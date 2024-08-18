Операция ВСУ в Курской области поставила Путина в затруднительное положение, - сенатор США Келли
Украина не намерена намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, однако операция украинской армии в Курской области действительно поставила диктатора РФ Путина в затруднительное положение.
Об этом в в интервью на канале CBS News заявил сенатор от Демократической партии США Марк Келли, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Он (Путин, - ред.) всегда пытался охарактеризовать себя как человека, который будет защищать Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, что теперь они несколько под угрозой", - сказал американский законодатель.
По словам Келли, 130 тысяч россиян были вынуждены уехать, оставить свои дома.
"На этом этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что действительно могло изменить ход развития конфликта", - заявил сенатор.
Келли также поддержал призывы к Белому дому о снятии всех ограничений для Украины на использование американского дальнобойного оружия.
"На украинцев незаконно напал Владимир Путин. Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение", - подчеркнул американский политик.
Сенатор отметил, что некоторые ограничения уже были сняты, и США будут продолжать пересматривать условия предоставления Украине помощи, чтобы соответствовать их потребностям на поле боя.
Также Келли выразил надежду, что вскоре будет заметен положительный эффект на поле боя от предоставления Украине западных истребителей F-16.
"Я надеюсь, что со временем украинцы научатся лучше разворачивать эту систему оружия, и мы увидим определенный положительный эффект от F-16 на поле боя. Вы знаете, то же касается ATACMS и HIMARS и этого другого оружия. Так что, вы знаете, периодическая переоценка того, что мы позволяем им использовать, это целесообразно", - добавил сенатор-демократ.
Напомним, что недавно сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.
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Байден! Де всі дозволи???
У нещодавньому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) стверджується, що Україні потрібно набагато більше літаків, ніж її союзники пообіцяли поставити. З 79 літаків принаймні десять є двомісними навчально-тренувальними. Деякі з тих, що залишилися, можуть опинитися в настільки поганому стані, що послужать лише великою коробкою із запчастинами. Винищувачів для України може вистачити лише на три-чотири ескадрильї.
У звіті стверджується, що для досягнення переваги в повітрі та підтримки наземного наступу їй потрібно 12 або більше ескадрилій по 18 літаків у кожній.
Насправді попит на F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює своє щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36). Отже, цілком імовірно, що виробництво продовжить працювати до кінця десятиліття.
На мою думку вистачило б і двадцяти літаків, якщо б вони кожен день запускали по дві ракети кожен раз на новий об'єкт москалів. За місяць вони б наробили такого шороху - аби тільки були ракети на кожен день і дозвіл їх використовувати як треба
Що за звичка дурна - шо не дай все не так!!!
"Спарка" (тобто учбово-бойовий літак) відрізняється від простого лише тим що у нього є кабіна для другого пілота і він може використовуваться для навчання та відновлення навичок пілота що мав тривалу перерву у польотах Бойові функції у них ті самі - бо вони застосовуються і в тренуваннях по бойовому застосуванню!
АГОВ !!!дайте Украінцям якусь якісную херовіну(Вона 100 відсотков е) шоб разчавіть кацапів під Покровском!!!!
Ти передивився засрашкаТВ й шизонувся як більшість Кацапів. Чи ти й є Кацап?
Над їм працює ЗСУ.
Глупость это. Курская область - всего лишь одна из областей. Не менее, но и не более.
А вот что бы могло изменить ход развития, так это организация Украиной органов власти на оккупированных территориях (слова "оккупированные" не стоит пугаться - это вполне официально-правовое понятие). Органов власти из граждан РФ. Органов власти сначала исполнительных, а затем и законодательных, и судебных. Органов власти, которые, в дальнейшем, смогли бы сказать о себе, что они "Правительство РФ", они законны (в отличие от Путина, узурпировавшего власть), они готовы действовать от имени РФ.
И признать их на международном уровне (вот Путин нынешнюю украинскую власть не признает - прекрасно: а мы не признаем его).
Вот это был бы номер...
К сожалению, в силу непроходимой глупости самого Зеленского, и характера и устремлений его ближайших советников, - такое вряд-ли случится.