те саме стосується ATACMS і HIMARS та цієї іншої зброї. Отже, ви знаєте, періодична переоцінка того, що ми дозволяємо їм використовувати, це доцільно", - додав сенатор-демократ.

Нагадаємо, що нещодавно сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

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Автор: 

зброя (7442) США (22634) ЗСУ (7514) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+8
Ну, всю ту ораву літаків ще треба десь зберігати від ракетних ударів русні, їх треба всі заправляти, ремонтувати, а що головне, щоб з тих сотень літаків була користь, їм треба озброєння, яке треба буде підвішувати під крила - оті всі ракети і вумні-бомби.

На мою думку вистачило б і двадцяти літаків, якщо б вони кожен день запускали по дві ракети кожен раз на новий об'єкт москалів. За місяць вони б наробили такого шороху - аби тільки були ракети на кожен день і дозвіл їх використовувати як треба
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19.08.2024 00:26
+5
Дід Байден , розкуй руки українським орлам хоч на останок свого правління !
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19.08.2024 00:23
+3
І коли вже знімуть всі обмеження щоб Україна перемогла!!!
Байден! Де всі дозволи???
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19.08.2024 00:09
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І коли вже знімуть всі обмеження щоб Україна перемогла!!!
Байден! Де всі дозволи???
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19.08.2024 00:09 Відповісти
Всі дозволи в ОП.
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19.08.2024 00:13 Відповісти
І Єрмак їх у дупі сховав?
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19.08.2024 00:18 Відповісти
The Economist

У нещодавньому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) стверджується, що Україні потрібно набагато більше літаків, ніж її союзники пообіцяли поставити. З 79 літаків принаймні десять є двомісними навчально-тренувальними. Деякі з тих, що залишилися, можуть опинитися в настільки поганому стані, що послужать лише великою коробкою із запчастинами. Винищувачів для України може вистачити лише на три-чотири ескадрильї.

У звіті стверджується, що для досягнення переваги в повітрі та підтримки наземного наступу їй потрібно 12 або більше ескадрилій по 18 літаків у кожній.
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19.08.2024 00:10 Відповісти
Станом на 2023 рік Військово-повітряні сили США експлуатують загалом 841 винищувач F-16 різних варіантів.
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19.08.2024 00:24 Відповісти
Сьогодні у військово-повітряних силах приблизно 25 країн світу все ще перебуває понад 3100 винищувачів F-16.
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19.08.2024 00:26 Відповісти
Незважаючи на те, що F-16 перебуває на озброєнні вже півстоліття, попит залишається високим (хоча останні ітерації сімейства - це світ, відмінний від початкових серійних моделей). Серед інших переваг нового Block 70/72 у порівнянні з попередніми версіями є збільшення годин нальоту до 12 000 годин - на 4 000 годин більше, ніж у старіших F-16 Fighting Falcons.

Насправді попит на F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює своє щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36). Отже, цілком імовірно, що виробництво продовжить працювати до кінця десятиліття.
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19.08.2024 00:29 Відповісти
Ну, всю ту ораву літаків ще треба десь зберігати від ракетних ударів русні, їх треба всі заправляти, ремонтувати, а що головне, щоб з тих сотень літаків була користь, їм треба озброєння, яке треба буде підвішувати під крила - оті всі ракети і вумні-бомби.

На мою думку вистачило б і двадцяти літаків, якщо б вони кожен день запускали по дві ракети кожен раз на новий об'єкт москалів. За місяць вони б наробили такого шороху - аби тільки були ракети на кожен день і дозвіл їх використовувати як треба
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19.08.2024 00:26 Відповісти
Не скигліть. Що дають все добре!!!
Що за звичка дурна - шо не дай все не так!!!
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19.08.2024 05:02 Відповісти
Нема нічого гіршого - ніж читать неуків Як тих - хто пише у The Economist - так і тих хто їх скрінить та потім на "Цензорі" викладає!
"Спарка" (тобто учбово-бойовий літак) відрізняється від простого лише тим що у нього є кабіна для другого пілота і він може використовуваться для навчання та відновлення навичок пілота що мав тривалу перерву у польотах Бойові функції у них ті самі - бо вони застосовуються і в тренуваннях по бойовому застосуванню!
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19.08.2024 05:01 Відповісти
велічезна купа вумніх ...диючіх та екс...
АГОВ !!!дайте Украінцям якусь якісную херовіну(Вона 100 відсотков е) шоб разчавіть кацапів під Покровском!!!!
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19.08.2024 00:14 Відповісти
То є мечі Джидаїв ..але то дуже секретна зброя
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19.08.2024 02:50 Відповісти
Дід Байден , розкуй руки українським орлам хоч на останок свого правління !
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19.08.2024 00:23 Відповісти
Хто вони, США?
Ти передивився засрашкаТВ й шизонувся як більшість Кацапів. Чи ти й є Кацап?
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19.08.2024 05:04 Відповісти
арахамія гімно!
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19.08.2024 07:46 Відповісти
стоит путин в позе рак , над ним работает чувак
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19.08.2024 04:40 Відповісти
Стоїть путлер в позі "зю",
Над їм працює ЗСУ.
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19.08.2024 05:06 Відповісти
На этом этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что действительно могло изменить ход развития конфликта Источник:

Глупость это. Курская область - всего лишь одна из областей. Не менее, но и не более.
А вот что бы могло изменить ход развития, так это организация Украиной органов власти на оккупированных территориях (слова "оккупированные" не стоит пугаться - это вполне официально-правовое понятие). Органов власти из граждан РФ. Органов власти сначала исполнительных, а затем и законодательных, и судебных. Органов власти, которые, в дальнейшем, смогли бы сказать о себе, что они "Правительство РФ", они законны (в отличие от Путина, узурпировавшего власть), они готовы действовать от имени РФ.
И признать их на международном уровне (вот Путин нынешнюю украинскую власть не признает - прекрасно: а мы не признаем его).
Вот это был бы номер...
К сожалению, в силу непроходимой глупости самого Зеленского, и характера и устремлений его ближайших советников, - такое вряд-ли случится.
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19.08.2024 05:21 Відповісти
Поправка: "такое вряд-ли случится своевременно, если вообще случится".
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19.08.2024 06:11 Відповісти
 
 