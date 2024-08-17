Пентагон профинансирует увеличение производства крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM для F-16.
США намерены нарастить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM, которые могут применяться истребителями F-16.
Об этом заявили в министерстве обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что компания Lockheed Martin получит от правительства США почти 130 млн долл. на "закупку деталей и испытательного оборудования, необходимого для увеличения количества изготовленных ракет JASSM и LRASM".
"Работа будет выполняться в городе Орландо в штате Флорида и должна быть завершена до 15 декабря 2027 года", - отметили в минобороны США.
Напоминаем, что издание Politico на этой неделе написало об "открытости" администрации Байдена к предоставлению Украине ракет JASSM класса "воздух-земля". Получение этого вооружения должно было бы предоставить истребителям F-16 большей боевой мощи. Ракеты JASSM могут быть запущены с истребителя на расстояние более 300 км.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все одно вони за кордон Рашки не взмозі залетіти!
І велику кількість щілин на тій бочці, і лайно постійно просочується.
Вам буде дуже "цікаво" із року в рік стояти біля той бочки та протирати лайно що постійно протікає?
І нічого не роблячи з самою бочкою?
Paroles, paroles, paroles...
у наших воображаемых американских друзей на консервации сотни самолетов F-16, которые они уже не используют.
Щоб Пентагон передав щось Україні зі своїх складів - треба профінансувати виробництво нової зброї на заміну тій, що передається. Лише Україна могла продавати свою зброю і нічого не виробити на заміну, а Пентагону треба тримати власні склади повними, щоб захистити себе і інших членів НАТО від можливої агресії проти них.
А тим, хто начебто забув, хто гальмував допомогу Україні, нагадаю: то були ваші улюблені MAGA-кремлядські **дари, які зараз рулять всією республіканською партією і відмовлялись голосувати новий пакет допомоги (такі закони голосують не простою більшістю, тупі ви тварюки).
До кінця фінроку 2024, залишилось 40 днів
Залишок PDA 6.2млрд з виділених 7.8млрд
Чому не надається?
На поповнення складів також окремо виділено 13+ млрд
/В. Черчилль/
Українці лише показали всі слабкі сторони оборонної політики США і НАТО і за це їм шість Ф-16 і дві ракети. Ні і спасибі!