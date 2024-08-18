Операція ЗСУ в Курській області поставила Путіна в скрутне становище, - сенатор США Келлі

Україна не має наміру навмисно утримувати російську територію упродовж тривалого періоду часу, однак операція української армії в Курській області справді поставила диктатора РФ Путіна в скрутне становище.

Про це в в інтерв'ю на каналі CBS News заявив сенатор від Демократичної партії США Марк Келлі, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Путін, - ред.) завжди намагався охарактеризувати себе як людину, яка буде захищати Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо під загрозою", - сказав американський законодавець.

За словами Келлі, 130 тисяч росіян були змушені виїхати, залишити свої домівки.

"На цьому етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що дійсно могло змінити хід розвитку конфлікту", - заявив сенатор.

Келлі також підтримав заклики до Білого дому щодо зняття всіх обмежень для України на використання американської далекобійної зброї.

"На українців незаконно напав Володимир Путін. Він навмисно вбиває жінок, дітей, старих. Це було незаконне вторгнення", - наголосив американський політик.

Сенатор зауважив, що деякі обмеження вже були зняті, і США продовжуватимуть переглядати умови надання Україні допомоги, щоб відповідати їх потребам на полі бою.

Також Келлі висловив сподівання, що незабаром буде помітний позитивний ефект на полі бою від надання Україні західних винищувачів F-16.

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"Я сподіваюся, що з часом українці навчаться краще розгортати цю систему зброї, і ми побачимо певний позитивний ефект від F-16 на полі бою. Ви знаєте, те саме стосується ATACMS і HIMARS та цієї іншої зброї. Отже, ви знаєте, періодична переоцінка того, що ми дозволяємо їм використовувати, це доцільно", - додав сенатор-демократ.

Нагадаємо, що нещодавно сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

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