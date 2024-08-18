Операція ЗСУ в Курській області поставила Путіна в скрутне становище, - сенатор США Келлі
Україна не має наміру навмисно утримувати російську територію упродовж тривалого періоду часу, однак операція української армії в Курській області справді поставила диктатора РФ Путіна в скрутне становище.
Про це в в інтерв'ю на каналі CBS News заявив сенатор від Демократичної партії США Марк Келлі, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Він (Путін, - ред.) завжди намагався охарактеризувати себе як людину, яка буде захищати Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо під загрозою", - сказав американський законодавець.
За словами Келлі, 130 тисяч росіян були змушені виїхати, залишити свої домівки.
"На цьому етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що дійсно могло змінити хід розвитку конфлікту", - заявив сенатор.
Келлі також підтримав заклики до Білого дому щодо зняття всіх обмежень для України на використання американської далекобійної зброї.
"На українців незаконно напав Володимир Путін. Він навмисно вбиває жінок, дітей, старих. Це було незаконне вторгнення", - наголосив американський політик.
Сенатор зауважив, що деякі обмеження вже були зняті, і США продовжуватимуть переглядати умови надання Україні допомоги, щоб відповідати їх потребам на полі бою.
Також Келлі висловив сподівання, що незабаром буде помітний позитивний ефект на полі бою від надання Україні західних винищувачів F-16.
"Я сподіваюся, що з часом українці навчаться краще розгортати цю систему зброї, і ми побачимо певний позитивний ефект від F-16 на полі бою. Ви знаєте, те саме стосується ATACMS і HIMARS та цієї іншої зброї. Отже, ви знаєте, періодична переоцінка того, що ми дозволяємо їм використовувати, це доцільно", - додав сенатор-демократ.
Нагадаємо, що нещодавно сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.
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Байден! Де всі дозволи???
У нещодавньому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) стверджується, що Україні потрібно набагато більше літаків, ніж її союзники пообіцяли поставити. З 79 літаків принаймні десять є двомісними навчально-тренувальними. Деякі з тих, що залишилися, можуть опинитися в настільки поганому стані, що послужать лише великою коробкою із запчастинами. Винищувачів для України може вистачити лише на три-чотири ескадрильї.
У звіті стверджується, що для досягнення переваги в повітрі та підтримки наземного наступу їй потрібно 12 або більше ескадрилій по 18 літаків у кожній.
Насправді попит на F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює своє щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36). Отже, цілком імовірно, що виробництво продовжить працювати до кінця десятиліття.
На мою думку вистачило б і двадцяти літаків, якщо б вони кожен день запускали по дві ракети кожен раз на новий об'єкт москалів. За місяць вони б наробили такого шороху - аби тільки були ракети на кожен день і дозвіл їх використовувати як треба
Що за звичка дурна - шо не дай все не так!!!
"Спарка" (тобто учбово-бойовий літак) відрізняється від простого лише тим що у нього є кабіна для другого пілота і він може використовуваться для навчання та відновлення навичок пілота що мав тривалу перерву у польотах Бойові функції у них ті самі - бо вони застосовуються і в тренуваннях по бойовому застосуванню!
АГОВ !!!дайте Украінцям якусь якісную херовіну(Вона 100 відсотков е) шоб разчавіть кацапів під Покровском!!!!
Ти передивився засрашкаТВ й шизонувся як більшість Кацапів. Чи ти й є Кацап?
Над їм працює ЗСУ.
Глупость это. Курская область - всего лишь одна из областей. Не менее, но и не более.
А вот что бы могло изменить ход развития, так это организация Украиной органов власти на оккупированных территориях (слова "оккупированные" не стоит пугаться - это вполне официально-правовое понятие). Органов власти из граждан РФ. Органов власти сначала исполнительных, а затем и законодательных, и судебных. Органов власти, которые, в дальнейшем, смогли бы сказать о себе, что они "Правительство РФ", они законны (в отличие от Путина, узурпировавшего власть), они готовы действовать от имени РФ.
И признать их на международном уровне (вот Путин нынешнюю украинскую власть не признает - прекрасно: а мы не признаем его).
Вот это был бы номер...
К сожалению, в силу непроходимой глупости самого Зеленского, и характера и устремлений его ближайших советников, - такое вряд-ли случится.