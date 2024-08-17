Пентагон профинансирует увеличение производства крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM для F-16.

США намерены нарастить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM, которые могут применяться истребителями F-16.

Об этом заявили в министерстве обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что компания Lockheed Martin получит от правительства США почти 130 млн долл. на "закупку деталей и испытательного оборудования, необходимого для увеличения количества изготовленных ракет JASSM и LRASM".

"Работа будет выполняться в городе Орландо в штате Флорида и должна быть завершена до 15 декабря 2027 года", - отметили в минобороны США.

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Напоминаем, что издание Politico на этой неделе написало об "открытости" администрации Байдена к предоставлению Украине ракет JASSM класса "воздух-земля". Получение этого вооружения должно было бы предоставить истребителям F-16 большей боевой мощи. Ракеты JASSM могут быть запущены с истребителя на расстояние более 300 км.