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Пентагон профинансирует увеличение производства крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM для F-16.

f-16

США намерены нарастить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM, которые могут применяться истребителями F-16.

Об этом заявили в министерстве обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что компания Lockheed Martin получит от правительства США почти 130 млн долл. на "закупку деталей и испытательного оборудования, необходимого для увеличения количества изготовленных ракет JASSM и LRASM".

"Работа будет выполняться в городе Орландо в штате Флорида и должна быть завершена до 15 декабря 2027 года", - отметили в минобороны США.

Также смотрите: В НАТО показали тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании. ВИДЕО

Напоминаем, что издание Politico на этой неделе написало об "открытости" администрации Байдена к предоставлению Украине ракет JASSM класса "воздух-земля". Получение этого вооружения должно было бы предоставить истребителям F-16 большей боевой мощи. Ракеты JASSM могут быть запущены с истребителя на расстояние более 300 км.

Автор: 

крылатые ракеты (879) США (26489) F-16 (549)


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Топ комментарии
+4
Вже втомився пояснювати проплаченій MAGA-свиноті.

Щоб Пентагон передав щось Україні зі своїх складів - треба профінансувати виробництво нової зброї на заміну тій, що передається. Лише Україна могла продавати свою зброю і нічого не виробити на заміну, а Пентагону треба тримати власні склади повними, щоб захистити себе і інших членів НАТО від можливої агресії проти них.

А тим, хто начебто забув, хто гальмував допомогу Україні, нагадаю: то були ваші улюблені MAGA-кремлядські **дари, які зараз рулять всією республіканською партією і відмовлялись голосувати новий пакет допомоги (такі закони голосують не простою більшістю, тупі ви тварюки).
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17.08.2024 08:10
+2
Крим - це не територія Роісі.
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17.08.2024 01:42
+1
та щось раненько почали! потерпіть ще пару років, а потім потихеньку нарощуйте виробництво ракет
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17.08.2024 06:33
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А нафіга?!
Все одно вони за кордон Рашки не взмозі залетіти!
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17.08.2024 00:58 Ответить
вибивати поскуд з нашоi землi. 1/4 окупована!!
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17.08.2024 01:34 Ответить
Уявіть велику бочку наповнену ЛАЙНОМ.
І велику кількість щілин на тій бочці, і лайно постійно просочується.
Вам буде дуже "цікаво" із року в рік стояти біля той бочки та протирати лайно що постійно протікає?
І нічого не роблячи з самою бочкою?
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17.08.2024 01:49 Ответить
Крим - це не територія Роісі.
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17.08.2024 01:42 Ответить
В США найбільше високоточний ракет в світі.
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17.08.2024 01:02 Ответить
Це саме тому, Пентагон профінансує збільшення виробництва.🤣
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17.08.2024 01:35 Ответить
Вони і постійно фінансують різні програми.Томагавки також постійно виготовляють.
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17.08.2024 05:25 Ответить
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles...
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17.08.2024 02:05 Ответить
При серійному виробництві ціна однієі ракети може знизитися до 400000$- тоб то приблизно 300 ракет можливо зробити.
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17.08.2024 02:37 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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17.08.2024 08:58 Ответить
ты баран.
у наших воображаемых американских друзей на консервации сотни самолетов F-16, которые они уже не используют.
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17.08.2024 14:20 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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17.08.2024 22:05 Ответить
та щось раненько почали! потерпіть ще пару років, а потім потихеньку нарощуйте виробництво ракет
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17.08.2024 06:33 Ответить
Вже втомився пояснювати проплаченій MAGA-свиноті.

Щоб Пентагон передав щось Україні зі своїх складів - треба профінансувати виробництво нової зброї на заміну тій, що передається. Лише Україна могла продавати свою зброю і нічого не виробити на заміну, а Пентагону треба тримати власні склади повними, щоб захистити себе і інших членів НАТО від можливої агресії проти них.

А тим, хто начебто забув, хто гальмував допомогу Україні, нагадаю: то були ваші улюблені MAGA-кремлядські **дари, які зараз рулять всією республіканською партією і відмовлялись голосувати новий пакет допомоги (такі закони голосують не простою більшістю, тупі ви тварюки).
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17.08.2024 08:10 Ответить
Так зараз допомога виділена, як запитували в розмірі 61млрд

До кінця фінроку 2024, залишилось 40 днів
Залишок PDA 6.2млрд з виділених 7.8млрд
Чому не надається?

На поповнення складів також окремо виділено 13+ млрд
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17.08.2024 10:24 Ответить
Вот идиоты. А могли бы на асфальте и на яйцах по 17 миллиарды зарабатывать.
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17.08.2024 08:32 Ответить
"Американці завжди приймають правильне рішення після того, як перепробують всі інші."
/В. Черчилль/
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17.08.2024 09:04 Ответить
Доживёт ли наш десяток Ф-16 до 2027.....
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17.08.2024 09:26 Ответить
Всім витерти слюні! Ці ракети - для американських ВПС, та для продажу країнам НАТО.
Українці лише показали всі слабкі сторони оборонної політики США і НАТО і за це їм шість Ф-16 і дві ракети. Ні і спасибі!
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17.08.2024 09:44 Ответить
Україні довго прийдеться очікувати "американської ракети",так само, як F-16, а може і довше...
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17.08.2024 10:13 Ответить
 
 