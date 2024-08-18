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Операция ВСУ в Курской области поставила Путина в затруднительное положение, - сенатор США Келли

Сенатор США Келлі: Операція ЗСУ в Курській області поставила Путіна в скрутне становище

Украина не намерена намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, однако операция украинской армии в Курской области действительно поставила диктатора РФ Путина в затруднительное положение.

Об этом в в интервью на канале CBS News заявил сенатор от Демократической партии США Марк Келли, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Он (Путин, - ред.) всегда пытался охарактеризовать себя как человека, который будет защищать Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, что теперь они несколько под угрозой", - сказал американский законодатель.

По словам Келли, 130 тысяч россиян были вынуждены уехать, оставить свои дома.

"На этом этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что действительно могло изменить ход развития конфликта", - заявил сенатор.

Келли также поддержал призывы к Белому дому о снятии всех ограничений для Украины на использование американского дальнобойного оружия.

"На украинцев незаконно напал Владимир Путин. Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение", - подчеркнул американский политик.

Сенатор отметил, что некоторые ограничения уже были сняты, и США будут продолжать пересматривать условия предоставления Украине помощи, чтобы соответствовать их потребностям на поле боя.

Также Келли выразил надежду, что вскоре будет заметен положительный эффект на поле боя от предоставления Украине западных истребителей F-16.

Также читайте: Британия больше месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ, - The Times

"Я надеюсь, что со временем украинцы научатся лучше разворачивать эту систему оружия, и мы увидим определенный положительный эффект от F-16 на поле боя. Вы знаете, то же касается ATACMS и HIMARS и этого другого оружия. Так что, вы знаете, периодическая переоценка того, что мы позволяем им использовать, это целесообразно", - добавил сенатор-демократ.

Напомним, что недавно сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.

Читайте также: Пентагон профинансирует увеличение производства крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM для F-16.

Автор: 

оружие (10202) США (26506) ВСУ (6560) Курск (1087)


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Топ комментарии
+8
Ну, всю ту ораву літаків ще треба десь зберігати від ракетних ударів русні, їх треба всі заправляти, ремонтувати, а що головне, щоб з тих сотень літаків була користь, їм треба озброєння, яке треба буде підвішувати під крила - оті всі ракети і вумні-бомби.

На мою думку вистачило б і двадцяти літаків, якщо б вони кожен день запускали по дві ракети кожен раз на новий об'єкт москалів. За місяць вони б наробили такого шороху - аби тільки були ракети на кожен день і дозвіл їх використовувати як треба
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19.08.2024 00:26
+5
Дід Байден , розкуй руки українським орлам хоч на останок свого правління !
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19.08.2024 00:23
+3
І коли вже знімуть всі обмеження щоб Україна перемогла!!!
Байден! Де всі дозволи???
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19.08.2024 00:09
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І коли вже знімуть всі обмеження щоб Україна перемогла!!!
Байден! Де всі дозволи???
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19.08.2024 00:09 Ответить
Всі дозволи в ОП.
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19.08.2024 00:13 Ответить
І Єрмак їх у дупі сховав?
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19.08.2024 00:18 Ответить
The Economist

У нещодавньому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) стверджується, що Україні потрібно набагато більше літаків, ніж її союзники пообіцяли поставити. З 79 літаків принаймні десять є двомісними навчально-тренувальними. Деякі з тих, що залишилися, можуть опинитися в настільки поганому стані, що послужать лише великою коробкою із запчастинами. Винищувачів для України може вистачити лише на три-чотири ескадрильї.

У звіті стверджується, що для досягнення переваги в повітрі та підтримки наземного наступу їй потрібно 12 або більше ескадрилій по 18 літаків у кожній.
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19.08.2024 00:10 Ответить
Станом на 2023 рік Військово-повітряні сили США експлуатують загалом 841 винищувач F-16 різних варіантів.
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19.08.2024 00:24 Ответить
Сьогодні у військово-повітряних силах приблизно 25 країн світу все ще перебуває понад 3100 винищувачів F-16.
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19.08.2024 00:26 Ответить
Незважаючи на те, що F-16 перебуває на озброєнні вже півстоліття, попит залишається високим (хоча останні ітерації сімейства - це світ, відмінний від початкових серійних моделей). Серед інших переваг нового Block 70/72 у порівнянні з попередніми версіями є збільшення годин нальоту до 12 000 годин - на 4 000 годин більше, ніж у старіших F-16 Fighting Falcons.

Насправді попит на F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює своє щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36). Отже, цілком імовірно, що виробництво продовжить працювати до кінця десятиліття.
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19.08.2024 00:29 Ответить
Ну, всю ту ораву літаків ще треба десь зберігати від ракетних ударів русні, їх треба всі заправляти, ремонтувати, а що головне, щоб з тих сотень літаків була користь, їм треба озброєння, яке треба буде підвішувати під крила - оті всі ракети і вумні-бомби.

На мою думку вистачило б і двадцяти літаків, якщо б вони кожен день запускали по дві ракети кожен раз на новий об'єкт москалів. За місяць вони б наробили такого шороху - аби тільки були ракети на кожен день і дозвіл їх використовувати як треба
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19.08.2024 00:26 Ответить
Не скигліть. Що дають все добре!!!
Що за звичка дурна - шо не дай все не так!!!
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19.08.2024 05:02 Ответить
Нема нічого гіршого - ніж читать неуків Як тих - хто пише у The Economist - так і тих хто їх скрінить та потім на "Цензорі" викладає!
"Спарка" (тобто учбово-бойовий літак) відрізняється від простого лише тим що у нього є кабіна для другого пілота і він може використовуваться для навчання та відновлення навичок пілота що мав тривалу перерву у польотах Бойові функції у них ті самі - бо вони застосовуються і в тренуваннях по бойовому застосуванню!
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19.08.2024 05:01 Ответить
велічезна купа вумніх ...диючіх та екс...
АГОВ !!!дайте Украінцям якусь якісную херовіну(Вона 100 відсотков е) шоб разчавіть кацапів під Покровском!!!!
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19.08.2024 00:14 Ответить
То є мечі Джидаїв ..але то дуже секретна зброя
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19.08.2024 02:50 Ответить
Дід Байден , розкуй руки українським орлам хоч на останок свого правління !
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19.08.2024 00:23 Ответить
Хто вони, США?
Ти передивився засрашкаТВ й шизонувся як більшість Кацапів. Чи ти й є Кацап?
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19.08.2024 05:04 Ответить
арахамія гімно!
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19.08.2024 07:46 Ответить
стоит путин в позе рак , над ним работает чувак
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19.08.2024 04:40 Ответить
Стоїть путлер в позі "зю",
Над їм працює ЗСУ.
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19.08.2024 05:06 Ответить
На этом этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что действительно могло изменить ход развития конфликта Источник:

Глупость это. Курская область - всего лишь одна из областей. Не менее, но и не более.
А вот что бы могло изменить ход развития, так это организация Украиной органов власти на оккупированных территориях (слова "оккупированные" не стоит пугаться - это вполне официально-правовое понятие). Органов власти из граждан РФ. Органов власти сначала исполнительных, а затем и законодательных, и судебных. Органов власти, которые, в дальнейшем, смогли бы сказать о себе, что они "Правительство РФ", они законны (в отличие от Путина, узурпировавшего власть), они готовы действовать от имени РФ.
И признать их на международном уровне (вот Путин нынешнюю украинскую власть не признает - прекрасно: а мы не признаем его).
Вот это был бы номер...
К сожалению, в силу непроходимой глупости самого Зеленского, и характера и устремлений его ближайших советников, - такое вряд-ли случится.
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19.08.2024 05:21 Ответить
Поправка: "такое вряд-ли случится своевременно, если вообще случится".
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19.08.2024 06:11 Ответить
 
 