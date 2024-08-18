Операция ВСУ в Курской области поставила Путина в затруднительное положение, - сенатор США Келли

Украина не намерена намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, однако операция украинской армии в Курской области действительно поставила диктатора РФ Путина в затруднительное положение.

Об этом в в интервью на канале CBS News заявил сенатор от Демократической партии США Марк Келли, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Он (Путин, - ред.) всегда пытался охарактеризовать себя как человека, который будет защищать Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, что теперь они несколько под угрозой", - сказал американский законодатель.

По словам Келли, 130 тысяч россиян были вынуждены уехать, оставить свои дома.

"На этом этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что действительно могло изменить ход развития конфликта", - заявил сенатор.

Келли также поддержал призывы к Белому дому о снятии всех ограничений для Украины на использование американского дальнобойного оружия.

"На украинцев незаконно напал Владимир Путин. Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение", - подчеркнул американский политик.

Сенатор отметил, что некоторые ограничения уже были сняты, и США будут продолжать пересматривать условия предоставления Украине помощи, чтобы соответствовать их потребностям на поле боя.

Также Келли выразил надежду, что вскоре будет заметен положительный эффект на поле боя от предоставления Украине западных истребителей F-16.

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"Я надеюсь, что со временем украинцы научатся лучше разворачивать эту систему оружия, и мы увидим определенный положительный эффект от F-16 на поле боя. Вы знаете, то же касается ATACMS и HIMARS и этого другого оружия. Так что, вы знаете, периодическая переоценка того, что мы позволяем им использовать, это целесообразно", - добавил сенатор-демократ.

Напомним, что недавно сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.

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